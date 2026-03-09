ВКС РФ нанесли ракетный удар по средствам РЭР на острове Змеиный в Чёрном море

Дальние стратегические бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России нанесли ракетный удар по острову Змеиный в Черном море. Для в ходе атаки были применены две сверхзвуковые ракеты Х-32.



По некоторым данным, были также атакованы окрестности острова.

Собственно, российская стратегическая авиация периодически ведет работу над черноморской акваторией. Она выполняет как учебно-тренировочные, так и боевые вылеты. При этом обычно Ту-22М3 действуют в сопровождении истребительной авиации.



Что касается острова Змеиный, он, несмотря на свою внешнюю непривлекательность, является важной стратегической целью. Он имеет довольно специфическое расположение, одновременно находясь недалеко от Румынии и крымского побережья. Таким образом, контроль над островом дает возможность контролировать судоходные маршруты, в том числе оружейные поставки для ВСУ морским путем из западных стран.

Именно поэтому противник пытается здесь закрепиться - в виде присутствия средств радиоэлектронной разведки, а российские военные наносят довольно эффективные удары, как только оборудование восстанавливают или меняют после прошлых ударов. К примеру, в июне прошлого года наша авиация при помощи ракет Х-22 уничтожила на Змеином вражеские средства РЭР, а также боевиков украинского ГУР, которые их там устанавливали и налаживали.

Кроме того, российские военные тогда же нанесли удар по расположенной рядом буровой установке «Таврида». Там противник разместил пункт управления и дозаправки безэкипажных катеров.
  1. air wolf Звание
    air wolf
    +4
    Сегодня, 17:25
    Ну наконец-то полетели нормальные бомбардировщики, уже пора опорники бандеровцев в Донбассе все раскатать в ад am
  2. Xenon Звание
    Xenon
    +2
    Сегодня, 17:27
    Быстро скакуны освоились на нашем острове, даже разведывательную электронику туда завезли
    1. Vinnibuh Звание
      Vinnibuh
      +6
      Сегодня, 17:55
      Интересно,чутка времени назад нам говорили что этот островок никому и никуда не уперся? Он простреливается насквозь и тд и тп. Врали? Неужели опять нужен? laughing
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        +7
        Сегодня, 18:11
        Цитата: Vinnibuh
        Интересно,чутка времени назад нам говорили что этот островок никому и никуда не уперся? Он простреливается насквозь и тд и тп. Врали? Неужели опять нужен? laughing

        Как Вы видите простреливается насквозь .И с жидобандеровского берега и из Русского Крыма . Хотели бы там пожить ? laughing
        1. Panin (michman)
          Panin (michman)
          0
          Сегодня, 19:39
          Цитата: 30 вис
          Цитата: Vinnibuh
          Интересно,чутка времени назад нам говорили что этот островок никому и никуда не уперся? Он простреливается насквозь и тд и тп. Врали? Неужели опять нужен? laughing

          Как Вы видите простреливается насквозь .И с жидобандеровского берега и из Русского Крыма . Хотели бы там пожить ? laughing

          С Крыма то только ракетами, а вот с той стороны и ствольной артиллерией. Так что нам там войска держать смысла нет.
      2. kaban7 Звание
        kaban7
        +1
        Сегодня, 19:13
        Смысл был в том, что нам его захватывать смысла нет, потому что он простреливается со всех сторон. А в нынешнем статусе прекрасно - только скаклы там развернулись, прилетают добрые ТУ 22 и делают там ландшафтный дизайн.
    2. sirGarry Звание
      sirGarry
      -2
      Сегодня, 18:23
      Она там всегда была! Не зря же мы пытались раз 5-7 захватить этот остров.
  3. тлауикол Звание
    тлауикол
    +4
    Сегодня, 17:29
    Была бы у нас своя Магура-носитель дронов, украинцы вообще не высаживались бы на этот остров. А лодки и ретрансляторы выносились бы обычными фпвишками
  4. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +1
    Сегодня, 17:33
    а как позволили завести средства рэр на змеиный? что западное черноморье не контролируется ВС РФ ? мы воюем или как?
    1. next322 Звание
      next322
      +1
      Сегодня, 17:42
      А чем его контролировать?Если даже бэки от Одессы до Новороссийска доходят
    2. О. Бендер Звание
      О. Бендер
      +8
      Сегодня, 17:54
      Подождали пока завезут и шарахнули.Остров маленький,никуда не плывет,можно и ракетками с земли пройтись.Но наверное и летунам надо тренироваться,так что в добрый час.
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        -1
        Сегодня, 18:06
        наверное и летунам надо тренироваться

        Вероятно нужно. Но, если бы бахнули наземным тактическим зарядом, то зайти туда укры смогли бы не скоро. Цель идеальная. Населения нет. Показали бы, что применение ЯО вполне возможно. Да, если бы при юговосточном ветре облачко курсом на Будапешт.
      2. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +1
        Сегодня, 18:40
        Х-32 не дешевая ракета. Почему Гераньками не бахнули? Там, что ПВО стоит?
    3. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +4
      Сегодня, 18:05
      они периодически заводят, потом когда наши видят, что они обустроились, то все выносят ракетами и так по кругу
    4. 30 вис Звание
      30 вис
      +2
      Сегодня, 18:15
      Цитата: vitaliy20091959
      а как позволили завести средства рэр на змеиный? что западное черноморье не контролируется ВС РФ ? мы воюем или как?

      От жидобандеровского берега до острова Змеиный 34 км . От Крыма двести . Ферштейн ? , чи нихт ферштейн ?
  5. УВБ Звание
    УВБ
    +4
    Сегодня, 17:36
    Стратеги это Ту-160, Ту-95, а Ту-22м3 просто дальний
    1. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      0
      Сегодня, 17:56
      Ту-22М3М, со штангой дозаправки, каким считается?
  6. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 18:25
    Цитата: Алексей Лантух
    наверное и летунам надо тренироваться

    Вероятно нужно. Но, если бы бахнули наземным тактическим зарядом, то зайти туда укры смогли бы не скоро. Цель идеальная. Населения нет. Показали бы, что применение ЯО вполне возможно. Да, если бы при юговосточном ветре облачко курсом на Будапешт.

    А нам он не нужен? После ТЯО - точно!
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 18:41
    Цитата: Vinnibuh
    нам говорили что этот островок никому и никуда не уперся?
    Если бы его контролировали мы, то о нем говорили бы как о важном стратегическом месте
  8. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    -2
    Сегодня, 18:50
    Что за бред - "...Дальние стратегические бомбардировщики..." ? Так дальний или стратегический ? Что за жертвы ЕГЭ тут статьи пишут ?
    1. Seal Звание
      Seal
      +1
      Сегодня, 18:57
      А как вам "окрестности острова" ?
      По некоторым данным, были также атакованы окрестности острова.
      hi
      1. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        0
        Сегодня, 19:06
        Убогие, что с них взять .... графоманят безмозгло wassat
    2. Кузмицкий Звание
      Кузмицкий
      +1
      Сегодня, 19:29
      Стратегическая авиация России (Дальняя авиация России) — компонент военно-воздушных сил России, составляющая стратегических наступательных сил. Является частью ядерной триады и входит в состав Воздушно-космических сил (ВКС). Предназначена для нанесения ударов по наиболее важным (стратегическим) объектам в тылу противника и вне зоны досягаемости его ПВО, в том числе с использованием ядерного оружия, для ведения оперативной и стратегической воздушной разведки. Основа стратегической авиации — тяжёлые бомбардировщики, способные нести крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы в конвенциональном и ядерном оснащении.
      Стратегическая авиация России располагает ракетоносцами Ту-160, Ту-95МС, бомбардировщиками Ту-22М3, самолетами-заправщиками Ил-78, учебно-тренировочными и транспортными самолётами разных модификаций.