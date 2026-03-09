Армия США атаковала иранские нефтяные танкеры в Персидском заливе

Американцы начали наносить удары по иранским танкерам в Персидском заливе. ВМС США нанесли удары по трем нефтяным танкерам в Бандар-Аббасе на юге Ирана. По меньшей мере два из трех пораженных танкеров были наполнены нефтью.

При этом, хотя США пока не предпринимают никаких действий относительно иранских нефтеналивных терминалов на острове Харк, однако, судя по всему, начали активно выбивать нефтяные танкеры, на которых иранская нефть транспортируется в Китай и другие страны. Когда Иран закрыл Ормузский пролив, его нефтяные танкеры продолжили проходить через этот маршрут, несмотря на продолжающиеся боевые действия, поставляя нефть Китаю.



Ранее США воздержались от ударов по объектам нефтяной инфраструктуры Ирана, вероятнее всего рассчитывая захватить ее и взять под свой контроль иранскую нефть, однако по мере того, как война продолжается и Иран не демонстрирует готовность к капитуляции, растет вероятность того, что вслед за танкерами остров Харг также может стать целью американских ударов. Поскольку уничтожение инфраструктуры острова Харг надолго выведет Иран с нефтяных рынков, таким образом США рассчитывают лишить Китай поставок иранской нефти.

Между тем становится все очевиднее, что развязанный США и Израилем конфликт на Ближнем Востоке может затянуться на неопределенное время, а следовательно продолжится и блокада Ормузского пролива. Таким образом своими безрассудными действиями Трамп и Нетаньяху фактически поставили весь мир перед угрозой самого крупного за последние десятилетия энергетического кризиса.

    Сегодня, 16:27
    Если так дальше пойдёт, придётся китайским ВМС демонстрировать присутствие а регионе.
      Сегодня, 16:31
      Наводлом hi ,думаете Пекин решится???? Прикрыть Иран и пойти на обострение с Вашингтоном.
        Сегодня, 16:35
        На прямое или даже опосредованное но открытое вмешательство - нет.
        На демонстрацию - да.
          Сегодня, 16:38
          Наводлом,и толку от той демонстрации??? Если Пекин не решится прикрыть Тегеран своими кораблями грош цена той демонстрации,хоть весь свой флот пусть пришлет США будет фиолетово.
            Сегодня, 16:47
            Толк может быть известен только по факту.
            Порой даже малозначительное событие становится пусковым крючком в цепи гораздо более значимых и заметных.
            "Мирная" демонстрация силы - это один из известных инструментов громкой дипломатии.
            Насчёт "США фиолетово" позвольте усомниться.
            Белый дом не может не считаться с перманентным политическим противостоянием внутри соединённых американских государств.
            И любой просчёт действующего президента может стать козырем в колоде оппонентов.
            Не следует говорить о результативности демонстрации силы лишь с военной точки зрения.
            Такая демонстрация намного эффективнее с точки зрения политической.
            И помимо последствий внутренних могут быть последствия международные.
            Такие, например, как консолидация антиамериканского блока сил и расшатывание проамериканского.
              Сегодня, 16:54
              Наводлом,много эта ДЕМОНСТРАЦИЯ силы помогла Китаю в вопросе Тайваня? Китай запретил Пеллос летать на остров но она полетела,Пекин в ответ начал учения и частично блокировал Тайвань и что в результате??? Ничего. Китай настоятельно не рекомендовал кому бы то ни было проходить проливом(извините забыл название) и что даже наличие поблизости боевых кораблей Китая не помешало и немцам и англичанам демонстративно проити по нему. Так что нахождение боевых вымпелов Пекина рядом с Ираном никак не повлияет на Вашингтон,если эти корабли не начнут сбивать ракеты и прикрывать Иран. А уж консолидировать антиамериканскую коалицию это точно не сможет. Трампу теперь откатываться без победы нельзя,демократы используют провал по полной .
                Сегодня, 17:03
                Соглашусь с уместностью вашей аналогии.
                На мой взгляд, "учения" вокруг Тайваня в 2025 решали определённый круг задач.
                Задача минимум определённо выполнена.
                Китай продемонстрировал свою готовность к решительным действиям по отстаиванию интересов с регионе..
                И я очень сомневаюсь, что в следующий раз в американском сенате найдётся ещё одна отмороженная бабка, которую можно будет поднять на флаг американского сюзеренитета.

                Кроме того решены задачи по слаживанию, разведке и пр.
                  Сегодня, 17:06
                  Наводлом,учения с отработкой и разведкой а так же намеки на десант операции Пекин проводит регулярно,думаю там уже всё выверили до миллиметра, бабка и не одна найдутся если к власти вернуться демократы этих хлебом не корми дай такие "фокусы" показать.
                    Сегодня, 17:13
                    Цитата: Ропот 55
                    учения с отработкой и разведкой а так же намеки на десант операции Пекин проводит регулярно,думаю там уже всё выверили до миллиметра

                    И да и нет.
                    Это процесс непрерывный, не статичный.
                    Одна сторона ищет новые решения для успешного наступления, другая наращивает оборону.
                      Сегодня, 17:14
                      Наводлом,и обе держат друг друга в тонусе.
            Сегодня, 17:04
            Цитата: Ропот 55
            грош цена той демонстрации

            Против воробьев китайцы проявили беспрецедентную храбрость
              Сегодня, 17:12
              хрыч hi ,это да,не побоюсь этого слова, это был геноцид пернатого народа laughing .
      Сегодня, 16:35
      Американцы начали наносить удары по иранским танкерам в Персидском заливе.

      Сгорел сарай, гори и хата - матрасники приглашают персов в игру на выбивание танкеров.
      Доня может очень неприятно удивиться - в эту игру можно играть вдвоём, да и иранцы находятся у себя дома.
        Сегодня, 16:53
        Сам не гам и другим не дам....
      Сегодня, 16:59
      Цитата: Наводлом
      Если так дальше пойдёт, придётся китайским ВМС демонстрировать присутствие а регионе.

      Китай уже опоздал. Он, как главный покупатель иранской нефти, выбрал позор.
    Сегодня, 16:29
    Ирану следует атаковать системы жизнеобеспечения в Израиле. Смерть Кащея, она в яйце.
      Сегодня, 16:33
      СергейАлександрович hi ,так Вашингтон то не прижмёт от этого, Вашингтон и без Иерусалима будет плющить Иран а вот Иерусалим без Вашингтона долго ли протянет?
        Сегодня, 16:36
        Не уверен, что самому Вашингтону вообще это всё нужно. Трамп отрабатывает предвыборные обещания, когда после покушения он заявил, что это сделал Иран. Это коалиция Эпштейна в чистом виде. Ключи от разрешения конфликта в Израиле, как бы вы не пытались его выгородить.
          Сегодня, 16:40
          СергейАлександрович ,это где я выгораживаю Израиль????
      Сегодня, 17:10
      Цитата: СергейАлександрович
      Смерть Кащея, она в яйце.

      Более радикальное обрезание wassat
    Сегодня, 16:30
    Об экологической катастрофе региона никто уже не вспоминает! Там будет жуть чего. 3дар по Китаю тоже очевиден, они буут покупать больше у нас. Короче глобальные перемены идут прямо сейчас
      Сегодня, 16:36
      Вадим С hi ,зависит от Пекина ,либо так либо этак. Сейчас игроков на рынке нефти сократилось и цепочки нарушенны ждать пока это всё устаканится Пекин не может а налаживать новые тоже и время и деньги.
    Сегодня, 16:31
    Ирану необходимы противокорабельные средства, необходимо на амерские авианосцы страх наводить.
    Сегодня, 16:31
    Не армия,а бандитские вооруженные формирования США атаковали мирные танкеры Ирана. . . hi
    Сегодня, 16:32
    Сегодня, указом Д. Трампа, был установлен День Российского Нефтяника...
      Сегодня, 16:39
      Увы, но Северный морской путь существует пока лишь на бумаге. Иначе, чтобы делал наш газовоз в Средиземном море. А остальные торговые пути блокированы европейскими и амерскими пиратами.
        Сегодня, 16:47
        В Китай можно и бидончиками отнести.
    Сегодня, 16:36
    Иран ударит по танкерам класса VLCC в персидском заливе. Что дальше ?
      Сегодня, 16:43
      tralflot1832,а дальше полный полярный лис,по многим пунктам и для многих. Затяжная "карусель" не нужна ни тем ни этим, однако и соскочить с неё уже не могут ни Вашингтон ни Иерусалим.
        Сегодня, 16:54
        Ещё как могут соскочить, надо только побольнее по Израилю ударить. Тогда энтузиазм и спадёт. Выбор целей на территории Израиля не моя стезя, но уверен таковые, при чём почти беззащитные, наверняка найдутся.
          Сегодня, 16:57
          СергейАлександрович,если Трамп соскочит, Конгресс он потеряет,демократы "сожрут " его за расходы,потери, Нетаньяху тоже придется не сладко от своих же,так у этих дорога только на обострение и эскалацию.
            Сегодня, 17:01
            Можно в такое место ударить, что свои уже не дадут продолжать.
              Сегодня, 17:03
              СергейАлександрович,согласен,есть две точки кошелек,то есть если расходы и потери привысят доход от победы,и потери личного состава и граждан США.
                Сегодня, 17:05
                А вот и нет. О кошельке если и думают, то в Европе и США. Израиль добивается величия, он пойдет на любые расходы.
                  Сегодня, 17:09
                  СергейАлександрович, не скажите,Пиррова победа сильно осложнит жизнь и Трампа и Нетаньяху, сколько США и Израиль уже потеряли мы не знаем,а если продлится ещё потеряют вот и может получится как в басне Лиса и виноград.
      Сегодня, 17:01
      Цитата: tralflot1832
      Иран ударит по танкерам класса VLCC в персидском заливе. Что дальше ?

      А дальше будет как минимум не хилая экологическая катастрофа.
      Сегодня, 17:04
      Что-что, там у Ирана терминал отгрузочный на острове, вот его матрасы сейчас и чешут захватывать, через 10 дней посмотрим, что из этого выйдет
    Сегодня, 16:40
    Иран тоже может топить танкеры, ну, если есть чем.
      Сегодня, 16:44
      Танкеры топить, много ума не надо. Их уже не раз атаковали моторными лодками со взрывчаткой.
      Сегодня, 16:46
      opuonmed hi ,даже если нечем по танкерам,есть чем по терминалам и портам,а это тоже очень чувствительно.
    Сегодня, 16:49
    Ирану нужно топить танкеры перевозящие газ из США.
    Сегодня, 16:50
    Армия США атаковала иранские нефтяные танкеры в Персидском заливе

    сколько судов находится в Персидском заливе?
    сколько из них танкеры, сколько газовозов?
    персы утопят всё, в ответ на действия матрасов - коль "пошла такая пьянка"...
      Сегодня, 16:55
      Иран заявил о закрытии залива несколько дней назад.
      Фактически регулярное судоходстао приостановлено.
        Сегодня, 16:57
        я про то, что атаки матрасов приведут к новой эскалации: перся начнут, в ответ на такие действия, топить все подряд...
        поэтому и поинтересовался, что оказалось "в ловушке"...
        Сегодня, 17:02
        Китаю разрешил. Так что все не так вкусно для матрасов
    Сегодня, 16:52
    Топишь чужие танкеры, будь готов что и за твои возьмутся.
    Сегодня, 16:58
    Цитата: Ропот 55
    tralflot1832,а дальше полный полярный лис,по многим пунктам и для многих. Затяжная "карусель" не нужна ни тем ни этим, однако и соскочить с неё уже не могут ни Вашингтон ни Иерусалим.

    hi Тупичок вырисовывается .
    Сегодня, 17:01
    Еще раз, они там все де биллы. Поэтому ничего странного в этом я не вижу... В конце концов, почему можно удалять ФБР официальную страницу ГОСДЕПА(!!!) по претензиям украинцев(!!!) и нельзя разносить в пыль танкеры, пусть это и поднимает цену на нефть в мире вообще?
    Сегодня, 17:06
    Негодяи. Не могут победить Иран и начинают использовать самые подлые методы. Ведь загрязнения нефтью Персидского залива, а соответствено мирового океана будут серьёзные. Но похоже на экологию для США плевать.
    Сегодня, 17:09
    Вообще то, иранскую нефть можно транспортировать в Китай
    и другим маршрутом. А именно - танкерами через Каспий до
    российских портов, оттуда по территории России в Китай
    железнодорожным транспортом. В мирное время это дороже
    чем по морям, но в военное время может оказаться вполне
    приемлемо. У России есть сухопутная граница с Китаем.
    Даже больной на всю голову Трамп не рискнет бомбить
    Транссиб. Так что привет китайским товарищам, которые
    долго думали о своем Великом Шелковом Пути.
    Сегодня, 17:15
    Миру пофиг на нас, так что мне пофиг на этот мир. Китай все равно получит нефть от нас, в кремле уже ручки потирают от предвкушения сделок.