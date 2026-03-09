Макрон заявил о планах «открыть» Ормузский пролив

Макрон заявил о планах «открыть» Ормузский пролив

Эммануэль Макрон собрался «открыть» Ормузский пролив, перекрытый Ираном после начала военной операции США и Израиля. Об этом президент Франции заявил, выступая на Кипре.

Франция планирует «чисто оборонительную» миссию, задачей которой будет возобновление работы Ормузского пролива. Естественно, действовать Париж планирует не один, а с партнерами. По плану Макрона, боевые корабли должны будут сопровождать танкеры и газовозы через пролив, но не прямо сейчас, а после наиболее острой фазы конфликта. Осталось определить, когда она, эта фаза, начнется и закончится.



Мы находимся в процессе создания чисто оборонительной, чисто эскортной миссии, которая должна быть подготовлена совместно как с европейскими, так и с неевропейскими государствами.

В рамках этой миссии французский лидер обещает развернуть целых восемь фрегатов, а также единственный авианосец и два вертолетоносца в Средиземном и Красном морях, а также в Ормузском проливе.

Как пишет французская пресса, накануне Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом, в ходе которого призывал Тегеран открыть Ормузский пролив. Мол, кризис энергетический на Европу надвигается.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 17:31
    Боевой петух опять раздухарился,глазик видимо прошёл laughing
    1. ian Звание
      ian
      +6
      Сегодня, 17:38
      Эскорт это то, чем он всю жизнь и занимался... Может и получится.. request
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 17:40
        ian hi ,за такой эскорт глазиком не отделаешься,и по шеи уже не от Бриджит получит.
        1. хрыч Звание
          хрыч
          +2
          Сегодня, 17:50
          Открыть Ормузский пролив, это не то, что открыть макроновский сфинктер ...
        2. ian Звание
          ian
          +1
          Сегодня, 18:03
          hi тут можно быть отважным. Он же не один идет "обеспечивать", а с друзьями... Просто побежал догонять компанию с криками " Кто на нас с Доней? " Боится опоздать... request
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 18:05
            ian, так Трамп уже бритов послал лесом и обещал ЗАПОМНИТЬ им что отказались в своё время помочь,хотя Лондон подмазаться хотел аж цельный авианосец на помощь хотел послать.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 17:41
      Микрон - "это голова"))) этот сможет)))
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 17:43
        ТермиНахТер hi ,ага голова, профессора Доуля wink
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +2
          Сегодня, 17:45
          Не, это из "Золотого теленка" - пикейные жилеты)))
      2. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 18:04
        . но не прямо сейчас,

        Потом оно и быльем поростет......
    3. ratfly Звание
      ratfly
      0
      Сегодня, 18:01
      Он думает так шампанское называется "Ормузский пролив".
  2. Xenon Звание
    Xenon
    +1
    Сегодня, 17:31
    Жаль, что хуситы живут не на той стороне Аравийского полуострова!
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 18:19
      Ничего, на этой стороне, тоже обитают ребята не склонные к гуманизму)))
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +4
    Сегодня, 17:33
    Чейта расхрабрился, неужто его Панин два дня не бил? Непорядок
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:36
    ❝ Осталось определить, когда она, эта фаза, начнётся и закончится ❞ —

    — Будет ещё одну «коалицию желающих» набирать ...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:37
    Цитата: Xenon
    Жаль, что хуситы живут не на той стороне Аравийского полуострова!

    Французы будут пилить мимо хуситов это по быстрому ,а если вокруг Африки то уже может и кто то уже победит.Макрон Иранцам по телефону нахамил ,указывал что им делать .Ему сказали куда идти .Переговоры прошли в доверительной обстановке. bully
    1. salawat1980 Звание
      salawat1980
      +1
      Сегодня, 18:55
      На то и расчёт, что кто-то уже победит к прибытию.
  6. Висенте Звание
    Висенте
    +3
    Сегодня, 17:38
    Хроника конфликта на БВ с точки зрения аналитиков: Уничтожено или серьёзно повреждено не менее 27 американских морских, авиационных и ПВ0 баз в 8 странах, а также несколько военных баз в Израиле. США сейчас практически полностью лишены возможности использовать свои базы на Ближнем Востоке, что значительно ослабляет их способность к защите даже себя.Поэтому неизбежная эвакуация посольств-консульств-агенств
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 17:39
    разговор с президентом Ирана Пезешкианом, в ходе которого призывал Тегеран открыть Ормузский пролив. Мол, кризис энергетический на Европу надвигается.

    Этот вопрос не к Пезешкиану, а к Трампу и Нетаньяху, они начали войну - "миротворцы от войны".
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 17:41
    Эммануэль Макрон собрался «открыть» Ормузский пролив, перекрытый Ираном после начала военной операции США и Израиля

    Бубенцов не хватит. no
    1. К-50 Звание
      К-50
      0
      Сегодня, 18:28
      Цитата: Васян1971
      Бубенцов не хватит.

      Может у жены решил позаимствовать? feel laughing
  9. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +2
    Сегодня, 17:43
    А американцы таки потянули вооружение из Южной Кореи: "По нашим данным, часть батарей Patriot уже переброшена на Ближний Восток. Насколько нам известно, (в переброску - ред.) вошла также часть сил THAAD с базы в Сончжу", - заявил TV Chosun источник, знакомый с ситуацией в сфере военной безопасности. По данным телеканала, на авиабазе США в Осане был замечен сверхтяжёлый стратегический транспортный самолёт C-5 Super Galaxy, способный перевозить до 127 тонн груза.
    1. salawat1980 Звание
      salawat1980
      0
      Сегодня, 18:58
      Сколько в один C-5 поместится ракет Patriot / THAAD? Тогда должны везти отовсюду и оголять систему ПВО / ПРО. На Тайване сколько комплексов и ракет?
  10. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 17:46
    Макрон готовит операцию по открытию Ормузского пролива после острой фазы конфликта .Читай после войны, когда Иран сам этот пролив откроет
    Вот это я понимаю стратег ! Практически- Наполеон, правда без яиц
    1. Martin Porubcan Звание
      Martin Porubcan
      +2
      Сегодня, 18:00
      Да, у него есть яйца, но старуха Бригита крепко держит их в своих руках.
  11. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 17:52
    Открывашка-то есть? Открыватель проливов, блин...
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 17:54
    C Кипра этот француз может обещать открыть не только Ормузский пролив, но и Северный морской путь. Языком молоть - не дрова пилить.
  13. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    0
    Сегодня, 17:58
    Если любитель совать свой нос в потные ручки партнёров имеет хоть каплю мозгов, то он воспользуется ситуацией и даст Ирану всё, чтобы Макрон и его эскадра не доплыли.
  14. Martin Porubcan Звание
    Martin Porubcan
    0
    Сегодня, 17:58
    Ах, вы, французы, всё делается в координации с вашими любимыми партнёрами. Вы, наверное, даже задницу себе не осмеливаетесь вытереть.
  15. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 18:03
    На краину желает ввести "миротворцев" после окончания БД,Ормузский пролив "открыть" после БД.......главное--стабильность и последовательность в желаниях и возможностях ещё не ощипанного петуха....."боевой"задор--до первого пинка под распущенный хвост. lol
  16. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 18:20
    Эммануэль Макрон собрался «открыть» Ормузский пролив, перекрытый Ираном после начала военной операции США и Израиля.

    Его открыть не "мадам Клико" распечатать. request laughing
  17. Митрич73 Звание
    Митрич73
    0
    Сегодня, 18:28
    Размежение в Средиземном и Красном морях, как поможет разблокировать Ормузский пролив? На чьей стороне Французы? Если сами по себе и решили, что их конвои не попадут под раздачу? Конечно всё может быть, но такое..... Ощущение, что во Франции решили поиграть в вооруженный нейтралитет. Это черевато для ВМС Франции. И первые кто засадит ракету во фрегат будут ВВС Израиля.
  18. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -1
    Сегодня, 18:35
    Эммануэль Макрон собрался «открыть» Ормузский пролив, перекрытый Ираном после начала военной операции США и Израиля. Об этом президент Франции заявил, выступая на Кипре.


    А "открывашка" у Макрона еще есть?
  19. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 19:02
    Пусть макрон сначала свой задний проход освободит от анальной пробки... освободитель недоделанный.
  20. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 19:02
    Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

    Президент Ирана хочет что бы на него по сигналу телефона бомбы навели?
  21. sirGarry Звание
    sirGarry
    -1
    Сегодня, 19:10
    И достал открывашку... А ему "баба" его разрешила? Или опять - с ноги, в ухо?
  22. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 19:11
    а новым верховным аятоллой выбрали Моджтаба Хаменеи......сложно вам дуракам будет открыть пролив, ой как сложно
  23. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 19:11
    Цитата: Martin Porubcan
    Да, у него есть яйца, но старуха Бригита крепко держит их в своих руках.

    Она (-о) свои держит! А этого недоумка - за горло!
  24. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 19:14
    Макрон заявил о планах «открыть» Ормузский пролив

    Его вообще кто то слушает? По уровню всевозможных обещаний и инициатив он даже легендарного Донадальда Фредоровича обогнал.
    1. vladcub Звание
      vladcub
      0
      Сегодня, 19:29
      "обогнал" уметь надо. Впрочем, у лягушка ников, это "фамильная" черта.
  25. Попуас Звание
    Попуас
    0
    Сегодня, 19:21
    Макрон заявил о планах «открыть» Ормузский пролив
    ...пока лишь получается рот открывать bully
  26. kriten Звание
    kriten
    0
    Сегодня, 19:25
    Совсем идиот? Ему свои боевые корабли надоели?
  27. vladcub Звание
    vladcub
    +1
    Сегодня, 19:25
    "провел телефонный разговор с призедентом Ивана"
    Он, на тот свет звонил. Израиль, ещё 1 марта, уничтожил : всё руководство Ирана.
    Ежели, сказали, что уничтожили - так и есть. Они, такие "белые и пушистые, что без дубины не подходи🥵
  28. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 19:36
    Заметались крысы!!!То в Иран звонят,то в Россию.Энергетический кризис у них,понимаешь!