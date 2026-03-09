ПВО НАТО сбила над территорией Турции иранскую баллистическую ракету
Силы ПВО и ПРО НАТО сбили над территорией Турции иранскую баллистическую ракету. В ликвидации угрозы участвовали расчеты Североатлантического альянса, расположенные в Восточном Средиземноморье.
Об этом сообщила пресс-служба турецкого министерства обороны.
По информации ведовства, часть обломков ракеты упала в незаселенной части провинции Газиантеп.
Минобороны Турции уточняет:
В сообщении отмечается, что любые угрозы турецкой территории и воздушному пространству будут всегда незамедлительно устраняться. Турецкие военные рекомендуют всем внимательно прислушаться к данному предупреждению.
При этом ведомство отмечает:
С начала американо-израильской военной операции против Ирана это уже второй подобный инцидент. Предыдущий состоялся 4 марта. Тогда баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, пролетела над Ираком и Сирией и достигла Средиземного моря, двигаясь в сторону Турции. Ракету сбили над морем военные НАТО, а ее фрагменты упали на территории турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией.
Ранее глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил о прекращении авиасообщения с несколькими странами Ближнего Востока. Причина такой меры – обострение ситуации в регионе. По его словам ограничения будут сняты не ранее 9 марта.
