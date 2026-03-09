Венгрия не намерена пока отдавать Киеву изъятые деньги и золото

Венгрия намерена оставить у себя до конца расследования изъятые у украинских «инкассаторов» деньги и золото. Для этого в парламент страны подан специальный законопроект.

Зеленский грозно надувает щеки и стучит по столу кулаком, требуя от Будапешта вернуть изъятые средства и золото, якобы принадлежащие украинскому «Ощадбанку». По словам «нелегитимного», венгры действовали незаконно, отпустив инкассаторов, а золото и средства оставив у себя. Однако, судя по действиям Венгрии, ничего отдавать она не собирается. По крайней мере до окончания расследования.



Как говорится в проекте законопроекта, сегодня поступившем в парламент Венгрии, венгры всего лишь хотят выяснить возможную цель использования изъятого. Вполне вероятно, что эти деньги и золото предназначались венгерской оппозиции, ведь не зря же Зеленский грозил Орбану «проигранными выборами».

Учитывая, что происхождение, пункт назначения, цель использования и предполагаемое назначение необычного количества наличных денег и золота, а также законное право на их перевозку в Венгрии не могли быть установлены на месте, и что перевозка осуществлялась не в соответствии со стандартной международной практикой... необходимо выяснить возможное их использование в Венгрии, цель и влияние использования на национальную безопасность.

В общем, если законопроект будет принят, все изъятое золото и деньги будут считаться конфискованными до окончания расследования. Парламент уже принял решение обсудить закон в порядке исключительной процедуры.

Напомним, что 5 марта в Венгрии были задержаны две инкассаторские машины с Украины вместе с семью сопровождающими. В машинах находилось 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В Будапеште подозревают, что это так называемые «отмытые» через европейские банки средства, предназначавшиеся Зеленскому и его окружению.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 20:36
    Зеленский грозно надувает щеки и стучит по столу кулаком, требуя от Будапешта вернуть изъятые средства и золото
    Ну вот и появился бенефициар (лицо (физическое или юридическое, которое получает выгоду от деятельности или сделки).
    И фамилия его - Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ. Вот кому шло золото и валюта, но не лимитрофу Украина.
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 20:37
    Венгрия намерена оставить у себя до конца расследования изъятые у украинских «инкассаторов» деньги и золото

    Это компенсация венграм убытков по недополученной российской нефти из-за действий нарика. wink
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +4
      Сегодня, 20:44
      Зеля сейчас будет лепить, что это на ремонт трубопроводов laughing
      1. Vicontas Звание
        Vicontas
        +6
        Сегодня, 21:02
        Венгры заявили что австрийский банк не подтвердил выдачу ценностей и денег.Некоторые считают что это откаты для Брюсселя,точнее для Урсулы фон Ляйен. Об этом же говорит блогер Шарий,ссылаясь на свои источники.
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +2
          Сегодня, 21:08
          Нет, если всё правильно, зачем тогда бычку устраивать? Будут теперь за Орбаном ходить и причитать: дядька, дай миллион
          crying crying
        2. михаилл Звание
          михаилл
          +2
          Сегодня, 21:38
          Цитата: Vicontas
          Некоторые считают что это откаты для Брюсселя,точнее для Урсулы фон Ляйен.

          Значит ждем продолжения.
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 20:39
    Венгрия намерена оставить у себя до конца расследования изъятые у украинских «инкассаторов» деньги и золото.
    то есть не вернет
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +2
      Сегодня, 21:44
      Цитата: Василенко Владимир
      то есть не вернет

      "– Отдам!!! Половину. Потом…"(Х/Ф "не может быть").
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 20:41
    Бедный Зеля, целых 60 дней ему надо терпеть, пока идёт расследование. А вдруг вообще не вернут, если криминал накопают? Сплошное расстройство из-за этого вредного Орбана. request smile
    БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. В парламент Венгрии внесен законопроект об удержании конфискованных у украинцев наличной валюты и золота на срок до 60 дней до выяснения их происхождения, следует из документа, опубликованного на сайте парламента.
    "Национальное налогово-таможенное ведомство проводит расследование в срок до 60 дней после вступления в силу настоящего закона... До этой даты имущество считается изъятым", - говорится в законопроекте.
    Его рассмотрение назначено на вторник 10 марта в экстренном порядке.
    Авторы законопроекта отмечают, что цель расследования - установить "происхождение, пункт назначения, цель использования и предполагаемое назначение" конфискованных средств.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 22:06
      Цитата: Монтесума
      Бедный Зеля, целых 60 дней ему надо терпеть

      Ему терпеть не надо. Кокаинум ему присылают дипломатической почтой.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 20:42
    Не очень понятно зачем венгерской оппозиции чушки золота... Я бы всё-таки предположил что это чьи-то шумерские личные ресурсы. Как раз в тамошнем менталитете - кусок драгметалла..
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 20:51
      Цитата: paul3390
      Не очень понятно зачем венгерской оппозиции чушки золота

      Там и налички несколько килограмм, причём, в евро и долларах. Никаких следов в интернете при расчётах.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +3
        Сегодня, 20:55
        Не - кэш это как раз понятно, но что оппозиция будет делать с куском золота? Как его можно использовать для победы на выборах? Далеко не все готовы брать на лапу драг.металлами, особенно в европах.. Деньги как-то попроще и поудобнее..
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 21:05
          Цитата: paul3390
          Не - кэш это как раз понятно, но что оппозиция будет делать с куском золота?

          С золотыми слитками понятно, везли транзитом, а вот насчёт налички как раз и есть зацепка для венгров. Ну, будем посмотреть, к чему следствие придёт. А самое интересное - как клоун будет верещать и дёргаться, ведь поделать-то ничего не может, при этом, история с задержанием груза уже получила известность. Вот же досада какая! laughing
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    +5
    Сегодня, 20:45
    По словам «нелегитимного», венгры действовали незаконно, отпустив инкассаторов, а золото и средства оставив у себя.

    Ну правильно. Нахрен кому нужны инкасаторы wink.
  7. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 20:49
    Лучше бы России отдали в качестве компенсации за заморозку российских активов.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:54
      Цитата: Артур Грудинин
      Лучше бы России отдали в качестве компенсации за заморозку российских активов.

      В полёте фантазии вам не откажешь. hi
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:49
    Темка НИ О ЧЁМ.... их дела, оно на надо? soldier
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 20:58
      Цитата: rocket757
      Темка НИ О ЧЁМ.... их дела, оно на надо?

      Почему ни о чём? Разве не интересно понаблюдать, как Зе на мыло исходит из-за такой неожиданной реакции Венгрии на его враждебные действия? Привык, что перед ним все европейцы расшаркиваются, а тут такое унижение.
  9. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 20:59
    Взыскать как компенсацию убытков за непоставки нефти.
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 21:04
    А ведь это исторический факт! Когда украинцы копали Чёрное море,то часть вынутого грунта ссыпали на территории нынешней Венгрии .Так собсна и появились венгерские Карпаты. . . hi
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 21:05
    Цитата: Горыныч1
    Зеля сейчас будет лепить, что это на ремонт трубопроводов

    А он это и лепит. А как иначе? laughing
  12. Деревенский я...... Звание
    Деревенский я......
    +2
    Сегодня, 21:42
    Цитата: Горыныч1
    Зеля сейчас будет лепить, что это на ремонт трубопроводов

    Врёт, золото на изготовление унитазов, надо шагать в ногу с модой, да и макулатура на что ни будь сгодится.