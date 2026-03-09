США продолжают перебрасывать стратегические бомбардировщики в Британию
4 35028
Соединенные Штаты продолжают перебрасывать в Великобританию стратегические бомбардировщики. Вслед за B-1 Lancer на авиабазу Фэйрфорд начали прибывать B-52H Stratofortress. Об этом сообщает британская пресса.
Трамп явно готовит новый мощный удар по Ирану, продолжая концентрировать в Великобритании стратегические бомбардировщики. За минувшую пятницу и выходные на авиабазе Королевских ВВС в Фэрфорд, графство Глостершир, на юге Англии, приземлились восемь стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer. Сегодня, 9 марта, с разницей в несколько часов туда же прибыли три B-52H Stratofortress.
Не менее трёх стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США прибыли на британскую авиабазу Фэйрфорд, чтобы реализовать план Пентагона по наращиванию ударов по Ирану.
Таким образом, на сегодняшний день в Великобритании находятся уже одиннадцать американских стратегов. И неизвестно, ограничатся этим США, или их количество увеличится.
Кроме стратегических бомбардировщиков, на авиабазу переброшены и транспортные самолеты ВВС США C-17 Globemaster в количестве двух единиц и один C-5 Super Galaxy. По грузу точной информации нет, но якобы «оборудование и запчасти» для стратегов.
Ранее Трамп пообещал Ирану новые «мощные» удары, заявив, что США «даже не начинали».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация