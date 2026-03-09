Украинец перелетел на мотодельтаплане в Румынию, чтобы скрыться от ТЦК

5 065 56
Украинец перелетел на мотодельтаплане в Румынию, чтобы скрыться от ТЦК


В то время как сотни тысяч мужчин пытаются переплыть Тису или откупиться от военкомов, 31-летний житель Украины выбрал более романтичный, хоть и технически сложный маршрут. В минувшее воскресенье он приземлился в Румынии на мотодельтаплане.



Местный портал Digi24 сообщает, что пилота задержали пограничники утром в понедельник в населенном пункте Фрэтэуцкий Веки (уезд Сучава). Мужчина умудрился преодолеть по воздуху около 40 километров, но вместо теплого приема получил уголовное дело. Причем сразу по двум статьям: классическое «незаконное пересечение границы» и «управление транспортным средством без лётной лицензии».

Бюрократия догнала беглеца даже в румынском небе: документов на управление дельтапланом у него, видимо, при себе не оказалось. А может, и самих документов не было – какие удостоверения у человека, который спешно паковал летательный аппарат, стремясь ускользнуть от ТЦК?

40 км по воздуху – дистанция для мотодельтаплана вполне рабочая. Такие аппараты оснащаются двигателями мощностью до 50 кВт и используются не только для развлечения, но и для аэрофотосъемки, сельхозработ и даже для потенциального десантирования. Главное условие – физическая подготовка пилота и приемлемые метеоусловия (ветер до 12 м/с, отсутствие грозы). Судя по тому, что мужчина долетел, с погодой ему повезло больше, чем с румынскими пограничниками.

Однако человек явно знал, на что идёт - что любая румынская тюрьма для него лучше украинской демократичной бусификации.
56 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +5
    Сегодня, 15:03
    Инстинкт самосохранения и тяга к жизни это самые сильные инстинкты человека, на ряду с размножением. А когда жизнь в опасности, голова начинает работать
    1. Ponimatel Звание
      Ponimatel
      -1
      Сегодня, 15:21
      Инстинкт самосохранения и тяга к жизни это самые сильные инстинкты

      А это не одно и то же?
      1. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 16:02
        "Жить захочешь- не так раскорячишься... " request
    2. Туре-Собака Звание
      Туре-Собака
      -5
      Сегодня, 15:27
      На самом деле , у человека нет инстинктов , инстинкты есть только у животных .
      Но то у человека , у созданий из 404 они действительно есть. 😻
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 15:36
        Цитата: Туре-Собака
        На самом деле , у человека нет инстинктов , инстинкты есть только у животных .

        "Единственное отличие человека от животного - способность совершать нелогичные поступки.
        Все.
        В остальном - обычная зверушка"(с)
        И я с автором согласен....
        1. Комментарий был удален.
      2. Ponimatel Звание
        Ponimatel
        +1
        Сегодня, 16:40
        На самом деле , у человека нет инстинктов

        На самом деле у человека полный набор животных инстинктов. Иначе бы мы не выжили. Человек рождается 100%ным животным и только взрослея, в социуме он учится быть человеком.
        Отличие человека от животного в умении контролировать свои инстинкты. Поступать по человечески - поступать вопреки требованиям инстинктов.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 15:05
    Увидев румынских пограничников великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу:

    — Траяску Романиа Маре!

    Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.

    — Да здравствует великая Румыния! — повторил Остап по-русски. — Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался! ....

    ну заменить про ЧК на ТЦК и Остапа на Мыколу - вообще зашибись зайдёт...
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +4
      Сегодня, 15:16
      Как ни крути, побольше бы таких остапов.
      И дельтаплан им в руки.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 15:18
        ...ну, блин, можно им гуманитарку скидывать ввиде разобранных дельтоплан-комплектов на уровне собери сам... laughing
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 16:11
          Захотят, соберут из запчастей для производства дронов. У них там хватает поставщиков.
      2. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 15:32
        Штука не дешёвая, на всех не хватит. Странно, что никого не прихватил. С пассажира можно было бы еще денег поиметь 😏
      3. mitrich Звание
        mitrich
        +2
        Сегодня, 15:36
        Молодец, парень. Нашёл выход. Денег это стоило, думаю, не мало и нервов, но результат есть.
        Можно и выдохнуть. Даже если и в цыганской тюрьме.
        ПыСы: и нам лучше, никого из наших не ранит, не убьёт, да и его убивать не н.б.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:42
      Цитата: Nexcom
      — Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался!

      А для пущей убедительности и сочувствия добавить: "Же не манж па сис жур". Кисе Воробьянинову помогало разжалобить публику.smile
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 15:07
    Не.... Ну лицензию надо было оформить, а то непорядок! wassat
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 15:09
      Румыньску лицензию?? laughing
      А иде ж этот Опанас её в Неньке то наковыряет?

      зы Еще и угон воздушного судна припаять румыны могут....
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 16:19
        Ну, документы на дельтоплан у него наверняка с собой, ещё и продаст на рынке в ближайший базарный день. Если пограничники румынские не конфискуют.
  4. Normann Звание
    Normann
    +4
    Сегодня, 15:08
    Сам знал на что шел, но все лучше чем в штурмовики...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 15:13
      ...если обратно депортируют - какелы могут переквалифицировать в дельтапланериста-камикадзе...
      1. Normann Звание
        Normann
        0
        Сегодня, 15:28
        Боюсь далеко не улетит...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 15:30
          ну если уж решил свинтить - то свинтит - лишь бы не грохнули упоротые нацики.
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            0
            Сегодня, 16:14
            Последователям остаётся лишь присоветовать делать бронированный обтекатель из титана или нержавейки на худой конец. А то, пограничники за медальку могут и сбить попытаться.
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 15:40
        Цитата: Nexcom
        ...если обратно депортируют - какелы могут переквалифицировать в дельтапланериста-камикадзе...

        Они хоть и селюки, но не дурни - пустить летать человека, который один раз уже - улетел....
        «С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на неё и уповаю» (с) lol - первым же встречным НАШИМ, угнав хоть и хиленький - но летательный аппарат ВСУ
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 15:42
          да легко - прикуют к раме дельтаплана наручниками,, ТМ-62 изолентой приматают - и запустят в последний полёт...
          1. nepunamemuk Звание
            nepunamemuk
            0
            Сегодня, 16:04
            если тмку примотают со стрессом может перепутать направление и вернуться на базу 🫣
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 16:05
              хорошая мысль, правильная. главное чтобы по возврату - сработало.
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +5
    Сегодня, 15:11
    404 настоящая тюрьма народов, хотя они сами тугие что не свалили когда могли с этой скотобазы.
  6. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +2
    Сегодня, 15:13
    Хорошо, что его ПВО не сбило. Ах да в странах Европы вроде как дефицит ракет наблюдается, может в Украине их вообще нет.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 15:18
    Мужчина умудрился преодолеть по воздуху около 40 километров, но вместо теплого приема получил уголовное дело.

    Какие все-таки креативные не братья. Не перестаю удивляться, как они эту Тису штурмуют. Параплан с коляской - тоже вещь. Правда не дешевые удовольствия. И да, а чего один? Мог побратима взять и денег заработать. wink
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 15:41
      Посмотрел по объявлениям. Мотодельтопланы торгуются от 150 тыс. рублей до 350 тыс. примерно. Там за пересечение границы отдают вдвое больше. Лучше, конечно, лететь ночью, главное ориентацию в пространстве не потерять.
  8. Наводлом Звание
    Наводлом
    +1
    Сегодня, 15:18
    Вот уж действительно Повiтряны силы.
    Лети, хлопче, подальше от бандеровцев.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 15:21
      ...летите, холуби, летиииите... (с)
  9. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +5
    Сегодня, 15:19
    Белокурый рыцарь свинорейха, ass-люфтвафел
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 15:22
      а красный баллон то ему зачем? лопасти поддувать?? wassat
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +3
        Сегодня, 15:24
        Форсаж... при достижении высоты в 20 перехрюков брыжжет скипидаром под хвост
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 15:25
          Гениально! Адски-продвинутые какельские технологии.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 15:30
        Цитата: Nexcom
        а красный баллон то ему зачем? лопасти поддувать??

        Дмитрий hi а ежели повитряны силы щетину подпалят? Вот тут пожарный баллон в самый раз пригодится, шобы сало в шкварки не превратилось. yes
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 15:33
          Ааа, так это пожарный баллон.
          Я то грешным делом подумал что это как на Марсе дрон-вертолёт амерский - там лопасти газом поддували чтобы увеличить подъемную силу. Думал что оттуда ноги произрастают.... Получается что ошибся. laughing

          Александр hi
  10. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +3
    Сегодня, 15:24
    Жить захочешь , ещё не так раскорячишся ! (С)
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 15:26
    На месте Венгрии я бы обьявил- все, бегущие с Украины от террора режима, найдут убежище в Венгрии, поэтому граница для них открыта. А если силы режима будут мешать, удерживать свободных граждан, бегущих от диктатуры, он будут иметь дело с армией Венгрии bully
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 15:31
      ага, а потом венграм их кормить-поить, айфоны покупать, квартиры давать, шмотки дорогие за бесценок продавать....
      венгры в курсе чего какелы за бугром вытворяют.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        +1
        Сегодня, 15:41
        Потом их переправят в Австрию, а оттуда в Германию, канцлер всем беженцам помогает, всех принимает. Пусть бюджет на беженцев тратит, а не на оружие
    2. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +3
      Сегодня, 15:31
      Им бы наоборот забор построить, а то набежит... С чумой свиней, накокаиненым пятаком и наворованым оружием - это покруче нашествия монголов, потом не выпрешь
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 15:46
      Цитата: gribanow.c
      На месте Венгрии я бы обьявил- все, бегущие с Украины от террора режима, найдут убежище в Венгрии, поэтому граница для них открыта.

      Проблема в том что может прибежать разом 5-10 млн и всем пособие плати
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 15:49
        вот этого то Орбан больше всего и боится. нафига ему из его Венгрии вторую Неньку делать?
        1. gribanow.c Звание
          gribanow.c
          0
          Сегодня, 15:57
          Оттуда он разошлет их по всей Европе
          Пусть каждый европеец разместит у себя дома по украинцу, даст ему кров, еду, все, что нужно, это будет лучшая "помощь Украине" bully
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 15:58
            будете ржать - но почти нечто похожее в самом начале СВО когда какелы рванули за бугор Ливерная колбаса трындел. не дословно, но смысл был очень похож....
            1. gribanow.c Звание
              gribanow.c
              +1
              Сегодня, 16:20
              Правильное предложение тов.Шольца
  12. tur-tur Звание
    tur-tur
    +2
    Сегодня, 15:38
    На самом деле вариант стрёмный. Так ведь и дрон перехватчик словить можно, причём с обеих сторон.
  13. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 15:41
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что у Илона Маска есть такие дельтапланы на которых можно улететь к едреням с этой планеты населённой сумасшедшими. . . hi
  14. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:45
    Цитата: СергейАлександрович
    Посмотрел по объявлениям. Мотодельтопланы торгуются от 150 тыс. рублей до 350 тыс. примерно

    У меня друг этим занимался... И параплан и парашют (крыло). Коляски (2-х местные) и рама параплана из титана на заказ... Там гораздо дороже выходило. Я на всем перелетел))). Вышел в поле разложился и алга. Сейчас, полагаю, через минут 30, приедут дядьки из ФСБ и будут объяснять, что ты был не прав.
  15. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 15:45
    Выучил песню Леонтьева "мммой дельтоплан, мой дельттттоплан...."
  16. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:57
    Цитата: tur-tur
    На самом деле вариант стрёмный. Так ведь и дрон перехватчик словить можно, причём с обеих сторон

    Мне не понятно, почему румыны его не сбили. Это какая у страны НАТО ПВО? laughing Максимально на парашюте или параплане поднимался метров на 600. Звук мотора там слышно. Может это русское ДРГ румын бомбить летело. wink
  17. chingachguc Звание
    chingachguc
    0
    Сегодня, 15:59
    В Венгрию надо было лететь. Или в Белоруссию. С Беларусии выдачи нет.
  18. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 16:14
    Икар блин. Молодец находчивый человек оказался.
  19. reframing Звание
    reframing
    0
    Сегодня, 16:53
    Настоящий украинец! Находчивый.
    Такой и море выкопает.
  20. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 17:11
    Сложилось у меня мнение, по видео от якобы сбежавших, что многие из них вполне не прочь зигануть, и ВСУ поддерживают, но только если ТЦК на передок зашлет НЕ ИХ.