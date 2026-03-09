Учитывая, что происхождение, пункт назначения, цель использования и предполагаемое назначение необычного количества наличных денег и золота, а также законное право на их перевозку в Венгрии не могли быть установлены на месте, и что перевозка осуществлялась не в соответствии со стандартной международной практикой... необходимо выяснить возможное их использование в Венгрии, цель и влияние использования на национальную безопасность.

Венгрия намерена оставить у себя до конца расследования изъятые у украинских «инкассаторов» деньги и золото. Для этого в парламент страны подан специальный законопроект.Зеленский грозно надувает щеки и стучит по столу кулаком, требуя от Будапешта вернуть изъятые средства и золото, якобы принадлежащие украинскому «Ощадбанку». По словам «нелегитимного», венгры действовали незаконно, отпустив инкассаторов, а золото и средства оставив у себя. Однако, судя по действиям Венгрии, ничего отдавать она не собирается. По крайней мере до окончания расследования.Как говорится в проекте законопроекта, сегодня поступившем в парламент Венгрии, венгры всего лишь хотят выяснить возможную цель использования изъятого. Вполне вероятно, что эти деньги и золото предназначались венгерской оппозиции, ведь не зря же Зеленский грозил Орбану «проигранными выборами».В общем, если законопроект будет принят, все изъятое золото и деньги будут считаться конфискованными до окончания расследования. Парламент уже принял решение обсудить закон в порядке исключительной процедуры.Напомним, что 5 марта в Венгрии были задержаны две инкассаторские машины с Украины вместе с семью сопровождающими. В машинах находилось 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В Будапеште подозревают, что это так называемые «отмытые» через европейские банки средства, предназначавшиеся Зеленскому и его окружению.