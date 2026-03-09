Макрон заявил о планах «открыть» Ормузский пролив

Мы находимся в процессе создания чисто оборонительной, чисто эскортной миссии, которая должна быть подготовлена совместно как с европейскими, так и с неевропейскими государствами.

Эммануэль Макрон собрался «открыть» Ормузский пролив, перекрытый Ираном после начала военной операции США и Израиля. Об этом президент Франции заявил, выступая на Кипре.Франция планирует «чисто оборонительную» миссию, задачей которой будет возобновление работы Ормузского пролива. Естественно, действовать Париж планирует не один, а с партнерами. По плану Макрона, боевые корабли должны будут сопровождать танкеры и газовозы через пролив, но не прямо сейчас, а после наиболее острой фазы конфликта. Осталось определить, когда она, эта фаза, начнется и закончится.В рамках этой миссии французский лидер обещает развернуть целых восемь фрегатов, а также единственный авианосец и два вертолетоносца в Средиземном и Красном морях, а также в Ормузском проливе.Как пишет французская пресса, накануне Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом, в ходе которого призывал Тегеран открыть Ормузский пролив. Мол, кризис энергетический на Европу надвигается.