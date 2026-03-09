КСИР: Иран готов воевать с США как минимум 10 лет
Представители иранского военно-политического руководства заявляют о том, что если Трамп рассчитывает одолеть Иран за короткий промежуток времени, то он глубоко ошибается.
В интервью американскому каналу CNN советник по внешнеполитическим вопросам верховного лидера Исламской Республики Камал Харази заявил о том, что Иран готов к затяжной войне с США.
Харази:
По словам иранского советника, ситуация может измениться, разве что, в том случае, если в мире всё больше стран будут сталкиваться с экономическими трудностями от этой войны, а потому «начнут оказывать давление на США».
Камал Харази:
Чиновник отметил, что ещё совсем недавно на Западе ухмылялись в связи с падением курса иранского риала, а теперь сами на себе испытывают, что такое инфляция, значительно возросшая вместе с ценами на топливо.
Тем временем в командовании КСИР заявили, что Иран способен воевать с США «как минимум 10 лет». Отмечено, что для США, «вероятно, это станет тяжёлым сюрпризом, так как там продолжают надеяться на скоротечную войну и победу в ней».
