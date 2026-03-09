Путин высказался о ситуации вокруг Ормузского пролива и её последствиях

Соответственно, добыча начала сокращаться. Нефть из хранилищ в регионе (Персидского залива) никак не вывезти. Либо же её вывозить очень сложно и дорого.

Президент России прокомментировал ситуацию на глобальном нефтяном рынке. По словам Владимира Путина, добыча нефти во многом завязана на использование Ормузского пролива и в регионе рискует вообще остановиться.Глава государства указал на то, что сейчас добыча идёт, по сути, в нефтехранилища – без возможности вывезти добытую нефть.Владимир Путин:По словам президента России, на данный момент нереально переключить поставки на мировой рынок нефти с Ближнего Востока на какой-либо альтернативный Ормузскому проливу маршрут.Тем временем нефть после утреннего скачка почти до 120 долларов за баррель существенно просела в цене. Однако в сравнении с пятницей прибавка пока всё же сохраняется. На 19:15 мск баррель нефти марки Brent торгуется примерно по 99 долларов. Российская Urals после утренней «сотни» упала до 83-84.Эксперты связывают это с тем, что торги идут на данный момент в Северной Америке, где недостатка в нефти нет и НПЗ в этом регионе ничто не угрожает. Также считается, что на снижение нефти «играют» заявления стран Большой семёрки о возможности «распечатывания» нефтяных резервов.Упадёт ли нефть до значений, которые были до начала войны США и Израиля против Ирана, в связи с возможностью такой «распечатки» - вопрос, упирающийся в возможность, например, США, Мексики и Канады (плюс, возможно, Венесуэлы) заместить на мировом рынке ближневосточную нефть, которая пока из него в определённых объёмах выпадает. Но даже если такое замещение состоится, вряд ли этому обрадуются ближневосточные монархии, ведь пока именно их экономики угодили в кризисную спираль в связи с событиями в Иране и вокруг него. Трамп всех своих «союзников» успокаивает словами о том, что «это всё ненадолго, так как Иран падёт». Не падает. По крайней мере, пока.