Война с Ираном стала причиной переноса переговоров России, Украины и США
Очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США перенесен на неопределенное время по причине конфликта на Ближнем Востоке.
Военная операция против Ирана стала причиной переноса на неопределенное время очередного раунда трехсторонних переговоров, которые должны были состояться на этой неделе. Инициатором переноса выступили США, Вашингтону сейчас некогда «мирить» Россию и Украину, нужно сначала разобраться с Ираном.
Подтверждают эту информацию и в Киеве, накануне Зеленский провел совещание с переговорной делегацией, заявив, что она готова вылететь на очередной раунд переговоров, но пока неизвестно, когда он состоится.
Приоритет партнеров и все внимание – ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, которая планировалась на эту неделю, по предложению американской стороны откладывается.
На данный момент контактов между Киевом и Москвой практически нет, если не считать идущие обмены пленными. Несмотря на то, что стороны на словах выражают желание договариваться, ни России, ни Украине это сейчас не нужно. Как ранее сообщалось, Москва сделала ставку на военное решение проблемы, поскольку принимать российские условия Киев не намерен.
