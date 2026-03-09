США объявили об обязательной эвакуации дипломатов из Саудовской Аравии
00
Вашингтон отдал приказ об обязательной эвакуации своего дипломатического персонала из Саудовской Аравии. Как отмечает The New York Times, это первый случай с начала военной операции против Ирана, когда госдепартамент перешел от «добровольного отъезда» к прямым приказам.
Формально решение объясняют ударами Ирана по территории королевства. Но за сухими строчками официальных отчетов скрывается куда более красноречивая картина: американские флаги сворачивают там, где еще недавно Вашингтон чувствовал себя полным хозяином положения.
Иранские беспилотники уже добрались до посольства США в Эр-Рияде – на прошлой неделе там вспыхнул пожар после атаки. А в воскресенье Пентагон с прискорбием сообщил о гибели военнослужащего, получившего ранения в Саудовской Аравии еще 1 марта.
Но эвакуация не ограничивается королевством. Вашингтон настоятельно рекомендовал «некритическим» сотрудникам покинуть консульство в турецкой Адане. Пункт стратегический: юг Турции, рядом с базой НАТО и в опасной близости от сирийской границы. И именно там, в воздушном пространстве Турции, натовские силы на днях сбили якобы иранскую ракету. Совпадение? Вряд ли.
Показательно и то, что под удары возмездия со стороны Ирана попали не только Саудовская Аравия, но и ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иордания. Тегеран демонстрирует, что американские базы и дипмиссии по всему региону больше не чувствуют себя в безопасности.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация