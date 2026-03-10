Нардеп ВРУ: Россия сама способна поставлять дроны-камикадзе Ирану

Россия уже давно не зависит от поставок дронов-камикадзе типа Shahed («Герань») от Ирана. Более того, сейчас Москва сама может поставлять эти беспилотники Тегерану. С таким заявлением выступил секретарь комитета Верховной рады по обороне и разведке Роман Костенко.

На Украине существует ошибочное мнение, что Россия до сих пор зависит в поставках дронов-камикадзе типа Shahed от Ирана. Но это не так, причем уже длительное время. На сегодняшний день Россия сама производит эти беспилотники, значительно улучшив их по сравнению с базовыми моделями.



По моей информации, если мы говорим конкретно о дронах, о Shahed, то Россия не зависит от Ирана, она уже полностью наладила свое производство и даже улучшила эти дроны многими своими современными методами.

При этом Россия сама может передать эти технологии Ирану, если еще этого не сделала. И если Иран ими воспользуется, то у тех стран, которые сейчас его обстреливают, возникнет гораздо больше проблем. Ведь это будет уже современное высокоточное оружие, в том числе с возможностью управления оператором.

В то же время Россия может просто поставлять Ирану улучшенные дроны Shahed, объемы производства ей это позволяют.

Ранее в Киеве заявили, что российские военные получили уже третье поколение дронов-камикадзе типа «Герань», которые на Украине по-прежнему называют Shahed.
  1. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +3
    Сегодня, 09:36
    Вас в украине не поймешь то Шахед Иранский, то он Российский и уже даже не Шахед.
    1. Clepoj-Piu Звание
      Clepoj-Piu
      +1
      Сегодня, 09:53
      Давно пора сделать так чтоб, на временно оккупированных территориях бандерштатом, не кому было думать, превратив их в пыль
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 09:37
    Завидовать надо молча......
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:29
      Пусть сдаются уже... ........
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:41
    ❝ Россия сама способна поставлять дроны-камикадзе Ирану
    ❞ —

    — У нас они «Шахеды», в Иране они «Герани» ...
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 09:41
    секретарь комитета Верховной рады по обороне и разведке Роман Костенко.

    Усиленно показывает работу мозга пан секретарь! А то платить зряпляту не будут. laughing
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 09:47
      Думаете ждет, когда начислят? Сам возьмет и мне думается в десятикратном размере....
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 10:30
        Уже взял, как выпить дать, основная задача теперь воссоединиться с деньгами где-то в Испании
    2. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 10:31
      Зачем им платить - тут место красит человека!
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 10:32
        Как бы место не подгорело....
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 10:43
          Вот об этом и речь. Бежать надо вовремя
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 10:44
            Вовремя предать, это не предать- предвидеть! wassat
  5. Everevil Звание
    Everevil
    +2
    Сегодня, 09:44
    Ранее в Киеве заявили, что российские военные получили уже третье поколение дронов-камикадзе типа «Герань», которые на Украине по-прежнему называют Shahed.

    Всегда резало слух, когда они в своих репортажах называли "Герани" "Шахедами", как бы не желая признавать, что Россия бьёт СВОИМ вооружением и способна его производить в принципе. Но рано или поздно неудобную правду приходится признавать. Вечно врать ни населению, ни самим себе просто невозможно request
  6. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +4
    Сегодня, 09:47
    Я думаю РФ именно должна поставлять беспилотники Ирану , конечно за оплату. Чтобы нанести максимальный ущерб сша.
  7. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 10:14
    Если Россия может поставлять дроны без ущерба для себя, необходимо их поставлять. За плату конечно же.
  8. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 10:15
    Вполне возможно. С ростом числа дронов - перехватчиков у украинской армии эффективность простых в управлении БПЛА, как Герань, снизилась. А производственные мощности имеются. Почему бы не поставлять Ирану?
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Сегодня, 10:37
      Ежели Иран пожелает - то безусловно. А вырученные средства употребить на развитие производства каких-нибудь более современных, более "хитрых" "игрушек".
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:34
    Цитата: Clepoj-Piu
    чтоб, на временно оккупированных территориях бандерштатом, не кому было думать, превратив их в пыль
    Там итак не кому думать! Все делается по первобытному инстинкту
  10. Shkodnik65 Звание
    Shkodnik65
    +1
    Сегодня, 11:07
    Да пусть как хотят называют. Убойная сущность от этого не мегяется.
  11. Алексей G Звание
    Алексей G
    +1
    Сегодня, 11:37
    Да, похоже что Герань это символ победы над НАТО и США! Отличное оружие как не крути!