ЗРК Patriot и THAAD из Южной Кореи прикроют страны Персидского залива
США начали перебрасывать на Ближний Восток дополнительные системы ПВО, снимая их с дежурства в Южной Корее. По данным местных медиа, речь идет о комплексах Patriot и THAAD.
Подтвердилась ранее опубликованная информация о намерении США вывезти системы ПВО из Южной Кореи. На Ближний Восток отправилась часть зенитно-ракетных комплексов Patriot. В какую именно страну отправились эти системы, пока неизвестно. По имеющимся данным, комплексы вывозили с авиабазы США в Осане, там был замечен сверхтяжёлый стратегический транспортный самолёт C-5 Super Galaxy. Также есть информация, что в район Персидского залива отправились и системы THAAD с базы в Сончжу.
По нашим данным, часть батарей Patriot уже переброшена на Ближний Восток. Насколько нам известно, туда же вошла также часть сил THAAD с базы в Сончжу.
Американское командование в Южной Корее данные сообщения не подтвердило, но и не опровергло. Впрочем, тут и подтверждения не нужно, для американцев такая переброска различных комплексов является обычной практикой. Можно отметить, что в прошлом году во время 12-дневной войны Израиля и Ирана США также отправили часть комплексов Patriot и THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток, разместив их так, чтобы прикрыть Израиль.
