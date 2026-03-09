ВС ВСУ подтверждают потерю одного из наиболее опытных своих лётчиков
12 03138
Украинские медиа публикуют сообщения о гибели очередного лётчика Воздушных сил ВСУ. На этот раз речь идёт об Александре Довгаче, который находился в звании полковника.
Сообщается о том, что Довгач считался одним из наиболее опытных лётчиков ВС ВСУ. Он был командиром 39-й бригады ТА (тактической авиации).
Информацию о гибели полковника Довгача подтверждает и пресс-служба украинских воздушных сил.
Из сводки:
Полковник Александр Довгач погиб во время выполнения боевого задания, сегодня днем, 9 марта 2026 года, на восточном направлении, в условиях значительного воздушного превосходства противника и мощного противодействия вражеских систем ПВО. Обстоятельства устанавливаются.
По данным ряда украинских пабликов, самолёт, пилотируемый Довгачем, был сбит зенитной управляемой ракетой. При этом сам Довгач участвовал в попытке перехвата российских истребителей-бомбардировщиков Су-34.
В ВС ВСУ заявлено, что Довгач «совершил сотни боевых вылетов, в том числе в район острова Змеиный, а также действовал в Херсонской, Харьковской и Киевской областях». Участвовал в перехвате ракет и дронов ВС РФ.
Какой именно самолёт пилотировал Довгач на момент гибели, официально пока не сообщается. По одним данным, это был Су-27, по другим – F-16.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация