ЦАХАЛ в очередной раз «атаковал» нарисованные на асфальте иранские истребители
6 43825
Согласно заявлению командования израильской армии, ВВС ЦАХАЛ с начала боевых действий на Ближнем Востоке нанесли удары по шести иранским военным аэропортам. Однако, по крайней мере какая-то часть «успешно пораженных» ЦАХАЛ целей представляют собой нарисованные на асфальте истребители и боевые вертолеты.
По данным VEDA, военнослужащие армии США и ЦАХАЛ применяют дорогостоящие высокоточные боеприпасы для ударов по фальшивым целям: истребителям и вертолетам, нарисованным на рулежных дорожках аэродромов. В то же время реальные иранские самолеты, как утверждает Тегеран, заблаговременно перемещены в подземные укрытия. Таким образом, недавнее заявление Трампа о том, что США якобы ликвидировали весь воздушный флот Ирана, вызывает некоторые сомнения.
Как утверждает издание Washington Post, армия США только за первые два дня войны с Ираном потратила боеприпасов на 5,6 миллиардов долларов. Соответствующая оценка была передана Конгрессу и вызвала вполне обоснованную обеспокоенность законодателей беспрецедентно высокими темпами истощения военных запасов США. Интенсивное использование ракет систем ПВО THAAD и Patriot существенно снижает возможности американской армии на других направлениях.
Между тем наученный горьким опытом Тегеран уже не рассматривает возможность дальнейших переговоров с США. При этом очевидно, что, по терминологии Трампа, Иран определенно «имеет на руках довольно сильные карты», которые намерен разыграть в свою пользу.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация