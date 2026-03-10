Иранский КСИР назвал условие пропуска судов через Ормузский пролив
Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал условие пропуска судов через Ормузский пролив. Для этого всего лишь нужно выслать послов США и Израиля. Об этом пишет иранская пресса.
Согласно опубликованному заявлению, та страна, которая вышлет со своей территории американского и израильского послов, тут же получит право на свободный транзит судов через Ормузский пролив. То есть, другими словами, необходимо поменять дипломатические отношения с США и Израилем на возможность проводить свои суда через пролив.
Каждая арабская или европейская страна, которая вышлет израильского и американского посла со своей территории, с завтрашнего дня будет пользоваться полной свободой транзита через Ормузский пролив.
Думается, что этим предложением никто не воспользуется, слишком оно провокационное.
Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на начало военной операции США и Израиля, заблокировав проход для нефтяных танкеров, газовозов и других грузовых судов. Это привело к скачку цен на энергоресурсы, надвигается энергетический кризис.
На этом фоне Трамп раздумывает о взятии Ормузского пролива под контроль американского флота, а Макрон уже объявил о намерении провести операцию по сопровождению танкеров.
