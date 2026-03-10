В Германии размышляют, нужно ли НАТО ввязываться в войну с Ираном

Европейская пресса пишет о том, что Трамп «начал терять интерес к войне против Ирана, равно как и к реальному партнёрству в кругу НАТО». Немецкий обозреватель Михаэль Майер в издании BZ задаётся вопросом: «Если Трамп начал терять интерес, то нужно ли во всё это ввязываться НАТО?»

При этом Майер акцентирует внимание читателей и на другом, сопутствующем, вопросе. Он указывает на то, что война против Ирана привела сначала к росту цен на нефть, потом к ускорению этого роста, а теперь к значительной ценовой корректировке. Вместо вчерашних 119 долларов за баррель Brent торгуется в интервале 90-95. Немецкий обозреватель задаётся вопросом о том, не могла ли вся эта ситуация быть использована людьми в американской администрации и близкими к ней, чтобы получить сверхприбыли на скачках нефтяных котировок?

Накануне прошла информация о том, что 19-летний Бэррон Трамп за несколько дней до начала своим отцом войны против Ирана значительно вложился именно в акции нефтяных компаний. В итоге его капитал, если доверять этой информации, вырос минимум на 40% всего за неделю.

Теперь же, как пишут в самих США и в Европе, отскок цен может быть чисто спекулятивным – инвесторы, зная, что Трамп скоро может объявить об окончании войны, попросту выводят свои вложения из нефтяного сектора.

Майер пишет, что теперь вовлечённых в войну с Ираном становится всё больше. В пример он приводит Турцию, которая сбила баллистическую ракету, летевшую, вроде как, со стороны Ирана. По словам немецкого обозревателя, формально это может означать необходимость использования 5-й статьи устава НАТО, ведь, «по сути, совершено нападение на страну Североатлантического альянса».
Но, как добавляет Майер, пока по этому пути идти никто не хочет, включая и саму Турцию, которая после перехвата ракеты, не стала прямо обвинять Тегеран, а призвала стороны конфликта к деэскалации.

Автор пишет, что если цены на топливо в Европе продолжат свой рост, а США «умоют руки», тогда уже европейским странам НАТО придётся самим решать вопрос с «доступностью нефти». Напомним, что «разблокировать Ормузский пролив» накануне пообещал Макрон. Вот только Макрону мало кто в Европе в этом плане доверяет, особенно если окажется, что Трамп действительно готов остановить боевые действия против Исламской Республики.
  1. ser-pov Звание
    ser-pov
    +2
    Сегодня, 08:00
    Напомним, что «разблокировать Ормузский пролив» накануне пообещал Макрон.

    Наполеончик выскочил, как черт из табакерки...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 08:05
      Он очень назойливый. В каждую опу влезть хочет.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 08:17
        они все очень упорно ищут - куда бы влезть чтобы огрести люлей. прям вот мания какая-то....
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 08:01
    задаётся вопросом: «Если Трамп начал терять интерес, то нужно ли во всё это ввязываться НАТО?»

    Вам дэбилам бед на ваши головы мало?
    Амеры из Афгана так рванули, Бундесвер с утра проснулся, техника стоит, а союзников по НАТО нет. Высокие отношения. laughing
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 08:26
      Следите за действиями 19-летнго Бэррона Трампа, если он сейчас начнёт продавать свои акции, или уже продал, значит Европа остаётся сама со своими энергетическими проблемами.
  3. роман66 Звание
    роман66
    +2
    Сегодня, 08:06
    А кто спрашивать будет? Прикажет Доня - и поскачете. Рассуждают они... Гитлера на них нет... Или есть уже?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 08:13
      «Если Трамп начал терять интерес, то нужно ли во всё это ввязываться НАТО?»
      Ух ты ! Они еще и мыслить умеют !
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 08:23
        Обычно, умом отставники блещут. На службе мозги не нужны
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:38
      Цитата: роман66
      Прикажет Доня - и поскачете. Рассуждают они... Гитлера на них нет... Или есть уже?

      А Доня, разве не подходит ?
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 08:39
        Вот я и думаю. " Или в фюреры податься.. Хайль Штирлиц! " ( с)
  4. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 08:15
    Вместо вчерашних 119 долларов за баррель Brent торгуется в интервале 90-95.

    Странно, что на ВО не появилась статья с заголовком "Цена на нефть упала", новость-то ведь явно важная.
  5. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 08:16
    Майер пишет, что теперь вовлечённых в войну с Ираном становится всё больше. В пример он приводит Турцию, которая сбила баллистическую ракету, летевшую, вроде как, со стороны Ирана.

    Президент Ирана обещал не нападать на страны которые не нападают на Иран. КСИР напротив, бей своих чтобы чужие боялись. Похоже на внутренний раскол между радикалами и гражданским правительством. КСИР также настояли на избрании верховным аятоллой сына аятоллы, который служил в КСИР , вопреки всем иранским законам.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:17
    Хозяин не дал команду и все руководство стран НАТО в ступоре ,а что делать то ?
  7. Висенте Звание
    Висенте
    +2
    Сегодня, 08:17
    Право сильного от США , это пока боевые действия или массовые диверсионные акты , не перенесли на территорию самих США. Или не организовали в мире это всё против американцев везде , где есть их военные части и базы. Вплоть до потери письменности
  8. Комментарий был удален.
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 08:29
    Цитата: Висенте
    Право сильного от США , это пока боевые действия или массовые диверсионные акты , не перенесли на территорию самих США.

    А ведь может и такое случиться... Персы не арабы, только какая разница из кого вербовать. А Иран не нищая страна. Чтобы оплачивать валить на территории США каких-нибудь генералов.