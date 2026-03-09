В ряде городов США более чем в два раза выросли цены на бензин

В ряде городов США более чем в два раза выросли цены на бензин

Вследствие ближневосточной авантюры Трампа и атак США и Израиля на Иран в некоторых американских городах существенно выросли цены на бензин. Например, в Лос-Анджелесе бензин на заправках продается уже за 8,21 долларов за галлон (3,785 литров). Таким образом, цена бензина уже побила рекорд 2022 года, когда она достигла отметки в 6 долларов.

Правда, в Калифорнии из-за высоких налогов традиционно стоимость топлива выше, чем в других штатах. В среднем по США стоимость бензина 9 марта в настоящее время составляет 3,47 доллара за галлон или 92 цента за литр. При этом за отдельные виды топлива американцам приходится платить уже больше 5 долларов за галлон. В целом после обострения обстановки на Ближнем Востоке цены на бензин в США выросли на 16,6%, при этом сохраняется тенденция к дальнейшему росту.

Из-за блокады Ормузского пролива резко выросли цены на все традиционные виды топлива. Мировые рынки сейчас находятся в переходной фазе, и понятного плана действий пока ни у кого нет. Если конфликт вокруг Ирана закончится в ближайшие месяц-два, то уже к концу 2026 года, по мере ввода новых мощностей США, частичного восстановления ближневосточных поставок и восстановления запасов в хранилищах, цены могут вернуться в посильный диапазон. Однако, если боевые действия в Персидском заливе затянутся дольше, чем на три месяца, мировой рынок энергоносителей рискует войти в долгую фазу высокой волатильности.

  1. garrycooper1 Звание
    garrycooper1
    +1
    Сегодня, 17:23
    Рыжему ку подарок по мозгам
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -1
      Сегодня, 17:28
      Цены на бензин в Калифорнии всегда были самые высокие в США. Там очень жесткие экологические нормы и налоги.
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +1
        Сегодня, 17:45
        А меня вот волнуют цены на бензин рядом с моим домом! И с запасами нефти на моей Родине полный порядок! am
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          -1
          Сегодня, 17:47
          Вы за коммунизм в отдельно взятой квартире? Увы, хочу вас огорчить - не получится.
          1. lubesky Звание
            lubesky
            +3
            Сегодня, 17:56
            Цитата: ТермиНахТер
            Вы за коммунизм в отдельно взятой квартире? Увы, хочу вас огорчить - не получится


            Уже получилось - в отдельно взятых семьях построен! Может за счет как раз Вашего -«не получится»? hi
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              -1
              Сегодня, 18:09
              Такие, отдельно взятые семьи, есть везде. Особенно много их в США, Англия, Франция, Германия. Россия в этом плане не исключение. Всегда и везде, кто-то живет за счет других - это началось в момент перехода от первобытно-общинного строя к рабовладению.
              1. Аркадий007 Звание
                Аркадий007
                -2
                Сегодня, 18:19
                Только с Россией есть один нюанс в этом плане.
                Каким образом в воюющей стране только за год появилось 15 новых миллиардеров?
                1. ТермиНахТер Звание
                  ТермиНахТер
                  +1
                  Сегодня, 18:22
                  Точно так же, как появляются новые миллиардеры в США, Китае и т. д. Я тоже, за социальную справедливость и ответственность бизнеса. Увы, нигде не встречал.
              2. lubesky Звание
                lubesky
                0
                Сегодня, 18:19
                Цитата: ТермиНахТер
                Такие, отдельно взятые семьи, есть везде. Особенно много их в США, Англия, Франция, Германия. Россия в этом плане не исключение. Всегда и везде, кто-то живет за счет других - это началось в момент перехода от первобытно-общинного строя к рабовладению


                Благодарю за ликбез коллега! Вот я всего этого не знал то! Стало быть Вы на страже современной системы в России и я права никакого не имею на справедливые запросы и это право Вы определяете - получится, не получится и что есть коммунизм?
                1. ТермиНахТер Звание
                  ТермиНахТер
                  0
                  Сегодня, 18:20
                  Я не на страже, я вообще живу не в России. Вижу все со стороны, хотя в России у меня тоже друзья.
          2. lubesky Звание
            lubesky
            -3
            Сегодня, 18:00
            Цитата: ТермиНахТер
            Вы за коммунизм в отдельно взятой квартире? Увы, хочу вас огорчить - не получится.


            Кстати коллега - рост цен на бензин у нас при падении цен на нефть и падении цен на топливо во всем мире - тоже коммунизмом называете?
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              +1
              Сегодня, 18:16
              Рост цен на ГСМ в России, параллельно с падением цен на нефть мире - достаточно сложный процесс. После 2014 г. его можно объяснить санкциями, до того, тоже были объективные предпосылки. Хочу вам пояснить, что сказки о том, что падение цен на нефть автоматически влечет за собой падение цен на ГСМ, на заправках во всем мире - это просто сказки))) мои знакомые и друзья живут почти по всей Европе и США. Так вот, после скачка цен в 2022 г., нефть подешевела почти в два раза, а цены на заправках в Германии и Франции, уменьшились на 25 - 30 евроцентов))) а сейчас, они бодро стартуют. А еще, изрядно подорожал газ и электроэнергия)))
              1. lubesky Звание
                lubesky
                -1
                Сегодня, 18:22
                Цитата: ТермиНахТер
                мои знакомые и друзья живут почти по всей Европе и США


                Ааа, ну куда мне со своим мнением то, вы то видимо «успешный и вписавшийся», глубоко понимающий экономику и процессы ценообразования wassat
                1. ТермиНахТер Звание
                  ТермиНахТер
                  0
                  Сегодня, 18:24
                  Нет, я человек, который составляет свое мнение о жизни в той или иной стране не из СМИ, а из общения с лично знакомыми людьми. Я не успешный и не вписавшийся, просто при развале СССР, я оказался не в России.
                  1. lubesky Звание
                    lubesky
                    -1
                    Сегодня, 18:28
                    Цитата: ТермиНахТер
                    я оказался не в России


                    Тогда Ваше мнение про мои справедливые запросы по ценам на МОЕЙ Родине - оставьте для своих «соотечественников», особенно про «наивный коммунизм», коллега! С Уважением! hi
                    1. ТермиНахТер Звание
                      ТермиНахТер
                      0
                      Сегодня, 19:25
                      Родина, у нас с Вами, общая - СССР. То, что я оказался за пределами России не моя вина. Посмотреть на ситуацию со стороны - всегда полезно.
  2. Xenon Звание
    Xenon
    +2
    Сегодня, 17:24
    Все больше и больше американцев приветствуют политику Трампа! wink
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 17:25
    То ли еще будет, цепная реакция пойдет везде. Больше волнует вопрос что будет у нас, скоро дачный сезон, а у нас любят повышать цену неважно падает барель или растёт!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 17:28
      Вадим С,скоро посевная,на посевную и уборочную страду всегда идёт повышение.
    2. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 17:28
      У нас собираются увеличить зону платных парковок. Трамвай ходит утром с интервалом в 15-20 минут, влезать получается плохо.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 17:33
        СергейАлександрович,это везде так(ну или почти) частные машины выдавливают из центров городов и ближайших районов совсем на окраины.
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 17:36
          Меня не волнует как оно везде. Мне непонятно как ребенку в школу теперь добираться, на общественном транспорте ему ездить приходится, а мне на работу.
          Машину льдом посреди зимы сковало, пришлось на трамвае, туда влезть почти невозможно.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 17:37
            СергейАлександрович,сам не в восторге от происходящего только кто наше мнение учитывает.
            1. СергейАлександрович Звание
              СергейАлександрович
              +2
              Сегодня, 17:39
              Ничего глупее чем ограничение мобильности горожан, кажется и придумать невозможно.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 17:41
                СергейАлександрович,к сожалению можно,и ещё много чего и во всех сферах жизнеобеспечения.
                1. СергейАлександрович Звание
                  СергейАлександрович
                  0
                  Сегодня, 17:42
                  Глупость не должна быть государственным лозунгом. Тут что-то явно не в порядке.
          2. nepunamemuk Звание
            nepunamemuk
            0
            Сегодня, 17:42
            купите трамвай и ездите как все 😪
            1. СергейАлександрович Звание
              СергейАлександрович
              0
              Сегодня, 17:44
              В трамвай нельзя влезть, они битком. Тем более в трамваи не могут влезть дети, у нас в Центральном районе несколько микрорайонов где до школы 1,5-2 км. Заметьте, это не сельская усадьба, но до школ именно такие расстояния.
              И до этого были случаи, когда семьи с детьми съезжали из-за удаленности школ.
              1. Наводлом Звание
                Наводлом
                +2
                Сегодня, 18:41
                Невозможно обеспечить всё более увеличивающееся количество автовладельцев бесплатными, и даже платными, парковками в городах.
                Общественный транспорт не пережиток прошлого, а неотъемлемая часть современнойгородской жизни.
                Это придётся осознать и принять.
                Пережитком советского прошлого являются скорее прихоти автовладельцев, считающие нормой парковку под окном.
          3. Кулл90 Звание
            Кулл90
            +2
            Сегодня, 18:17
            ну и центры городов тоже не резиновые и поэтому чем больше будет машин тем больше будет платных парковок, других способов нет
            может в будущем когда появятся летающие автомобили
      2. Вадим С Звание
        Вадим С
        0
        Сегодня, 17:45
        Парковки у нас уже платные вокруг и внутри всего ЖК, но от машины не откажусь, дача или скорее домик в глуши нужен, чтоб отдыхать мозгами от суеты шума и толп биомусора. И если что, опять, чтоб было куда залечь на дно. Так что пошло оно всё, держимся дальше
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          -2
          Сегодня, 17:52
          Опять же, надо смотреть на соотношение зарплат. Если парковки начинают сжирать от 10 до 20 % заработка то пользоваться ими невозможно. А хозяевам жизни нужна и обслуга тоже, а её начнёт вымывать из центра, она даже доехать до работы туда не сможет.
        2. Кулл90 Звание
          Кулл90
          +3
          Сегодня, 18:19
          толпы биомусора это вы про народ что-ли, так и вы часть народа тоже получается биомусор
          1. Наводлом Звание
            Наводлом
            +2
            Сегодня, 19:00
            Цитата: Кулл90
            толпы биомусора это вы про народ что-ли, так и вы часть народа тоже получается биомусор

            Смотря откуда смотреть.
            Чем дороже личная автомашина и престижнее жилплощадь, тем больше биомусора за их окнами.
            Это что-то оптическое.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:26
    А кто это за таинственные игроки которые начали перекупать нефть.США не очень зависят от нефти Персидского залива?Да и цена нефти какая-то неправильная. recourse
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 17:29
      tralflot1832, демократическая партия США wink
  5. topol717 Звание
    topol717
    -2
    Сегодня, 17:27
    У нас цена на бензина примерно такая же. А если учесть что американцы зарабатывают в 2 раза больше и 2 раза меньше платят налогов, то вообще им пофигу должно быть.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 18:23
      налог в России 13%
      налог в сша: Федеральный подоходный налог от 10% до 37%. г
      Подоходный налог штата от 3% до 10%.
      Налог на социальное обеспечение — 6,2% от оклада.
      Налог на медицинское страхование — 1,45%.

      цены на бензин если судить по статье выше чем в России

      и минус жкх, аренда квартир, то амриканцам совсем не по фиг
  6. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 17:30
    Прекрасная новость! Так и до свержения донни дойдет - это ровно то, что он в принципе хотел сделать с Хомейни... Не рой другому яму....
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:41
    «Американцы фантастически везучи. Куда бы они ни пришли с дарами свободы, они всегда находят там нефть».

    Но в этот раз что-то пошло не так.
  8. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    +1
    Сегодня, 17:48
    92цента за литр?Почти как у нас,67₽ за литр,но мы не планируем.
  9. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 17:49
    Так США — крупнейший в мире потребитель нефти, расходующий около 20,6 млн баррелей в сутки,около 20% мирового потребления.
    Собственная добыча нефти 12-13 млн баррелей в сутки. И она не бесконечна, сланцевые скважины быстро скудеют, требуют больших вливаний денег. Так что в будущем собственная добыча нефти в США может сдуться до 9-10 млн барр./сутки.0тсюда рост цен на топливо в США неизбежен, что и наблюдаем
  10. Комментарий был удален.
  11. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -1
    Сегодня, 18:00
    Можно спрогнозировать, что за ростом цен на бензин поднимутся цены на все остальное. Вот американцам фортануло. Персы гнуться не собираются, чего-нибудь еще рванут и будет еще веселее.
  12. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 18:53
    В Калифорнии все дороже, не только бензин.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 18:55
    Цитата: ТермиНахТер
    Там очень жесткие экологические нормы и налоги
    Там и доходы выше, чем везде по Америке
  14. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 19:01
    Можно не переживать, олигархи из России помогут братской Америке - аккурат перед посевной поднимут цены по топливо, уронят рубль, погонят нефть и газ в фашисткий ЕС за так им любимые доллары, выручку оставят в иностранных банках.
    Так что терпи Трамп и сенаторы - помощь уже в пути