ВС ВСУ подтверждают потерю одного из наиболее опытных своих лётчиков

12 031 38
ВС ВСУ подтверждают потерю одного из наиболее опытных своих лётчиков

Украинские медиа публикуют сообщения о гибели очередного лётчика Воздушных сил ВСУ. На этот раз речь идёт об Александре Довгаче, который находился в звании полковника.

Сообщается о том, что Довгач считался одним из наиболее опытных лётчиков ВС ВСУ. Он был командиром 39-й бригады ТА (тактической авиации).



Информацию о гибели полковника Довгача подтверждает и пресс-служба украинских воздушных сил.

Из сводки:

Полковник Александр Довгач погиб во время выполнения боевого задания, сегодня днем, 9 марта 2026 года, на восточном направлении, в условиях значительного воздушного превосходства противника и мощного противодействия вражеских систем ПВО. Обстоятельства устанавливаются.

По данным ряда украинских пабликов, самолёт, пилотируемый Довгачем, был сбит зенитной управляемой ракетой. При этом сам Довгач участвовал в попытке перехвата российских истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В ВС ВСУ заявлено, что Довгач «совершил сотни боевых вылетов, в том числе в район острова Змеиный, а также действовал в Херсонской, Харьковской и Киевской областях». Участвовал в перехвате ракет и дронов ВС РФ.

Какой именно самолёт пилотировал Довгач на момент гибели, официально пока не сообщается. По одним данным, это был Су-27, по другим – F-16.
38 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 17:36
    Пианину уже сожгли? А это коллективные отжимания были)))
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 17:50
      Ну,ещё всю страну за вставят стать на колени,привычные..
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 17:52
        dmi.pris1 hi,это да, интересно а эти "европейцы" наколенники с собой таскают или так прям и бухаются где придется и во что придется?!
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 18:05
          Я удивлен ещё,что они в сводке признали преимущество российской авиации и пво
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 18:07
            dmi.pris1, ну так как написано то
            9 марта 2026 года, на восточном направлении, в условиях значительного воздушного превосходства противника и мощного противодействия вражеских систем ПВО.
            Прям "герой". Странно что не написали что перед этим этот чесоточный не сбил 100500 наших СУ-57 и мильен С-400 не сжёг.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +6
      Сегодня, 18:06
      Потери 39-й бригады ТА
      24 февраля 2022 года был сбит Су-27 бортовой номер Синий 37 39-й бригады, пилот подполковник Вагоровский, Эдуард Николаевич погиб.
      24 февраля 2022 года сбит Су-27 бортовой номер Синий 21, пилот майор Коломиец, Дмитрий Валериевич погиб.
      21 августа 2022 года сбит Су-27 бортовой номер Синий 26 , пилот подполковник Бабич, Павел Петрович погиб.
      22 декабря 2023 года сбит Су-27 бортовой номер Синий 24, пилот майор Романенко погиб.
      11 сентября 2025 года сбит Су-27, пилот майор Боровик, Александр Николаевич погиб.
      8 декабря 2025 года сбит Су-27, пилот подполковник Иванов, Евгений Витальевич погиб.
      9 марта 2026 года сбит Су-27, пилот полковник Александр Иванович Довгач погиб.

      И еще одна небоевая потеря -пилот майор Фоменко Александр Васильевич погиб. Участвовал в АТО с 2014 года. Погиб до начала СВО. Промазал мимо полосы на посадке.

      Неплохо наши асы постарались. Надеюсь, их ФИО мы еще узнаем после нашей победы.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +1
        Сегодня, 18:10
        Интересная статистика, только старшие офицеры.
        Молодняк видать весь на первых годах СВО повыбивали.
        1. 78bor1973 Звание
          78bor1973
          +2
          Сегодня, 18:57
          Так самолётов нет вот все полковники и летают ,а молодых в штурма! laughing
      2. Villy-V Звание
        Villy-V
        +1
        Сегодня, 18:42
        При каждом сбитие, погибшие. Средства спасения?
        1. rosomaha Звание
          rosomaha
          0
          Сегодня, 19:21
          РУССКАЯ ракета сделала из продажной укросвиньи решето...нешмогла шкварка шхаваться
    3. Андрей К Звание
      Андрей К
      +4
      Сегодня, 18:18
      Информацию о гибели полковника Довгача подтверждает и пресс-служба украинских воздушных сил.

      Горевать не о чем - долетался.
      Ни дна, ни покрышки...
  2. домохозяйка Звание
    домохозяйка
    +11
    Сегодня, 17:37
    Ну, что - наши молодцы! Помнить надо о "подвигах" укрофашистских лётчиков с самого 14-го года.
  3. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +2
    Сегодня, 17:39
    мы уже этих лучших асов окраины по сообщениям в сми посшибали около 20-30 и это хорошо
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 17:40
    ❝ Украинские медиа публикуют сообщения о гибели очередного лётчика Воздушных сил ВСУ ❞ —

    — Да и ✘рен с ним, туда ему и дорога ...
  5. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +4
    Сегодня, 17:40
    Ну,полковнику по статусу Ф-16 положен.Там строгая иерархия.Рагулям-мову,Оленке-замок в Европе.
    1. 1944-1989 Звание
      1944-1989
      0
      Сегодня, 18:04
      Я не знаю, лучше ли F-16 с его матовым обтекателем, чем Су-27. Но если предположить, что американский всегда лучше, то меня не удивляет, что его отдали асам-истребителям.
  6. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    0
    Сегодня, 17:40
    Воевода в телеграмме пишет ещё 5 Су-27 осталось у Украины.
    1. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      +2
      Сегодня, 18:57
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Воевода в телеграмме пишет ещё 5 Су-27 осталось у Украины.

      В каждой сводке уничтоженной техники я всегда смотрю на цифру сбитых самолетов ВВС ВСУ. Долгое время она оставалась "заколдованной" -- 953 ед. Хотя были сообщения о поражении "литаков" на аэродромах, цифирь оставалась непоколебимой: 953 ед. ! Слава нашим расчетам ПВО, которые сдвинули с мертвой точки "заколдованную" цифру. Теперь уже будет 954 сбитых самолета!
      Надеюсь "лед тронулся", и скоро начнется настоящий "ледоход" и птицепад литаков! good
  7. guest Звание
    guest
    +6
    Сегодня, 17:40
    ВС ВСУ подтверждают потерю одного из наиболее опытных своих лётчиков

    Земля ему стекловатой.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +10
    Сегодня, 17:41
    Ну что украинский сучонок не смог победить силу притяжения,туда ему и дорога .Наелся украинского чернозёма по полной am
  9. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    +6
    Сегодня, 17:44
    Когда в бой пошли полковники,значит думаю лейтенантов очень сильно не хватает.Нашим ПВО зачёт и удачной охоты.
    1. bober1982 Звание
      bober1982
      0
      Сегодня, 18:20
      Цитата: О. Бендер
      Когда в бой пошли полковники

      Сбитому летчику не более 30-ти лет.
      Надо сказать,что насчет званий на Украине не сильно заморачиваются,и до СВО тоже не стеснялись присваивать звания.Как у туземцев.
      1. Roman_VH Звание
        Roman_VH
        +1
        Сегодня, 18:59
        Судя по фото явно больше сорока.
        1. bober1982 Звание
          bober1982
          0
          Сегодня, 19:24
          Цитата: Roman_VH
          Судя по фото явно больше сорока.

          Вряд ли,когда больше сорока - на самолетах фронтовой авиации летать тяжело,куража нет,как у молодых.
          Хотя по нынешним временам,когда их бьют со всех сторон,этот самый кураж поневоле появится.Но,не всегда всё удачно заканчивается.
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 17:48
    Какой именно самолёт пилотировал Довгач на момент гибели, официально пока не сообщается. По одним данным, это был Су-27, по другим – F-16.


    Судя по фото это Су-27. И Воевода подтверждает.

  11. drags33 Звание
    drags33
    +4
    Сегодня, 17:55
    А зачем нам тут его морда? Это имеет значение для россиян?
    1. К-50 Звание
      К-50
      +2
      Сегодня, 18:32
      Цитата: drags33
      А зачем нам тут его морда? Это имеет значение для россиян?

      Сдох максим, да и х рен с ним. fellow wassat
  12. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 18:02
    Это очень хорошо. Видна невооруженным взглядом ежедневная тяжелая работа наших войск ПВО.
  13. bober1982 Звание
    bober1982
    +3
    Сегодня, 18:05
    Как таковой,в нынешнем виде 39 - бригады (Озерное) не существует,видимо какие-то ошмётки остались,разбросанные по всей Украине.
    Был в советское время 894-ый ПВОшный полк в Озерном,затем в новейшие времена начались местные перетурбации,которые коснулись всего и вся.
    Нынешняя эмблема бригады,довольно любопытная - "Лицарi Неба", нацистский орел и черный крест (?!)
    Чем диибильней подготовка,тем больше всяких разинутых пастей акул на самолетах и всякого рода эмблемах.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 18:29
      . Нынешняя эмблема бригады,довольно любопытная - "Лицарi Неба", нацистский орел и черный крест (?!)


      Ещё бы "лизарями неба" себя назвали.
  14. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 18:06
    При этом сам Довгач участвовал в попытке перехвата российских истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    Су-34 всегда идёт в сопровождении Су-35. И перехватить Су-34 не реально, т.к. на борту имеется РЭБ. От РЭБа любая авиатехника, просто выходит из строя, что повышается бОльшая часть к гибели вражеского самолёта.
  15. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:21
    На фото воздухозаборник Су-27.
  16. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 18:31
    Какой именно самолёт пилотировал Довгач на момент гибели, официально пока не сообщается. По одним данным, это был Су-27, по другим – F-16.

    Сейчас будет чан с маслом пилотировать в Аду! fellow lol
  17. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 18:47
    Примечателен сам факт что они решились на перехват СУ34 ,который используют для метания КАБов и их в этой операции прикрывают СУ 35 .
    Долго они скулили что к этой связке у них подхода нет и вот таки решились и теперь уже убедились в этом на практике
    Правильно. Надо один раз получить по морде что бы начальство больше не экспериментировало
    Пусть занимаются лучше охотой на герани Там безопасней
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 18:49
    Бандера, наверное, встречает его у себя с хлебом-молью! wink
  19. helilelik Звание
    helilelik
    0
    Сегодня, 18:56
    Отомстили за Ка-27. Кто-нибудь знает о судьбе экипажа?
  20. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 18:58
    Доигрался ..й на скрипке. Земля фашисту стекловатой.
  21. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 19:05
    Земля стекловатой. Прекрасная новость. Наверное этот ас с 2014 мирняк кошмарил на Донбассе.