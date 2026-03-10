Трамп: иранские корабли топить гораздо «веселее»

Трамп: иранские корабли топить гораздо «веселее»

Иранский флот перестал существовать, США потопили уже 46 кораблей противника. Как заявил Трамп, топить иранские корабли оказалось гораздо «веселее».

Дональд Трамп продолжает «побеждать» Иран. На этот раз он «потопил» весь иранский флот, рассказав, что с начала военной операции против Ирана Соединенным Штатам удалось потопить 46 кораблей. При этом он признался, что сначала «разозлился» на американских военных за то, что они их топят, а не захватывают, но потом ему объяснили, что так «веселее».



Почему мы просто не захватили корабль? Мы собирались его использовать. Почему мы его потопили? Они сказали, что потопить его веселее. Вот что они сказали. Им больше нравится топить их. Они говорят, что безопаснее их потопить. Полагаю, это, вероятно, правда.

Вероятней всего, Трамп говорит не только о боевых кораблях ВМС Ирана, но и о различных гражданских судах, по которым США также наносят удары. Например, в понедельник американцы нанесли удары по трем иранским танкерам, два из которых были загружены нефтью.

Ранее Трамп заявил, что США уже победили Иран, но пока недостаточно, теперь нужно добиться «абсолютной победы».
  Mouse
    Mouse
    +9
    Сегодня, 07:49
    А... Так это Трамп так развлекается.... В кораблики играет... Помню, помню был такой игровой автомат...
    Александр_K
      Александр_K
      +5
      Сегодня, 08:08
      Надо подыграть дедушке Трампу, чтобы было не только веселее, но и интереснее - надо потопить авианосец. Игра только тогда интересная, когда немного сложная. Так будет еще веселее.
      роман66
        роман66
        +2
        Сегодня, 08:28
        Прячут. Было бы целеуказание надежное - думаю, не пожалели бы любимую ракету. Или три любимых ракеты. Проверить ПВО ордера
      хрыч
        хрыч
        0
        Сегодня, 08:36
        А иранцам не чем его топить. Беспилотники типа Шахида над водой - легкая цель, БР не попадешь, АУГ маневрирует, а сверхзвуковыми ПКР дальнего действия Иран не озаботился. АУГ держатся дальше радиуса применения малых ПКР. Оникс у нас закупил Вьетнам и Индонезия, с Индией у нас Брамос, включая авиационный. Все готовились большие джонки топить. Асаду даже поставили, а вот Иран не купил, посчитал дорогим удовольствием и что достаточно угрозы перекрытия пролива у Ормуза. Как наш Гарант надежной поставки (Ганапос), также, понадеялся на трубы и рынок. Наш Аятолла местный...
    роман66
      роман66
      +2
      Сегодня, 08:26
      За 15 копеек. Есть подозрение, что иранцы эти корабли для того и поставили, чтобы игрались флотоводцы. И на сушу не лезли
  Nexcom
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 07:50
    ага, веселее топить корабли? а мирных тоже веселее убивать? am
    ну тогда и гробы веселей встречайте, амеры. а чего нет то?
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 08:09
      Цитата: Nexcom
      тогда и гробы веселей встречайте, амеры.
    Горыныч1
      Горыныч1
      +3
      Сегодня, 08:12
      Он точно из ума выжил, маразматик активный. С байденом было спокойно fellow
      Nexcom
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 08:16
        Это уже даже тени сомнений не вызывает....
        Горыныч1
          Горыныч1
          +1
          Сегодня, 08:18
          Это точно. Надо его изолировать и галоперидол колоть. Много и часто
          wassat
      роман66
        роман66
        -1
        Сегодня, 08:30
        За Байдена другие решали, поумнее. А этот - все сам, все сам... Дeбил с инициативой
        Горыныч1
          Горыныч1
          +1
          Сегодня, 08:34
          Да, согласен с Вами. Но с умными людьми проще чем с непредсказуемо -активным имбецилом wassat
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 08:29
      Так, собственно, потому и веселее, что издалека. Попробуй, захвати - и гробов резко прибавится
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:01
    ❝ Почему мы просто не захватили корабль? Мы собирались его использовать. Почему мы его потопили? Они сказали, что потопить его веселее ❞ —

    — В войнушку играют yankee - в «Морской бой» ...
    (Доиграются)
  sagitovich
    sagitovich
    +1
    Сегодня, 08:08
    с начала военной операции против Ирана Соединенным Штатам удалось потопить 46 кораблей.

    И для чего нужно было строить и содержать флот!?
    Егоза
      Егоза
      -2
      Сегодня, 08:20
      Цитата: sagitovich
      с начала военной операции против Ирана Соединенным Штатам удалось потопить 46 кораблей.

      А он уверен, что именно кораблей, а не каких-нибудь "лодочек"? Хотелось бы поконкретнее.
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 08:32
      Отвлечь внимание противника. Шахматы такие
  APASUS
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:11
    Быть пиратом и разбойником весело ?
    lutikovvn
      lutikovvn
      0
      Сегодня, 08:26
      Ровно до тех пока не получит Ответку.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 08:11
    Привозят гробы, убивают мирных, разрушается инфраструктура государств, а Трамп веселится.
    Mouse
      Mouse
      0
      Сегодня, 08:16
      Походу в детство впал.....
      роман66
        роман66
        0
        Сегодня, 08:37
        Или уже выпал... Откуда-то
  Висенте
    Висенте
    +2
    Сегодня, 08:14
    Сегодняшнее заявление КСИР: Любая арабская или европейская страна, изгнавшая послов Израиля и США со своей территории, начиная с завтрашнего дня, будет иметь полную свободу прохождения через Ормузский пролив
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 08:21
    Они сказали, что потопить его веселее.

    Ну австрийского неудавшегося художника амеры уже давно переплюнули. Те хоть мирняк убивали больше для выгоды и например, чтобы партизаны не кошмарили немецких солдат. А у этих веселуха и развлекуха. am
  Федор Соколов
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 08:23
    Янки сменили одного "юнца" президента (Байдена 1942 г.р.) на другого такого же Трампа (1946 г.р.). Кстати Трампу в этом году 14 июня 80 лет исполняется юбилей как-никак.