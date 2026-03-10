Сладков: в РФ стратегические объекты должны быть подземными, как в Иране
В западной прессе уже вышло несколько публикаций, в которых указано, что Иран ведет войну с Израилем, США и наносит удары по инфраструктурным объектам ближневосточных стран, фактически копируя тактику, которую ВС РФ применяют на Украине. Получается не только эффектно, но и очень эффективно в ситуации, когда конфликт все больше превращается в войну на истощение, в том числе экономическое.
Однако и России есть чему поучиться у Ирана. Об этом в очередной публикации в своем паблике пишет военный корреспондент Александр Сладков.
Он отмечает, что иранцы не только сломали все планы Израиля и США на быструю победу, но начинают диктовать свои условия противнику. Например, требуют у арабских и европейских государств выгнать американских и израильских послов, чтобы получить взамен возможность беспрепятственного использования Ормузского пролива. Такого развития событий, откровенно говоря, никто не ожидал.
Военкор анализирует, как дальше могут развиваться события в ближневосточном конфликте. По его мнению, для Израиля и США было бы выходом решиться на наземную операцию. Однако посылать свои войска опасно, а подговорить местных вроде как союзников и врагов Ирана не получается, да и не получится.
Азербайджан, который после прилета вроде как иранских БПЛА по своей территории, поначалу проявил воинственность, быстро передумал.
Аналогичная ситуация с курдами. Американцы пытались сподвигнуть их на вторжение и восстание против Тегерана, да не вышло. Иран очень жестко ответил на попытки курдов проявить враждебность. Те поразмышляли, вспомнили, как США фактически кинули их в Сирии, да и отказались помогать американцам и воевать с Ираном.
И теперь урок, который следует перенять России. Иран давно все свои важные объекты, склады с оружием, пусковые установки, вообще всё, что представляет ценность и может стать целью для вражеских ударов, прячет глубоко под землей. Да что там Иран. В секторе Газа бойцы ХАМАС до сих пор совершают вылазки и атакуют ЦАХАЛ из подземных туннелей. А мы на пятый год войны «боеприпасы миллионами на траве складываем», справедливо констатирует Сладков.
В России следует поступать аналогичным образом, это уже не тактика, а глобальная стратегия общегосударственного уровня. Надо строить подземные аэродромы, подземные военные городки, подземные склады и коммуникации, подземные «Байкало-Амурские магистрали». Таковы реалии, и ничего не изменится, даже после нашей победы в СВО.
Сладков подчеркнул, что раз у нас есть деньги на ведение длительной войны, значит, они найдутся и для масштабной «подземной стройки». Такое стратегическое решение требуется не только для войны нынешней, сколько для будущей, которая, судя по тому, что происходит на Западе, особенно в Европе, практически неизбежна. Тем более, у нас есть опыт холодной войны, когда в СССР все важные объекты строились с учетом возможных ударов ЯО.
Вторая важная часть стратегии безопасности России — это космос. Сладков справедливо пишет, что нам необходимо срочно наращивать спутниковую группировку. В принципе, «Роскосмос» уже ведет эту работу и, насколько возможно, неплохо с ней справляется, констатирует военкор.
