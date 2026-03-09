Венгрия предлагает ЕС выход из кризиса на фоне возникшего дефицита нефти и газа
Венгрия предлагает Евросоюзу снять запрет на российский газ и нефть из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто.
Развязанная США и Израилем война против Ирана уже привела к росту цен на нефть и газ, а поскольку заканчиваться конфликт не собирается, следует ожидать, что такая тенденция продолжится. Кроме того, перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что в мире начинает ощущаться дефицит энергоносителей. Европа в этой ситуации пострадает больше всех.
На этом фоне венгры провели экстренное заседание советов обороны и энергетической безопасности, после которого предложили Евросоюзу самый лучший выход из этой ситуации — снять запрет на использование российского газа и нефти для всех стран ЕС.
В нынешней ситуации Европейский союз должен незамедлительно принять меры. Чтобы предотвратить резкое повышение цен, необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей во всех регионах Европы.
Если Брюссель этого не сделает, то европейская экономика получит еще один удар.
Однако сомнительно, что в Брюсселе воспримут призыв Венгрии, ведь та же фон дер Ляйен только недавно гордо рапортовала, что Европа наконец-то избавилась от «российской зависимости». Кроме того, покупать нефть и газ — это финансировать войну против ставленника ЕС Зеленского, а на это Европа не пойдет. Так что все закончится, не начавшись.
