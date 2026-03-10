Российские войска перешли границу с Украиной ещё на одном участке в Сумской области. Поступают сообщения о том, что в результате успешных действий российских вооружённых сил под их контроль перешло село Сопычь, примыкающее к границе с Брянской областью, а юго-восточнее - с Курской областью.Село Сопычь находится в нескольких километрах от автомобильной дороги E101 (M-02), которая ранее носила название Москва-Киев, близ пограничного перехода Бачевск-Троебортное. Входит в Шосткинский район (до реформы 2020 года входило в состав Глуховского района).Небольшой посёлок с название Сопычь находится и в Брянской области, примыкая к «украинскому» населённому пункту. До развала СССР это был, по сути, единый населённый пункт. Теперь, после освобождения сумского села, есть все шансы на то, что Сопычь снова не будет разделено границей.Южнее российские войска ранее освободили населённые пункты Комаровка и Харьковка, тоже относящиеся к Шосткинскому району Сумщины. Если продвижение на этом участке продолжится, то весь так называемый Бачевский выступ может перейти под контроль Российской Федерации.

