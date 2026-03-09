«Герани» поразили узел переработки и выработки газа в Полтавской области

766 2
«Герани» поразили узел переработки и выработки газа в Полтавской области

В сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент поражения нашими беспилотниками-камикадзе семейства «Герань» узла переработки и выработки газа «Тимофеевский» в районе населенного пункта Плешивец в Полтавской области.

Как можно увидеть на показанных кадрах объективного контроля, «Герани» с хирургической точностью поразили украинскую газовую инфраструктуру, в результате чего чрезвычайно важный для противника объект на неопределенное время полностью выведен из строя.



Между тем, в случае, если развязанная США и Израилем война против Ирана затянется, на Украине уже к ближайшему апрелю может возникнуть дефицит топлива. Как сетует глава профильного комитета украинского парламента (Верховной рады) Даниил Гетманцев, если движение через Ормузский пролив останется заблокированным и добыча энергетических ресурсов на Ближнем Востоке вынужденно остановится, большинство стран мира неизбежно столкнется с фактически беспрецедентным ростом цен на нефть и газ, что в том числе отразится и на Украине.

Гетманцев видит спасение для украинской экономики в заключении долгосрочных договоров на поставки нефти и газа, однако ожидаемо не уточняет, где Киев в настоящее время сможет закупить энергоносители по более-менее приемлемым ценам, учитывая, что европейские «партнеры» Украины также находятся в глубочайшем кризисе на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:10
    Даром Украине не кто не даст .Подозреваю что ярые русофобы поляки и прибалты скинут бандеровца с хвоста .
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 14:11
    на Украине уже к ближайшему апрелю может возникнуть дефицит топлива

    Все это мы уже слышали/ читали, и не раз!
    А эта 404-я ( если прямыми словами, то цензура) живет и здравствует!
    1. Комментарий был удален.