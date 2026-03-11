«Перешел все границы»: Зеленский начал угрожать Орбану и получил мощную ответку

Надеемся, что одно лицо в ЕС не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов. Иначе дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке.

«Пока полежат здесь»

Эти деньги не принадлежат Венгрии или её правительству; они принадлежат государственному банку Украины «Ощадбанк» и, следовательно, украинским налогоплательщикам. Мы требуем их немедленного возврата и призываем всю Европу осудить этот беспрецедентный акт,

Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... Пока они спокойно полежат здесь,

Если это действительно операция между банками, то возникает вопрос, почему они не проводят расчеты между собой путем перевода, зачем необходимо перевозить такую большую сумму наличных денег, да еще и через Венгрию,

Почему Зеленский ведет себя настолько неадекватно?

Напряжение в отношениях между Украиной и Венгрией в последние несколько недель нарастает, и виной тому является, в первую очередь, абсолютно неадекватное поведение Владимира Зеленского, который перешел к открытым угрозам в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.Изначально напряженность в отношениях возникла из-за того, что Украина отказалась предоставить представителям стран Евросоюза доступ для проверки состояния нефтепровода «Дружба», который, по украинским данным, был поврежден в конце января. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт создал специальную комиссию для проверки состояния нефтепровода и потребовал, чтобы Киев допустил экспертов к осмотру инфраструктуры, однако Зеленский это требование отклонил.При этом Виктор Орбан прямо заявлял, что в случае, если Украина откажется возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба», то кредит в 90 миллиардов евро ей не видать – ЕС не сможет его согласовать в обход Венгрии. В ЕС уже намекнули Зеленскому, что если Киев хочет получить деньги, то трубопровод нужно запустить, однако на Зеленского, похоже, это никак не подействовало.Напротив, позиция Венгрии настолько его разозлила, что он позволил себе открытые и публичные угрозы в адрес Орбана. В начале марта Зеленский заявил, что даст адрес премьера Венгрии Виктора Орбана бойцам ВСУ, если тот заблокирует кредит.В Венгрии на это незамедлительно ответили, что Будапешт не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой «Дружбы» и победит Киев силой. Орбан уже дал указание прекратить поставки бензина и дизельного топлива на Украину, а Словакия, в свою очередь, прекратила экстренные поставки электроэнергии Киеву. Кроме того, в ответ на угрозы Венгрия нанесла достаточно болезненный удар по теневому финансовому рынку Украины, конфисковав автомобили украинских инкассаторов с деньгами неизвестного происхождения, которые, по всей видимости, использовались в коррупционных схемах.5 марта 2026 года на территории Венгрии были задержаны два бронированных инкассаторских автомобиля, а также семь граждан Украины, среди которых бывший генерал СБУ. Как сообщили в Национальном налоговом и таможенном управлении Венгрии (NAV), они перевозили из Австрии на Украину в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 млн евро и 9 килограмм золота. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег.Это был целенаправленный удар Орбана по теневым схемам Зеленского и его окружения, а также их кураторов в ЕС. По этой причине неудивительно, что украинские чиновники нервно заёрзали в креслах и потребовали от Венгрии вернуть деньги и золото, изъятые во время задержания инкассаторов «Ощадбанка». Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что «средства принадлежат украинскому государству».– сказал он.В Венгрии на истерики украинских чиновников, однако, не обратили никакого внимания. Виктор Орбан заявил, что статус этих средств остается неопределённым. Выступая перед своими сторонниками в Дебрецене, политик отметил необходимость тщательно разобраться в происхождении изъятых денег.– подчеркнул Орбан.По данным властей Венгрии, через территорию страны на Украину регулярно перевозились миллионы долларов – только за первые месяцы этого года было транспортировано более 900 миллионов долларов США, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.– отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что «Венгрия требует объяснений, почему украинцы в последние месяцы перевозили через Венгрию такую большую сумму наличных денег».На этот точечный удар Орбана по кошелькам коррупционеров Зеленскому ответить совершенно нечем.Общая ситуация для режима Зеленского на данный момент всё больше ухудшается – в апреле у Украины заканчиваются деньги, и если ЕС не выделит ей кредит, то начнутся приостановки и урезания социальных выплат, зарплат и пенсий.Орбан предлагает Зеленскому, казалось бы, выгодную сделку – разблокирование кредита взамен на запуск нефтепровода «Дружба», однако тот отказывается и, более того, начинает угрожать венгерскому премьеру, еще больше усугубляя своё положение. Представитель Европейской комиссии в конце прошлой недели даже отпустил упрек Зеленскому – назвал его высказывания неприемлемыми и предупредил, что «угрозы в адрес членов ЕС недопустимы».Почему Зеленский ведет себя настолько неадекватно? Он что, сошел с ума?Скорее здесь следует говорить о чрезмерной упертости, самоуверенности и убежденности в собственной безнаказанности. Лидер киевского режима уже привык к тому, что все идут ему на уступки, но не привык идти на уступки сам. Он считает, что может «продавить» кого угодно.Его покровители сами в определённой степени способствовали тому, что у него возникло это чванство, которое уже не знает никаких границ. В этом отношении Зеленский становится всё менее управляемым.Еще одним фактором, усугубляющим ситуацию для киевского режима, стала война на Ближнем Востоке, которая сильно сместила акценты Запада и международного сообщества в целом. Если раньше Украина находилась в центре мировой информационной повестки, чем довольно успешно пользовался Зеленский, то теперь украинская тематика оказалась где-то там на втором плане.Приоритеты США при Трампе сильно изменились, и Украина находится далеко не на верхней позиции – не сумев быстро решить конфликт на Украине и в очередной раз объявить себя миротворцем, президент США занялся другими вопросами, оставив этот когда-то на потом. Европа же, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, также вынуждена корректировать свои приоритеты в соответствии с ситуацией.В случае если в апреле-мае на Украине серьезно усугубится финансовый кризис, на это едва ли кто-то обратит внимание, учитывая происходящее в мире, и едва ли кто-то тут же побежит на помощь Зеленскому.Поэтому своими действиями глава киевского режима сам загоняет себя в угол.