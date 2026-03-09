Британская пресса: запасов газа в хранилищах королевства осталось на два дня

Британская пресса: запасов газа в хранилищах королевства осталось на два дня

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и остановки судоходства в Ормузском проливе запасов природного газа в хранилищах Британии осталось всего на два дня.

Как сообщает издание The Daily Mail, поставки островному королевству ближневосточного природного газа прекращены в связи с остановкой работы крупнейшего в мире газового комплекса и перекрытием Ормузского пролива. Согласно данным National Gas, запасы газа в Британии сократились с 18 тысяч ГВт·ч в 2025 году до 6 700 ГВт·ч, чего хватит всего на 1,5 дня спроса. Аналогичное количество газа в настоящее время хранится в виде СПГ. При этом Европа гораздо лучше подготовлена к вынужденной остановке поставок, имея запасы газа на несколько недель. Между тем биржевые цены на газ в Европе подскакивают до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров.



В то же время цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года впервые с августа 2022 года на лондонской бирже ICE превысила 111 долларов за баррель. Если ситуация на Ближнем Востоке в ближайшее время не разрешится и Ормузский пролив останется закрытым для поставок энергоносителей с Ближнего Востока, по прогнозам, цена нефти вполне может вырасти до 215 долларов за баррель.

Между тем Трамп, по всей видимости, откровенно пренебрегает интересами европейских союзников США и без обиняков называет «тупыми» тех, кто считает, что краткосрочный рост цен на нефть является слишком высокой ценой за уничтожение ядерной угрозы Ирана.
  1. Русич Звание
    Русич
    +2
    Сегодня, 13:08
    краткосрочный рост цен на нефть является слишком высокой ценой за уничтожение ядерной угрозы Ирана.
    Ну есть же трезвомыслящие. Но их не слушают
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 13:25
      Кто же их к власти допустит?
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 14:04
        с 18 тысяч ГВт·ч в 2025 году до 6 700 ГВт·ч, чего хватит всего на 1,5

        Если 6,7 тыс хватит на 1,5 суток, то 18 тыс. - это 4 суток.
        Получается, что объём хранилищ стратегического сырья Англии - 4 суток ?!
        Да как они вообще живы до сих пор при таком "буфере безопасности". ? Малейший сбой поставок, и всей экономике хана.
        В той же Европе на полгода объём хранилищ рассчитан (что его не удаётся заполнить полностью, это уже другой вопрос)
  2. Brenneke Звание
    Brenneke
    +2
    Сегодня, 13:09
    Шикарно!!! Как говорится. Неплохо и добавить им...
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 13:11
    Я ухахатываюсь с нанобритании))) ну как можно было довести до такого состояния страну? Тут речь идет уже не об имбецильности политиков и чиновников - это ВРЕДИТЕЛЬСТВО в чистом виде. А газовозы с американским СПГ разворачиваются в сторону Азии - там цены выше. Полагаю, теперь, кривозубые поймут преимущества газопроводов и долгосрочных контрактов)))
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 13:18
      Цитата: ТермиНахТер
      Полагаю, теперь, кривозубые поймут преимущества газопроводов и долгосрочных контрактов)))
      А взрыв трубы по вашему не то же самое что и недоступность газовозов?
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 13:46
        Трубу можно отремонтировать, при современных методах, это дело нескольких дней или часов. А танкер, на подходе к Ливерпулю, может развернуться и уйти в Сингапур)))
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +11
    Сегодня, 13:13
    Вот абсолютно фиолетово, хоть совсем пусть без газа останутся
    1. zsdk Звание
      zsdk
      +3
      Сегодня, 13:43
      А вот интересно, что будет на третий день?
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 14:09
        Цитата: zsdk
        А вот интересно, что будет на третий день?

        Да, ничего laughing
    2. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +3
      Сегодня, 14:00
      Цитата: Василенко Владимир
      Вот абсолютно фиолетово, хоть совсем пусть без газа останутся

      Как это абсолютно фиолетово? Категорически не согласен. Я вот от всей души желаю, чтобы их джентльменские задницы промерзли до самых ушей.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 14:24
        Цитата: Вежливый Лось
        чтобы их джентльменские задницы промерзли до самых ушей.

        скажу вам по секрету, верхушке наглии тто же пофигу, у них будет и газ и свет и горячая вода и задницы их будут чувствовать себя вполне комфортно
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 13:18
    Прелестно. Кизяком пусть отапливаются. Самоназвание "Велико" у страны постепенно сходит на нет.
    1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      +2
      Сегодня, 13:46
      В XVIII веке угольная промышленность была наиболее развивающейся отраслью в Великобритании, заложившей фундамент промышленного переворота. Пусть повторят свой успех.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 14:08
        Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        В XVIII веке угольная промышленность была наиболее развивающейся отраслью в Великобритании

        Кардифский (уэльский) уголь лучший сорт английского каменного угля. Ценился во всём мире.
  6. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +3
    Сегодня, 13:19
    Британская пресса: запасов газа в хранилищах королевства осталось на два дня

    По любому российские олигархи вынудят руководство «Газпрома» помочь потенциальному врагу...Это уже было и с газом, и с золотом и много с чем ещё...
  7. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 13:20
    Там ведь была развита угледобыча. Куда она делась?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 13:25
      Дык - её ещё старуха Тэтчер намертво прибила.. Хватились.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 13:29
        Рабочих рук много - понаехавших, всем по кирке - и долбить. Араб даёт стране угля, хоть мелкого...
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 13:48
          Ха - ха три раза, вы полагаете, копченые едут в гейропу работать?))) в лучшем случае, какой-нибудь полукриминальный бизнес без уплаты налогов. В большинстве случаев - сидеть на пособии или чистая уголовщина.
  8. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 13:22
    Ох,уж эта пресса! Почему то кажется,что эти стоны из серии о "закончившихся русских ракетах"..в одном случае- обнадежить,в другом- посильней напугать.....
    1. хрыч Звание
      хрыч
      +1
      Сегодня, 13:42
      Ну, почему? Хранилище может быть пустым, но Государство если будет потреблять столько же, сколько получает, то катастрофы нет. Другое дело, что есть спекулянты и пр. Они и делают скачки цен, а резервы рынок успокаивают, прекращают скачки и затем цена идет на место. Это делается сбросом на рынок газа из хранилищ. В критический момент спекулянтов можно приструнить и взять импорт, и добычу под контроль. Новость двоякая, возможно граждан к этому и готовят.
  9. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 13:23
    Однако представитель компании National Gas опроверг сообщения о надвигающемся кризисе. Он заявил: «Уровень запасов газа в Великобритании в целом соответствует тому, что мы ожидали бы в это время года, и сопоставим с показателями прошлого года.

    «
    бОльшая часть нашего газа поступает с континентального шельфа Великобритании и из Норвегии, а также в виде СПГ, по газопроводам, соединяющим нас с континентальной Европой, и из хранилищ».

    Вырванные фразы из контекста любимая фишка некоторых ...зато какой кликбейтный заголовок
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 13:51
      Никто не утверждает, что бритты завтра останутся без газа. Газ есть и его можно купить по 800 $ за тысячу кубов))) а можно иметь постоянно, по трубопроводу, по цене зафиксированной в контракте цене - предположим 350 $. Разница очевидна?
  10. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 13:26
    И при этом в Северном море своя добыча нефти и газа.
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +1
      Сегодня, 13:57
      Не читайте газет. Это еще профессор Филипп Филиппович Преображенский говорил в собачеем сердце. В данном случае не важно, что они Британские.
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        +1
        Сегодня, 14:16
        Я это ещё со школы помню.Газеты здесь не причем.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:30
    А в чём проблема у англичан - можно спокойно перекупить газ у США ,заплатив больше чем другие покупатели .Никакой политики только бизнес .Можно царапать башни ветрогегераторов ногтями на пальцах ,камлать вызывая ветер .На парусных судах это было распространено, самое главное стоб экипаж не видел.Неучи !!! wassat Пусть Чарлик проведёт молебен хотябы .И зачем англицкие чудаки сломали последнюю угольную ТЭЦ пару лет назад .Вперед гордые англичане мусульманского происхождения штурмовать даунинг стрит 10 ,кота не трогать!!!! am drinks
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:44
    Цитата: yuriy55
    Британская пресса: запасов газа в хранилищах королевства осталось на два дня

    По любому российские олигархи вынудят руководство «Газпрома» помочь потенциальному врагу...Это уже было и с газом, и с золотом и много с чем ещё...

    Гордые англичане русофобы не купят ,узурпаторские энергоресурсы из России ,лет 10 .
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:47
    Цитата: Grencer81
    И при этом в Северном море своя добыча нефти и газа.

    Надо было инвестировать в нефтегазодобычу в Северном море .Но Грета была против Банки кредиты не давали на нефтедобычу и георазведку.Всё можно будет купить потом ,когда нибудь когда захотим .
  14. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:48
    Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    заложившей фундамент промышленного переворота. Пусть повторят свой успех.

    А как же зелёная энергетика? feel
  15. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 13:50
    Британская пресса: запасов газа в хранилищах королевства осталось на два дня
    - уж вот это, у нас в России, крайне мало кого заботит.
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:54
    В Англии не слышно сегодня криков : Россия должна выплатить репарации нефтью и газом ???
  17. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 14:03
    Сейчас можно залупить цену, например 1000 евро или больше и пусть покупают если хотят. Нам деньги не помешают.
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:16
    поставки островному королевству ближневосточного природного газа прекращены в связи с остановкой работы крупнейшего в мире газового комплекса и перекрытием Ормузского пролива
    Ах, как чудно-то, как чудно! Сожалею только, что сейчас не начало зимы!
  19. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:18
    Цитата: Южноукраинец
    Сейчас можно залупить цену, например 1000 евро или больше и пусть покупают если хотят. Нам деньги не помешают

    На бирже спекулянты один и тот же объем просто перекупают по несколько раз и ценник растет. В РФ на это есть антимонопольное законодательство с весьма плохими последствиями. Как там у бритов дела на бирже обстоят, не знаю.