США продолжают перебрасывать стратегические бомбардировщики в Британию

Не менее трёх стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США прибыли на британскую авиабазу Фэйрфорд, чтобы реализовать план Пентагона по наращиванию ударов по Ирану.

Соединенные Штаты продолжают перебрасывать в Великобританию стратегические бомбардировщики. Вслед за B-1 Lancer на авиабазу Фэйрфорд начали прибывать B-52H Stratofortress. Об этом сообщает британская пресса.Трамп явно готовит новый мощный удар по Ирану, продолжая концентрировать в Великобритании стратегические бомбардировщики. За минувшую пятницу и выходные на авиабазе Королевских ВВС в Фэрфорд, графство Глостершир, на юге Англии, приземлились восемь стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer. Сегодня, 9 марта, с разницей в несколько часов туда же прибыли три B-52H Stratofortress.Таким образом, на сегодняшний день в Великобритании находятся уже одиннадцать американских стратегов. И неизвестно, ограничатся этим США, или их количество увеличится.Кроме стратегических бомбардировщиков, на авиабазу переброшены и транспортные самолеты ВВС США C-17 Globemaster в количестве двух единиц и один C-5 Super Galaxy. По грузу точной информации нет, но якобы «оборудование и запчасти» для стратегов.Ранее Трамп пообещал Ирану новые «мощные» удары, заявив, что США «даже не начинали».