Иран показал удар БПЛА по отелю с американскими военными в Бахрейне
В Иране заявляют о том, что удар по отелю в Манаме (Бахрейн) наносился в связи с тем, что там находились американские военнослужащие.
На представленных кадрах можно видеть, что здание крупной гостиницы было поражено беспилотником типа Shahed, причём сам беспилотник заходил на цель абсолютно без противодействия.
Несколькими часами ранее Дональд Трамп заявил, что «цели операции в Иране практически достигнуты» и повторил свои тезисы о том, что у Ирана «не осталось флота и практически не осталось ракет».
Трамп:
Мы планировали операцию продолжительностью примерно 5 недель, но всё идёт гораздо быстрее.
В самих США это восприняли как сигнал президента о том, что война может быть в скором времени свёрнута. Причиной является далеко не то, что «все цели достигнуты», а то, что для её продолжения перестало хватать средств и нужно делать запрос в конгресс на новые миллиарды долларов. Также причина - это цены на топливо на американских заправках. Накануне жители Лос-Анджелеса увидели на АЗС бензин по 8 с лишним долларов за галлон. В переводе это около 170 рублей за литр. До начала войны против Ирана цены были вдвое ниже. Высокие цены на топливо не оставят никаких шансов республиканцам победить на промежуточных выборах.
Тем временем в КСИР заявляют, что «никакого перемирия нет» и «война продолжается». Накануне командование Корпуса стражей исламской революции объявило, что Иран готов воевать с США как минимум 10 лет.
