Армия Россия взяла под контроль село Сопычь в Сумской области

Российские войска перешли границу с Украиной ещё на одном участке в Сумской области. Поступают сообщения о том, что в результате успешных действий российских вооружённых сил под их контроль перешло село Сопычь, примыкающее к границе с Брянской областью, а юго-восточнее - с Курской областью.

Село Сопычь находится в нескольких километрах от автомобильной дороги E101 (M-02), которая ранее носила название Москва-Киев, близ пограничного перехода Бачевск-Троебортное. Входит в Шосткинский район (до реформы 2020 года входило в состав Глуховского района).





Небольшой посёлок с название Сопычь находится и в Брянской области, примыкая к «украинскому» населённому пункту. До развала СССР это был, по сути, единый населённый пункт. Теперь, после освобождения сумского села, есть все шансы на то, что Сопычь снова не будет разделено границей.

Южнее российские войска ранее освободили населённые пункты Комаровка и Харьковка, тоже относящиеся к Шосткинскому району Сумщины. Если продвижение на этом участке продолжится, то весь так называемый Бачевский выступ может перейти под контроль Российской Федерации.
  1. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +3
    Сегодня, 06:55
    Это хорошая новость. Вот как людей из -за развала СССР разделило... Ужас. Берегите себя, парни.
  2. кот Краш Звание
    кот Краш
    +2
    Сегодня, 07:06
    Надо возвращать в Россию. Нам такие Н П не помешают. Да ещё со своим стадионом. Будет там ФК "Сопартак", к примеру.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:26
    Теперь, после освобождения сумского села, есть все шансы на то, что Сопычь снова не будет разделено границей.
    Что было, вспоминать будут по разному... что будет, увидим или увидят наши потомки, потому как быстро только... в общем, быстро не получится!
  4. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 07:29
    А это не тот поселок, где люди ночью переносили знаки границы, чтобы их поселок был в РФ? наконец их мечта сбылась!