«Спасибо за признание»: глава МИД Ирана высказался о применении HIMARS США

946 2
Глава МИД Ирана отметил, что США сами расписываются в использовании территории стран Ближнего Востока для ударов по территории Исламской Республики. Одним из таких признаний со стороны США, как пишет Аббас Арагчи в социальной сети, стала публикация CENTCOM (Центрального командования США) об использовании универсальных ракетных установок HIMARS.

Арагчи:



Спасибо CENTCOM за правдивое признание того факта, что они используют территорию стран-соседей для ударов ракетами HIMARS по нам.

По словам главы МИД Ирана, это американское признание несомненно будет использоваться для дальнейшего планирования иранским командованием ответных военных операций.

По словам Арагчи, есть все основания полагать, что США с применением «Хаймарс» ударили по иранской опреснительной станции на острове Кешм, крупнейшем острове в Ормузском проливе.

Напомним, что несколько часов назад Дональд Трамп заявил о «практически выполненных задачах в операции против Ирана».

Прозвучало это на фоне публикаций СМИ США новых рейтингов Трампа. Они упали ещё примерно на 5%. Одновременно с этим советники президента США призывают его как можно быстрее остановить войну против Ирана, чтобы она не привела к усугублению ситуации в экономике, включая рост цен на моторное топливо.

Иранская пресса:

Государство, которое тратит на войска триллион долларов в год, обладая самой оснащённой армией в мире, в войне против нас, которых называет отсталыми в техническом, военном и экономическом плане, дошло до того, что вынуждено просить помощи у своих союзников, а также вынуждено запрашивать новые миллиарды долларов на оружие и боеприпасы. Оно же копирует наши дроны, которые ранее называло отсталым оружием. Что-то пошло не так?..
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 08:39
    У Донни всё пошло не так как он хотел.
    Хотя, возможно он просто хотел, а плана-то на войну и не было. Человек-вспышка.
    Не ввязались в войну курды, отъехал Азербайджан, молчат арабы...
    Вот он и звонил Путину, чтобы определиться что ему делать дальше. ))
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 08:43
      всё пошло не так как он хотел.

      А хотел ли? Большие люди попросили, как тут...