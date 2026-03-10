Иранский КСИР назвал условие пропуска судов через Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал условие пропуска судов через Ормузский пролив. Для этого всего лишь нужно выслать послов США и Израиля. Об этом пишет иранская пресса.

Согласно опубликованному заявлению, та страна, которая вышлет со своей территории американского и израильского послов, тут же получит право на свободный транзит судов через Ормузский пролив. То есть, другими словами, необходимо поменять дипломатические отношения с США и Израилем на возможность проводить свои суда через пролив.



Каждая арабская или европейская страна, которая вышлет израильского и американского посла со своей территории, с завтрашнего дня будет пользоваться полной свободой транзита через Ормузский пролив.

Думается, что этим предложением никто не воспользуется, слишком оно провокационное.

Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на начало военной операции США и Израиля, заблокировав проход для нефтяных танкеров, газовозов и других грузовых судов. Это привело к скачку цен на энергоресурсы, надвигается энергетический кризис.

На этом фоне Трамп раздумывает о взятии Ормузского пролива под контроль американского флота, а Макрон уже объявил о намерении провести операцию по сопровождению танкеров.
  1. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +1
    Сегодня, 08:40
    Даже интересно было бы посмотреть как петух макрон собирается пролив разблокировать, хорошо бы в одиночку попробовал
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 08:45
      А он смешной. Как, вообще, он себе это представляет?
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 08:42
    Красивое предложение. Даже эффект шороха в отношениях с америкосами уже есть плюс для Ирана.
  3. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    0
    Сегодня, 08:44
    Иран просто издеваются над всеми. Но красиво и со смыслом. laughing хотел бы посмотреть кто решится
  4. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 08:44
    Иран открыто озвучил цели своей военной операции на нынешнем этапе-выдавить военную силу США с БВ Если соседи арабы в этом помогут получат хорошие ништяки от персов а если нет...сами виноваты 0но конечно по уму нехило бы вбомбить все части и базы американцев по всему миру и на территории самих Штатов.Но когда это созреет?