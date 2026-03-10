Трамп встретил гробы с телами погибших американских военных и пригрозил Ирану

В этом случае мы сделаем так, что Ирану будет практически невозможно восстановиться как нации.

Я молюсь, чтобы этого не произошло. И это подарок от нас Китаю и другим странам, которые заинтересованы в использовании Ормузского пролива.

Как вы думаете, через какое время после всего этого, нас начнут воспринимать как нацистскую Германию?

Американский президент своим заявлением о ситуации в Ормузском проливе выставил напоказ явную нервозность. По словам Дональда Трампа, «если поток нефти через Ормуз будет окончательно остановлен, то США будут бить по Ирану в 20 раз сильнее, чем бьют сейчас».Президент Соединённых Штатов:По словам Трампа, «смерть, огонь и ярость воцарятся над ними (над иранцами)»:Президент США добавил, что он рассчитывает на то, что этот «подарок» будет «высоко цениться».Накануне американская журналистка, комментируя действия армии США и заявления американского президента, задалась вопросом:Тем временем цены на нефть после значительного скачка в первой половину вчерашних суток продолжает «отскакивать» вниз. На 6:00 мск марка Brent реализуется по 90 долларов за баррель, российская марка Urals – по 76-77 долларов.Ранее в странах G7 начали обсуждать возможность распечатывания стратегических резервов. Эксперты считают, что это один из основных факторов того, что цены на «чёрное золото» скорректировались после подхода к планке в 120 долларов.На этом фоне Трамп встретил гробы с телами 6 американских военнослужащих, погибших в ходе войны против Ирана. Вместе с ним на авиабазу для встречи тел погибших прибыли супруга Меланья, вице-президент Вэнс и министр войны Хегсет.По официальным данным Вашингтона, погибли на данный момент 8 американских военнослужащих. Иран говорит о сотнях.