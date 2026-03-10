Трампу советуют подать выход из войны с Ираном как достижение целей США

Дональду Трампу советуют как можно быстрее выйти из конфликта с Ираном, найдя способ это сделать без ущерба для своего рейтинга. Об этом сообщает The Wall Street Journal.По данным издания, ссылающегося на информированные источники, советники Трампа в частном порядке рекомендуют ему найти выход из конфликта с Ираном, чтобы не потерять общественную поддержку. Например, предлагается подать завершение конфликта как следствие достижения США поставленных целей. Ставка на быструю победу не сыграла, ожидания Трампа о том, что Тегеран пойдет на уступки, не оправдались.Сам Трамп считает, что уже «победил» Иран, о чем и заявлял неоднократно. Однако, как показывают события, сдаваться исламская республика не собирается, удары только нарастают.В самих США уровень поддержки военной операции против Ирана очень низкий и может снизиться еще больше, если конфликт перерастет в затяжной. А это, в свою очередь, может повлиять на рейтинг Трампа перед промежуточными выборами.

Президента США удивляет, что Тегеран не идёт на уступки, поэтому его окружение предлагает подать завершение конфликта как достижение поставленных военных целей.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»