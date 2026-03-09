Американский профессор: ПРО США может оказаться бессильной перед иранскими БПЛА
Пока в Вашингтоне привыкли рассуждать с позиции силы, эксперты в самом сердце американского научного истеблишмента рисуют откровенно тревожную для Пентагона картину. Профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол, известный своим скептицизмом в отношении официальных военных отчетов, публично объяснил, почему системы ПРО США могут оказаться бессильны перед иранским ответом.
Суть заявления профессора сводится к простой арифметике, которую в Пентагоне, похоже, стараются не замечать. Иранские беспилотники – это не штучный товар, а массовый расходник. Их тысячи, и каждый БПЛА несет боеголовку, способную превратить в руины крупный объект. Против такой «саранчи» даже самая совершенная система ПВО рано или поздно даст сбой.
Постол прямо проводит параллель с тактикой, которую уже не первый год успешно применяет Россия в зоне специальной военной операции. По его словам, Штаты сейчас рискуют получить сценарий «Украина 2.0», но уже на собственных базах на Ближнем Востоке. Логика та же: дешевые дроны тупо перегружают и истощают дорогостоящую противоракетную оборону, после чего в образовавшуюся брешь залетает что-то потяжелее и поточнее.
Примечательно, что американский профессор фактически признает: русская школа применения дронов оказалась настолько эффективной, что теперь ее копируют и противники США. И если Вашингтон не найдет асимметричного ответа, то хваленые батареи Patriot и их аналоги рискуют превратиться в груду бесполезного металла.
