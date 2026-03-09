Во вторжении в Ливан участвуют силы 4-х израильских дивизий

К настоящему моменту ЦАХАЛ 91-я дивизия расширила зону безопасности Израиля в восточной части южного Ливана, 210-я дивизия усилила присутствие в районе горы Дов, а 146-я дивизия расширила своё присутствие в западной части южного Ливан.

«Хизбалла» способна нанести ущерб войскам не только на юге Ливана, но и в отношении израильского тыла.

Армия «обороны» Израиля расширяет присутствие на территории Ливана. Информацию об оккупации новых районов на юге Ливана израильскими войсками подтверждает пресса Израиля со ссылкой на командование ЦАХАЛ.По состоянию на 9 марта подразделения четырёх дивизий израильской армии находятся на сопредельной территории. Это подразделения 36-й, 91-й, 146-й и 210-й дивизий ЦАХАЛ.Из израильской сводки:Добавляется, что продвигается вглубь южного Ливана и 36-я дивизия. Её бойцы находятся в район Раб-эль-Тальтин.Израильское военное руководство продолжает заявлять, что таким образом армия «обороны» Израиля «устраняет угрозу, исходящую от «Хизбаллы»:Одновременно с этим ВВС ЦАХАЛ бьют по столице Ливана – Бейруту. Сначала операции и по сегодняшний день по городу было нанесено, как заявлено, порядка 700 ударов. Многие кварталы ливанской столицы значительно пострадали. Есть жертвы и разрушения.ЦАХАЛ заявляет, что «бьёт по логову «Хихбаллы» в Дахие». Это южный пригород Бейрута с преимущественно шиитским населением. Многие улицы этого пригорода – в руинах.