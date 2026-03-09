Путин высказался о ситуации вокруг Ормузского пролива и её последствиях

2 803 14
Президент России прокомментировал ситуацию на глобальном нефтяном рынке. По словам Владимира Путина, добыча нефти во многом завязана на использование Ормузского пролива и в регионе рискует вообще остановиться.

Глава государства указал на то, что сейчас добыча идёт, по сути, в нефтехранилища – без возможности вывезти добытую нефть.



Владимир Путин:

Соответственно, добыча начала сокращаться. Нефть из хранилищ в регионе (Персидского залива) никак не вывезти. Либо же её вывозить очень сложно и дорого.

По словам президента России, на данный момент нереально переключить поставки на мировой рынок нефти с Ближнего Востока на какой-либо альтернативный Ормузскому проливу маршрут.

Тем временем нефть после утреннего скачка почти до 120 долларов за баррель существенно просела в цене. Однако в сравнении с пятницей прибавка пока всё же сохраняется. На 19:15 мск баррель нефти марки Brent торгуется примерно по 99 долларов. Российская Urals после утренней «сотни» упала до 83-84.

Эксперты связывают это с тем, что торги идут на данный момент в Северной Америке, где недостатка в нефти нет и НПЗ в этом регионе ничто не угрожает. Также считается, что на снижение нефти «играют» заявления стран Большой семёрки о возможности «распечатывания» нефтяных резервов.

Упадёт ли нефть до значений, которые были до начала войны США и Израиля против Ирана, в связи с возможностью такой «распечатки» - вопрос, упирающийся в возможность, например, США, Мексики и Канады (плюс, возможно, Венесуэлы) заместить на мировом рынке ближневосточную нефть, которая пока из него в определённых объёмах выпадает. Но даже если такое замещение состоится, вряд ли этому обрадуются ближневосточные монархии, ведь пока именно их экономики угодили в кризисную спираль в связи с событиями в Иране и вокруг него. Трамп всех своих «союзников» успокаивает словами о том, что «это всё ненадолго, так как Иран падёт». Не падает. По крайней мере, пока.
14 комментариев
  1. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    -3
    Сегодня, 19:24
    оооооооо какое муддддддрое выска ззззззззззззззззывание вееееелллллллллллличчччччччччччайшего и ммммммммммммммммудрейшего - один цирк
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 19:49
      Цитата: vitaliy20091959
      оооооооо какое муддддддрое выска ззззззззззззззззывание вееееелллллллллллличчччччччччччайшего и ммммммммммммммммудрейшего - один цирк

      Тяжелый случай, нужно срочно менять клавиатуру, а то не коммент получается, а цирковой номер какой-то. request
  2. Попуас Звание
    Попуас
    +1
    Сегодня, 19:24
    Капитан очевидность высказался.. winked
  3. Jovanni Звание
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 19:28
    на данный момент в Северной Америке, где недостатка в нефти нет и НПЗ в этом регионе ничто не угрожает.

    И это очень жаль...
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 19:31
    Я очень люблю господина ПЖ! При нём Плюк расцвёл и пахнет как никогда!Ку! . . winked
  5. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +2
    Сегодня, 19:31
    Персидские монархии по любому пострадали , причём очень крупно.Тут и туризм и безопасная гавань для бизнеса и многое другое накрылось тазиком.
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Сегодня, 19:31
    Соответственно, добыча начала сокращаться. Нефть из хранилищ в регионе (Персидского залива) никак не вывезти. Либо же её вывозить очень сложно и дорого.

    Небожитель решил сказать свое слово .
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 19:35
    А какой стратзапас нефти у США на данный момент? И что там с 20 пакетом санкций ЕС косающися российской нефти и газа ? Вводить будут ? bully Как там урсула с каей? Нашли нефть и газ для Европы и для своего подопечного ?Одни вопросы .
  8. gridasov Звание
    gridasov
    -1
    Сегодня, 19:40
    Вопрос только один - Россия смоделировала и осуществила ситуацию, что оказалась единственным выгодополучателем осмысленно или спонтанно?
  9. Lako Звание
    Lako
    -1
    Сегодня, 19:40
    То есть, то, что США и Израиль напали на страну у которой с Россией есть договор о дружбе и взаимопомощи, Путина не волнует? Его волнует, только цена на нефть?
  10. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 19:45
    "Минуточку, будьте добры помедленнее, я записываю" (с)
  11. faiver Звание
    faiver
    -1
    Сегодня, 19:47
    Ход конем? это он так издевается над ЕС?
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:48
    вопрос, упирающийся в возможность, например, США, Мексики и Канады (плюс, возможно, Венесуэлы) заместить на мировом рынке ближневосточную нефть, которая пока из него в определённых объёмах выпадает.

    Сорта нефти разные (легкая, тяжелая, плотность, сернистость, иные хим. составы сортов) и НПЗ "заточено" на переработку определённого сорта нефти, так что заместить можно, но не любым сортом. Хлопотно это для завода, технологию менять, подкручивать, переделывать, да ещё переработчик рентабельность считает.
  13. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +1
    Сегодня, 19:50
    Он бы лучше сказал на сколько бензин у нас задирут,в помощь бедному сечину