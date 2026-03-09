Американский профессор: ПРО США может оказаться бессильной перед иранскими БПЛА

2 470 16
Американский профессор: ПРО США может оказаться бессильной перед иранскими БПЛА

Пока в Вашингтоне привыкли рассуждать с позиции силы, эксперты в самом сердце американского научного истеблишмента рисуют откровенно тревожную для Пентагона картину. Профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол, известный своим скептицизмом в отношении официальных военных отчетов, публично объяснил, почему системы ПРО США могут оказаться бессильны перед иранским ответом.

Суть заявления профессора сводится к простой арифметике, которую в Пентагоне, похоже, стараются не замечать. Иранские беспилотники – это не штучный товар, а массовый расходник. Их тысячи, и каждый БПЛА несет боеголовку, способную превратить в руины крупный объект. Против такой «саранчи» даже самая совершенная система ПВО рано или поздно даст сбой.



Постол прямо проводит параллель с тактикой, которую уже не первый год успешно применяет Россия в зоне специальной военной операции. По его словам, Штаты сейчас рискуют получить сценарий «Украина 2.0», но уже на собственных базах на Ближнем Востоке. Логика та же: дешевые дроны тупо перегружают и истощают дорогостоящую противоракетную оборону, после чего в образовавшуюся брешь залетает что-то потяжелее и поточнее.

Примечательно, что американский профессор фактически признает: русская школа применения дронов оказалась настолько эффективной, что теперь ее копируют и противники США. И если Вашингтон не найдет асимметричного ответа, то хваленые батареи Patriot и их аналоги рискуют превратиться в груду бесполезного металла.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 12:52
    Меня удивляет слово «может»… Иранцы по моему уже всё доказали.
    Ну а если впридачу к БПЛА летит баллистика и крылатые ракеты - видим фото и видео красиво горящих матрасных баз и прочих объектов которые они защищают.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 13:22
      - видим фото и видео красиво горящих матрасных баз

      Не просто видим, а с удовольствием наблюдаем.
      Привет hi
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 12:53
    О как, а все смеялись с "отсталой" России, которая не может бороться с БПЛА))) похоже, что скоро приедут перенимать передовой опыт.
    1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      0
      Сегодня, 13:52
      "Мы делаем лучшие самолеты, ракеты, оборонительные ракеты", - заявил Трамп. Неужели и здесь соврал?
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 14:23
        Ему, помелом мести, как дурному с горы катиться)))
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -2
    Сегодня, 12:53
    ПРО и не обязана бороться с БПЛА
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 13:22
      Да уже и непонятно, кто обязан бороться с БПЛА. Никто не берется
  4. rytik32 Звание
    rytik32
    0
    Сегодня, 12:54
    Странно что в США только сейчас додумались до таких выводов. Как будто опыт СВО прошел даром!
    Саму проблему необходимо расширить. "Виноваты" не сколько дроны, столько системы ПВО, рассчитанные на другие цели (самолеты, ракеты и т.п.). Не оказалось у США аналога "Панциря" с его дешевыми и массовыми ракетами.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:55
    Американцы в курсе эффективности иранских ударов по Израилю .Визит Уиткоффа и Зятькова в Израиль отменён ,без обьяснении причин .
  6. Naofumi Звание
    Naofumi
    0
    Сегодня, 13:04
    ПРО работает против ракет, а не против БПЛА. Слишком расточительно тратить дорогую противоракету на дрон. Против беспилотников эффективнее использовать более простые системы, включая артиллерию, а также привлекать самолеты и вертолеты.
    С баллистическими ракетами (БР) американская ПРО справляется успешно. Возьмем тот же пример ОАЭ: из 186 выпущенных БР было перехвачено 172, что подтверждает эффективность перехвата выше 90%

    https://www.janes.com/osint-insights/defence-news/air/iran-conflict-2026-uae-reports-more-than-1000-iranian-attacks#:~:text=Iran%20conflict%202026:%20UAE%20reports,eight%20cruise%20missiles%20were%20intercepted.
    1. Андрей НМ Звание
      Андрей НМ
      +1
      Сегодня, 13:25
      С одной стороны - да, дрон гораздо дешевле ракеты-перехватчика. С другой - предотвращение того ущерба, что может принести этот дрон. Если стоимость ущерба выше стоимости ракет, то стоимость дрона значения не имеет. Тут момент такой - в нынешних условиях количество дронов всё равно будет больше противоракет, потому что они дешевле, проще в производстве, их делают в разы быстрее и больше. Рано или поздно найдется способ их перехвата, но дальше будет следующая ступенька развития средств нападения и защиты. И так есть и будет постоянно.
      1. Naofumi Звание
        Naofumi
        0
        Сегодня, 14:14
        С одной стороны - да, дрон гораздо дешевле ракеты-перехватчика. С другой - предотвращение того ущерба, что может принести этот дрон. Если стоимость ущерба выше стоимости ракет, то стоимость дрона значения не имеет. Тут момент такой - в нынешних условиях количество дронов всё равно будет больше противоракет, потому что они дешевле, проще в производстве, их делают в разы быстрее и больше. Рано или поздно найдется способ их перехвата, но дальше будет следующая ступенька развития средств нападения и защиты. И так есть и будет постоянно.


        Безусловно, ценность защищаемого объекта выше стоимости любой ракеты, но проблема "цены перехвата" — это не столько про деньги, сколько про истощение арсенала. Если потратить ограниченный запас дорогих противоракет на дешевые дроны, то на следующей "ступеньке", когда полетят баллистические цели, защищаться будет просто нечем. Именно поэтому ПРО должна оставаться элитным инструментом против сложных ракет, а для дронов необходимы массовые и дешевые решения — от зенитной артиллерии и РЭБ до лазеров, чтобы не допустить того самого перенасыщения, о котором вы говорите
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 13:34
    Трамп, по мне, великий понтовщик и лжец. Мне кажется, что он уже задумывается, как заднюю включить. Протеста не получилось. Сулеймани грохнули с женой, с слову, что матрасы мирняк не трогают, Иран, не моргнув нового выбрал. Нефть скачет. Если бы иранцы в Ормуде авианосец положил, вообще бы красота была. И да, гробы с полосатый флагами в США тоже идут.
  8. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +1
    Сегодня, 13:40
    Мдааа...! Выходит не зря Путин хвалит "Буревестник" ! what Получается,что-то "интересное" в такой штуке есть ! request
  9. navigator777 Звание
    navigator777
    -1
    Сегодня, 13:54
    Да, только у Ирана они рано или поздно закончатся и не факт что он их сможет производить в промышленным масштабах даже при наличии комплектующих, все заводы разбомбят и на этом все, все что они смогут это кошмарить пролив малыми дронами.
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:25
    Цитата: Nikolaevich I
    Мдааа...! Выходит не зря Путин хвалит "Буревестник" !

    КонЭчно. yes
    Цитата: navigator777
    все заводы разбомбят и на этом все, все что они смогут это кошмарить

    Среди заводов Ирана, как и хранилищ, много подземных.
    Трамп с Ираном не добился ни одной цели. Кроме понтов. wink
    ЗЫ: минусы не я Вам лепил.