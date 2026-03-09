ВКС РФ нанесли ракетный удар по средствам РЭР на острове Змеиный в Чёрном море
Дальние стратегические бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России нанесли ракетный удар по острову Змеиный в Черном море. Для в ходе атаки были применены две сверхзвуковые ракеты Х-32.
Сообщения об этом появились в СМИ.
По некоторым данным, были также атакованы окрестности острова.
Собственно, российская стратегическая авиация периодически ведет работу над черноморской акваторией. Она выполняет как учебно-тренировочные, так и боевые вылеты. При этом обычно Ту-22М3 действуют в сопровождении истребительной авиации.
Что касается острова Змеиный, он, несмотря на свою внешнюю непривлекательность, является важной стратегической целью. Он имеет довольно специфическое расположение, одновременно находясь недалеко от Румынии и крымского побережья. Таким образом, контроль над островом дает возможность контролировать судоходные маршруты, в том числе оружейные поставки для ВСУ морским путем из западных стран.
Именно поэтому противник пытается здесь закрепиться - в виде присутствия средств радиоэлектронной разведки, а российские военные наносят довольно эффективные удары, как только оборудование восстанавливают или меняют после прошлых ударов. К примеру, в июне прошлого года наша авиация при помощи ракет Х-22 уничтожила на Змеином вражеские средства РЭР, а также боевиков украинского ГУР, которые их там устанавливали и налаживали.
Кроме того, российские военные тогда же нанесли удар по расположенной рядом буровой установке «Таврида». Там противник разместил пункт управления и дозаправки безэкипажных катеров.
