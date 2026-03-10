Ближний Восток и Украина: Путин и Трамп провели телефонный разговор

4 557 21
Ближний Восток и Украина: Путин и Трамп провели телефонный разговор

Российский президент обсудил с американским обстановку на Ближнем Востоке и Украину. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся накануне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

В понедельник, 9 марта, в вечернее время состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Длился он около часа, за это время лидеры двух стран обсудили несколько вопросов, основными среди которых была ситуация на Ближнем Востоке и Украина. Инициатором разговора выступил президент США.



Акцент в беседе был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию.

Путин и Трамп обменялись мнениями по поводу военной операции США и Израиля против Ирана, российский президент сделал несколько предложений по быстрому прекращению конфликта, призвав к дипломатии. Трамп дал собственную оценку происходящему.

Президент США снова «выразил заинтересованность» в быстрейшем завершении конфликта на Украине, российский лидер положительно оценил посреднические услуги американцев, доведя до Трампа реальную ситуацию на линии фронта.

Кроме того, Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы, а также положение дел на мировом рынке нефти.

По итогам разговора президенты двух стран договорились поддерживать регулярное общение.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +4
    Сегодня, 06:07
    Опять просил не снабжать Иран разведданными
    1. Iron_69 Звание
      Iron_69
      +7
      Сегодня, 06:15
      Скорее всего требовал что бы наш поговорил с иранцами и уговорил их сдаться и объявить трампушу победителем-миротворцем.
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +1
        Сегодня, 07:53
        Цитата: Iron_69
        Скорее всего требовал что бы наш поговорил с иранцами и уговорил их сдаться и объявить трампушу победителем-миротворцем.

        Нечто подобное произошло с Януковичем в 2014 году, когда США попросили Путина повлиять на Януковича, чтобы тот не применял армию против демонстрантов. Москва выполнила просьбу. Но уже на следующий день произошёл госпереворот. Это было грубым и наглым обманом со стороны Вашингтона.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 08:36
          Было совсем по другому. Не применять силу к бунтовщикам, попросили министры иностранных дел Германии, Франции и Польши, представитель России просто присутствовал при разговоре. Хотя все это не отменяет вины самого Яныка, сил было достаточно, но очень хотелось быть рукопожатым на Западе))) Лукашенко в 2021 г., не поддался такому искушению и теперь он и при власти и рукопожатый, а Янык - никто и звать никак.
          1. Stas157 Звание
            Stas157
            0
            Сегодня, 08:39
            Цитата: ТермиНахТер
            попросили министры иностранных дел Германии, Франции и Польши

            Все так. Плюс к этому в обмен США обещали "успокоить" оппозицию и обеспечить политическое урегулирование. Уши США и там торчали. Главными спонсорами и бенефициарами Майдана были именно они.
      2. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        -1
        Сегодня, 08:11
        российский лидер положительно оценил посреднические услуги американцев, доведя до Трампа реальную ситуацию на линии фронта.

        А потом сказал рыжему : - Мы и так хо хлов добьем!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 06:16
      FoBoss_VM
      Сегодня, 06:07
      Опять просил не снабжать Иран разведданными

      hi Скорее нет, просил взять на себя блокирование назойливого биби, крепко зажавшего рыжего миртоворца за фаберже угрозами и файлами Эпштейна.
      Но главное, просил помочь с поставками гробов матрасникам и памперсов, своих не хватает, союзники подвели, а шатдаун близок.
      Победы иранскому народу ИРИ.
      am
    3. Алексей Кошкаров Звание
      Алексей Кошкаров
      0
      Сегодня, 08:11
      Мы помним о том, чем закончились все наши попытки дружить с бывшими врагами, жертвуя собственной экономикой
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:11
    ❝ Инициатором разговора выступил президент США ❞ —
    ❝ Акцент в беседе был сделан на конфликте вокруг Ирана ❞ —

    — Трамп в жёсткой форме просил Путина помочь выйти из конфликта, сохранив лицо ...

    1. maiman61 Звание
      maiman61
      +2
      Сегодня, 06:45
      Иначе наложит жёсткие санкции против России за отказ!!!
    2. Azim77 Звание
      Azim77
      +1
      Сегодня, 06:46
      - Деточка (США Ирану)! А вам не кажется, что ваша нефть моя?
      - Сколько я зарезал… сколько перерезал… сколько душ я загубил (со слов Запада)! Моргалы выколю!!!
      - Помогите, хулиганы зрения (радаров) лишают..
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:19
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    Трамп в жёсткой форме просил

    Это как?
    На ум сразу приходят извращения Эпштейна...там все жёстко было.
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 06:23
    обсудил с американским обстановку на Ближнем Востоке и Украину.

    А атаки евреебандеровцев по Белгороду и другим городам России он тоже обсудил? Или "это другое"?
  5. dfg Звание
    dfg
    +6
    Сегодня, 06:24
    Волк позвонил следующему блюду в меню ))
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 07:02
      Я думаю, что требовал, чтобы Иран открыл пролив. И сдался
  6. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    -1
    Сегодня, 06:36
    Цитата: dfg
    Волк позвонил следующему блюду в меню ))
    Ему первое блюдо поперек кишечника встало. Скорее попросил клизму поставить.
  7. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +2
    Сегодня, 07:10
    Быстро закончить войну большое искусство. Не всем это дано.
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +3
      Сегодня, 08:05
      Цитата: vladimirvn
      Быстро закончить войну большое искусство.

      Вот с вами бы поспорили наши охранители. Они утверждают как раз обратное. Дескать, и время работает исключительно на нас. И, дескать, воевать в долгую это очень комфортно. Потому, что чем дольше мы воюем, тем больше мы побеждаем. Вы представляете, мы уже пятый год побеждаем. По всем направлениям! А вы (образно) хотели Киев за 3 дня. Победы мало в этом случае. Слишком она скоротечна!
  8. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    0
    Сегодня, 07:26
    А шо мы будем иметь с этой войны?
    Своя квартира ближе к телу.
    Эта война нам выгодна. Хотя бы меньше оружия бандеровцам.
    Политика вещь скотская.
  9. Рыжий А.П. Звание
    Рыжий А.П.
    0
    Сегодня, 07:38
    Уи́ми иракцев, твою мать
    Трамп, а Трамп, тьфу.... , деревня(Калифорния)
  10. garrycooper1 Звание
    garrycooper1
    -2
    Сегодня, 07:46
    Рыжаятварь побежала просить наведерие наов не делать мочить матрасников в сортире
  11. Комментарий был удален.