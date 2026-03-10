Сладков: в РФ стратегические объекты должны быть подземными, как в Иране

А кто пойдет? Азербайджан? Так в ответ же персы превратят всю нефтяную структуру Алиева в дым и пепел, и он понял это, и вовремя остановился.

И все нефтяные коммуникации у нас, как пупы Земли. У немцев вон еще при Гитлере один госпиталь классический, а под ним, еще один госпиталь, только глубоко под землей.

Вывод какой? Возрождение строительных войск России необходимо. Даже если мы победим в СВО буквально завтра, война для нас не закончится.

Мы великая Россия, и дела наши должны быть великими, стратегическими. По-другому никак!