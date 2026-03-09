ПВО НАТО сбила над территорией Турции иранскую баллистическую ракету

ПВО НАТО сбила над территорией Турции иранскую баллистическую ракету


Силы ПВО и ПРО НАТО сбили над территорией Турции иранскую баллистическую ракету. В ликвидации угрозы участвовали расчеты Североатлантического альянса, расположенные в Восточном Средиземноморье.

Об этом сообщила пресс-служба турецкого министерства обороны.

По информации ведовства, часть обломков ракеты упала в незаселенной части провинции Газиантеп.

Минобороны Турции уточняет:

В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

В сообщении отмечается, что любые угрозы турецкой территории и воздушному пространству будут всегда незамедлительно устраняться. Турецкие военные рекомендуют всем внимательно прислушаться к данному предупреждению.

При этом ведомство отмечает:

Турция придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности.

С начала американо-израильской военной операции против Ирана это уже второй подобный инцидент. Предыдущий состоялся 4 марта. Тогда баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, пролетела над Ираком и Сирией и достигла Средиземного моря, двигаясь в сторону Турции. Ракету сбили над морем военные НАТО, а ее фрагменты упали на территории турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией.

Ранее глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил о прекращении авиасообщения с несколькими странами Ближнего Востока. Причина такой меры – обострение ситуации в регионе. По его словам ограничения будут сняты не ранее 9 марта.
  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +2
    Сегодня, 15:47
    . ПВО НАТО сбила над территорией Турции иранскую баллистическую ракету


    Вторая ракета,перехваченная над Турцией.По Инджирлику летела?Оттуда же американская авиация по Ирану работает.

    . Выпущенная из Ирана баллистическая ракета была сбита силами НАТО после входа в воздушное пространство Турции. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на минобороны страны.Согласно заявлению ведомства, боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован элементами противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

    По данным минобороны, часть осколков боеприпаса упала в пустующих районах в провинции Газиантеп. В результате инцидента никто не пострадал.


    https://dzen.ru/a/aa688wLFUhfRmQRT
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 15:55
      Ранее 2 марта Иран также бил по Инджирлику.

      . Сегодня вооружённые силы Исламской Республики Иран атаковали Инджирлик - военную авиационную базу в Турции, которая используется ВВС США, Турции и НАТО.Авиабаза расположена рядом с городом Инджирлик, в 8 км от Адана. Самая восточная база Командования ВВС США и НАТО в Европе. Командующим базы является турецкий военачальник.


      https://dzen.ru/a/aaVXvATXB1nTEmoi

      Ну у турок с персами давняя многовековая "любовь".Турки уже вовсю по своим ТВ-программам прикидывают как поделят Иран.Интересно только почему иранцы пускают только по одной ракете,а не хотя бы десяток ракет по Инджирлику?
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        -1
        Сегодня, 16:29
        Цитата: Sky Strike fighter
        Ну у турок с персами давняя многовековая "любовь".Турки уже вовсю по своим ТВ-программам прикидывают как поделят Иран.Интересно только почему иранцы пускают только по одной ракете,а не хотя бы десяток ракет по Инджирлику?

        Предполагаю, что это либо техническая неисправность блока наведения ракеты, либо, что скорей всего, повтор провокационного варианта с Азербайджаном. Ирану сейчас абсолютно не нужен такой военный противник, как Турция - в этом случае сработает та самая 5-я статья НАТО (не забываем, что Турция - участник этого блока), чему Израиль очень будет рад.
      2. Наводлом Звание
        Наводлом
        +2
        Сегодня, 16:32
        почему иранцы пускают только по одной ракете,а не хотя бы десяток ракет по Инджирлику?


        Думаю, ракетный резерв не так велик, как того хотелось бы.
        И можно предположить, что по результаьам предыдущего конфликта, Иран научился соизмерять желаемое с возможным.
        Всё-таки, есть более приоритетные задачи.
      3. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 16:41
        .Интересно только почему иранцы пускают только по одной ракете,а не хотя бы десяток ракет по Инджирлику?

        Ну наверное потому что нет в избытке ракет а так же пусковых установок к ним.
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 16:47
      Скорее всего по Кипру летела
  2. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 15:50
    ПВО НАТО сбила над территорией Турции иранскую баллистическую ракету

    И? Да Россия ежедневно сбивает натовские ракеты над своей территорией, только это никто не замечает...
    Не надо американские базы в Турции размещать...Пока Россия не принялась их уничтожать...
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -1
    Сегодня, 15:54
    Ну разве что над Турцией могли, потому что сами и запустили - Ирану как раз Турцию атаковать смысла нет. Ну а ПРО НАТО сбивать может только ими же на полигонах и запущеное, не раз подтверждалось
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 15:56
    Говорят,что иранская баллистическая ракета летела,пересекая турецкое воздушное пространство,в Брюссель ,прям в форточку Урсулы фон дерляйхши . . .поэтому её сбило НАТО. . . soldier
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 15:58
    Хотят и турок в войну втянуть, пара провокаций и вот оно
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +2
      Сегодня, 16:25
      Региональных втянут всех. По башням пора постучать. Ау, уже война началась.
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 16:03
    Первую, сбил американский эсминец и на видео, которое предъявили была часть ЗУР SM 6, которая упала в Хаттае. Саму ракету не показали. А эту кто сбивал?
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 16:15
    Евреи очень стараются, чтобы турок натравить на иранцев.
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 16:26
      Цитата: Ирек
      Евреи очень стараются, чтобы турок натравить на иранцев.

      Ну для них это было бы оптимально, ведь как признался ихний Нафталин, Турок они вообще то тоже врагами считают.
  8. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    -3
    Сегодня, 16:42
    Не ПВО НАТО а С400 в экспортном исполнении … ибо натовское железо не способно …
    а турки они со времён «блестящей порты» не менялись … всё решает большой диван и визири … а их так много … многовекторность это прям про них (и восток в целом)
    Очень показательно что ЕС им не светит от слова совсем … с их закидонами
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 16:59
      Вообще удивительно, если это была баллистическая ракета. Баллистические ракеты летят через стратосферу, сбить их на большой высоте сложно, если вообще возможно.
  9. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 16:47
    США и израильским евреям нужен сухопутный плацдарм. Ирак самое оно, заодно турки со своими "прокси" в САР курдов "раскатают" в т.ч. за то, что не захотели против персов воевать. Еще увидим, как из армянского Эребуни турецкие и израильские истребители взлетать будут над нашими С-300 входящих в "объединенную систему" ПВО стран ОДКБ, а ВМС Азербайджана закрыв южную часть Каспия буду блокировать торговые суда ИРИ и всех кто плывет к ней.
  10. Xenon Звание
    Xenon
    0
    Сегодня, 17:16
    Цитата: Sky Strike fighter
    По Инджирлику летела?
    По Инджерлику они долбанули ещё в самом начале. Турция не отреагировала