СМИ США: из-за ближневосточной войны газ в Европе подорожал почти на треть

Из-за ближневосточной войны газ в Европе подорожал еще почти на треть. Теперь он стоит примерно на 30 процентов больше, чем до начала боевых действий.Об этом сообщает агентство Bloomberg.Приведенная цифра показывает сегодняшний скачок цен. Перед этим, 28 февраля, увеличение стоимости СПГ на европейском рынке составило 92 процента.В качестве иллюстрации СМИ США приводит данные, предоставленные руководителем отдела исследований в области химической промышленности компании Berenberg Себастьяном Бреем. По его информации, после подорожания энергоносителей европейские химпроизводители заплатят дополнительно три миллиарда евро только за природный газ.Ситуация с газоснабжением в Европе усугубляется тем, что газовые хранилища за зиму были почти полностью исчерпаны. И хотя мировой рынок СПГ не в такой степени зависит от поставок из Персидского залива через Ормузский пролив, как это происходит с нефтью, отсутствие газовозов из Катара оказало существенное влияние на рост цен на газ в мире. Дело в том, что сокращение объема поставляемого СПГ обостряет его дефицит и конкуренцию между потребителями из Европы и Азии.Для оценки влияния ближневосточного кризиса на энергобезопасность Европы на 12 марта намечена встреча специальных групп Евросоюза по координации поставок нефти и газа.Что касается ситуации на нефтяном рынке, то цены на сырье достигли здесь 14-летнего максимума. А отметку 100 долларов они превысили впервые с 2022 года.

