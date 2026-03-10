Ближний Восток и Украина: Путин и Трамп провели телефонный разговор
Российский президент обсудил с американским обстановку на Ближнем Востоке и Украину. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся накануне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
В понедельник, 9 марта, в вечернее время состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Длился он около часа, за это время лидеры двух стран обсудили несколько вопросов, основными среди которых была ситуация на Ближнем Востоке и Украина. Инициатором разговора выступил президент США.
Акцент в беседе был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию.
Путин и Трамп обменялись мнениями по поводу военной операции США и Израиля против Ирана, российский президент сделал несколько предложений по быстрому прекращению конфликта, призвав к дипломатии. Трамп дал собственную оценку происходящему.
Президент США снова «выразил заинтересованность» в быстрейшем завершении конфликта на Украине, российский лидер положительно оценил посреднические услуги американцев, доведя до Трампа реальную ситуацию на линии фронта.
Кроме того, Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы, а также положение дел на мировом рынке нефти.
По итогам разговора президенты двух стран договорились поддерживать регулярное общение.
