Превосходство в воздухе: все по-прежнему не так просто

4 974 20
Превосходство в воздухе: все по-прежнему не так просто

Сегодня даже в США не скрывают того факта, что, несмотря на сотни самолето-вылетов, полного господства в воздухе достичь не удалось, и это неудивительно.

Естественно, в первую очередь благодаря работе СМИ, тиражирующих заявления политиков разных рангов, растет число заблуждений о том, что США и Израиль установили полный контроль над воздушным пространством Ирана и устранили угрозу со стороны наземных средств противовоздушной обороны до такой степени, что их силы могут действовать относительно свободно, — это явление принято называть «превосходством в воздухе». Это совершенно не соответствует действительности, и американские военные никогда не заявляли об этом прямо. На данном этапе кампании это не должно вызывать удивления.




Бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США готовится к взлету в рамках операции «Ярость», 2 марта 2026 года

Стремление как можно быстрее перейти от дистанционных атак к непосредственным (прямым) атакам связано не только с попыткой сэкономить дорогостоящие боеприпасы большой дальности. На самом деле это далеко не главная причина. Такой подход абсолютно необходим для увеличения частоты и интенсивности воздушных атак.

Современная война — война бюджетов…

Переход к нанесению прямых ударов позволяет значительно увеличить общее количество поражаемых целей, а также расширить спектр поражающих факторов. Например, боеприпасы для уничтожения бункеров с большой глубиной залегания, как правило, не могут быть использованы на расстоянии. Обычная фугасная бомба в тысячи раз дешевле высокоточной ракеты, а бомб этих высыпать можно много, поразить цель и экономически все равно остаться в выгоде.

Этот переход к прямым атакам уже начался.


F/A-18E Super Hornet готовится к взлету с палубы авианосца «Авраам Линкольн» 28 февраля 2026 года

За последние несколько недель планировщики CENTCOM определили ключевые центры притяжения, которые позволили бы Ирану проецировать мощь за пределы своих границ. Они думали о том, как изолировать критические уязвимости, и определили, где с высокой точностью можно было бы достичь наибольшего стратегического эффекта. В результате этого на четвертый день CENTCOM переходит от массированных целенаправленных ударов с использованием боеприпасов с большой дальностью поражения, когда противник не может по нам стрелять, к точечным ударам по Ирану.
— заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВВС США генерал Дэн «Разин» Кейн на брифинге для прессы.

Это этап перехода от боеприпасов с дистанционным наведением к боеприпасам с непосредственным наведением, таким как Joint Direct Attack Munitions (JDAM) — свободно падающие боеприпасы с GPS-наведением, а также другие виды оружия, такие как AGM-114 Hellfire и другие. Это позволит объединенным силам значительно повысить точность поражения целей. Как сказал министр Пит Хегсет, мы наращиваем усилия, а не снижаем их. Это позволит нам в ближайшие месяцы оказывать постоянное давление на противника, срывать сроки запуска его ракет и беспилотников и ежедневно наносить ему урон.

Вот это заявление не столько генерала, сколько политика. Кстати, Хегсета это тоже касается в полной мере, на деле же переход к кампании, ориентированной на прямое наступление, сопряжен с новыми рисками.

Особенно это касается мобильных средств противовоздушной обороны и более экзотических типов (например, БПЛА с ракетой ПВО ближнего радиуса действия в качестве боекомплекта), которые могут появиться практически в любом месте и не дадут экипажам авиации времени на реакцию. Эти системы могут быть спрятаны практически где угодно и будут присутствовать на поле боя еще долго после того, как стационарные средства ПВО будут полностью уничтожены.

Зенитно-ракетные комплексы с электрооптическими и инфракрасными системами наведения особенно опасны, поскольку американские истребители четвертого поколения не узнают о том, что их атакуют, до тех пор, пока не получат удар, если только не заметят запуск ракеты или случайно не направятся в ее сторону. Системы наведения ЭО/ИК пассивны, что не позволяет системам обороны самолета предупреждать экипаж об обнаружении. Максимум – о пуске ракет.

Даже F-22 и F-35, хоть и оснащены различными версиями систем обнаружения, отнюдь не застрахованы от того, что называется «пропустить удар». На ЭО/ИК ЗРК также не действуют помехи от РЭБ, если только они не используют радар для первоначального наведения.

Недооценивать способность Ирана обнаруживать и уничтожать самолеты коалиции было бы опрометчиво. Даже импровизированные системы, собранные на скорую руку поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами в Йемене, а также их разношерстная система противовоздушной обороны нанесли урон современным истребителям, которыми располагают арабские государства Персидского залива, и бросили вызов даже самым современным истребителям из арсенала США. Возможности Ирана, даже в сильно ослабленном состоянии, намного превосходят возможности хуситов, но это не мешает последним браво ронять на землю дорогостоящие БПЛА как израильского, так и американского производства.


Риск для самолетов будет особенно высок в восточной части Ирана, которая по сравнению с западной половиной страны практически не подвергалась ударам. По мере продвижения американских и израильских самолетов на восток им придется преодолевать нестационарные средства противовоздушной обороны, чтобы действовать с достаточным запасом безопасности. Даже бомбардировщики B-2 вылетели в Фордо в сопровождении большого количества малозаметных истребителей и вспомогательных самолетов для участия в операции «Полуночный молот», которая последовала за несколькими днями израильских ударов по иранской системе ПВО.

Восточная часть Ирана также находится дальше от союзных территорий, что усложняет поисково-спасательные операции в случае, если они потребуются для спасения сбитого экипажа. Точнее, фактически сводят к нулю шансы на спасение американских и израильских летчиков, будь они сбиты над теми территориями.


Карта с подробным описанием первых 100 часов операции «Ярость». Практически все удары были нанесены по западной части страны

Но есть и другие факторы, влияющие на ситуацию.

У США есть много передовых возможностей для ведения эффективного воздушного боя, но всякое бывает, особенно во время войны. Даже хуситы едва не сбили американский истребитель, оптимизированный для уничтожения средств противовоздушной обороны противника. Но независимо от средств противовоздушной обороны и их состояния в Иране, отправлять американские самолеты в воздушное пространство Ирана, причем неоднократно в течение нескольких дней и недель, — рискованно.

У Ирана все еще весьма большое количество возможностей для уничтожения самолетов, а, как известно, одному самолету более чем достаточно одной возможности. Максимум — двух. И когда (да, даже американцы употребляют это слово!) это произойдет, потребуется еще больше рисков, чтобы направить в этот район поисково-спасательные силы для попытки вернуть экипаж. Другими словами, несмотря на выдающиеся возможности американской авиации, любая операция над Ираном сопряжена с реальным риском. А для израильской — с максимальным риском, ибо есть понимание того, что в плен израильских пилотов брать никто не будет.

Таким образом, несмотря на локальное превосходство в воздухе над Ираном, полного превосходства в воздухе нет и не предвидится в ближайшем будущем. Более того, чем дальше от береговой линии, тем с меньшей охотой и удалью будут работать летчики обеих стран. Ибо одно дело — с безопасного расстояния работать дальнобойными ракетами, и совершенно другое — идти вглубь материковой части Ирана.


Так что заявления чиновников от ВВС США о превосходстве в воздухе… относительны. У Ирана есть мобильные средства противовоздушной обороны, которые могут прятаться и появляться из ниоткуда. Переброска истребителей для нанесения прямых ударов не означает, что они смогут действовать свободно, без угрозы, особенно в некоторых районах. На востоке, скорее всего, по-прежнему сохраняется напряжённость в воздушном пространстве. Кроме того, истребителям-бомбардировщикам нужна поддержка систем радиоэлектронной борьбы и подавления систем ПВО, и риск для самолетов четвёртого поколения значительно выше, чем для самолетов следующего поколения.

Так что нет, воздушное пространство — это не какая-то стерильная зона, особенно на востоке. Если перейти к прямым атакам на приличную глубину внутрь территории Ирана, а также увеличить количество вылетов и поражаемых целей, риски для экипажей выше в геометрической прогрессии.

Еще одним доказательством в пользу этой версии является то, что на бомбардировщиках B-52, участвовавших в операциях против Ирана, были установлены малозаметные крылатые ракеты AGM-158 JASSM. Они запускались за пределами воздушного пространства Ирана, скорее всего, над Ираком или другой дружественной арабской страной. Ранее вообще было неясно, участвовали ли B-52 и B-1 в прямых ударах или в ударах с безопасного расстояния. Теперь мы знаем, что они участвовали в ударах с максимально безопасного расстояния. В будущем ситуация может измениться, поскольку западная часть Ирана станет менее уязвимой для противовоздушных угроз, но на востоке, скорее всего, на это потребуется больше времени.

Тем не менее существуют хорошо зарекомендовавшие себя тактики, которые помогают снизить эти риски, в том числе предоставление комплексов для подавления средств противовоздушной обороны противника, обычно в виде истребителей F-16CJ/CM и/или F-35, выполняющих роль «диких ласок», а также средств радиоэлектронной борьбы. Тем не менее есть угрозы, с которыми не так хорошо справляются даже эти самолеты, например системы, использующие пассивные датчики для поиска, отслеживания и поражения вражеских самолетов, о которых говорилось выше. Даже традиционные мобильные зенитно-ракетные комплексы могут оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы успешно поразить малозаметный самолет.


Иранская модификация зенитно-ракетного комплекса «Бук»

Наконец, разведка играет важную роль в выявлении потенциальных наземных угроз, которые необходимо устранить до того, как они смогут представлять опасность для авиации союзников. Эта задача может решаться разными способами, но ресурсов для этого не так много. Приоритетом должно стать сосредоточение усилий на критически важных районах, где в настоящее время наносятся удары, и на маршрутах, по которым могут перемещаться самолеты. Восточная часть страны снова потребует серьезного внимания со стороны этих сил, чтобы обеспечить более высокий уровень безопасности для самолетов агрессора и проведения возможных поисково-спасательных операций.


На «Ударном орле» можно увидеть четыре 900-килограммовые корректируемые авиабомбы JDAM с «боеголовками» BLU-109 для уничтожения бункеров, которые легко узнать по удлиненному корпусу и острому носу. Это тяжелое оружие для нанесения прямых ударов, способное проникать в подземные сооружения или разрушать укрепленные наземные постройки. На одну и ту же цель можно сбросить несколько бомб, чтобы поразить более глубокие цели.

У Ирана имеется обширная сеть подземных укрепленных объектов, которые он использует для поддержки ракетных и беспилотных операций, для управления и контроля, а также для производства многих видов вооружений. В ходе текущей кампании американские и израильские самолеты, в том числе американские бомбардировщики B-2, сосредоточились на уничтожении этих объектов, однако надо понимать, что далеко не все объекты находятся в зонах прямого поражения.

Тем не менее этот образ воплощает в себе концепцию прямых атак, когда высокая грузоподъемность и дальность полета самолетов позволяют наносить удары оружием непосредственно по целям.

Изображенный ниже истребитель F-16CM, участвующий в операции «Яростный гнев», несет на борту две ракеты серии AGM-88.


AGM-88 — это семейство так называемых противорадиолокационных ракет, предназначенных в первую очередь для поражения наземных радаров во время подавления средств противовоздушной обороны противника (SEAD/DEAD). Именно такие самолеты и вооружение будут сопровождать ударные силы в районе цели, который остается как минимум частично контролируемым противником.

Помимо пассивной радиолокационной системы самонаведения, последняя действующая версия AGM-88, вариант E, также известный как усовершенствованная противорадиолокационная ракета (AARGM), оснащена инерциальной навигационной системой с поддержкой GPS и активной головкой самонаведения на миллиметровых волнах. Благодаря многорежимной системе наведения AARGM способна поражать различные наземные цели, в том числе движущиеся транспортные средства, самолёты на земле и корабли. Это обеспечивает необходимую гибкость при реагировании на внезапные угрозы со стороны мобильных средств противовоздушной обороны, о которых мы говорили в этом посте.

О многом говорит и активное использование беспилотников MQ-9 Reaper для поиска и уничтожения наземных целей и судов. Эти летательные аппараты действуют на суше, по крайней мере в какой-то степени, и они далеко не неуязвимы для средств противовоздушной обороны, но их можно считать расходным материалом — не из-за особенностей конструкции, а из-за того, что на борту никого нет. Это также помогает снизить потребность в поисково-спасательных операциях на ранних этапах конфликта.

Однако уязвимость, в том числе и MQ-9, которую демонстрируют эти аппараты, и неспособность минимальной защиты от средств поражения, помноженные на высокую стоимость аппаратов, говорят о том, что они далеки от идеала.

Судя по видео, предоставленным Центральным командованием Вооружённых сил США, и фотографиям, на которых беспилотники пролетают над Ираном, MQ-9 наносили удары по самым разным целям — от кораблей до средств противовоздушной обороны и истребителей. Благодаря большой продолжительности полёта MQ-9 пробуют сыграть ключевую роль в ослаблении остатков противовоздушной обороны Ирана в восточной части страны, но если посмотреть на список потерь, можно сделать вывод о том, что хоть БПЛА не самолёт что по стоимости, что по возможности эффективного выполнения заданий, но полагаться на них не стоит, поскольку они очень уязвимы.








В ближайшие дни можно будет проверить правильность этих выводов. Если американская агрессия на Иран не забуксует, то операции будут смещаться дальше на восток, а ударные группы будут все больше ориентироваться на работу в безопасном воздушном пространстве над определенными районами страны. Так как до установления господства в воздухе над Ираном еще далеко, то первоочередная цель американских ВВС – установление максимально большого «разрешенного», то есть безопасного воздушного пространства для наиболее эффективной работы своей авиации. Если нет – с завоеванием восточной части Ирана будут проблемы. И тогда те, кто говорил о дележке иранских территорий, окажутся в довольно неприятной ситуации.

Впрочем, Америке это не впервой. Когда политики лезут поперек военных, такое встречается очень часто.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 05:09
    Вообще - есть ощущение что ПВО Ирана не задействовано целенаправленно. Ибо очевидно - ракетного удара Запада ему все равно не отбить, только зря поставишь под поражение свои комплексы и растратишь ракеты. Значит - надо сцепив зубы терпеть удары, в ожидании когда в пределах досягаемости окажутся главные цели - пилотируемая авиация. Ибо разменять пусковой комплекс на скажем томагавк - цена неприемлемая, а вот скажем на F-35 - просто отличная. Ибо именно к потерям в авиации Запад крайне чувствителен. Так что..
  2. turembo Звание
    turembo
    +4
    Сегодня, 05:22
    Ну пока ПРО Ирана сбивали только беспилотники,но самолеты коалиции (США+ Израиль + сочувствующие) вполне свободно бомбят Тегеран, и различные объекты военного назначения, и уничтожают всякие там установки. В плане использования самолетов РЭБ в виде поддержки атакующей авиации, можно удивляться что есть люди которые удивляются что вообще такая связка существует и что она жизнеспособна. Американцы давно уже используют свою тактику воздушного боя, включающее множество факторов, и она в принципе работает, потери их авиации обычно происходит либо от откровенной самоуверенности, когда они убирают самолеты РЭБ, Аваксы и прочие, либо от френдлифаера. Конечно хочется провести параллели с нашим конфликтом, у нас самолеты одиночные, и господства в воздухе не имеют от слова совсем, поэтому сравнения были бы корректны. Вот если в Иран Китай и мы поставили бы свои системы ПРО, и была бы возможность сравнения тактик ведения воздушного боя, тогда можно было бы иметь какую то информацию. Но кажется новых систем ПРО у Ирана не появится. Поэтому рано говорить о проблемах США, о них почему то говорят с первого дня операции, возможно они берут пример с лучших, мы уже 4 года проводим операцию, и у нас все отлично.....
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +3
      Сегодня, 05:44
      Цитата: turembo
      пока ПРО Ирана сбивали только беспилотники,но самолеты... вполне свободно бомбят Тегеран

      Так и есть. А в Сирии Дамаск бомбили. Кто же наконец раскроет загадку неэффективности современного ПВО против самолетов, даже нестелсовых??? Где хваленые боевые качества С-300/С-400, Буков, Торов, Панцирей и других систем?
      Даже страшно подумать, как мы будем противостоять НАТЕ в Европе, когда начнется конвенциальная война? У них же тысяча ударных самолетов на направлении.
      1. Kvakosavrus Звание
        Kvakosavrus
        -1
        Сегодня, 06:30
        Загадки нет, современное ПВО вполне эффективно против самолетов, пример под боком, где на 5 год СВО господства в воздухе у нас нет.

        То что не все хотят/умеют правильно применять - другой вопрос.
        1. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          +3
          Сегодня, 06:39
          Kvakosavrus Ну... я про реальные случаи сбития, а не про страх быть сбитым.
          Случаи сбития, разумеется, были, но когда до нас долетают корректируемые АБ (летящие на 50 км), то возникает вопрос - где был С-400, бьющий на 300 км? Ведь десятка установок хватит, чтобы перекрыть весь фронт с двойным запасом.
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            0
            Сегодня, 07:08
            Цитата: МБРШБ
            где был С-400, бьющий на 300 км?

            ... когда атаковали Брянск, а БПЛА снимал сам удар находясь рядом с целью...
        2. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 07:08
          Цитата: Kvakosavrus
          современное ПВО вполне эффективно против самолетов

          Смотря что вы понимаете под этой аббревиатурой.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      Сегодня, 05:51
      Цитата: turembo
      Вот если в Иран Китай и мы поставили бы свои системы ПРО

      Современные средства ПВО (на сколько понял о них речь) нельзя просто взять и кому то передать. Это сложный комплекс требующий определенных компетенций наработать кои можно только после месяцев обучения с учебными стрельбами. Более того комплекс вначале нужно подготовить к использованию тем, кто его будет эксплуатировать, т.е. как минимум перевести всю документацию на язык понятный эксплуатанту. Можно конечно все оборудование и ракеты выгрузить в порту, пожать иранцам руки и сказать, "ну дальше вы сами разберетесь", а потом как эта груда горит после очередного авиаудара, но зачем?
      Цитата: turembo
      рано говорить о проблемах США, о них почему то говорят с первого дня операции

      О чем еще говорить? Если начать говорить о глупости творимой иранцами то совсем уныло станет. А если рассказывать каждый день о количествах наносимых ударах по Ирану и их последствиях, то мигом до депрессии скатятся.
  3. Дырокол Звание
    Дырокол
    +4
    Сегодня, 05:37
    Так как до установления господства в воздухе над Ираном еще далеко

    Торг продолжается, но статья в целом неплохая. Но видимо начали ее писать дня три назад.
    несмотря на сотни самолето-вылетов, полного господства в воздухе достичь не удалось

    При этом данный тезис ничем не подтверждается. Не упоминается факт что авиация Ирана не активна абсолютно, т.е. она либо уничтожена, либо не способна взлетать т.к. ВПП разрушены. ЗРК Ирана также не противодействуют авиации атакуя только низколетающие БПЛА используя оптические каналы наведения.
    Авиация США/Израиль использует практически полный спектр своих ВВС уже с первых дней перешедших на АСП малой дальности требуещих нахождения долгого времени в воздушном пространстве Ирана.
    БПЛА с ракетой ПВО ближнего радиуса действия в качестве боекомплекта

    БПЛА не имеет средств обнаружения ВЦ сравнимых с БРЛС истребителя по дальности и по углу обзора, поэтому на большой высоте будет представлять собой легкую цель. Более того разность скоростей между слишком большая, т.е. ни догнать, ни уклониться БПЛА не способен. Т.е. как средство ПВО БПЛА пригоден мало, разве что против таких же БПЛА.
    Зенитно-ракетные комплексы с электрооптическими и инфракрасными системами наведения особенно опасны

    Несомненно. Вот только есть одно НО. Это радиус обнаружения. Без обзорной РЛС обнаружить высокоскоростную ВЦ практически невозможно. Т.е. нужна РЛС чтобы вывести ракету с ИК ГСН к цели на расстояние при котором ГСН сможет произвести захват цели. Так работает ЗРК IRIS-T SLM. Но у Ирана нет подобных ЗРК и уж тем более включать РЛС пусть и обзорную крайне опасно. Т.е. опять же область применения ЗРК с ИК ГСН сводится к атакам по низколетящим целям.
    Риск для самолетов будет особенно высок в восточной части Ирана, которая по сравнению с западной половиной страны практически не подвергалась ударам.

    Это обусловлено тем, что на западе и на побережье находятся основные цели, восток Ирана малонаселён. Да и атаки ракетами и БПЛА производятся с западной части страны, что обусловлено меньшим расстоянием до целей и меньшим временем подлета к ним. Восток тоже бомбят, но меньше.
    Если американская агрессия на Иран не забуксует, то операции будут смещаться дальше на восток

    Зачем? Бомбить пустыни? Основные цели находятся на побережье (средства блокирующие транзит судов) и в западной части (ПУ ракет и места запусков БПЛА, а также промышленные районы) Ирана.
    Касаемо эвакуации. Вероятность того, что самолет упадет на территории Ирана остается высокой, но тут дело больше не в противодействии ПВО, а в ресурсе самолетов. При такой интенсивности использования авиации вероятность выхода из строя становится высокой.
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      0
      Сегодня, 06:28
      Цитата: Дырокол
      авиация Ирана не активна абсолютно, т.е. она либо уничтожена, либо не способна взлетать...

      Наиболее ценное могли заранее отогнать в Пакистан, до лучших времен. Надеюсь.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 06:29
        Цитата: МБРШБ
        Наиболее ценное могли заранее отогнать в Пакистан, до лучших времен. Надеюсь.

        Это зафиксировали бы спутники. Самолет не муха, в карман не спрячешь.
        1. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          0
          Сегодня, 06:33
          Дырокол Может и зафиксировали. Но не скажут же американцы, что "иранская авиация смылась от нас на территорию Пакистана"? Им выгоднее сказать, что она уничтожена. Типа, 100% перемога :))
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            0
            Сегодня, 06:34
            Цитата: МБРШБ
            Но не скажут же американцы, что "иранская авиация смылась от нас на территорию Пакистана"?

            Что в этом страшного? В 1991 авиация Ирака удрала в Иран, о чем сразу сказали. Что позорного если противник убегает от боя?
            1. МБРШБ Звание
              МБРШБ
              0
              Сегодня, 07:00
              Дырокол Где я сказал, что "страшно"? Я сказал, что Трампу и амерским ВВС, флоту, выгоднее в ПиАр отношении заявить, что "мы их разнесли к едрене-фене". Что, собственно, и наблюдается.
  4. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    +2
    Сегодня, 05:38
    Цитата: Роман Скоморохов
    Обычная фугасная бомба в тысячи раз дешевле высокоточной ракеты,

    Брехня, кочующая из одной публикации в другую!
    Допустим, ракета стоит миллион долларов. Тогда, согласно брехливому соотношению, бомба должна стоить максимум 500 долларов, а реально она стоит тысяч десять. laughing
  5. Wildcat Звание
    Wildcat
    +2
    Сегодня, 05:44
    laughing lol
    Сегодня даже в США не скрывают того факта, что, несмотря на сотни самолето-вылетов, полного господства в воздухе достичь не удалось, и это неудивительно.
    Естественно, в первую очередь благодаря работе СМИ, тиражирующих заявления политиков разных рангов, растет число заблуждений о том, что США и Израиль установили полный контроль над воздушным пространством Ирана и устранили угрозу со стороны наземных средств противовоздушной обороны до такой степени, что их силы могут действовать относительно свободно, — это явление принято называть «превосходством в воздухе». Это совершенно не соответствует действительности, и американские военные никогда не заявляли об этом прямо. На данном этапе кампании это не должно вызывать удивления.
    Да уже ничего не вызывает удивление на этом этапе, даже когда по улицам Тегерана нефть горящая течет и высшие силовики меняются со скоростью календаря.
    В общем, идею статьи "да это еще не "превосходство в воздухе"" критиковать - только портить.
    request
    Анекдот в тему - "почему не надо стрелять по соседям":
    Скачет ковбой по прерии. Вдруг слышит внутренний голос ему говорит: «Отклонись влево, Джонни».
    Удивился ковбой, но послушался. В тот-же миг — «Вж-ж-ж» — справа томагавк.
    И снова внутренний голос: «Отклонись вправо, Джонни». Только отклонился — слева — «Ш-ш-ш-ш» — копьё.
    Тут у него лошадь пала. «Лезь на дерево, Джонни» — говорит внутренний голос.
    Залез ковбой на дерево, отстреливается, В его кольте остался только один патрон…
    Внутренний голос шепчет: «Это ещё не конец. Убей вождя».
    Ковбой прицеливается, стреляет и вождь падает с лошади.
    Внутренний голос: «Вот теперь точно — конец…».
    winked
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      0
      Сегодня, 07:16
      Цитата: Wildcat
      а уже ничего не вызывает удивление на этом этапе, даже когда по улицам Тегерана нефть горящая течет и высшие силовики меняются со скоростью календаря.

      ага, а еще "продвинутые" урряяя-военблогеры подбадривают "лоха ушастого" (отечественного читателя) рассказами о несметных ракетных сокровищах, надежно спрятанных в иранских горах. Типа, Иран серьезные атаки еще не начинал, самые "вкусняшки" у него на десерт оставлены.
      Я не всепропальщик, но надо и совесть иметь, господа аналитики.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:55
    Цитата: turembo
    Ну пока ПРО Ирана сбивали только беспилотники,но самолеты коалиции (США+ Израиль + сочувствующие) вполне свободно бомбят Тегеран
    С чего вы это взяли? Если бы США с Израилем полностью контролировали небо, то Иран давно бы уже лежал на боку
  7. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 06:02
    Обычная фугасная бомба в тысячи раз дешевле высокоточной ракеты

    Стоимость одной фугасной авиабомбы ФАБ-500, оснащенной современным модулем планирования и коррекции (УМПК), оценивается аналитиками менее чем в $20 000–$40 000. Крылатые ракеты «Калибр» оцениваются в диапазоне от $300 000 до $500 000 - разница в 10-15 раз.
    Стоимость одной крылатой ракеты BGM-109 Tomahawk производства США составляет примерно $2–3 млн для версий Block IV/V при закупках Пентагоном - разница в 100 раз.
    Стоимость только корпуса 1000 фунтовой бомбы BLU-110A/B (12 000 за $151,8 млн.) приблизительно $12 500 за штуку., а полная стоимость будет в несколько раз выше. Т.е. в сравнении с Tomahawk разница будет в 30-50 раз.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 06:44
      Цитата: smart fellow
      Т.е. в сравнении с Tomahawk разница будет в 30-50 раз.

      Это же эмоциональное высказывание, автор не сказал какая конкретно ОФ бомба дешевле конкретной ракеты. В принципе 250 фунтовая Mark 81 произведенная в конце 80-х вполне по тем деньгам могла стоить 3 000 денег (а может и меньше), а современный Tomahawk Block V стоит 3 000 000 денег. Это конечно натяжка ибо сегодня стоимость тоже новой Mark 81 может быть и 10 000 денег.
      В общем в статье это не главное...