Глава «Росатома»: Путин лично координирует эвакуацию россиян с АЭС «Бушер»

Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, президент России Владимир Путин не просто наблюдает за развитием ситуации вокруг АЭС «Бушер», а лично участвует в обеспечении безопасности работающих там россиян.



За фразой «лично участвует» стоит не бюрократический протокол, а прямое включение главы государства в решении вопроса. Ситуация в районе станции, мягко говоря, неспокойная. Ближний Восток полыхает уже вторую неделю: американские и израильские крылатые ракеты методично утюжат иранскую территорию, Иран отвечает ударами по военным базам США и израильским городам.

В этой круговерти «Бушер» – объект особого риска. Это не просто энергоблок, а визитная карточка российского атомного присутствия в регионе и, по совместительству, потенциальная цель для тех, кому ядерная программа Ирана покоя не дает.

Пока, по данным «Росатома», ударов ни по действующей станции, ни по площадке строительства новых блоков не зафиксировано. Но обстановка настолько накалена, что было принято решение об эвакуации семей российских сотрудников.

Прямое президентское внимание к судьбе атомщиков – сигнал и Тегерану, и Вашингтону: за этой станцией и этими людьми стоит Россия, и любой инцидент будет иметь последствия, выходящие далеко за пределы провинции Бушер.
  Fachmann
    Fachmann
    +14
    Сегодня, 13:10
    Конечно же, жизнь и безопасность граждан России, находящихся за границей, очень важна и требует непосредственного внимания президента.
    Может быть президенту стоит также лично обратить особое внимание на положение граждан в Белгородской и Курской областях?
    Висенте
      Висенте
      +2
      Сегодня, 13:30
      Двое в комнате. Я и Путин фотографией на белой стене ?
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 13:30
      Да пусть сам съездит..Авось не посмеют... what
      Обычный
        Обычный
        +2
        Сегодня, 13:44
        Наоборот. Они мечтают о таком раскладе. Потому что во время боевых действий найти сторону виновных невозможно. Есть такое выражение устойчивое - война все спишет.
    commbatant
      commbatant
      -10
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Fachmann
      Может быть президенту стоит также лично обратить особое внимание на положение граждан в Белгородской и Курской областях?

      Думаете не обращает и почему только Белгородской и Курской областям нужно обращать внимание?

      По моему вы очередной горлопан.
    Вадим Топал-Паша
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 14:23
      Цитата: Fachmann
      Может быть президенту стоит также лично обратить особое внимание на положение граждан в Белгородской и Курской областях?

      А зачем ограничиваться только этими областями? /искренне недоумевает/
      По всей РФ мужчины (в среднем живущие 63года0 не доживают до реальной пенсии (70лет) 7 лет. Шансы есть только у москвичей и начальничков. там зряплаты большие и есть шанс заработать нужное количество баллов и уйти в 65. У остальных, с учётом провалов в стаже в "лихие 90е", и откровенную кражу годов и баллов в ПФР (СФ) как-то без шансов... :(
  Висенте
    Висенте
    +3
    Сегодня, 13:12
    Проблема Штатов и Израиля в том что у персов многие производства и важные обьекты под землёй, бомбардировками вопрос не решить а ведь по другому они не умеют.Разве что в ближайшее время провести масштабную военную операцию по снятию блокады Ормуза ? Время работает против тех кто заваруху затеял.Что ещё...ещё Я0, но це таке...
    commbatant
      commbatant
      0
      Сегодня, 13:45
      Цитата: Висенте
      Время работает против тех кто заваруху затеял.

      Отнюдь. Время работает в первую очередь против импортеров и экспортеров газа, нефти, удобрений из БВ.
      У организаторов всего этого и газ и нефть имеется и их экономики не зависимы от стран БВ.
      Так, что пехоту по штурму ИРИ пусть собирают те против, которых работает время, США и израильских евреев настоящая ситуация полностью устраивает.
      Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер
        0
        Сегодня, 13:53
        Цитата: commbatant
        У организаторов всего этого и газ и нефть имеется и их экономики не зависимы от стран БВ.

        Ну это Вы загнули. Израиль добывает порядка 20 000 баррелей нефти, а импортирует больше 200 000 баррелей, по газу да, экспортируют.
        commbatant
          commbatant
          0
          Сегодня, 13:56
          Цитата: Алексей Зоммер
          Израиль добывает порядка 20 000 баррелей нефти, а импортирует больше 200 000 баррелей, по газу да, экспортируют.

          Разницу у мексиканских негодяев и Венесуэлы купит, под одобрение США.
          Алексей Зоммер
            Алексей Зоммер
            0
            Сегодня, 13:58
            Да купить можно у кого угодно. Вопрос цены. Нефть Венесуэлы, американцы дарить не будут.
            commbatant
              commbatant
              0
              Сегодня, 14:02
              Цитата: Алексей Зоммер
              Да купить можно у кого угодно.

              Отнюдь. У кого угодно нефть не купишь, например не купишь ее у стран с БВ.
              Вопрос цены. Нефть Венесуэлы, американцы дарить не будут.

              Таки да. Она будет продана через американцев по нужной для США цене.
  Вадим С
    Вадим С
    -2
    Сегодня, 13:20
    всех больше интересует - рванет или нет?
  alex007i
    alex007i
    +7
    Сегодня, 13:22
    За фразой «лично участвует» стоит не бюрократический протокол, а прямое включение главы государства в решении вопроса...

    Он в бронижилете хоть?
    Очень переживаем.
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 14:21
      Да.Окружен десятиметровым бетоном..Чего за него переживать fellow
  yuriy55
    yuriy55
    +10
    Сегодня, 13:25
    За фразой «лично участвует» стоит не бюрократический протокол, а прямое включение главы государства в решении вопроса.

    Типа:
    «Утром мажу бутерброд —
    Сразу мысль: а как народ?
    И икра не лезет в горло,
    И компот не льётся в рот!»

    А в Курской, Белгородской областях, в Крыму не ближе лично поучаствовать...Разобраться лично, откуда в МО появилось столько воров и кто их туда назначал? А с эвакуацией может глава МЧС разобраться...
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 13:35
      откуда в МО появилось столько воров
      и с кем делились наворованным, где общак, так сказать
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:27
    Молодец, гарант. А под личным контролем кого должна быть жизнь граждан РФ, работающих на интересы госкорпорации РФ? belay
  Товарищ Ким
    Товарищ Ким
    -3
    Сегодня, 13:28
    Хорошо бы ещё координировать и помогать с атакой на иудофашисткий ядерный центр в Димоне.

    Благостные лепетания: "Мы не они, так нелзя с израильтянами, они жергтвы хохососа, и.т.п" , некоторых журналистов, находящихся на плотном, слюнявом подсосе у израильской военшины, не в счёт.

    Нужно бить по ядерному центру Израиля!
  Nikolaevich I
    Nikolaevich I
    +3
    Сегодня, 13:32
    Ну,что ж...Путину не привыкать ! Ситуацию с градообразующим цементным заводом он уже "порешал" ,посёлки после таёжных пожаров строил... Теперь россиян с АЭС эвакуирует !Вот только гаишника на Кузнецком мосту в Москве ещё не подменял ! Очень занятый человек ! Вот и не хватает времени в достаточной мере на откачку борзоты у олигархов и уменьшения численности казнокрадов ! Как не хватило и времени на перевооружение армии до 2022 года ! Я рекомендую почитать "старую" книгу Войновича "Москва.2042" ! Мне,к примеру, весьма понравился в своё время там образ генсека,который убежал от Политбюро в космос и от туда руководит ...например ,может сообщить в ГАИ о ночном мотоциклисте-нарушителе !
  роман66
    роман66
    +6
    Сегодня, 13:32
    : за этой станцией и этими людьми стоит Россия, и любой инцидент

    Закончится дипломатической болтовней и угрозами Медведева в телеге
  Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер
    +1
    Сегодня, 13:37
    Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, президент России Владимир Путин не просто наблюдает за развитием ситуации вокруг АЭС «Бушер», а лично участвует в обеспечении безопасности работающих там россиян.
    Это означает, что Алексей Лихачев не справляется со своей работой.
    Вообще, если серьезно его слава необузданного льстеца и подхалима уже давно широко известна. И ВВП ему уже в открытую по этому поводу делал замечания.
    Но он не уймется ни как.
    п.с. Собственно для отрасли плохо, ибо он своих помощников выбирает по такому же принципу.
  reframing
    reframing
    0
    Сегодня, 13:46
    Наш горячо любимый заслуженный Гегераллисимус, пятижды герой СССР, выдающийся и дорогой ...Леонид Ильич лично посетил птицефабрику и проконтролировал яйца на колкость, кур на под хвостом и петуха на громкость.
    И произнёс историческую речь, имеющую важнейшее политическое значение для международного коммунистического движения в духе глобальных решений ХХV съезда КПСС --
    "До-да, а-га! Дорогие пе-пе,з... что это? А, я вижу. ПЕНЗЮКИ!
    Па-по-здравляю в а с ...с "В", нет ... это вос-емь, с 8 марта! Ура, товарищи!"
  gribanow.c
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 13:50
    Президент великой страны мог бы поставить вопрос в Совбезе ООН о вводе миротворцев, для отражения агрессии и защиты Ирана
  commbatant
    commbatant
    +3
    Сегодня, 13:53
    На кой черт тогда глава Росатома, МИД, МЧС?
    Конфликт идет вторую неделю, а они принимают решения только сейчас. А о консервации строительства АЭС в Росатоме, кто-то думал, мероприятия ни на один день.