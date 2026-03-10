Иран показал удар БПЛА по отелю с американскими военными в Бахрейне

5 603 23
Иран показал удар БПЛА по отелю с американскими военными в Бахрейне

В Иране заявляют о том, что удар по отелю в Манаме (Бахрейн) наносился в связи с тем, что там находились американские военнослужащие.

На представленных кадрах можно видеть, что здание крупной гостиницы было поражено беспилотником типа Shahed, причём сам беспилотник заходил на цель абсолютно без противодействия.



Несколькими часами ранее Дональд Трамп заявил, что «цели операции в Иране практически достигнуты» и повторил свои тезисы о том, что у Ирана «не осталось флота и практически не осталось ракет».

Трамп:

Мы планировали операцию продолжительностью примерно 5 недель, но всё идёт гораздо быстрее.

В самих США это восприняли как сигнал президента о том, что война может быть в скором времени свёрнута. Причиной является далеко не то, что «все цели достигнуты», а то, что для её продолжения перестало хватать средств и нужно делать запрос в конгресс на новые миллиарды долларов. Также причина - это цены на топливо на американских заправках. Накануне жители Лос-Анджелеса увидели на АЗС бензин по 8 с лишним долларов за галлон. В переводе это около 170 рублей за литр. До начала войны против Ирана цены были вдвое ниже. Высокие цены на топливо не оставят никаких шансов республиканцам победить на промежуточных выборах.

Тем временем в КСИР заявляют, что «никакого перемирия нет» и «война продолжается». Накануне командование Корпуса стражей исламской революции объявило, что Иран готов воевать с США как минимум 10 лет.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +8
    Сегодня, 06:57
    война может быть в скором времени свёрнута.

    Боеприпасы кончились...ракет к Пэтриотам нет...а с Шахидами нечем бороться.
    Война пошла не по сценарию...Иран не сдался и своей венесуэльской продажной Родригес там не оказалось.
    КСИР вылезла из осинного гнезда.
    Ой бяда то какая.
    1. Комментарий был удален.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +5
      Сегодня, 07:42
      Трамп ПОБЕДИЛ!!! wink Дайте ему ещё одну медальку/премию... дайте ему что ни будь! laughing
      А теперь вопрос... даже куча вопросов, которые так сразу в кучу не соберёшь, нужно время... recourse
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +3
        Сегодня, 07:44
        Цитата: rocket757
        А теперь вопрос... даже куча вопросов, которые так сразу в кучу не соберёшь, нужно время

        Я в постоянном изумлении от закидонов Трампа... request не успеваю приходить в себя.
        Что то есть в нем одновременно от Муссолини, Наполеона, Ельцина...черте что...в одном человеке столько сумасшедшего апломба и противоречий.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 07:53
          Человек сплошной закидон...
          Не знаю, кто ещё кроме ВВ мог бы пить шампанское за его возвращение в Белый дом, но многих это напрягло не по детски! soldier
          1. владимир 290 Звание
            владимир 290
            0
            Сегодня, 08:32
            Виктор, Вы что то забыли, ВВ как раз и говорил, что для России самоходный Джо лучше трампа
        2. михаил3 Звание
          михаил3
          0
          Сегодня, 08:23
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Что то есть в нем одновременно от Муссолини, Наполеона, Ельцина

          Это просто древний дед, хорошенько осознавший, что живет уже в долг. Он всегда был плейбоем, тусовщиком и, как выяснилось, педофилом. Так что теперь он просто отвязно забавляется, потому что никакой ответственности не понесет - сдохнет раньше любого суда. В его руках оказалось целое государство. И он прикалывается с ним...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 07:03
    ❝ Иран показал удар БПЛА по отелю с американскими военными в Бахрейне ❞ —

    — Отель «всё включено», даже доставка БПЛА в номер ...
  3. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +3
    Сегодня, 07:10
    Молодцы ИРАНцы ,разбудили хотели раз,два,и типа победа да в кусты ,США свинтит ,а вот фашистам израильским ох как туго будет,вигарь ИРАН по тель авиву что бы дристали упыри еврейские
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +2
      Сегодня, 07:17
      Если подумать, получается что у Ирана есть агентурная разведка на местах
    2. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +3
      Сегодня, 07:17
      Если подумать, получается что у Ирана есть агентурная разведка на местах
      1. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 07:33
        Странно, если бы её там не было. Люди к войне готовились
      2. Не_боец Звание
        Не_боец
        +1
        Сегодня, 08:25
        Если подумать не вставая с дивана, то любой отель это куча персонала, который все видит и слышит. А если еще подумать, то гаспода офицеры заселяются не вразбвку, а сразу в отдельную секцию/блок, который изолируется хотя бы из соображений безопасности, и об этом объявляется всему персоналу. Вам что, еще мишень нарисовать?
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          0
          Сегодня, 08:30
          Я работал в ФСБ , и вербовке обучен. Но, по опыту:; проще своего агента внедрить. Или видео брать под контроль. От меня Вам плюс
    3. Комментарий был удален.
  4. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +4
    Сегодня, 07:11
    Вырисовывается перспектива Афганистана 2.0, в части драпа.
    Где то в США снятые с учений супер-пупер десантники потерялись - наверно толчки чистят.
  5. sagitovich Звание
    sagitovich
    -1
    Сегодня, 07:14
    Накануне жители Лос-Анджелеса увидели на АЗС бензин по 8 с лишним долларов за галлон. В переводе это около 170 рублей за литр

    Я не знал что доллар нынче по 21 - 22 рубля.
    Пойти прикупить что-ли? laughing
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 07:19
      Цитата: sagitovich
      Я не знал что доллар нынче по 21 - 22 рубля.

      А откуда тут видно, что он по 22 рубля? Американский галлон - 3,79 л, если что. 8 с лишним долларов за галлон в рублях и получается больше 168 рублей за литр.
      1. sagitovich Звание
        sagitovich
        0
        Сегодня, 08:05
        Прошу прощения, с утра не совсем внимателен. drinks
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 07:23
    Красиво прилетело. А Трамп там под 6 гробов козыряет. Сейчас пойдет вереница, считать не пересчитать. Афган и первый и второй цветочками покажется.
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 08:05
      А Трамп там под 6 гробов козыряет.
      Может это то, что смогли оперативно собрать и опознать, без привлечения ДНК экспертизы.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 07:26
    Цитата: Горыныч1
    Если подумать, получается что у Ирана есть агентурная разведка на местах

    А сколько там эмигрантов и туристов приезжает посмотреть на величие страны. Ещё полагаю, что друзья из других стран координаты и фоты со спутников присылают.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 08:15
    Цитата: abrakadabre
    Может это то, что смогли оперативно собрать и опознать, без привлечения ДНК экспертизы

    Типа того. Потом по Тихому по другим похоронки привести.
    Рано или поздно инфа о потерях все равно сольется. Афган раем покажется.
  9. АИК05 Звание
    АИК05
    0
    Сегодня, 08:29
    Интересно реакция Ирана, будет ли он кошмарить дальше богоизбранных, после объявления рыжего о завершении войны, персы навряд ли остановятся, пока заокеанский барыга не запросит пощады.
  10. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 08:42
    Так 170 это для их зарплат ерунда. Тем более это кратковременно случайно было и все вернулось назад, не так как у нас повысили и повышают дальше несмотря ни на что и назад цены вернуть,легче землю столкнуть с орбиты.