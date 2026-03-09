Макрон заявил о планах «открыть» Ормузский пролив

Эммануэль Макрон собрался «открыть» Ормузский пролив, перекрытый Ираном после начала военной операции США и Израиля. Об этом президент Франции заявил, выступая на Кипре.
Франция планирует «чисто оборонительную» миссию, задачей которой будет возобновление работы Ормузского пролива. Естественно, действовать Париж планирует не один, а с партнерами. По плану Макрона, боевые корабли должны будут сопровождать танкеры и газовозы через пролив, но не прямо сейчас, а после наиболее острой фазы конфликта. Осталось определить, когда она, эта фаза, начнется и закончится.
Мы находимся в процессе создания чисто оборонительной, чисто эскортной миссии, которая должна быть подготовлена совместно как с европейскими, так и с неевропейскими государствами.
В рамках этой миссии французский лидер обещает развернуть целых восемь фрегатов, а также единственный авианосец и два вертолетоносца в Средиземном и Красном морях, а также в Ормузском проливе.
Как пишет французская пресса, накануне Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом, в ходе которого призывал Тегеран открыть Ормузский пролив. Мол, кризис энергетический на Европу надвигается.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
