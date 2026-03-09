В ряде городов США более чем в два раза выросли цены на бензин

Вследствие ближневосточной авантюры Трампа и атак США и Израиля на Иран в некоторых американских городах существенно выросли цены на бензин. Например, в Лос-Анджелесе бензин на заправках продается уже за 8,21 долларов за галлон (3,785 литров). Таким образом, цена бензина уже побила рекорд 2022 года, когда она достигла отметки в 6 долларов.Правда, в Калифорнии из-за высоких налогов традиционно стоимость топлива выше, чем в других штатах. В среднем по США стоимость бензина 9 марта в настоящее время составляет 3,47 доллара за галлон или 92 цента за литр. При этом за отдельные виды топлива американцам приходится платить уже больше 5 долларов за галлон. В целом после обострения обстановки на Ближнем Востоке цены на бензин в США выросли на 16,6%, при этом сохраняется тенденция к дальнейшему росту.Из-за блокады Ормузского пролива резко выросли цены на все традиционные виды топлива. Мировые рынки сейчас находятся в переходной фазе, и понятного плана действий пока ни у кого нет. Если конфликт вокруг Ирана закончится в ближайшие месяц-два, то уже к концу 2026 года, по мере ввода новых мощностей США, частичного восстановления ближневосточных поставок и восстановления запасов в хранилищах, цены могут вернуться в посильный диапазон. Однако, если боевые действия в Персидском заливе затянутся дольше, чем на три месяца, мировой рынок энергоносителей рискует войти в долгую фазу высокой волатильности.

