Трамп встретил гробы с телами погибших американских военных и пригрозил Ирану

Американский президент своим заявлением о ситуации в Ормузском проливе выставил напоказ явную нервозность. По словам Дональда Трампа, «если поток нефти через Ормуз будет окончательно остановлен, то США будут бить по Ирану в 20 раз сильнее, чем бьют сейчас».

Президент Соединённых Штатов:



В этом случае мы сделаем так, что Ирану будет практически невозможно восстановиться как нации.

По словам Трампа, «смерть, огонь и ярость воцарятся над ними (над иранцами)»:

Я молюсь, чтобы этого не произошло. И это подарок от нас Китаю и другим странам, которые заинтересованы в использовании Ормузского пролива.

Президент США добавил, что он рассчитывает на то, что этот «подарок» будет «высоко цениться».

Накануне американская журналистка, комментируя действия армии США и заявления американского президента, задалась вопросом:

Как вы думаете, через какое время после всего этого, нас начнут воспринимать как нацистскую Германию?

Тем временем цены на нефть после значительного скачка в первой половину вчерашних суток продолжает «отскакивать» вниз. На 6:00 мск марка Brent реализуется по 90 долларов за баррель, российская марка Urals – по 76-77 долларов.

Ранее в странах G7 начали обсуждать возможность распечатывания стратегических резервов. Эксперты считают, что это один из основных факторов того, что цены на «чёрное золото» скорректировались после подхода к планке в 120 долларов.



На этом фоне Трамп встретил гробы с телами 6 американских военнослужащих, погибших в ходе войны против Ирана. Вместе с ним на авиабазу для встречи тел погибших прибыли супруга Меланья, вице-президент Вэнс и министр войны Хегсет.

По официальным данным Вашингтона, погибли на данный момент 8 американских военнослужащих. Иран говорит о сотнях.
  1. Висенте Звание
    Висенте
    +3
    Сегодня, 06:11
    Так Трамп в интервью CBS сделал заяву что война в Иране «практически закончена»и что они (американцы наверное) совершили экскурсию в Иран...Тем временем по сообщениям источников US AIR Force вернули с Ближнего Востока несколько стратегов на базу в Британии. Сие связанно с отсутствием удобных аэродромов подскока и вооружения, на БВ просто стало небезопасно для такой дорогостоящей техники
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 06:53
      Висенте
      Сегодня, 06:11.
      Тем временем по сообщениям источников US AIR Force вернули с Ближнего Востока несколько стратегов на базу в Британии.

      hi Найдётся ли добрый человек, кто подарит рыжему нарциссу из Фашингтона шарфик Березовского или 7,1 грамм металла навылет?
      am
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 07:11
        В неадекватности Трамп переплюнул Байдена!
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 07:36
          Михаил-Иванов
          Сегодня, 07:11
          В неадекватности Трамп переплюнул Байдена!

          hi Для официального признания неадекватности, как и с авто пеном сонного Джо необходима международная комиссия психиатров.
          А с гипер нарциссизмом рыжего лохотронщика из Фашингтона пытается конкурировать жыдонаркофюрер из куева, хотя в данном случае два сапога далеко не пара.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +6
        Сегодня, 07:21
        маловато будет (с) - мало ящиков покрытых флагами амерам вернули. они реально заслужили гораздо большего наказания за тот хаос который посеяли в мире, за убийства мирных граждан разных стран. национал-социалисты гитлеровской Германии и фашисты Италии в своё время хорошую прививку получили за такое же. но, к сожалению, эта прививка перестала действовать.... амеры же такой прививки не получали. а жаль.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +2
          Сегодня, 07:43
          Nexcom
          Сегодня, 07:21
          маловато будет (с) - мало ящиков покрытых флагами амерам вернули
          амеры же такой прививки не получали. а жаль.

          hi Будем надеяться, что не всех полосатых груза 200 нам показали.
          Здесь дело чести иранского народа наказать сионистов и матрасников за их наглость и циничность лишать жизни людей и решать их судьбы, не имея на то законное право.
          am
      3. Висенте Звание
        Висенте
        +1
        Сегодня, 08:20
        Пока не начнут наносить удары по территории самих США и по всему миру где есть их базы, удары вплоть до потери письменности, вряд-ли что-то в поведении янки изменится.Сейчас они проигрывают войнушку Ирану
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      +1
      Сегодня, 07:32
      ...гонят они еще один АУГ не просто так, это дорогое мероприятие. Так что вероятность того что полностью разрядят боекомплект по Ирану =99,9%. Что мы видели в первой части данного спектакля. Может даже попытаются остров с терминалами отжать (надеюсь там уже сидит 100500 Иранцев с АК и стингерами) или же попытаются захватить города ближе к пакистанской границе (для логистики боеприпасов и топлива) и создать буферную зону вдоль пролива.
      Сценариев собственно 3:
      1. пригоняют все авианосцы ,делают залп, заявляют что все что может гореть горит и они "победили откинув Иран в прошлое" и уплывают в закат. Израиль отжимает часть Ливана. Трамп минимально теряет % на выборах. Все счастливы кроме иранцев и ливанцев, но в целом это еще не худшее что может быть. Цены на нефть возвращаются в норму быстро.
      2. они отжимают остров с терминалами, часть побережья (может быть но скорее нет) пролива. Объявляют себя победителями, по острову прилетают ракеты тех же иранцев, десант массово сгорает (о нем потом патриотические фильмы в голливуде снимут). Далее все то же самое что в 1 серии. Но Трамп теряет очки на выборах сильнее. Цены на нефть возвращаются в норму медленнее так как выбито до 90% поставок от Ирана.
      3. Самый маловероятный: у Трампа окончательно по-фашистски сносит крышу и он бомбит Иран ЯО включая ядерные объекты, такой силы удары реально достигают своей цели...(кто скажет нет? аналог с Японией есть так что чего бы и нет). Весь мир клеймит СШП как фашистское государство (но это общество, а государства в целом выразив бурю негодования молчат в тряпку), сами СШП говорят, что "кто выеживаться будет они повторят". Трамп теряет все что может (но в историю точно входит...), но кто там знает кто кукла кто кукловод и насколько сильный хаос в данном случае поставлена задача сотворить. Может задача вообще сбить цену на недвижку в прилегающих странах Залива...Цены на нефть не прогнозируемы, возможно сначала очень высокие потом очень низкие, так как прилегающим странам будет чем заняться в плане дезактивации и нужны деньги в бешанных количествах, а деньги там берутся только из продажи нефти (так как загорать под радиоактивным солнышком не захочет никто)... Израиль по прежнему отжимает часть Ливана и вообще он относительно далеко от ядерного пожарища.

      Плохо что Израиль в выгоде при любых раскладах.
      1. Висенте Звание
        Висенте
        0
        Сегодня, 08:24
        наверное сами США уйди с войнушки прямо сейчас мало что потеряют, ну может кроме имиджа, да и тот сценаристы Голливуда подправят, ведь не впервой....что происходит сейчас-американцев пытаются выдавить с БВ, Россия и Китай участвуют...
  2. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +8
    Сегодня, 06:16
    Шапито какое то... Один честь отдает в надетой на башке бейсболке, другой вообще к непокрытой голове.
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      +13
      Сегодня, 06:25
      А у них честь есть?....................
    2. Анатолий_П Звание
      Анатолий_П
      +1
      Сегодня, 06:42
      Когда в США был черный президент, было еще смешнее!
    3. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 08:42
      Ну,они гражданские лица, хотя...В США честь можно отдавать и с непокрытой головой,а вот в России руку к голове прикладывают только тогда, когда на ней есть головной убор.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +8
    Сегодня, 06:16
    Разбушевался то как...фантомас.
    Всех порву...всех урою...гопник. what
    Что то у Трампа с головой не в порядке.
    1. Кубик123 Звание
      Кубик123
      +3
      Сегодня, 06:44
      Он человек воспитанный на покере. Для таких важно не быть а казаться. Сказка "голый король" хорошо иллюстрирует ситуацию. Пока не нашелся "глупый" мальчик все шло хорошо.
  4. alexandreII Звание
    alexandreII
    +9
    Сегодня, 06:28
    Проснулась мадам,да вы давно уже переплюнули Гитлера, вас как нацистов нормальные люди воспринимают....одно слово,твари.
  5. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +5
    Сегодня, 06:28
    Один зеленый президент как то говорил про потери, которые никак не соотносились с отправленными из России рефрижираторами.
    Иран показал, что сила американской армии, качество стратегической разведки, сильно преувеличены.
    1. Мурзик Звание
      Мурзик
      -1
      Сегодня, 06:42
      Эх кто бы про наши потери поколения говорил, ездить по трассам возле деревни и видеть наглядную картину
  6. бухач Звание
    бухач
    +6
    Сегодня, 06:37
    Психоз что ли начался у амерского презика?Угроза"не восстановиться как нации" действительно сильно алоизычем отдаёт,тот тоже грозил похожим образом другим странам и народам.
  7. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +2
    Сегодня, 06:50
    Цитата: бухач
    Психоз что ли начался у амерского презика?Угроза"не восстановиться как нации" действительно сильно алоизычем отдаёт,тот тоже грозил похожим образом другим странам и народам.

    Полностью согласен. От себя добавлю, что и поступки у них такие же, если не хуже
  8. Альберт 1975 Звание
    Альберт 1975
    +1
    Сегодня, 06:50
    Кинокомпания Lucasfilm Ltd. и 20th Century Fox представляют…..

    A long time ago in a galaxy far, far away…

    Давным-давно, в далекой-далекой галактике…
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +6
    Сегодня, 07:02
    Начало в США положено. Гробов, полагаю не 6. Кого то может и опознать не смогли. Пакетами приехали. Сейчас некрологи пойдут о паданиях с гор, вертолетах и смертях от прочих несчастных случаях.
    На праймериз Трампу всё это его же избиратели вспомнят.
    Человек уже понял, что лёгкой прогулки не получилось. И истерит потихоньку. Что для Китая старается.
    А что до сравнения с нацисткой Германии... матрасники нациков давным давно переплюнули. Убили может народу меньше, а награбили, выжигания страны огнём и сея горе и хаос по всему миру...больше.
  10. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 07:21
    Трамп встретил гробы с телами 6 американских военнослужащих, погибших в ходе войны против Ирана. Вместе с ним на авиабазу для встречи тел погибших прибыли супруга Меланья, вице-президент Вэнс и министр войны Хегсет.

    Пусть там себе палаточку поставит, филиал офиса, пригодится, это только первая шестерка двухсотых, так в аэропорт не наездишься.
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 07:28
    Но он не скрывает потери. А всегда говорили, что нельзя раскрывать потери, ни одна страна не расскажет потери, "этого тебе никто не скажет", этого тебе знать не положено laughing
    1. Dead Мороз Звание
      Dead Мороз
      +1
      Сегодня, 08:04
      Не раскрывать и показывать / раскрывать не все - это разные стороны, точнее, разные степени одной и той же лжи, согласитесь.
  12. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 07:53
    Конечно же, здравый смысл подсказывает, что там далеко не шесть гробов. Трампу удалось часть СМИ подмять под себя, дальше лучше не будет.
  13. Ильнур Звание
    Ильнур
    +1
    Сегодня, 08:39
    он рассчитывает на то, что этот «подарок» будет «высоко цениться».

    Дааа, лицемерии нет границ, сначала развязал войну по надуманной причине по наускиванию жидовской твaри нетяньяху, который файлами эпштейна за причиндалы зажал рыжего, и как "подарок" и достижение выдаёт свои же подлые дела этот "миротворец"... И так всегда...
  14. Maxim G Звание
    Maxim G
    0
    Сегодня, 08:43
    Раньше времена в некоторых аспектах были честнее.
    Глава государства, король, герцог, император, князь сражался вместе со своими воинами и вполне мог погибнуть.
    А не как на фото...