США объявили об обязательной эвакуации дипломатов из Саудовской Аравии

0 0
США объявили об обязательной эвакуации дипломатов из Саудовской Аравии


Вашингтон отдал приказ об обязательной эвакуации своего дипломатического персонала из Саудовской Аравии. Как отмечает The New York Times, это первый случай с начала военной операции против Ирана, когда госдепартамент перешел от «добровольного отъезда» к прямым приказам.



Формально решение объясняют ударами Ирана по территории королевства. Но за сухими строчками официальных отчетов скрывается куда более красноречивая картина: американские флаги сворачивают там, где еще недавно Вашингтон чувствовал себя полным хозяином положения.

Иранские беспилотники уже добрались до посольства США в Эр-Рияде – на прошлой неделе там вспыхнул пожар после атаки. А в воскресенье Пентагон с прискорбием сообщил о гибели военнослужащего, получившего ранения в Саудовской Аравии еще 1 марта.

Но эвакуация не ограничивается королевством. Вашингтон настоятельно рекомендовал «некритическим» сотрудникам покинуть консульство в турецкой Адане. Пункт стратегический: юг Турции, рядом с базой НАТО и в опасной близости от сирийской границы. И именно там, в воздушном пространстве Турции, натовские силы на днях сбили якобы иранскую ракету. Совпадение? Вряд ли.

Показательно и то, что под удары возмездия со стороны Ирана попали не только Саудовская Аравия, но и ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иордания. Тегеран демонстрирует, что американские базы и дипмиссии по всему региону больше не чувствуют себя в безопасности.