Трамп: иранские корабли топить гораздо «веселее»
Иранский флот перестал существовать, США потопили уже 46 кораблей противника. Как заявил Трамп, топить иранские корабли оказалось гораздо «веселее».
Дональд Трамп продолжает «побеждать» Иран. На этот раз он «потопил» весь иранский флот, рассказав, что с начала военной операции против Ирана Соединенным Штатам удалось потопить 46 кораблей. При этом он признался, что сначала «разозлился» на американских военных за то, что они их топят, а не захватывают, но потом ему объяснили, что так «веселее».
Вероятней всего, Трамп говорит не только о боевых кораблях ВМС Ирана, но и о различных гражданских судах, по которым США также наносят удары. Например, в понедельник американцы нанесли удары по трем иранским танкерам, два из которых были загружены нефтью.
Ранее Трамп заявил, что США уже победили Иран, но пока недостаточно, теперь нужно добиться «абсолютной победы».
