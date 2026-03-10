ЦАХАЛ в очередной раз «атаковал» нарисованные на асфальте иранские истребители

6 438 25
ЦАХАЛ в очередной раз «атаковал» нарисованные на асфальте иранские истребители

Согласно заявлению командования израильской армии, ВВС ЦАХАЛ с начала боевых действий на Ближнем Востоке нанесли удары по шести иранским военным аэропортам. Однако, по крайней мере какая-то часть «успешно пораженных» ЦАХАЛ целей представляют собой нарисованные на асфальте истребители и боевые вертолеты.

По данным VEDA, военнослужащие армии США и ЦАХАЛ применяют дорогостоящие высокоточные боеприпасы для ударов по фальшивым целям: истребителям и вертолетам, нарисованным на рулежных дорожках аэродромов. В то же время реальные иранские самолеты, как утверждает Тегеран, заблаговременно перемещены в подземные укрытия. Таким образом, недавнее заявление Трампа о том, что США якобы ликвидировали весь воздушный флот Ирана, вызывает некоторые сомнения.



Как утверждает издание Washington Post, армия США только за первые два дня войны с Ираном потратила боеприпасов на 5,6 миллиардов долларов. Соответствующая оценка была передана Конгрессу и вызвала вполне обоснованную обеспокоенность законодателей беспрецедентно высокими темпами истощения военных запасов США. Интенсивное использование ракет систем ПВО THAAD и Patriot существенно снижает возможности американской армии на других направлениях.

Между тем наученный горьким опытом Тегеран уже не рассматривает возможность дальнейших переговоров с США. При этом очевидно, что, по терминологии Трампа, Иран определенно «имеет на руках довольно сильные карты», которые намерен разыграть в свою пользу.

25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Peter1First Звание
    Peter1First
    +10
    Сегодня, 10:18
    Хорошие в Иране художники! Да и краска видимо не простая!
    1. topol717 Звание
      topol717
      +4
      Сегодня, 10:26
      Достаточно алюминиевую фольгу приклеить, ну или из картона с фольгой сделать макет. Но судя по взрывам там даже не макеты были, а реально картинки на земле. А ведь еще и полноразмерные макеты есть..
    2. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      0
      Сегодня, 10:28
      Евреи любят граффити
      А если серьёзно в этой войне Израиль просчитался прежде всего в том что не ожидал от Ирана такой осведомленности в целях
      Все когда нибудь случается впервые и у Израиля всё впереди
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 10:28
      Peter1First
      Сегодня, 10:18
      Хорошие в Иране художники! Да и краска видимо не простая!

      hi А я уверен в национальном интеллекте более чем 5000 летней цивилизации и культуры персов против продвинутого ИИ со слов сионистов и матрасников.
    4. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 10:30
      И разведка самая разведочная и железные куМпола железнее некуда.
    5. solar Звание
      solar
      -3
      Сегодня, 10:34
      Да и краска видимо не простая!

      Объемная, видимо. У РЛС Ф-35 изначально для работы по земле есть режим картографирования с синтезированной апертурой.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 10:25
    “Работа художника всегда заключается в углублении тайны”. – Фрэнсис Бэкон.....
  3. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +1
    Сегодня, 10:27
    Круто Иран,смерть фашистской израильской шмакодявке
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 10:27
    Да видео занятное...лопасти не шелохнутся при взрыве. what
  5. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 10:28
    армия США только за первые два дня войны с Ираном потратила боеприпасов на 5,6 миллиардов долларов.

    Это забавно! fellow lol
    Потратили 5,6 ярда, а у конгресса просят увеличить расходы на десятки миллиардов.
    5,6 на восполнение, сколько то на ремонт и восстановление радаров, спутниковых связных коммуникаций (это где-то ещё пару-тройку ярдов), а остальное куда? Опять по карманам? wassat
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    Сегодня, 10:28
    А персы имеют военную смекалку! Победы им!
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 10:28
    Это вам не в России лаптем щи хлебать, это высокотехнологичная сетецентрическая война! "На асфальте мелом, я рисую ... самолеты, а евреи их бомбят" Бу-га-га-га.
  8. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +6
    Сегодня, 10:31
    Ну вот что за люди? Не любят живопись. wassat
  9. АИК05 Звание
    АИК05
    +1
    Сегодня, 10:34
    Браво персы, высший пилотаж на земле, даже лопасти вертолетов целые после попадания, представляю кривые рожи евреев после такого лохотрона.
  10. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    0
    Сегодня, 10:39
    Однако, по крайней мере какая-то часть «успешно пораженных» ЦАХАЛ целей представляют собой нарисованные на асфальте истребители и боевые вертолеты.

    Какая часть?
  11. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 10:42
    Такими упорными тренировками "герои" ЦАХАЛа непременно повысят своё воинское мастерство. Пусть продолжают.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 10:48
      Не, ну так-то, попадают ведь? Звездочку можно рисовать
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:43
    , по крайней мере какая-то часть «успешно пораженных» ЦАХАЛ целей представляют собой нарисованные на асфальте истребители и боевые вертолеты
    они и корабли, исполненные в 3D, тоже атаковали. Багдасаров сегодня рассказывал. laughing
  13. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 10:49
    иранским военным аэропортам.
    , обычно называемым авиабазами...
    1. sergey4791 Звание
      sergey4791
      0
      Сегодня, 11:34
      авиабазами...
      или аэродромами
  14. Висенте Звание
    Висенте
    +1
    Сегодня, 10:50
    Азербайджан отправил гуманитарную помощь Ирану, сообщает АзерТАдж. По ходу Алиев соскочил,намекнули... ты не в те игры играешь, раздавят... не лезь ты не в свои дела или наживешь врагов.
  15. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 10:50
    ЦАХАЛ в очередной раз «атаковал» нарисованные на асфальте иранские истребители

    Походу хваленый ИИ не распознал.
  16. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    Сегодня, 10:57
    Про асфальт, наверное, для сарказма. Так-то, всё таки, бетон -?
  17. Naofumi Звание
    Naofumi
    +4
    Сегодня, 11:05
    F-14 в иранской модификации — это первый в мире самолет класса "асфальт-асфальт". Невероятная живучесть: даже после прямого попадания он остается на месте, сохраняя первоначальный вид и невозмутимость. Чтобы его уничтожить, израильтянам придется сбрасывать не бомбы, а таджиков с отбойными молотками
  18. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    0
    Сегодня, 12:43
    ну могли бы для пущего эффекта в центр поставить канистру с бензином 🧐