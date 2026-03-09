Армия США атаковала иранские нефтяные танкеры в Персидском заливе

Американцы начали наносить удары по иранским танкерам в Персидском заливе. ВМС США нанесли удары по трем нефтяным танкерам в Бандар-Аббасе на юге Ирана. По меньшей мере два из трех пораженных танкеров были наполнены нефтью.При этом, хотя США пока не предпринимают никаких действий относительно иранских нефтеналивных терминалов на острове Харк, однако, судя по всему, начали активно выбивать нефтяные танкеры, на которых иранская нефть транспортируется в Китай и другие страны. Когда Иран закрыл Ормузский пролив, его нефтяные танкеры продолжили проходить через этот маршрут, несмотря на продолжающиеся боевые действия, поставляя нефть Китаю.Ранее США воздержались от ударов по объектам нефтяной инфраструктуры Ирана, вероятнее всего рассчитывая захватить ее и взять под свой контроль иранскую нефть, однако по мере того, как война продолжается и Иран не демонстрирует готовность к капитуляции, растет вероятность того, что вслед за танкерами остров Харг также может стать целью американских ударов. Поскольку уничтожение инфраструктуры острова Харг надолго выведет Иран с нефтяных рынков, таким образом США рассчитывают лишить Китай поставок иранской нефти.Между тем становится все очевиднее, что развязанный США и Израилем конфликт на Ближнем Востоке может затянуться на неопределенное время, а следовательно продолжится и блокада Ормузского пролива. Таким образом своими безрассудными действиями Трамп и Нетаньяху фактически поставили весь мир перед угрозой самого крупного за последние десятилетия энергетического кризиса.

