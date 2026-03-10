В Германии размышляют, нужно ли НАТО ввязываться в войну с Ираном
Европейская пресса пишет о том, что Трамп «начал терять интерес к войне против Ирана, равно как и к реальному партнёрству в кругу НАТО». Немецкий обозреватель Михаэль Майер в издании BZ задаётся вопросом: «Если Трамп начал терять интерес, то нужно ли во всё это ввязываться НАТО?»
При этом Майер акцентирует внимание читателей и на другом, сопутствующем, вопросе. Он указывает на то, что война против Ирана привела сначала к росту цен на нефть, потом к ускорению этого роста, а теперь к значительной ценовой корректировке. Вместо вчерашних 119 долларов за баррель Brent торгуется в интервале 90-95. Немецкий обозреватель задаётся вопросом о том, не могла ли вся эта ситуация быть использована людьми в американской администрации и близкими к ней, чтобы получить сверхприбыли на скачках нефтяных котировок?
Накануне прошла информация о том, что 19-летний Бэррон Трамп за несколько дней до начала своим отцом войны против Ирана значительно вложился именно в акции нефтяных компаний. В итоге его капитал, если доверять этой информации, вырос минимум на 40% всего за неделю.
Теперь же, как пишут в самих США и в Европе, отскок цен может быть чисто спекулятивным – инвесторы, зная, что Трамп скоро может объявить об окончании войны, попросту выводят свои вложения из нефтяного сектора.
Майер пишет, что теперь вовлечённых в войну с Ираном становится всё больше. В пример он приводит Турцию, которая сбила баллистическую ракету, летевшую, вроде как, со стороны Ирана. По словам немецкого обозревателя, формально это может означать необходимость использования 5-й статьи устава НАТО, ведь, «по сути, совершено нападение на страну Североатлантического альянса».
Но, как добавляет Майер, пока по этому пути идти никто не хочет, включая и саму Турцию, которая после перехвата ракеты, не стала прямо обвинять Тегеран, а призвала стороны конфликта к деэскалации.
Автор пишет, что если цены на топливо в Европе продолжат свой рост, а США «умоют руки», тогда уже европейским странам НАТО придётся самим решать вопрос с «доступностью нефти». Напомним, что «разблокировать Ормузский пролив» накануне пообещал Макрон. Вот только Макрону мало кто в Европе в этом плане доверяет, особенно если окажется, что Трамп действительно готов остановить боевые действия против Исламской Республики.
