ЗРК Patriot и THAAD из Южной Кореи прикроют страны Персидского залива

США начали перебрасывать на Ближний Восток дополнительные системы ПВО, снимая их с дежурства в Южной Корее. По данным местных медиа, речь идет о комплексах Patriot и THAAD.

Подтвердилась ранее опубликованная информация о намерении США вывезти системы ПВО из Южной Кореи. На Ближний Восток отправилась часть зенитно-ракетных комплексов Patriot. В какую именно страну отправились эти системы, пока неизвестно. По имеющимся данным, комплексы вывозили с авиабазы США в Осане, там был замечен сверхтяжёлый стратегический транспортный самолёт C-5 Super Galaxy. Также есть информация, что в район Персидского залива отправились и системы THAAD с базы в Сончжу.



По нашим данным, часть батарей Patriot уже переброшена на Ближний Восток. Насколько нам известно, туда же вошла также часть сил THAAD с базы в Сончжу.


Американское командование в Южной Корее данные сообщения не подтвердило, но и не опровергло. Впрочем, тут и подтверждения не нужно, для американцев такая переброска различных комплексов является обычной практикой. Можно отметить, что в прошлом году во время 12-дневной войны Израиля и Ирана США также отправили часть комплексов Patriot и THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток, разместив их так, чтобы прикрыть Израиль.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 19:27
    Конечно прикроют)))) вопрос - надолго ли? Судя по тому, как персы лихо выносили ПРО/ПВО - не надолго.
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 19:34
      Не знаю не знаю. Кто кого выносит пока. Да у Иранаиесть несомненные успехи по уничтожению про "эпштейновцев". Но о сбитии самолетов этой мракобесии, тоже пока сообщений нет. Не будем раньше времени предвкушать события. А Ирану респект, по крайней мере "дедуля пидофилуня" явно нервничает.
      1. rytik32 Звание
        rytik32
        0
        Сегодня, 19:51
        Цитата: ВАМ
        Но о сбитии самолетов этой мракобесии, тоже пока сообщений нет.

        Зато уже, наверно, десятка два сбитых дальних ударных дронов с фото и видео. Это говорит только об одном: самолеты не залетают вглубь воздушного пространства Ирана.
    2. rytik32 Звание
      rytik32
      0
      Сегодня, 19:46
      Сегодня хезболла запустила ракетный залп по центральной части Израиля и сумела поразить РЛС в Бейт-Шемеше
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +4
    Сегодня, 19:28
    Ким Чен Ын задумался , может рискнуть?!😁
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 19:37
      Да тут КНР и КНДР надо хорощо подумать. Тут "дедуля педофил" может хорошо репутацию подмочить, да и не только репутацию.
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 19:35
    Видать совсем все плохо в "Датском королевстве".
  4. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 19:38
    Гениальная идея.Эти приблуды из аж Соединённых Штатов себя-то прикрыть не смогли, ну а те же экспонаты прошлого века из Кореи обязательно...
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 19:40
    Самый раз Ыну показать Южной Корее ,с помощью "Ку Зки Ной матери", где раки зимуют ! . . . soldier
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:43
    Информация о конфликте на БВ заполнила медийное пространство...
    Вопрос... а какие вопросы могут быть, как дела там, где нам поближе и ВАЖНЕЕ! soldier