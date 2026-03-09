КСИР: Иран готов воевать с США как минимум 10 лет

КСИР: Иран готов воевать с США как минимум 10 лет

Представители иранского военно-политического руководства заявляют о том, что если Трамп рассчитывает одолеть Иран за короткий промежуток времени, то он глубоко ошибается.

В интервью американскому каналу CNN советник по внешнеполитическим вопросам верховного лидера Исламской Республики Камал Харази заявил о том, что Иран готов к затяжной войне с США.

Харази:

Дипломатическое решение теперь исключено. Дело в том, что Трамп лгал нам, лгал другим, лжёт всем. Мы столкнулись с его ложью дважды, и оба раза – во время переговоров.

По словам иранского советника, ситуация может измениться, разве что, в том случае, если в мире всё больше стран будут сталкиваться с экономическими трудностями от этой войны, а потому «начнут оказывать давление на США».

Камал Харази:

Экономическое давление уже оказывается. На одних – в виде дефицита энергоносителей, на других – в виде инфляции.

Чиновник отметил, что ещё совсем недавно на Западе ухмылялись в связи с падением курса иранского риала, а теперь сами на себе испытывают, что такое инфляция, значительно возросшая вместе с ценами на топливо.

Тем временем в командовании КСИР заявили, что Иран способен воевать с США «как минимум 10 лет». Отмечено, что для США, «вероятно, это станет тяжёлым сюрпризом, так как там продолжают надеяться на скоротечную войну и победу в ней».
  1. acetophenon Звание
    acetophenon
    -5
    Сегодня, 21:13
    Тем временем в командовании КСИР заявили, что Иран способен воевать с США «как минимум 10 лет».

    Свежо предание, а верится с трудом...
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      +5
      Сегодня, 21:20
      Вы большой специалист по экономике и промышленному потенциалу Ирана?
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +8
      Сегодня, 21:20
      Свежо предание, а верится с трудом...

      Пожалуй соглашусь с вами. Репутация америкосов под огромным вопросом и они пойдут на всё чтобы наказать персов. Персам огромное уважение за то что не побоялись как некоторые и ответили америкосам .
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 21:48
      Цитата: acetophenon
      Тем временем в командовании КСИР заявили, что Иран способен воевать с США «как минимум 10 лет».

      Свежо предание, а верится с трудом...

      Америкосам и Израилю тоже с трудом верилось, что после недавней июньской 12-ти дневной войны Иран сможет настолько восстановиться и выстроить надёжную систему государственного и военного управления с подстраховкой, что устоит под массированными ударами после уничтожения ряда руководителей. Мало того, Иран смог достать (и продолжает доставать) все американские базы на БВ, и бьёт по Израилю уже который день. Верится или не верится, но сдаваться Иран не собирается, а государства, рассчитывавшие на "американскую защиту", теперь подсчитывают убытки, понесённые из-за своей политики предоставления территории под американские базы. Просчитались агрессоры, сами себе капкан приготовили.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 21:49
      Цитата: acetophenon
      Свежо предание, а верится с трудом..

      Ирану 2500 лет и он должен выжить, сражаясь против захватчиков и террористов.
      1. Tulus12 Звание
        Tulus12
        0
        Сегодня, 22:12
        Цитата: carpenter
        Ирану 2500 лет


        И за эти 2500 лет кто его только не захватывал, от Сани Македонского до советско-британских войск.
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 21:16
    Через 10 лет Трампу будет почти 100 лет . . . hi
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +4
      Сегодня, 21:27
      Ну положим Трампу сейчас 79 , поэтому через 10 лет сто не будет .
      Но проживет ли он в здравом уме эти десять лет ? Возможно ( если еще будет жив ) ему будет не до Ирана .
      У него уже сейчас бывают те же проблемы как у Бидона .
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 21:31
      Цитата: андрей мартов
      Через 10 лет Трампу будет почти 100 лет . . . hi

      Успехи советской геронтологии, успешно попяченные США, помноженные на мощнейшую фармакологию и современные компьютеры вполне могут Трампа и до ста лет дотянуть в бодром состоянии организма. bully
      Не факт, что мозги до ста лет доживают, а организм в целом- почему бы и нет.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 21:53
      Цитата: андрей мартов
      Через 10 лет Трампу будет почти 100 лет

      Глава Белого дома напомнил, что не сможет баллотироваться на президентских выборах 2028 года, поскольку 22-я поправка к Конституции США запрещает одному человеку занимать должность президента более двух сроков.
      А сколько он проживёт, это уж как Бог подаст, но после 2028 года его забудут в США, как сейчас забыли Байдена.
      Такова C'est la vie.
  3. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 21:27
    Цитата: Ady66
    Вы большой специалист по экономике и промышленному потенциалу Ирана?

    Нет. И не генерал разведки. Но для того, чтобы понять, что экономика страны еле-еле жива, много бомбить её не придётся.
    PS А вы - этот специалист? Или ожидали ЗДЕСЬ встретить такого большого специалиста? К чему вопрос такой?
    1. deathtiny Звание
      deathtiny
      0
      Сегодня, 21:34
      Цитата: acetophenon
      К чему вопрос такой?

      переходить на личности - любимый приёмчег воинов-в-комментариях )
      пацанский стиль в подворотне "а ты ваще кто такой? чисто конкретно отвечаешь?" )))
  4. acetophenon Звание
    acetophenon
    -1
    Сегодня, 21:37
    Цитата: deathtiny
    Цитата: acetophenon
    К чему вопрос такой?

    переходить на личности - любимый приёмчег воинов-в-комментариях )
    пацанский стиль в подворотне "а ты ваще кто такой? чисто конкретно отвечаешь?" )))

    И всё-таки? К чему вопрос про большого специалиста? Если не вилять и не съезжать?
    Вы спросили - я ответил "нет"? А зачем спрашивали?
  5. Десница ока Звание
    Десница ока
    +2
    Сегодня, 21:40
    А меж тем, к Священной войне против сша и израиля призывают и присоединяются все больше сил... И, чем больше они видят успешное противостояние Ирана бешенным агрессорам, тем "громче", смелее и активнее, деятельнее в своем противостоянии злу становятся -

    "Великий аятолла Ирака Али ас-Систани выступил с призывом к шиитам объявить коллективный джихад против США и Израиля.

    Соответствующая фетва была издана в поддержку Ирана на фоне продолжающегося военного противостояния в регионе, сообщают иракские СМИ со ссылкой на ближневосточные источники.

    В тексте обращения говорится, что защита Ирана и противодействие США и Израилю рассматриваются как религиозная обязанность. В фетве также содержится призыв к верующим присоединиться к "священной войне""
    https://israelan.com/news/ayatolla-ali-as-sistani-prizval-shiitov-k/371379
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 21:43
    Чтобы США обоср...сь достаточно и шести месяцев,а если Иран также как сейчас будет активно отвечать ударами то ещё месяца вполне хватит.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 21:43
    Харази:

    Дипломатическое решение теперь исключено. Дело в том, что Трамп лгал нам, лгал другим, лжёт всем. Мы столкнулись с его ложью дважды, и оба раза – во время переговоров.

    История Ирана (Персии) как государства насчитывает 2500 лет.
    В мире не осталось ни одного государства с такой историей. И сейчас у Ирана осталось только выжить и он сделает всё, чтобы выжить. А США существуют как государство с 1776 года. Искусственно созданный мамашей Британией Голем, сейчас подминает под себя всё что стоит на его пути.
  8. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    0
    Сегодня, 22:11
    И ни каких красных линий.Молоды иранцы.