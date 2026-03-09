В Иране: «Хизбалла» ударила по комплексу спутниковой связи и навигации Израиля
380
Иранское телевидение выходит с репортажем, в котором сообщает о проведённой атаке в отношении стратегически важного объекта на территории Израиля (в иранской информационной традиции Израиль называется «оккупированной палестинской территорией»).
Медиаресурсы Ирана приводят конкретику. Утверждается, что удар по объекту на территории Израиля наносила ливанская «Хизбалла», а объектом этим является комплекс спутниковой связи и навигации компании SES.
Из сообщения:
Возможности этого комплекса использовались в том числе для наведения дронов и ракет (израильской армии).
Добавляется, что израильские войска могут столкнуться со значительными проблемами при наведении своих средств огневого поражения.
Израиль пока эти заявления иранской стороны не комментирует. Хотя это обычное для военно-политического руководства Израиля, да и для большинства израильских СМИ, дело.
Напомним, что война Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. В прошлый раз она продлилась 12 суток и закончилась, что признаёт теперь и сам Израиль, вовсе не для прихода к долгосрочному миру, а чтобы подготовиться к новым атакам на Исламскую Республику.
