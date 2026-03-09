США продолжают перебрасывать стратегические бомбардировщики в Британию

Соединенные Штаты продолжают перебрасывать в Великобританию стратегические бомбардировщики. Вслед за B-1 Lancer на авиабазу Фэйрфорд начали прибывать B-52H Stratofortress. Об этом сообщает британская пресса.

Трамп явно готовит новый мощный удар по Ирану, продолжая концентрировать в Великобритании стратегические бомбардировщики. За минувшую пятницу и выходные на авиабазе Королевских ВВС в Фэрфорд, графство Глостершир, на юге Англии, приземлились восемь стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer. Сегодня, 9 марта, с разницей в несколько часов туда же прибыли три B-52H Stratofortress.



Не менее трёх стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США прибыли на британскую авиабазу Фэйрфорд, чтобы реализовать план Пентагона по наращиванию ударов по Ирану.

Таким образом, на сегодняшний день в Великобритании находятся уже одиннадцать американских стратегов. И неизвестно, ограничатся этим США, или их количество увеличится.

Кроме стратегических бомбардировщиков, на авиабазу переброшены и транспортные самолеты ВВС США C-17 Globemaster в количестве двух единиц и один C-5 Super Galaxy. По грузу точной информации нет, но якобы «оборудование и запчасти» для стратегов.

Ранее Трамп пообещал Ирану новые «мощные» удары, заявив, что США «даже не начинали».
  1. Себенза Звание
    Себенза
    +2
    Сегодня, 18:06
    «даже не начинали», -плагиат.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 18:13
      Кризис жанра.Просто оправдываются за отсутствие результата.Ждали лёгкой прогулки и восстания протестующих.Но тут всё ещё может качнуться в ту или иную сторону.

      . Израильская авиация применила свою излюбленную тактику. Запустив в иранское воздушное пространство массу беспилотников, оно организовало с их помощью непрерывный сбор разведывательной информации о положении иранских пусковых установок с баллистическими ракетами, систем ПВО, самолетов и ударных беспилотников типа «Шахед 136». С помощью этой информации их самолеты наносили удары аэробаллистическими ракетами Rampage и Silver Sparrow с безопасного расстояния, зачастую вообще не входя в иранское воздушное пространство.

      США применили свою излюбленную тактику – удары крылатыми ракетами с кораблей и подлодок и крылатыми же ракетами с самолетов. Почти сразу после первых нескольких волн авиаударов американцы перешли к охоте на системы ПВО, их уничтожению с воздуха, и начали атаковать цели в Иране уже с вторжениями в иранское воздушное пространство. К исходу второго дня операции глубина иранской территории, на которую Израиль и США наносят удары, составила 500 км от государственных границ.Как и ожидалось, ПВО Ирана никак себя не проявило. Да, Ирану удалось сбить немалое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Hermes и Reaper, но ни одного пилотируемого самолета они сбить не смогли. Иранская авиация пока тоже не отметилась. Наоборот, израильский F-35I сбил над Тегераном иранский Як-130.


      https://k-politika.ru/pochemu-vojna-ssha-i-izrailya-protiv-irana-poshla-ne-po-planu/

      К началу второго марта израильские ВВС объявили о начале работы по земле бомбами, обусловив это тем, что больше ничего их самолетам не угрожает. США систематически применяют против Ирана бомбардировщики B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, причем первые из них проникают глубоко в иранское воздушное пространство.Три ударных истребителя-бомбардировщика ВВС США F-15E Strike Eagle по ошибке сбил кувейтский истребитель в кувейтском же воздушном пространстве. Американские СМИ утверждают, что до начала наступления в Иранском Курдистане остались считанные дни.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 18:08
    Может премию объявить за сбитый В- 52 ?Так в тихую .
  3. хрыч Звание
    хрыч
    +5
    Сегодня, 18:08
    Где наш, можно иранский, ответ на "паутину" am хватит сопли жевать, как Аятолла
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 18:34
      Цитата: хрыч
      Где наш, можно иранский, ответ на "паутину" am хватит сопли жевать, как Аятолла


      Китай готовит ответ на паутину.Видео по ссылке.

      .В Китае массово выпускают барражирующие боеприпасы очень сильно напоминающие Шахеды/Герани.

      Ежемесячное производство составляет до 10000 единиц.

      В случае военного конфликта Китай способен нарастить производство до 1 млн в месяц.

      А уже сейчас единовременно китайцы готовы запустить до 8 млн дронов сразу.


      https://t.me/swodki/566461
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +7
    Сегодня, 18:09
    Нам нужно быть на готове, под это дело могут провернуть что то против нас! Мы сейчас заняты в другом месте, а британия далековата от БВ, могут на Калининград напасть?
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +2
      Сегодня, 18:10
      Цитата: Вадим С
      могут на Калининград напасть?

      Для этого стратеги не нужны.
    2. D O Звание
      D O
      0
      Сегодня, 19:50
      Цитата: Вадим С
      могут на Калининград напасть?

      Могут, вполне.
      И чтобы не вести две войны одновоеменно, Трамп может в любой момент прекратить войну с Ираном, объявив в СМИ себя победителем. Руководство Ирана с большой вероятностью согласится на прекращение огня, ибо ядерный удар США по Тегерану никому не нужен.
  5. Комментарий был удален.
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +5
      Сегодня, 18:15
      И это говорит нам о том, что несмотря на русофобскую риторику с натовских трибун об опасности России на самом деле никто всерьёз не опасается глобальной войны с русскими.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 18:11
    Как нефти хочется, хоть капельку... Аж кушать не могут....
  7. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +2
    Сегодня, 18:12
    «даже не начинали».

    Где то от кого то мы уже это слышали.
    1. vitaliy20091959 Звание
      vitaliy20091959
      -1
      Сегодня, 19:00
      подскажу- от гаранта это уже известно всем нормально мыслящим
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 19:49
        Кстати, а с тех пор уже начали?
  8. Висенте Звание
    Висенте
    +1
    Сегодня, 18:21
    Да, С-400, 500 персам пришлись-бы сейчас очень кстати,но они в своё время от сделки отказались, а заманчиво бы посмотреть на результат.Хотя с другой стороны российские борта в Иран идут, что-то доставляют...
    1. vitaliy20091959 Звание
      vitaliy20091959
      +1
      Сегодня, 19:04
      у них соспецами -инженерами есть небольшие проблеммы по нашим пво , надеюсь разберутся . китайцы думаю тоже помогают конечно тайно
      1. Висенте Звание
        Висенте
        0
        Сегодня, 19:46
        негласно идёт инфа что Китай даёт наводку на обьекты, у них много спутников на орбите, по ходу с нашими чередуются
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 18:25
    Поближе базы не нашли? Керосин, говорят, подорожал.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 19:13
      Поближе базы не нашли? Керосин, говорят, подорожал.

      Очко то не железное , есть и ближе аэродромы но по ним может что то прилететь.
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:30
    Иран провёл новую волну атак на цели США и Израиля с использованием сверхтяжёлых ракет, сообщил КСИР. Удары нанесены по пяти стратегическим базам США на Ближнем Востоке, а также по базам Израиля в районе Тель-Авива и Хайфы.

    В ОАЭ разбился военный вертолёт. Погибли два военнослужащих. Минобороны страны сообщило, что причина — техническая неисправность. Другие источники сообщают о дружественном огне в ходе отражения атаки БпЛА
  11. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 18:33
    США продолжают перебрасывать стратегические бомбардировщики в Британию

    Россия должна заявить, что это является угрозой национальной безопасности и суверенитета, ибо радиус действия бомбардировщиков критичен...
    А ведь можно по стоянке бабахнуть «Орешником» и устранить несоответствие... feel
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 18:42
    США продолжают перебрасывать стратегические бомбардировщики в Британию
    Теперь иранцам надо ударить по британским аэродромам. Вот только к большому сожалению, нечем
  13. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 18:49
    Надо быть на чеку, может быть Иран - это всего лишь отвлекающий манёвр, а реально атаковать они собираются нас.
  14. salawat1980 Звание
    salawat1980
    0
    Сегодня, 18:52
    Как-то не совсем в сторону Ирана. Чем-то напоминает ситуацию с радарами ПРО, которые тоже строились в Европе против Ирана.
  15. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +3
    Сегодня, 18:56
    это скорее чтобы кремлины сидели на попе ровно а я считаю на м надо поднять всю свою стратегическую авиацию уже с яо против штатов и выйти на рубежи атаки ,точно как они при ссср в-52 посылали с яо
  16. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 19:20
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что- Переброска американских стратегических бомбардировщиков на британские острова имеет цель переброски всего Мира на 200-300 лет назад. В Европе вновь заполыхают костры святой инквизиции,в США вновь начнётся охота на скальпы индейцев которых правительство будет закупать по 2 доллара за штуку,а в северной стране, где государство невозможно без грабежа собственных граждан ,введут крепостное право. . . recourse
  17. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:32
    Цитата: Младший рядовой
    Поближе базы не нашли? Керосин, говорят, подорожал

    Полагаю, поближе у гордого и великого гордой и великой однополярной страны поближе сфинктер сжимается. tongue
  18. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 19:36
    Цитата: Есаул
    Надо быть на чеку, может быть Иран - это всего лишь отвлекающий манёвр, а реально атаковать они собираются нас

    Ну Трамп же не настолько сумашедший и его генералы тоже, вместе с Конгрессом и сенатом. А то и от аэродрома бритов вместе с самолётами стекло или щебень будет.
    И да, раз к нашим границам подгоняют стратегов, может пора уже во всю на Новой земле испытания проводить всякие.
  19. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    0
    Сегодня, 19:45
    Вот бы атаковать эту базу с английской же территории, как делали диверсанты в России и Иране.