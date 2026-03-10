Трампу советуют подать выход из войны с Ираном как достижение целей США

3 521 64
Дональду Трампу советуют как можно быстрее выйти из конфликта с Ираном, найдя способ это сделать без ущерба для своего рейтинга. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, ссылающегося на информированные источники, советники Трампа в частном порядке рекомендуют ему найти выход из конфликта с Ираном, чтобы не потерять общественную поддержку. Например, предлагается подать завершение конфликта как следствие достижения США поставленных целей. Ставка на быструю победу не сыграла, ожидания Трампа о том, что Тегеран пойдет на уступки, не оправдались.



Президента США удивляет, что Тегеран не идёт на уступки, поэтому его окружение предлагает подать завершение конфликта как достижение поставленных военных целей.

Сам Трамп считает, что уже «победил» Иран, о чем и заявлял неоднократно. Однако, как показывают события, сдаваться исламская республика не собирается, удары только нарастают.

В самих США уровень поддержки военной операции против Ирана очень низкий и может снизиться еще больше, если конфликт перерастет в затяжной. А это, в свою очередь, может повлиять на рейтинг Трампа перед промежуточными выборами.
  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +6
    Сегодня, 07:20
    Даже если бы Штаты так и сделали - объявили о победе и вышли из войны, то это точно не станет делать шеф Израиля. Продолжение следует.
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +7
      Сегодня, 07:27
      Цитата: Pharmacist
      Даже если бы Штаты так и сделали - объявили о победе и вышли из войны, то это точно не станет делать шеф Израиля. Продолжение следует.

      Для выхода из войны с Ираном надо не только самим прекратить воевать, но еще и уговорить Иран сделать то же самое. Иначе это продолжится в одну калитку: Иран продолжит наносить удары по американским объектам в регионе. Ведь с выходом США из БД Израиль этого делать не прекратит. И США не прекратят помогать Израилю. А в этом случае не важно, наносят удары по Ирану непосредственно сами США или нет.
      1. Наган Звание
        Наган
        -3
        Сегодня, 07:37
        Цитата: abrakadabre
        уговорить Иран
        нереально. Хаменеи младший будет воевать до последнего иранца, или, что куда более вероятно, до своего конца. У них пока что кровную месть не отменяли, как равно и джихад. А кроме того, это не стиль Трампа. Уж если он публично и не раз заявлял, что не согласится на меньше чем безоговорочную капитуляцию Ирана, так оно и будет. А бомб хватит, чтоб вбомбить Иран в каменный век, благо ПВО там не осталось. И не надо указывать на Вьетнам. Там за его спиной стоял СССР, а пока что ни РФ, ни КНР ничем материальным Ирану не помогли и похоже что не собираются.
        1. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          0
          Сегодня, 07:48
          нереально. Хаменеи младший будет воевать до последнего иранца, или, что куда более вероятно, до своего конца.
          Я про то же самое выше сказал.
        2. Дырокол Звание
          Дырокол
          +1
          Сегодня, 08:03
          Цитата: Наган
          Хаменеи младший будет воевать до последнего иранца, или, что куда более вероятно, до своего конца.

          Его состояние непонятно, злые языки пишут, что он тяжело ранен. На этом фоне президент Ирана делает заявления которые после КСИР купирует. Т.е. там разные настроения.
          Цитата: Наган
          А кроме того, это не стиль Трампа. Уж если он публично и не раз заявлял, что не согласится на меньше чем безоговорочную капитуляцию Ирана, так оно и будет.

          Он изначально назвал срок четыре недели, а прошло всего то 10 дней. И вокруг уже все кричат, что затяжная война. Чет я не помню чтобы 6 марта 2022 те же самые комментаторы паниковали, что СВО затягивается.
        3. Стирбьорн Звание
          Стирбьорн
          +3
          Сегодня, 08:07
          Цитата: Наган
          А бомб хватит, чтоб вбомбить Иран в каменный век, благо ПВО там не осталось. И не надо указывать на Вьетнам.
          Израиль за 2 года маленькую Газу вбомбить не смог, а тут огромный Иран.
          1. Наган Звание
            Наган
            0
            Сегодня, 08:18
            Израиль сам невелик, и складов больших там тоже нет, поэтому они бомбят все больше штучными высокоточными. А США всяко побольше, и на складах чугуния со времен холодной войны накопилось ну врядли сильно меньше, чем на бывших советских. Не зря перебрасывают поближе к ТВД старые добрые B-52 Stratofortress. Ковровые бомбежки чугунием - это то, подо что их затачивали в 1950е, и с чем они справятся куда лучше более новых B-1 Lancer и B-2 Spirit.
            1. Стирбьорн Звание
              Стирбьорн
              +1
              Сегодня, 08:19
              Ну а Йемен? Его так и не разбомбили, хотя еще и саудиты прикладывались и эмиратчики
            2. Аркадий007 Звание
              Аркадий007
              0
              Сегодня, 08:32
              Наган
              А звонил Трамп Путину просто так, скучно попросил чтобы его B-52 Stratofortress случайно не завалили?
              1. Наган Звание
                Наган
                0
                Сегодня, 08:38
                Цитата: Аркадий007
                А звонил Трамп Путину просто так
                Это только моя догадка, но скорее всего просил качать больше нефти и газа на внешний рынок, возможно в обмен на частичную отмену санкций на российский энергетический сектор. Но разве ж о таких вещах будут говорить на публику? Для плебса - обсудили международную обстановку и договорились о регулярном поддержании контактов.
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 07:41
        Цитата: abrakadabre
        Иран продолжит наносить удары по американским объектам в регионе.

        Зато у США появится причина заорать на весь мир: "Мы не стреляем, мы за мир. А вот они..."
        1. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          +1
          Сегодня, 07:52
          Зато у США появится причина заорать на весь мир: "Мы не стреляем, мы за мир. А вот они..."
          Это сработало бы, будь какой перерыв в БД. Хотя бы краткосрочное перемирие. А его нет. Иран чуть не каждый день твердит на весь мир: Любая прямая или косвенная поддержка нанесения ударов по Ирану - получи в ответ гранату... То есть ракету.
          И не только твердит, а наносит удары.
    2. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +6
      Сегодня, 07:27
      Само по себе звучит как бред: сначала влезть, отхватить и отползти, и сказать, что ты победил. А рейтинг рыжему подебилу уже не исправить
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 07:35
        А это неважно. Отхватили - так это сопутствующие потери - типа "жертвы во имя мира и демократии" (с). Первый раз им что ли лапшу то вешать всем на уши? laughing
        Сергей hi

        зы рейтинг - дело такое.... сегодня так посчитали, а завтра могут и по-другому посчитать... Росстат например посчитал что у нас у всех зарплаты аж на 40 тыщ увеличились.... wassat Я аж очки пошёл промыл в ванной - думал что показалось, ан нет, точно ведь "посчитали" что на 40 тыщ... wassat Так что.... Это всё как посчитать.
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +2
          Сегодня, 07:52
          Доброе утро, Дмитрий. Согласен с Вами. А по поводу зарплаты... Интересно, а они как считают?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 07:54
            Да, доброе, Сергей.
            да как как считают... икс умножить на 3 (в переносном смысле).
            наверно ЕГЭшники считают.... laughing
            1. Горыныч1 Звание
              Горыныч1
              0
              Сегодня, 07:57
              Может, конечно, и жертвы образования, а может как сверху сказали. Но я бы не отказался. Шефу чтоли позвонить wassat
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 07:57
                опасно шефу звонить - может неправильно понять.
          2. Наган Звание
            Наган
            +1
            Сегодня, 08:08
            Цитата: Горыныч1
            Интересно, а они как считают?
            Среднепотолочную величину обычно исчисляют по формуле 2П4С, т.е. кто-то посмотрел на потолок, пол, 4 стены, пососал палец, и написал высосанную из пальца цифру.
        2. роман66 Звание
          роман66
          +3
          Сегодня, 07:53
          Так, миллиардеров - то прибавилось. В среднем все возрасло.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 07:55
            да я уже заколебался проверять Сбер - когда ж эти насчитанные 40 штук то свалятся... wassat
            1. роман66 Звание
              роман66
              +1
              Сегодня, 07:56
              Никогда. Где надо - уже прибавилось
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 07:57
                да я знаю - я ж постебался.
                1. роман66 Звание
                  роман66
                  +2
                  Сегодня, 07:57
                  А так-то плакать надо. Грустно от такой статистики
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    +1
                    Сегодня, 07:58
                    да хоть плачь, хоть матерись - всё-равно ничего не изменится. вот уж это то - точно.
                    1. роман66 Звание
                      роман66
                      +2
                      Сегодня, 08:00
                      Так вот, хоть и молчали бы в росстате этом . За умного сошли бы.
                      1. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        +1
                        Сегодня, 08:01
                        О! Вот это правильная мысль, согласен. Хоть бы не позорились.
          2. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            +2
            Сегодня, 08:01
            Да, может обидеться. am и тогда я жить буду в тракторе. И у меня нет ничего нового на Сбере...
            am
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +2
              Сегодня, 08:02
              А "оно есть" (с). Это у нас всех, видимо, очень плохо со зрением.... yes
              1. Горыныч1 Звание
                Горыныч1
                +1
                Сегодня, 08:05
                Видимо да, зрение подводит laughing пойду попробую по 900 позвонить, слух вроде ещё ничего good
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  +1
                  Сегодня, 08:06
                  пойду попробую по 900 позвонить, слух вроде ещё ничего

                  laughing good
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 08:11
      hi Выясняется, что после многочисленных некрологов с событиями в бандерштате не хватит колонок в газетах, чтобы размещать траурные события, поэтому набожные матрасники выступают категорически против.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 07:22
    Главная новость что Трамп на Сороса наехал...тут Иран уже мелочь.
    Загуголины США заворачиваются похлеще, чем у Ельцина во время танцев на выборах.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 07:39
      Да, писали что Доня Сороса под домашний арест типа посадил. laughing
      Ну фигня же. Я понимаю если бы Доня Сороса на шконку загнал и все деньги отобрал - от это было бы диво....
    2. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 07:40
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Главная новость что Трамп на Сороса наехал
      С этого момента пожалуйста подробней. Было бы очень нехудо если б этому черту прищемили хвост. Откуда инфа?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:41
        ага, то есть у вас там такой инфы не озвучивали... чудеса. ну не помню где но писали в интернетах про это. фейк получается?

        ну вот ссылка. например такая:

        https://ren.tv/news/v-mire/1410394-pushkov-soobshchil-o-zakliuchenii-dzhordzha-sorosa-pod-domashnii-arest-v-ssha
      2. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 07:42
        Говорят 27 агентов ФБР припёрлись домой к Соросу. smile
        Источники пока мусорные.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 07:45
          Ну так же пишут что сынуля Сороса свалил из США буквально накануне как агенты вломились к этому Соросу...

          зы и где-то заплакали соросовские стипендиаты Института Открытое Общество - кто ж им теперь стипендии то платить будет??
        2. Наган Звание
          Наган
          +2
          Сегодня, 07:49
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Источники пока мусорные.

          Пока что похоже, что это наброс на вентилятор от Hindustan Times. А жаль, было б нехудо.
    3. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      -1
      Сегодня, 08:09
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ...тут Иран уже мелочь.
      Иран Трампа на кукан в итоге посадит. Думал за пару дней все решит, а тут заваруха, надолго
  3. Грац Звание
    Грац
    +3
    Сегодня, 07:22
    а кто сказал что Израиль и Иран отпустят Трампа из конфликта?
    Израиль может продолжить как гвоздить по Ирану, так и захватывать территории Ливана, а Иран может и дальше блокировать Ормузский пролив
    1. Наган Звание
      Наган
      -1
      Сегодня, 07:43
      Цитата: Грац
      Израиль может продолжить как гвоздить по Ирану, так и захватывать территории Ливана
      Может и будет. Там общественный консенсус, что эти дела надо доводить до конца, против только леваки и местные арабы.
      Цитата: Грац
      Иран может и дальше блокировать Ормузский пролив
      Хочет - да, а вот может ли - будем посмотреть.
  4. Комментарий был удален.
  5. rocet Звание
    rocet
    +3
    Сегодня, 07:27
    Эсли США выйдет на данном этапе из этой войны, то потеряет Ближний Восток НАВСЕГДА . Его место займет Китай
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 07:52
      Цитата: rocet
      Его место займет Китай

      Ммм... чтобы это было так, Китай должен "выпнуть" США оттуда, но Китай ведет себя пассивно.
      Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади:
      Несколько стран, включая Китай, Россию и Францию, связались с Ираном по поводу прекращения огня.
      Наше первое условие для прекращения огня - это прекращение любых новых агрессий.

      Франция понятно. Но Россия и Китай просят Иран "прекратить огонь". Это просят т.н. союзники страны подвергнутой агрессии!
      Так что Китай ведет себя явно не как перспективный лидер в регионе.
  6. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +2
    Сегодня, 07:28
    Да этот Трамп, как и Зелибобы слова ничего не стоят.
    Льют воду и пустое словоблудие-не отвечая ни за что.
    Меняя с утра до вечера свою болтавню на другую ересь.
    Верить никто не хочет им.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:29
    ❝ Например, предлагается подать завершение конфликта как следствие достижения США поставленных целей ❞ —

    — Например, можно сказать, что Иран трусливо хотел, чтобы американцы его побомбили подольше, но они героически не стали этого делать и победно ретировались ...
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 07:48
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Например, предлагается подать завершение конфликта как следствие достижения США поставленных целей ❞ —

      — Например, можно сказать, что Иран трусливо хотел, чтобы американцы его побомбили подольше, но они героически не стали этого делать и победно ретировались ...

      Рыжий в качестве победы может подать факт устранения Хаменеи, мол убрали несговорчивого лидера и теперь готовы обсуждать планы по прекращению ядерной программы с новым лидером с переводом конфликта в дипломатическое русло. Только вот пойдет ли на это Иран, учитывая то, что новым лидером стал сын Хаменеи, а это уже "кровник" и желание отомстить за смерть отца с матерью и других членов семьи никуда не денется. Так что теперь не факт, что Иран легко отпустит матрасов.
  8. drags33 Звание
    drags33
    -1
    Сегодня, 07:36
    Вся эта кровавая история с Ираном, затеянная психически нездоровым дональдом, похожа на старую сказку:
    - Я медведя поймал!
    - Веди его сюда...
    - Не могу - он меня держит...
    Президент сша явно психически нездоровый человек...Но последствия этого нездоровья ощущает уже весь мир...
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 07:37
    как можно быстрее выйти из конфликта с Ираном, найдя способ это сделать без ущерба для своего рейтинга

    О чем и речь. Сейчас и ценники на все у налогоплательщиков повысятся, вереница гробов пойдет, а амеровских солдат убивать не чесно. Не по людтски как то. Они там на пару с Израилем школы разносят. Это можно. И люди, которые буяняли на улицах Ирана с протестами всеми фибрами души прониклись, что такое демократия США. В честь чего Иран должен остановиться. Что бы что? Т. е. Ирану прилетает, а обратно не надо. Персы хорошие воины и с древних времён умеют воевать.
    1. Наган Звание
      Наган
      +2
      Сегодня, 08:01
      Цитата: alexputnik17
      Персы хорошие воины и с древних времён умеют воевать.
      Ага, сотней тысяч два дня не могли победить 300 греков Леонида - и овощ знает, победили бы, если б не предательство Эфиальта, проведшего персов в обход.
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 07:40
    Цитата: Nexcom
    доня Сороса на шконку загнал - от это было бы диво....

    Боюсь я за второе ухо Донни...переживаю...пахан ему этого не простит.
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 07:42
    Цитата: rocet
    Эсли США выйдет на данном этапе из этой войны, то потеряет Ближний Восток НАВСЕГДА

    А если не выйдет, то тоже потеряет. Иран, полагаю, не остановится. Арабы затихарились и наблюдают, кто кого. А оно им (арабам) надо, чтобы в их странах инфраструктуру разносили?
  12. Дырокол Звание
    Дырокол
    +2
    Сегодня, 07:47
    Однако, как показывают события, сдаваться исламская республика не собирается, удары только нарастают.

    Про какие удары речь? Удары по Ирану нарастают. Ответные наоборот.
    Динамика пусков баллистических ракет, выпущенных из Ирана по Израилю, согласно ежедневным зарегистрированным данным:
    • 28 февраля: ~95
    • 1 марта: ~57
    • 2 марта: ~28
    • 3 марта: ~25
    • 4 марта: ~23
    • 5 марта: ~17
    • 6 марта: ~15
    • 7 марта: ~13
    • 8 марта: ~11
    • 9 марта: ~10
    1. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      0
      Сегодня, 08:18
      Цитата: Дырокол
      Удары по Ирану нарастают.
      В сети данных не видно, по нарастанию. Только по Ирану - но пока рано говорить, стреляют же все равно и пробивают ПВО. Страна огромная, ракет припасено в подземных городах не мало - могут пулять бесконечно, как Йемен
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 08:21
        Цитата: Стирбьорн
        могут пулять бесконечно, как Йемен

        Йемен "пулял" потому что регулярно подвозили.
        Цитата: Стирбьорн
        стреляют же все равно и пробивают ПВО

        С каждым днем меньше ибо на "стрелков" идет охота, а у них против охотников ничего нет. Все их успехи это уничтожение дронов, кои в иерархии ударников на последнем месте.
        1. Стирбьорн Звание
          Стирбьорн
          0
          Сегодня, 08:24
          Цитата: Дырокол
          Йемен "пулял" потому что регулярно подвозили.
          Там блокада морская была?! а с суши одни враги, особо не подвезешь. Это Ирану можно подвозить через Пакистан (фактически прокси Китая), да и страна намного больше
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            0
            Сегодня, 08:43
            Цитата: Стирбьорн
            Там блокада морская была?!

            Была некоторое время, но ее сняли из-за гуманитарного кризиса.
            Цитата: Стирбьорн
            Ирану можно подвозить через Пакистан (фактически прокси Китая)

            Можно, но чет Китай это не делает. По крайней мере о этом не слышно.
    2. михаил3 Звание
      михаил3
      0
      Сегодня, 08:26
      Цитата: Дырокол
      Удары по Ирану нарастают.

      Заявляет кто то дырявый, в подтверждение чему дает статистику... ударов ИРАНА ПО ИЗРАИЛЮ!!)) Да, когда евреи родились, стыд и совесть умерли...
  13. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 07:54
    Война Эпштейна должна продолжаться до выборов в Венгрии!

    Агрессивная война США и Израиля против Ирана и рост цен на нефть могут стать преимуществом для Орбана!
    Предположим, Трамп выйдет из этой войны; тогда Израиль останется один.
    Неужели США действительно допустят это? В принципе, это немыслимо!
  14. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 08:04
    Выбора то два - позор, или большой позор.
  15. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 08:08
    Цитата: Наган
    победить 300 греков Леонида -

    Ну не греков, а спартанцев. Которых с детства отбирали и тренировали. По существу, превращая в древний, очень мотивированный спецназ. И позицию Леонид занял, что численность персов роли не играла. Только сколько Крекс 1 до этого победил, поработил государств и народов.
    У нас тоже в Сирии 16 ССОшников гоняли несколько недель порядка 300 тренированных, мотивированных, прошедших не одну школу обучения ИГИЛовцев. Сирийцы сдриснули, а наши остались, полагая, что тяжело брали, потом опять штурмить... Человек 200 задвухсотили. Наши были ранены все, никто не погиб. Путин лично их Героями награждал. Вот Вам и истории..
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 08:26
      Цитата: alexputnik17
      Ну не греков, а спартанцев
      А что, спартанцы не греки? Всякая селедка рыба, хоть и не всякая рыба селедка. Хотя иваси биологически сардина, а продают за сельдь.lol
  16. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 08:24
    Он обязательно так и сделает. Думаю, что продолжается участие США исключительно потому, что растут акции заводов ВПК, удачно купленые его семейством. Выйдут на плато - Трамп выйдет из конфликта.
  17. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 08:38
    Цитата: Наган
    А что, спартанцы не греки?

    Хм... Народ один, а государство другое. Воспитание, мотивация, законы, честь, доблесть и прочая. Греция по хорошему вся Леонида предала... Он к ним ходил, а у них праздник, плясать, бухать надо была, а не кровь лить и умирать. И если бы все греки в Фермопилах встали Ксеркс вообще бы не прошёл. И одинокий спартанцы предатель был бы не причём. Понимаете разницу? КСИР по мне высоко мотивированные, тренированные бойцы. Это не арабы. Которых в Сирии убивали деревнями, а они на одной точки сидели, ждали когда их убить или спасут и в армию не шли, чтобы ИГИЛ гонять.