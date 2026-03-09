Глава «Росатома»: Путин лично координирует эвакуацию россиян с АЭС «Бушер»
Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, президент России Владимир Путин не просто наблюдает за развитием ситуации вокруг АЭС «Бушер», а лично участвует в обеспечении безопасности работающих там россиян.
За фразой «лично участвует» стоит не бюрократический протокол, а прямое включение главы государства в решении вопроса. Ситуация в районе станции, мягко говоря, неспокойная. Ближний Восток полыхает уже вторую неделю: американские и израильские крылатые ракеты методично утюжат иранскую территорию, Иран отвечает ударами по военным базам США и израильским городам.
В этой круговерти «Бушер» – объект особого риска. Это не просто энергоблок, а визитная карточка российского атомного присутствия в регионе и, по совместительству, потенциальная цель для тех, кому ядерная программа Ирана покоя не дает.
Пока, по данным «Росатома», ударов ни по действующей станции, ни по площадке строительства новых блоков не зафиксировано. Но обстановка настолько накалена, что было принято решение об эвакуации семей российских сотрудников.
Прямое президентское внимание к судьбе атомщиков – сигнал и Тегерану, и Вашингтону: за этой станцией и этими людьми стоит Россия, и любой инцидент будет иметь последствия, выходящие далеко за пределы провинции Бушер.
