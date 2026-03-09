Венгрия предлагает Евросоюзу снять запрет на российский газ и нефть из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто.Развязанная США и Израилем война против Ирана уже привела к росту цен на нефть и газ, а поскольку заканчиваться конфликт не собирается, следует ожидать, что такая тенденция продолжится. Кроме того, перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что в мире начинает ощущаться дефицит энергоносителей. Европа в этой ситуации пострадает больше всех.На этом фоне венгры провели экстренное заседание советов обороны и энергетической безопасности, после которого предложили Евросоюзу самый лучший выход из этой ситуации — снять запрет на использование российского газа и нефти для всех стран ЕС.Если Брюссель этого не сделает, то европейская экономика получит еще один удар.Однако сомнительно, что в Брюсселе воспримут призыв Венгрии, ведь та же фон дер Ляйен только недавно гордо рапортовала, что Европа наконец-то избавилась от «российской зависимости». Кроме того, покупать нефть и газ — это финансировать войну против ставленника ЕС Зеленского, а на это Европа не пойдет. Так что все закончится, не начавшись.

В нынешней ситуации Европейский союз должен незамедлительно принять меры. Чтобы предотвратить резкое повышение цен, необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей во всех регионах Европы.

