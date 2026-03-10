«Спасибо за признание»: глава МИД Ирана высказался о применении HIMARS США
Глава МИД Ирана отметил, что США сами расписываются в использовании территории стран Ближнего Востока для ударов по территории Исламской Республики. Одним из таких признаний со стороны США, как пишет Аббас Арагчи в социальной сети, стала публикация CENTCOM (Центрального командования США) об использовании универсальных ракетных установок HIMARS.
Арагчи:
По словам главы МИД Ирана, это американское признание несомненно будет использоваться для дальнейшего планирования иранским командованием ответных военных операций.
По словам Арагчи, есть все основания полагать, что США с применением «Хаймарс» ударили по иранской опреснительной станции на острове Кешм, крупнейшем острове в Ормузском проливе.
Напомним, что несколько часов назад Дональд Трамп заявил о «практически выполненных задачах в операции против Ирана».
Прозвучало это на фоне публикаций СМИ США новых рейтингов Трампа. Они упали ещё примерно на 5%. Одновременно с этим советники президента США призывают его как можно быстрее остановить войну против Ирана, чтобы она не привела к усугублению ситуации в экономике, включая рост цен на моторное топливо.
Иранская пресса:
Информация