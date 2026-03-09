Владимир Путин поздравил нового Верховного лидера Ирана Хоссейни Хаменеи

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи. Последний занял пост, освободившийся после ухода из жизни предыдущего лидера. Но важна даже не столько сама церемониальная часть, сколько то, какими словами российский президент сопроводил приветствие.



Путин прямо обозначил, в какой именно момент Ирану приходится принимать нового руководителя:

Сейчас, когда Иран противостоит вооружённой агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний.

Американские и израильские ракеты методично обрабатывают иранские провинции, Тегеран наносит ответные удары, и в этой обстановке новый Верховный руководитель должен не просто занять кресло, а удержать страну от хаоса.

Акцент на преемственности – важный сигнал как для Тегерана, так и для внешних игроков: Москва делает ставку на стабильность иранской политической системы, а не на поиск контактов с временными фигурами. Пока Вашингтон обсуждает смену власти в Тегеране, Москва демонстративно поддерживает ту власть, которая есть.
  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 15:43
    Дмитрий Анатольевич легче выговорить нежели ФИО нового верховного лидера Ирана. . . hi
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 15:46
    ...предполагаю что новый аятолла больше обрадовался бы не телеграмме, а сотне-другой контейнерам с дронами или ракетами и другим полезным поздравлениям....
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +1
      Сегодня, 16:34
      Рыжий дружбан просил не помогать персам, взамен на послабления с нефтью.
  3. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 15:47
    Есть такое:
    «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном»...
    Включение в него пункта:
    «В случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны одного или нескольких государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами и в соответствии с законами РФ и Ирана, 51-й статьей Устава ООН.»
    Будет лучшим подарком...
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 15:47
    В данном случае это совершенно оправданный ход нашего главкома.
    На кону стоит не только существование Ирана, но и России.
    1. Гаврило Принцип
      Гаврило Принцип
      +1
      Сегодня, 15:51
      Да, это своевременное поздравление.
  5. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 15:48
    .
    «Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — написано в телеграмме.

    «Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надёжным партнёром Исламской Республики. Желаю Вам успехов в решении стоящих перед Вами непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа», — добавил Владимир Путин.
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 15:50
    А Трамп таки оказался прав, когда в запале пообещал лично поучаствовать в назначении нового лидера Ирана - в итоге, одного Хаменеи сменил на другого Хаменеи. И сильно ему это поможет? Очень большие сомнения.
  7. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 15:52
    Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи.

    У них, похоже, как в США, благодать от отца к сыну перетекает...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 15:56
      ...пока что к сыну все заботы-проблемы перетекли...
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 15:57
    Надолго ли он лидер? Штатовский сенатор сказал будут 3бивать всех новогазначеных лидеров, евреи подтвердили. Учитывая какая безопасность верхушки, новый ненадолго
  9. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 15:58
    Цитата: Nexcom
    ...пока что к сыну все заботы-проблемы перетекли...

    Ну конечно же! Как раньше в России, народ приходил и трижды помазаться умолял...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 16:03
      ...таки и у казаков на атаманство когда выбирали - положено было три раза отказываться и конским навозом себе лоб мазать в знак недостойности. само собой - казаки говорили нееее, нифига, уже выбрали, поздняк метаться...
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 16:04
    Убийство предыдущего Верховного лидера Ирана, как и бомбардировка школы, да и многое другое было стратегической ошибкой коалиции. О хотели посеять хаос и нестабильность в государстве, а по итогу только его сплотили.ни
  11. Ant97 Звание
    Ant97
    +1
    Сегодня, 16:12
    Правильное поздравление. Стойкости, силы духа, мужества новому лидеру Ирана, чтобы сионитско-американские стервятники сильно пожалели о своих преступлениях.
  12. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 16:16
    Сейчас, когда Иран противостоит вооружённой агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности.

    А чего не назвал того, кто напал с вооруженной агрессией? А, ну да, наверное неудобно, это же американский Барин, вдруг что не так поймёт.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 16:38
      Себе пожелал того-же бы.
  13. 5.11 Звание
    5.11
    0
    Сегодня, 16:23
    Цитата: Nexcom
    ...предполагаю что новый аятолла больше обрадовался бы не телеграмме, а сотне-другой контейнерам с дронами или ракетами и другим полезным поздравлениям....

    Ну мы же не знаем , сколько обозов с "подарками" , отправил с поздравлением наш император , верховному персу )
    Я так-то думаю , что туда много что идёт по назначению , для того чтобы бить морду коалиции Эпштейна .
  14. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    0
    Сегодня, 16:24
    Обнадёживают подобные заявления нашего президента. Иран не должен остаться один на один с коалицией извращенцев/сатанистов, у него должен быть надёжный тыл.
  15. Хорон Звание
    Хорон
    +3
    Сегодня, 16:29
    Владимир Путин поздравил нового Верховного лидера Ирана Хоссейни Хаменеи

    Где-то это уже было...
    Акцент на преемственности – важный сигнал как для Тегерана, так и для внешних игроков: Москва делает ставку на стабильность иранской политической системы, а не на поиск контактов с временными фигурами. Пока Вашингтон обсуждает смену власти в Тегеране, Москва демонстративно поддерживает ту власть, которая есть.

    А, точно Башар Асад, а до него была поддержка и посиделки в Москве с Каддафи, а ещё до него
    Янукович. Может лучше тихо делать чем громко говорить? Или шоу наше всё?
  16. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    0
    Сегодня, 16:53
    Жду когда наши друзья китайцы тоже поздравят нового аятоллу, а то что то очень скромничают. Вроде как в одной лодке сидим.