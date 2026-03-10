Применение систем с ИИ помогло США и Израилю поразить основные цели в Иране

Операция США и Израиля против Ирана «Эпическая ярость» является первой, в которой ключевую роль сыграл искусственный интеллект. Именно применение ИИ позволило коалиции только за первые сутки поразить более тысячи целей.

Как пишет западная пресса, на этот раз в конфликте с Ираном были использованы сразу две системы искусственного интеллекта: Maven Smart System и Claude AI. Обе использовались для ударов по целям. Они определяли их точное расположение и расставляли приоритеты по степени важности для поражения. Это помогло американцам и израильтянам начать весьма мощно.



Однако полностью полагаться на ИИ не нужно, некоторые решения таких систем понятны только им самим. Тот же применяемый американцами Claude AI является моделью, встроенной в многочисленные гаджеты. Этой системе все равно, чем заниматься, она может решать какие-нибудь задачки, следить за приготовлением пищи или определять цели для бомбардировок.

Применяемая израильтянами в секторе Газа для идентификации целей система Lavender ошибалась в каждом 10-м случае. Однако предпочтение в принятии решений все равно отдавалось ей. В то же время полная передача управления системам ИИ может привести к непоправимым последствиям. Логика принятия решений у них своя.

Недавно был проведен эксперимент, в ходе которого трем различным системам искусственного интеллекта были представлены 7 сценариев конфликтов времен холодной войны с правом действовать от руководства одной или другой страны. По итогам эксперимента 95% смоделированных ИИ сценариев закончились ядерной войной.

Системы с искусственным интеллектом, конечно, являются весьма хорошим подспорьем в любом деле, но полностью отдавать им управление не нужно. Последнее решение всегда должен принимать человек.
  1. cpls22 Звание
    cpls22
    +7
    Сегодня, 10:26
    Похоже, теперь на ИИ будут валить все военные преступления . А что, удобно - это не мы по школе отбомбились, а ИИ .. request
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 11:02
      А куда делись чудо-оружие с которым наперевес Мадуру брали?)))
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        0
        Сегодня, 11:12
        Бабуляторы теперь белый дом обороняют
  2. Peter1First Звание
    Peter1First
    0
    Сегодня, 10:28
    Вот на этот ИИ и делает ставку Америка и Ко. И видимо не зря, т к вложения в это направление всё больше и больше. Высокотехнологичные средства разведки и наведения просто не могут обойтись без анализа и обработки данных.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 11:03
      После того как им снесли радары, искусственный интеллект пошёл курить, а евреи начали собирать на пару с матрасами!
      1. SovAr238A Звание
        SovAr238A
        0
        Сегодня, 12:28
        Цитата: Михаил-Иванов
        После того как им снесли радары, искусственный интеллект пошёл курить, а евреи начали собирать на пару с матрасами!


        Ну да, 2 радара из 100 уничтожили и сразу Победа! Виктория! Враг разгромлен и бежит!

        Самому то не смешно делать такие выводы из-за 2-х радаров?
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 10:39
    Применение систем с ИИ помогло США и Израилю поразить основные цели в Иране

    Ну правильно, своих то мозгов уже не осталось, скоро в сортир без ИИ не возможно будет сходить. Учитывая, что на данном этапе технологического развития ИИ - это не искусственный интеллект, всего лишь имитация интеллекта. Да это сложный алгоритм, который позволяет просчитывать очень трудоемкие задачи, но называть его "интеллектом" в полном значении этого слова преждевременно.
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +2
      Сегодня, 10:47
      Цитата: AK-1945
      Ну правильно, своих то мозгов уже не осталось, скоро в сортир без ИИ не возможно будет сходить. Учитывая, что на данном этапе технологического развития ИИ - это не искусственный интеллект, всего лишь имитация интеллекта.

      ИИ сейчас — это как калькулятор для текста. Мы же не говорим, что у калькулятора есть «математический талант», он просто эффективно исполняет алгоритм.
      Так же и ИИ, он просто помогает, это инструмент и им надо уметь пользоваться.
      Ведь если Вы например не умеете пользоваться молотком, Вы просто отобъете себе пальцы, но не сможете забить гвоздь.
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        +1
        Сегодня, 11:19
        Цитата: Алексей Зоммер
        ИИ сейчас — это как калькулятор для текста.

        Да, но вон тот мужик с палочкой, которой он тычет в дурацкую картинку, обещал всем вовсе не это!) Он обещал ИНТЕЛЛЕКТ! То, что это просто набор стареньких алгоритмов, дополненный бредогенератором, который при недостатке данных или недостатке времени лепит что попало, он не рассказывал. Скромный такой)
        И на обещаниях машинного разума он собрал сотни миллиардов и взял управление над политикой и армией США. А теперь блеет - не надо верить ИИ... Интересно, палку ему в задницу запихают явно или тайно?)) Вот только убитых не вернешь...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:44
    Что помогает точно, эффективно поражать цели/объекты на территории противника... recourse
    Стоит ли перечислять то, что много раз рассматривали, перечислили...
    Нет сомнений, что в перечень входит мощная аналитическая система/структура, неотьемлемой частью которой является.... если не ИИ, то уж точно значительные компьютерные мощности, со специальными аналитическими программами...
    Без компов теперь никуда и никак.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 11:12
      Что помогает точно, эффективно поражать цели/объекты на территории противника...

      воля, воля к Победе...
      не разговоры, а действия...
      а когда главное - это борьба за бюджет, то эффективно - м.б. только строительство новых загородных домов...
      что мы с вами и видим...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:51
        Если смотреть с этой стороны, то необходима высокая дисциплина и ответственность всех и всегда soldier
  5. мерцание Звание
    мерцание
    +1
    Сегодня, 10:46
    Ну в принципе правильно, когда своего интеллекта нет, необходимо пользоваться чужим.
    Трамп зажигает:
    Трамп: «Инфляция резко падает, доходы растут, экономика процветает».

    Репортер: Вы сказали, что война «полностью завершена». Но ваш министр обороны говорит, что «это только начало». Так что же из этого правда?

    Трамп: Можно сказать и то, и другое.

    Трамп заявил, что бомбил Иран по совету Кушнера, Уиткоффа и Хегсета.
    1. мерцание Звание
      мерцание
      +2
      Сегодня, 10:53
      Трамп сегодня в ударе, рубит правду матку направо и налево:
      Трамп: Нигде нет более продажных выборов, чем в Соединенных Штатах Америки
    2. михаил3 Звание
      михаил3
      +1
      Сегодня, 11:14
      Цитата: мерцание
      Трамп: Можно сказать и то, и другое.

      Можно сказать еще и не такое!)) Трамп чувствует полную свободу - трепись не хочу! И он трепется, гоняет турусы на колесах, смеясь над дурачьем, которые его болтовню всерьез принимают)
  6. Висенте Звание
    Висенте
    +2
    Сегодня, 10:51
    Сенатор Грэм Саудовской Аравии: Наше посольство подверглось нападению в Эр-Рияде. Разве у вас нет обязательства присоединиться к борьбе вместе нами? Вы до сих пор этого не сделали. Вы сегодня публично заявили, что ваша страна не будет участвовать в борьбе против режима аятоллы. Это так разочаровывает.
    Нам нужны партнёры, которые выступят в борьбе, которую мы не можем позволить себе проиграть
  7. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 11:02
    Именно применение ИИ позволило коалиции только за первые сутки поразить более тысячи целей.

    Что-то слабо верится, что так на самом деле обстоят дела. Смотря что подразумевается под целью.
    Однако полностью полагаться на ИИ не нужно, некоторые решения таких систем понятны только им самим.

    ИИ действует ровно так, какую логику в него вложили и на основе тех данных, которые ему подсунули. Есть алгоритмы, есть источники данных, ранжируемые по степени достоверности. Ни одна из этих составляющих претендовать на безошибочность не может. Отсюда и предположение, что якобы системе чего-то там понятно себе самой. Да ей как раз тем более ничего не понятно.))
    Симбиоз программных глюков и неактуальных или неверных данных порождает фантазию, что система что-то сама себе накумекала.
  8. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 11:06
    Именно применение ИИ позволило коалиции только за первые сутки поразить более тысячи целей.
    Да, у ИИшников сейчас много денег, выданных им лохами-инвесторами. Отчего ж не купить рекламу? Лохи-инвесторы падки на рекламу...
    Что в реальности? Они там "поразили тысячи целей", благодаря чему Иран разносит гегемонию США на Востоке с неослабевающей силой. Судя по всему, целились в основном в маленьких детей. И не удивительно, ИИшница тренируется кем? Американцами. А они всегда свято верили в две вещи - во первых надо убить Черного Властелина (и враг развеется как туман), и надо запугать противника, "лишить его воли к сопротивлению", убивая женщин, стариков и детей в сколь возможно больших масштабах.
    Так как ИИ не интеллект, и даже не похож, он им просто транслирует то, чего в него напихали. Как там результат? Развеялся Иран? Воля к сопротивлению пропала? А чего это по всему Востоку горит и взрывается?) Заменить и вправду дубовоголовых военачальников США ИИ оказалось дивной идеей! ТАК США еще никогда в своей куцей истории не вляпывались...
    В общем мошенники себя хвалят, пока их в суды не потащили, или не перебили тишком, ЦРУ то тоже повелись, сколько их положили, они не скажут, но и простят айтишным гениусам вряд ли. ЦРУ, это совсем не про прощение. Вот они стелят соломку себе - "не надо верить выводам наших ИИ, сами решайте"!
    Отрадно, что США потратили несчетные миллиарды на эту замануху. ИИшные титаны ума им еще покажут триумф интеллекта над сарсапариллой))
  9. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:08
    Применение систем с ИИ помогло США и Израилю поразить основные цели в Иране

    почитайте, это интересно:
    https://habr.com/ru/companies/bothub/articles/991058/
  10. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 11:22
    Системы с искусственным интеллектом, конечно, являются весьма хорошим подспорьем в любом деле,
    Да ты на всю голову больной, дядя...
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 11:38
    Думаете это сектор Газа? Вовсе нет, это Израиль. давненько так не получали богоизбранные.

    1. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 11:56
      Цитата: alexboguslavski
      Думаете это сектор Газа? Вовсе нет, это Израиль. давненько так не получали богоизбранные.

      Там у Нетаьяху срок подходит к выборам и может присесть так нормально. По этому ему плевать на избранных или не избранных.
  12. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:50
    Удар по школе в Иране тоже планировал ИИ .Для него нет сантиментов и поражение АЭС как цели, не вызывает никакой реакции. А ведь это может очень плохо закончиться Светящегося говна из реактора, Иран тоже достать может
  13. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:24
    ИИ, говоришь? laughing

  14. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 12:38
    видимо детишки в школе были этой целью
  15. Demon Звание
    Demon
    0
    Сегодня, 12:45
    Вот и ответ, почему бахнули школу. На основе всех полученных разведданных с помощью ИИ составили список приоритетных целей, а на проверку актуальности данных забили болт. В итоге смена места дислокации одной из целей привело к печальным последствиям. Из открытых источников информации: Школа расположена приблизительно в 60 метрах от базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), атакованной в тот же день. Согласно спутниковым снимкам, в 2013 году здание школы являлось частью базы, но к сентябрю 2016 года оно было отделено от базы стеной; согласно утверждению анонимного американского чиновника в комментарии The Wall Street Journal, ранее здание школы использовалось как штаб-квартира КСИР.
    Второй вероятный сценарий: стечение обстоятельств. Били по базе, в результате работы ПВО ракета отклонилась от заданной траектории и попала в соседнее здание. Если опираться на заявления сторон, что ракетные удары были высокоточными, вероятность этого сценария не велика.