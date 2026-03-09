Во вторжении в Ливан участвуют силы 4-х израильских дивизий

Армия «обороны» Израиля расширяет присутствие на территории Ливана. Информацию об оккупации новых районов на юге Ливана израильскими войсками подтверждает пресса Израиля со ссылкой на командование ЦАХАЛ.

По состоянию на 9 марта подразделения четырёх дивизий израильской армии находятся на сопредельной территории. Это подразделения 36-й, 91-й, 146-й и 210-й дивизий ЦАХАЛ.

Из израильской сводки:

К настоящему моменту ЦАХАЛ 91-я дивизия расширила зону безопасности Израиля в восточной части южного Ливана, 210-я дивизия усилила присутствие в районе горы Дов, а 146-я дивизия расширила своё присутствие в западной части южного Ливан.

Добавляется, что продвигается вглубь южного Ливана и 36-я дивизия. Её бойцы находятся в район Раб-эль-Тальтин.

Израильское военное руководство продолжает заявлять, что таким образом армия «обороны» Израиля «устраняет угрозу, исходящую от «Хизбаллы»:

«Хизбалла» способна нанести ущерб войскам не только на юге Ливана, но и в отношении израильского тыла.

Одновременно с этим ВВС ЦАХАЛ бьют по столице Ливана – Бейруту. Сначала операции и по сегодняшний день по городу было нанесено, как заявлено, порядка 700 ударов. Многие кварталы ливанской столицы значительно пострадали. Есть жертвы и разрушения.

ЦАХАЛ заявляет, что «бьёт по логову «Хихбаллы» в Дахие». Это южный пригород Бейрута с преимущественно шиитским населением. Многие улицы этого пригорода – в руинах.
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    -1
    Сегодня, 15:00
    Заголовок конечно громкий - без базара))) а сколько в тех дивизий реальных рыл, а не на бумаге?)))
    Наводлом
      Наводлом
      +1
      Сегодня, 15:05
      Думаете, в Израиле многие косят от призыва?
      ТермиНахТер
        ТермиНахТер
        -6
        Сегодня, 15:07
        Ну, примерно как в бандерлянде)))
        Наводлом
          Наводлом
          +2
          Сегодня, 15:10
          Цитата: ТермиНахТер
          Ну, примерно как в бандерлянде)))

          На Украине жандармы лютуют.
          В Израиле пока мужчин призывного возраста на улицах не крутят.
          Да и масовых захоронений израильских военнослужащих не наблюдается.
          С чего им косить, когда велика вероятность вернуться с маленькой победоносной войны живым и здоровым?
          Да ещё с медалькой за участие в убийствах мирного населения.
          ТермиНахТер
            ТермиНахТер
            0
            Сегодня, 15:36
            Там много ортодоксов, которым оружие брать в руки вера не позволяет. В прошлую войну, был запрет на выезд из Израиля.
          Васян1971
            Васян1971
            0
            Сегодня, 16:40
            Цитата: Наводлом
            С чего им косить, когда велика вероятность вернуться с маленькой победоносной войны живым и здоровым?

            Да? А, насколько велика?
            Наводлом
              Наводлом
              0
              Сегодня, 16:52
              Зачем гадать, когда можно воспользоваться имеющейся информацией по предвдущим конфликтам.
      Sky Strike fighter
        Sky Strike fighter
        +2
        Сегодня, 15:22
        Цитата: Наводлом
        Думаете, в Израиле многие косят от призыва?


        В Израиле кого попало в армию не возьмут. Армия Израиля относительно не велика.Да и воюют там не числом,а умением,а если умения не хватает,то сносят всё подряд авиацией.Опять же куча союзников подкормленных.

        . Израиль может прийти на помощь США. Через Иорданию и Ирак перебросить к границам Ирана свой экспедиционный корпус. Ну сколько могут выставить евреи, учитывая, что у них сейчас новая война с Хезболлой, да и ХАМАС не дремлет? Численность армии Израиля 169 500 человек. Известно, что сейчас они поставили в строй еще 100 000 резервистов. Даже если Израиль направит в Иран 70-тысячную армию, обеспеченную необходимой бронетехникой и достаточным на первое время количеством ГСМ, то она, конечно же, сможет нанести серьезный удар по западному Ирану, но очень быстро увязнет, так как будет критически оторвана от своих тылов.


        https://dzen.ru/a/aaZzQpAQRHcKikPt
        Наводлом
          Наводлом
          +3
          Сегодня, 15:28
          Данные за 2022 год

          По данным статистического бюро в 2022 году призывного возраста (18 лет) достигли 76 961 парень. То есть база призывников для армии составляла почти 78 тысяч, напомним, речь идет только о мужском призыве.

          Однако, не все 78 тысяч получают повестки. Как было отмечено выше, у министра обороны и армейского руководства есть право предоставлять освобождение от службы, например, молодежь в арабском секторе изначально не получает повестки, обязывающие их к призыву.

          18-летние парни, в 2022 году

          Евреи, не ортодоксы – 43 696
          Евреи ортодоксы – 12 337
          Мусульмане (без жителей Восточного Иерусалима и бедуинов) – 9 808
          Мусульмане, жители Восточного Иерусалима – 4 061
          Бедуины – 4 364
          Друзы – 1 330
          Христиане-арабы – 1 094
          Христиане не арабы – 271

          По данным Исследовательского института Кнессета в 2022 году уровень призыва в армию составил 68,3%, и освобождение от призыва получили не только ортодоксы, хотя это наибольшая группа населения.

          18,4% призывников не пошли служить по причине "изучения Торы"
          6,5% - по состоянию душеного здоровья
          2,4% - криминальное прошлое, проблемы интеграции и скончавшиеся
          1,9% - проблемы со здоровьем
          2,5% - проживают за границей

          Использована информация из русскоязычного израильского ресурса.
          Sky Strike fighter
            Sky Strike fighter
            +1
            Сегодня, 16:04
            Ну тогда и про армию Ирана .

            . По состоянию на 2025 год общая численность вооружённых сил Ирана — 610 000 человек. В неё входят:
            сухопутные войска — 350 000 человек;
            Корпус стражей исламской революции — 190 000 человек;
            военно-морские силы — 19 000 человек;
            военно-воздушные силы — 37 человек;
            противовоздушная оборона — 15 000 человек;
            силы поддержания правопорядка — 40 000 человек.
            в резерве 350 000 человек
            По состоянию на 2025 год военный бюджет Исламской Республики Иран составляет 16,4 миллиарда долларов.


            https://dzen.ru/a/aaVXvATXB1nTEmoi
        ТермиНахТер
          ТермиНахТер
          -1
          Сегодня, 15:37
          Ага, там все шахиды - камикадзе, которые просто мечтают умереть за великий Израиль)))
        AdAstra
          AdAstra
          +1
          Сегодня, 16:56
          А разве это плохо?""""""""
  ZovSailor
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 15:00
    Сионисты вместе с по цца ми биби должны перестать существование на БВ.
    Пора вмешаться султану для установления справедливости.
    Монтесума
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 15:17
      Цитата: ZovSailor
      Сионисты вместе с по цца ми биби должны перестать существование на БВ.
      Пора вмешаться султану для установления справедливости.

      Установлением справедливости сейчас занимаются иранские БПЛА и ракеты Khorramshahr, с дальностью полета в две тысячи километров. Султаны только возмущаются и подсчитывают убытки - последствия приверженности идее - "Америка нам поможет".
      ZovSailor
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 16:11
        Монтесума
        Сегодня, 15:17
        Установлением справедливости сейчас занимаются иранские БПЛА и ракеты Khorramshahr, с дальностью полета в две тысячи километров. Султаны только возмущаются и подсчитывают убытки - последствия приверженности идее - "Америка нам поможет".

        Слава Богу и Аллаху, что с 100000... захода стало доходить до самых продвинутых и непримиримых.
  Вадим С
    Вадим С
    +7
    Сегодня, 15:01
    Под шумок расширяют свои территорию, растёт земля обетованная! Интересно, арабы когда нибудь собируться чтоб дать отпор или так и будут на камеры скулить что их обижают?
    Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 15:10
      Собрать арабов может только Халиф. Это исторический факт. Только они тогда на Израиле не остановятся, а Магриб и Пиренеи захватят. А учитывая нашпиговонность Западной Европы арабами, то могут запросто стать нашими соседями.
    Normann
      Normann
      0
      Сегодня, 15:10
      Они боятся израиль, а те этим и пользуются.
    роман66
      роман66
      -1
      Сегодня, 15:34
      Как сказал Биби - где ступила нога еврейского солдата.... Или я что-то спутал?
  gribanow.c
    gribanow.c
    -2
    Сегодня, 15:08
    Значит, можно наступать дивизиями. Закончат здесь, на Тегеран пойдут
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 15:10
    таким образом армия «обороны» Израиля «устраняет угрозу, исходящую от «Хизбаллы»:

    Кусок Ливана евреи хотят откусить у ливанцев.
    commbatant
      commbatant
      -1
      Сегодня, 15:35
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Кусок Ливана евреи хотят откусить у ливанцев.

      Подумаешь, сначала у османов кусок откусили, потом от подмандатных Франции территории кусок откусили, теперь от откусанного куска кусок откусят. Там все так на БВ делают.
      Вообщем бедные они арабы, все их делят, используют, натравливают друг на друга, а "сироты" израильские евреи смотрят на это все "тревожатся"...
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 15:39
      Так Ливан - это тоже кусок, который французы откусили от Сирии, когда их выперли с Ближнего Востока. Потому, разбираться "кто там кому Рабинович" - очень муторное занятие)))
  Foggy Dew
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 15:17
    Там тоже ядерная программа мешает)))
    Вот привыкли ржать над туаыми матрасами, и как-то замыливают, что в этом отношении евреии не только их, но и украинцев переплюнут! Напомню, что вся чехарда на БВ затеяна Биби только потому, что манифистации за то, чтоб его посадить - стали собирать по 10% населения этой отсталой деревни. Биби моментально пошел по кругу объявлять всем геноцид и истошно визжать - "Аяточе! Вон
    Вам вообще кто сказал, что у евреев есть мозг кроме костного?
  7. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 15:28
    По состоянию на 9 марта подразделения четырёх дивизий израильской армии находятся на сопредельной территории. Это подразделения 36-й, 91-й, 146-й и 210-й дивизий ЦАХАЛ.

    ЦАХАЛ кинул в бой все 4 дивизии СВО (имеющие в своем составе, как пбр, так и бтбр).
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Сухопутные_войска_Израиля?ysclid=mmj5bm4bdw679730303

    Не много ли, для Ливана? 98-ю вдд (ЦВО, 4 бригады могут держать в качестве резерва.
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      0
      Сегодня, 16:14
      Вероятно, имеют серьёзные намерения и вполне конкретные наземные задачи.
      И пока у Трампа не иссяк боевой запал, решили отрывать от пирога большими кусками и глотать, не разжевывая.
      1. commbatant Звание
        commbatant
        -1
        Сегодня, 16:20
        Цитата: Наводлом
        Вероятно, имеют серьёзные намерения и вполне конкретные наземные задачи.
        И пока у Трампа не иссяк боевой запал, решили отрывать от пирога большими кусками и глотать, не разжевывая.

        Это было бы оправдано, если бы не Хезболла, слышал танки израильских евреев уже горят, врут наверное. И потом, как они обоснуют оккупацию другого государства, сделают из южного Ливана вечный "санитарный коридор", как из Голлан? Сюрреализм какой-то.
        1. Наводлом Звание
          Наводлом
          +3
          Сегодня, 16:22
          Разве Израилю когда-то требовалось долго искать обоснования саоей агрессии?
          1. commbatant Звание
            commbatant
            0
            Сегодня, 16:28
            Цитата: Наводлом
            Разве Израилю когда-то требовалось долго искать обоснования саоей агрессии?

            Похоже в этом конфликте в убытках остались - США, страны БВ на территории, которых имеются ВБ США, соседи израильских евреев на территории, которых находятся "прокси" ИРИ, а также импортеры нефти и газа из БВ, а в выигрыше РФ и израильские евреи?
            1. guest Звание
              guest
              +1
              Сегодня, 16:31
              Цитата: commbatant
              а в выигрыше РФ

              И в чём наш выигрыш?
              1. commbatant Звание
                commbatant
                0
                Сегодня, 16:50
                Цитата: guest
                И в чём наш выигрыш?

                В короткой и среднесрочной перспективе цены на энергоносители и удобрения. В долгосрочной отсутствия у ИРИ ЯО и его применения.
                1. guest Звание
                  guest
                  -1
                  Сегодня, 17:02
                  Цитата: commbatant
                  отсутствия у ИРИ ЯО и его применения.

                  Вы откуда пишете? Исходя из этой цитаты не из России. Как раз если бы Иран применил ЯО против запада это было бы для России хорошо.
                  1. commbatant Звание
                    commbatant
                    0
                    Сегодня, 17:06
                    Цитата: guest
                    Вы откуда пишете? Исходя из этой цитаты не из России.

                    Ошибаетесь товарищ "генерал-майор".
                    1. guest Звание
                      guest
                      0
                      Сегодня, 17:07
                      Цитата: commbatant
                      Ошибаетесь

                      В чём ошибаюсь?
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 15:28
    Матрасы и прочие в Афганистане тоже 22 года продвигались, а потом 60 тыс. людей в тапках с калашами и РПГ их тупо выгнали. И как? Побросав всю технику, с падающими с самолётов людьми, которых матрасы кинули. У талибов в амеровской технике, надо полагать, такой прикуп. laughing
  9. LuZappa Звание
    LuZappa
    +1
    Сегодня, 15:58
    Цитата: ТермиНахТер
    Ага, там все шахиды - камикадзе, которые просто мечтают умереть за великий Израиль)))

    Мы, евреи, молодцы, у нас обрезаны концы!
  10. LuZappa Звание
    LuZappa
    +1
    Сегодня, 15:59
    Цитата: Sky Strike fighter
    В Израиле кого попало в армию не возьмут. Армия Израиля относительно не велика.Да и воюют там не числом,а умением

    В мире нет бойца смелей, чем напуганный еврей.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 16:06
      ++++++ поэтический, Вы наш))))
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 16:11
    Ну сколько веревочке не виться конец то всегда наступит. Тут конечно уместен вопрос - "какой?". Время покажет.