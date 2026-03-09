Владимир Путин поздравил нового Верховного лидера Ирана Хоссейни Хаменеи
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи. Последний занял пост, освободившийся после ухода из жизни предыдущего лидера. Но важна даже не столько сама церемониальная часть, сколько то, какими словами российский президент сопроводил приветствие.
Путин прямо обозначил, в какой именно момент Ирану приходится принимать нового руководителя:
Сейчас, когда Иран противостоит вооружённой агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний.
Американские и израильские ракеты методично обрабатывают иранские провинции, Тегеран наносит ответные удары, и в этой обстановке новый Верховный руководитель должен не просто занять кресло, а удержать страну от хаоса.
Акцент на преемственности – важный сигнал как для Тегерана, так и для внешних игроков: Москва делает ставку на стабильность иранской политической системы, а не на поиск контактов с временными фигурами. Пока Вашингтон обсуждает смену власти в Тегеране, Москва демонстративно поддерживает ту власть, которая есть.
