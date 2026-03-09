Венгрия предлагает ЕС выход из кризиса на фоне возникшего дефицита нефти и газа

Венгрия предлагает Евросоюзу снять запрет на российский газ и нефть из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто.

Развязанная США и Израилем война против Ирана уже привела к росту цен на нефть и газ, а поскольку заканчиваться конфликт не собирается, следует ожидать, что такая тенденция продолжится. Кроме того, перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что в мире начинает ощущаться дефицит энергоносителей. Европа в этой ситуации пострадает больше всех.



На этом фоне венгры провели экстренное заседание советов обороны и энергетической безопасности, после которого предложили Евросоюзу самый лучший выход из этой ситуации — снять запрет на использование российского газа и нефти для всех стран ЕС.

В нынешней ситуации Европейский союз должен незамедлительно принять меры. Чтобы предотвратить резкое повышение цен, необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей во всех регионах Европы.

Если Брюссель этого не сделает, то европейская экономика получит еще один удар.

Однако сомнительно, что в Брюсселе воспримут призыв Венгрии, ведь та же фон дер Ляйен только недавно гордо рапортовала, что Европа наконец-то избавилась от «российской зависимости». Кроме того, покупать нефть и газ — это финансировать войну против ставленника ЕС Зеленского, а на это Европа не пойдет. Так что все закончится, не начавшись.
15 комментариев
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 14:02
    Иранцы сделали работу за нас, нефтегазовый сектор будет теперь так трясти… Европе больше всех прилетит, вот и пусть страдают.
    Нельзя им сейчас поставлять нефтепродукты, они наложили санкции, они спонсируют и помогают нашим врагам - вот и последствия.
    Венгрии со Словакией поставлять только норму их потребления, по рыночным ценам.
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +2
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Охотовед 2
      Нельзя им сейчас поставлять нефтепродукты, они наложили санкции, они спонсируют и помогают нашим врагам

      Это во первых. А во вторых зачем нам их фантики, если они могут в любой момент их заблокировать?
      За золото. За физическое золото еще можно. и то, только когда ЕС уйдет из Украины.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:14
      Охотовед 2
      Сегодня, 14:02
      Иранцы сделали работу за нас, нефтегазовый сектор будет теперь так трясти… Европе больше всех прилетит, вот и пусть страдают.
      Нельзя им сейчас поставлять нефтепродукты, они наложили санкции, они спонсируют и помогают нашим врагам - вот и последствия.
      Венгрии со Словакией поставлять только норму их потребления, по рыночным ценам.

      hi Подходит время отвечать наглосаксам, гейропе и сионистам за геноцид советского народа в ВОВ, гибель военных и мирных в СВО.
      Подходим к гуманному ультиматуму от РФ - безоговорочная капитуляция бандерштата и всего НАТО не надо, Международный военный трибунал над преступниками против мира, военных преступлений и преступлений против человечности.
    3. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 14:16
      Цитата: Охотовед 2
      Венгрии со Словакией поставлять только норму их потребления, по рыночным ценам.

      "Сухая ложка рот дерёт" (С)
      "Не подмажешь -не поедешь" (С)
      Ну и так далее. Поставлять Венгрии и Словакии при любых раскладах надо больше, чем они обычно потребляют. насколько -больше -это вопрос дискуссионный. так же как и то, что РФ может за это получить официально и неофициально.
      Но поставлять строго под их потребности -это уровень детского сада. Так серьёзные дела не делаются.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 14:03
    Хитрые мадьяры конечно, но такова политика
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:03
    Он что издевается - только репарции нефтью и газом от России .Кайя и Урсула так решили.Точка.В Норвегии куркуляторы ломаются от подсчёта сверх доходов. laughing
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:03

    Если Брюссель этого не сделает, то европейская экономика получит еще один удар.

    Глухи они к голосу разума....
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:06
    Кайя просто обязана объявить нам сегодня ультиматум по энергопоставкам.Ждём- с . fool wassat
    1. helilelik Звание
      helilelik
      +1
      Сегодня, 14:16
      Скажет она примерно следающее-"Если Россия будет поставлять нам нефть, мы её примем, но вынуждены будем не заплатить. Россиянам самим выбирать, оставаться людьми, или нет" Ну, про их вмороженный танкер и наш ледокол она в таком духе выразилась.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 14:10
    Если Брюссель этого не сделает, то европейская экономика получит еще один удар.
    Так это же прекрасно. Они этого долго добивались.
  7. Сергей Кондратьев Звание
    Сергей Кондратьев
    +1
    Сегодня, 14:11
    Есть только одно но, России больше не интересен рынок ЕС. На востоке будет такая же нехватка газа и нефти, как на западе. зачем нам ЕС?
  8. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 14:14
    Цитата: Алексей Зоммер
    За физическое золото еще можно. и то, только когда ЕС уйдет из Украины.

    Я б этим сво ло чам и за золото даже кучку дерьма не продал!
    Венгрия предлагает Евросоюзу снять запрет на российский газ и нефть из-за событий на Ближнем Востоке

    Нет уж!
    Умерла так умерла!
  9. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    0
    Сегодня, 14:21
    самый лучший выход из этой ситуации — снять запрет на использование российского газа и нефти для всех стран ЕС.

    План, конечно, замечательный, но для России несвоевременный. Клиент, как говорится, еще не дозрел. К его обсуждению следует приступить не ранее, чем через несколько недель или месяцев. Чем отдаленнее перспектива - тем лучше для нас. Война идет - цены растут. Главное, чтобы Иран продержался и в идеале - победил. И в этом ему нужно всесторонне помогать.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:21
    Цитата: Охотовед 2
    Иранцы сделали работу за нас
    Вот это вы верно сказали!
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:23
    Венгрия предлагает Евросоюзу снять запрет на российский газ и нефть из-за событий на Ближнем Востоке.

    А иначе из-за перекрытия Ормузского пролива Европе не на чем будет делать снаряды, ракеты, дроны для Украины, воюющей с Россией. Так ведь и война закончится может. ВВП конечно дал поручение правительству подумать, но оно, как обычно, будет думать до 2037 года. А газ начнут давать партнерам уже сейчас. А то они вдруг замерзнут или оголодают.