Война с Ираном стала причиной переноса переговоров России, Украины и США

1 838 21
Война с Ираном стала причиной переноса переговоров России, Украины и США

Очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США перенесен на неопределенное время по причине конфликта на Ближнем Востоке.

Военная операция против Ирана стала причиной переноса на неопределенное время очередного раунда трехсторонних переговоров, которые должны были состояться на этой неделе. Инициатором переноса выступили США, Вашингтону сейчас некогда «мирить» Россию и Украину, нужно сначала разобраться с Ираном.



Подтверждают эту информацию и в Киеве, накануне Зеленский провел совещание с переговорной делегацией, заявив, что она готова вылететь на очередной раунд переговоров, но пока неизвестно, когда он состоится.

Приоритет партнеров и все внимание – ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, которая планировалась на эту неделю, по предложению американской стороны откладывается.

На данный момент контактов между Киевом и Москвой практически нет, если не считать идущие обмены пленными. Несмотря на то, что стороны на словах выражают желание договариваться, ни России, ни Украине это сейчас не нужно. Как ранее сообщалось, Москва сделала ставку на военное решение проблемы, поскольку принимать российские условия Киев не намерен.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 06:53
    Вообще то как то странно участие в переговорах с Украиной страны устроившей госпереворот в ней.
    Все помнят печеньки Нуланд.
    Я бы на месте Путина лучше Великого Ына пригласил на переговоры.
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +1
      Сегодня, 06:58
      Ну что вы некто Дмитриев прям вей душой за переговорить , сделки заключить , тонели вырыть.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 07:00
        Дмитриев представитель либерального крыла правительства...видимо Путин думает что либерал быстрее договорится с Трампом.
        1. сайгон Звание
          сайгон
          +2
          Сегодня, 07:03
          Да мне честно плевать какое крыло у этого персонажа либеральное или центристское , но он чужой в стране родиляс в окрайне , уился в сашке и трудился там и по щелчку пальцев представитель России
          1. Наводлом Звание
            Наводлом
            +2
            Сегодня, 07:12
            Цитата: сайгон
            Да мне честно плевать какое крыло у этого персонажа либеральное или центристское , но он чужой в стране родиляс в окрайне , уился в сашке и трудился там и по щелчку пальцев представитель России

            Объективности ради родился в СССР.
        2. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +2
          Сегодня, 07:06
          Пускай сами сначала с Ираном помирятся, цензура. Причем по плану Москвы
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 07:08
      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 06:53

      hi Ударим сносом режима жыдонаркофюрера , используя методы ведения войны ИРИ.
      Победы нашим ВС РФ в СВО- КТО, светлая память погибшим.
      am
  2. Сидор Ковпак Звание
    Сидор Ковпак
    0
    Сегодня, 06:54
    Чем дольше Америка воюет с Ираном тем быстрее капитулирует Украина.
    На данный момент Трамп наш!
    1. Гаврило Принцип
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 07:05
      Да что там Украина, вся НАТА капитулирует. Идите проспитесь лучше.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 06:59
    Штатам на данный момент не до захолустной недостраны....
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 07:23
      Да они и рады с темы сдристнуть - результатов 0
      Уасся! hi
    2. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:33
      Цитата: Mouse
      Штатам на данный момент не до захолустной недостраны....

      Правильно! У них планы могучие - небоскребные. А нам на пользу. Хоть потихоньку, да едем вперед.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 07:02
    Цитата: Сидор Ковпак
    На данный момент Трамп наш!

    Он не наш...он даже не мой...он ихний. smile
    Не дай Бог если кто то поверит что Трамп наш...мигом как Мадуро в тюрьме Вашингтона окажется.
    1. Гаврило Принцип
      Гаврило Принцип
      +1
      Сегодня, 07:23
      А кто то в ГосДуме шампанское помнится пил на радостях...
  5. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +2
    Сегодня, 07:03
    Да на... эти переговоры,оставить группу что бы по пленным решали и все,Банковую с ЗЕленеботами утилизировать не хочите,нет мне реально кажется что там на верху просто боятся ,ну как если не каждый второй или почти первый и говорит ЗЕленеботам каюк,и войне каюк,напишите что мешает сделать с ЗЕленеботам нашему гаранту каюк
  6. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 07:23
    Очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США перенесен на неопределенное время по причине конфликта на Ближнем Востоке.

    О чем там и с кем договариваться? Долбить пока сами на пузе не приползут с белым флагом в заднице!
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:34
    Желание приблизить мир, дело такое, хорошее...
    Одно очевидно, в этом деле много сложностей, нюансов, прям какой то гордиев узел!
    Каким вариантом его распутаюи или раз рубят, УВИДИМ!
    А теперь личное мнение... узел придётся разрушить, а вот последствия распутывать, долго!!!
    Но этого никто не сделает, кроме нас!
  8. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 07:44
    Состоятся переговоры или нет, американцам, Зеленскому и его приспешникам, а также коррумпированному ЕС – никому из них нельзя доверять! Эти поджигатели войны не вели никакой дипломатии уже четыре года!

    Трамп хочет отменить нефтяные санкции? Пусть отменяет! Однако, если Россия будет подыгрывать играм Трампа, то, например, будет финансировать производство оружия ЕС для режима Зеленского.

    Каким-то образом два часа назад западная пропаганда сообщила: Трамп объявляет о завершении войны Эпштейна против Ирана.

    Что ж, рыночная цена на нефть выросла быстрее всего за всю историю наблюдений!
    Что быстро поднимается, то и быстро опускается.

    Что это будет означать для России?

    Что это значит для войны Байдена на Украине?

    Мир будет решаться на поле боя!

    Однако ситуация с Ираном должна оставаться неизменной до избрания Орбана!
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 07:45
    Вашингтону сейчас некогда «мирить» Россию и Украину, нужно сначала разобраться с Ираном.

    Да такое уже, вялое. Показуха.
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 07:56
    Очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США перенесен на неопределенное время по причине конфликта на Ближнем Востоке.

    Как это говорилось в старые добрые времена
    В огороде бузина, а в Киеве дядька...

    Вести переговоры о мире через посредника- агрессора, утроившим неспровоцированную агрессию против независимой страны и убившей множество мирных иранцев, разрушевшим часть инфраструктуры Ирана, являющуюся союзником сионистов - это оксюморон.
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 08:03
    Цитата: Сидор Ковпак
    На данный момент Трамп наш!

    Интересно, этот комент от Пресс-службы Кремля или СВР? Потому что в то, что "Трамп-наш" кроме них не думает никто. feel