СМИ США: из-за ближневосточной войны газ в Европе подорожал почти на треть

393 7
СМИ США: из-за ближневосточной войны газ в Европе подорожал почти на треть

Из-за ближневосточной войны газ в Европе подорожал еще почти на треть. Теперь он стоит примерно на 30 процентов больше, чем до начала боевых действий.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Приведенная цифра показывает сегодняшний скачок цен. Перед этим, 28 февраля, увеличение стоимости СПГ на европейском рынке составило 92 процента.

В качестве иллюстрации СМИ США приводит данные, предоставленные руководителем отдела исследований в области химической промышленности компании Berenberg Себастьяном Бреем. По его информации, после подорожания энергоносителей европейские химпроизводители заплатят дополнительно три миллиарда евро только за природный газ.

Ситуация с газоснабжением в Европе усугубляется тем, что газовые хранилища за зиму были почти полностью исчерпаны. И хотя мировой рынок СПГ не в такой степени зависит от поставок из Персидского залива через Ормузский пролив, как это происходит с нефтью, отсутствие газовозов из Катара оказало существенное влияние на рост цен на газ в мире. Дело в том, что сокращение объема поставляемого СПГ обостряет его дефицит и конкуренцию между потребителями из Европы и Азии.

Для оценки влияния ближневосточного кризиса на энергобезопасность Европы на 12 марта намечена встреча специальных групп Евросоюза по координации поставок нефти и газа.

Что касается ситуации на нефтяном рынке, то цены на сырье достигли здесь 14-летнего максимума. А отметку 100 долларов они превысили впервые с 2022 года.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +1
    Сегодня, 14:16
    СМИ США: из-за ближневосточной войны газ в Европе подорожал почти на треть

    Навеяло, из "Наша Russia", Людвиг Аристархович:
    - Что? Кто-то нагадил на детской горке! Наверху, там где дети катаются! Ай-ай-ай. А кто... а кто это сделал? А я у Вас хотел узнать! ... - Нагадили, чуть не наступил! - Но они конечно тоже не подарок. Ваши дети ходят, топчут у меня тут в парадной....
    Матрасы в повышении цен как бы ни при чём.
  2. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    0
    Сегодня, 14:19
    Но как сегодня утром на ММВБ дорожали акции нефтянки.... Я себя, , таким патриотом чувствовал, когда за утро 5% рост моего капитала.... :)
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 14:19
    Зима кончается, переживут без газа, а там и придумают, что то, если осталось, чем думать
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 14:20
    Коллеги, всем привет! hi
    Внизу прицепил сегодняшние цены на дизель в Франкфурте на Майне...
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:20
    Штаты замутили, пусть расходы покроют.... Тока вот они, как всегда руки умоют..
    ... Расхлебывай ЕС сама....
  6. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 14:21
    Европейцы кидалы и пираты. Газовозы к ним не хотят идти, повернули на азиатские рынки. В Европе их ждет экологический налог, дураков, оплачивать их прихоти, нет.
  7. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 14:25
    Теперь он стоит примерно на 30 процентов больше, чем до начала боевых действий.

    Маловато будет. Хотя процесс еще только начинается.