Сладков: в РФ стратегические объекты должны быть подземными, как в Иране

В западной прессе уже вышло несколько публикаций, в которых указано, что Иран ведет войну с Израилем, США и наносит удары по инфраструктурным объектам ближневосточных стран, фактически копируя тактику, которую ВС РФ применяют на Украине. Получается не только эффектно, но и очень эффективно в ситуации, когда конфликт все больше превращается в войну на истощение, в том числе экономическое.

Однако и России есть чему поучиться у Ирана. Об этом в очередной публикации в своем паблике пишет военный корреспондент Александр Сладков.



Он отмечает, что иранцы не только сломали все планы Израиля и США на быструю победу, но начинают диктовать свои условия противнику. Например, требуют у арабских и европейских государств выгнать американских и израильских послов, чтобы получить взамен возможность беспрепятственного использования Ормузского пролива. Такого развития событий, откровенно говоря, никто не ожидал.

Военкор анализирует, как дальше могут развиваться события в ближневосточном конфликте. По его мнению, для Израиля и США было бы выходом решиться на наземную операцию. Однако посылать свои войска опасно, а подговорить местных вроде как союзников и врагов Ирана не получается, да и не получится.

Азербайджан, который после прилета вроде как иранских БПЛА по своей территории, поначалу проявил воинственность, быстро передумал.

А кто пойдет? Азербайджан? Так в ответ же персы превратят всю нефтяную структуру Алиева в дым и пепел, и он понял это, и вовремя остановился.

Аналогичная ситуация с курдами. Американцы пытались сподвигнуть их на вторжение и восстание против Тегерана, да не вышло. Иран очень жестко ответил на попытки курдов проявить враждебность. Те поразмышляли, вспомнили, как США фактически кинули их в Сирии, да и отказались помогать американцам и воевать с Ираном.

И теперь урок, который следует перенять России. Иран давно все свои важные объекты, склады с оружием, пусковые установки, вообще всё, что представляет ценность и может стать целью для вражеских ударов, прячет глубоко под землей. Да что там Иран. В секторе Газа бойцы ХАМАС до сих пор совершают вылазки и атакуют ЦАХАЛ из подземных туннелей. А мы на пятый год войны «боеприпасы миллионами на траве складываем», справедливо констатирует Сладков.



И все нефтяные коммуникации у нас, как пупы Земли. У немцев вон еще при Гитлере один госпиталь классический, а под ним, еще один госпиталь, только глубоко под землей.

В России следует поступать аналогичным образом, это уже не тактика, а глобальная стратегия общегосударственного уровня. Надо строить подземные аэродромы, подземные военные городки, подземные склады и коммуникации, подземные «Байкало-Амурские магистрали». Таковы реалии, и ничего не изменится, даже после нашей победы в СВО.



Вывод какой? Возрождение строительных войск России необходимо. Даже если мы победим в СВО буквально завтра, война для нас не закончится.

Сладков подчеркнул, что раз у нас есть деньги на ведение длительной войны, значит, они найдутся и для масштабной «подземной стройки». Такое стратегическое решение требуется не только для войны нынешней, сколько для будущей, которая, судя по тому, что происходит на Западе, особенно в Европе, практически неизбежна. Тем более, у нас есть опыт холодной войны, когда в СССР все важные объекты строились с учетом возможных ударов ЯО.



Вторая важная часть стратегии безопасности России — это космос. Сладков справедливо пишет, что нам необходимо срочно наращивать спутниковую группировку. В принципе, «Роскосмос» уже ведет эту работу и, насколько возможно, неплохо с ней справляется, констатирует военкор.

Мы великая Россия, и дела наши должны быть великими, стратегическими. По-другому никак!
  1. Наводлом Звание
    Наводлом
    +16
    Сегодня, 10:30
    Десятины от московского бюджета будет более чем достаточно.
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +16
      Сегодня, 10:35
      Правильно Сладков предлагает- осталось самая "малость" наших олигархов и казнокрадов распотрошить, но это к сожалению только при социализме возможно....
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +4
        Сегодня, 10:49
        Цитата: vasyliy1
        наших олигархов и казнокрадов распотрошить
      2. frruc Звание
        frruc
        +14
        Сегодня, 10:49
        Иран ведет войну с Израилем, США ....фактически копируя тактику, которую ВС РФ применяют на Украине.

        Хммм, ругаться матом не стану, одни эмоции.
        раз у нас есть деньги на ведение длительной войны, значит, они найдутся и для масштабной «подземной стройки».

        Денег надолго еще хватит ? Для масштабных "подземных строек" нужно перестать воровать бюджетные деньги и сделать расходы страны прозрачными. А также отказаться от неэффективного управления.
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Сегодня, 12:46
          Цитата: frruc
          сделать расходы страны прозрачными.

          Прозрачными для КОГО ?
          Военный бюджет по определению должен быть максимально закрыт , особенно во время войны и военной угрозы . Враг наши сводки и статистику тоже считает .
          Цитата: frruc
          отказаться от неэффективного управления.

          Это кадровый вопрос . В РФ традиционно шел именно Отрицательный Отбор . Страной управляют троешники и двоешники . Кому в таких условиях кадровыми вопросами заниматься ? Чтоб привлекать к управлению гениев , привлекающий сам должен быть как минимум не посредственностью и не комплексовать перед ними .
          У гениев своя гордость , им и.ди.0.там служить зазорно . А у нас вся вертикаль выстроена МИ-6 с 90-х исключительно из наихудшего человеческого материала . Государство нуждается к качественном обновлении управленческих кадров ...
          Ответ знают все : "А зачем ?" .
          1. frruc Звание
            frruc
            0
            Сегодня, 12:56
            bayard
            Военный бюджет по определению должен быть максимально закрыт , особенно во время войны и военной угрозы .

            Конечно закрыт. Все статьи силовых структур у нас находятся под соответствующим грифом.
            А должен бюджет ясен и понятен для подрядных, ревизионных и контролирующих органов.
            Государство нуждается к качественном обновлении управленческих кадров

            И начинать надо с законодательной власти.
      3. Last centurion Звание
        Last centurion
        +7
        Сегодня, 11:13
        Вы представляете какая денежная масса до СВО "куда-то" девалась?
        Как СВО закончится так весь объем средств снова уедет на Кипр и крипту, на ламборджини, яхты и эскортных лабутенщиц. А не на ангары/эллинги/подземные хранилища и прочие местные варианты старлинка.
        Всё будет также печально. Три арматы на параде и праздничный пейнтбол из танков.
      4. сайгон Звание
        сайгон
        +3
        Сегодня, 12:15
        Подземную Байкало Амурскую магистрали . Вот выдал так выдал . А он в курсе сколько лет тоннель Северомуйский строили ? А что не весь БАМ двух путка ? Но как всегда это мелочи . Некто Дмитриев так и совсем рыть с Чукотки на Аляску предложил . А что ближайшая жедезнодорожная структура район Нерюнгри ( рядом там рельсы кончаются и шпалоф нет) И рельеф на север Кавказ и Урал степями покажутся . Но главноек рыть.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +9
      Сегодня, 10:37
      hi Почему же раньше военкор не проявлял патриотизм и общественную сознательность, почему не обивал пороги МО и ГШ, глядишь и экс-тесть блогера до сих пор был бы на боевом посту на танковых биатлонах и строил бы города-миллионники в Сибири и на Дальнем Востоке и воровали бы меньше, чем сейчас ( САРКАЗМ ).
      fool
      1. axren1 Звание
        axren1
        +6
        Сегодня, 10:47
        Ну вообще то он никому ничего не должен, а кто должен фломастерами балуются ...
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 11:04
        ZovSailor
        Почему же раньше военкор не проявлял патриотизм и общественную сознательность

        Вот г-н Пригожин (ЧВК Вагнер) тоже как бы был патриотически настроен и где он ? Ушел в небытие и о нем стараются не вспоминать.
    3. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      +3
      Сегодня, 11:00
      Учитывая аппетиты чиновников МО, думаю вряд-ли. :)
    4. Дедок Звание
      Дедок
      +4
      Сегодня, 11:04
      Десятины от московского бюджета будет более чем достаточно.

      вы предлагаете замахнуться на "святое"?
    5. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 11:12
      Наводлом
      Десятины от московского бюджета будет более чем достаточно.

      Московский бюджет съежился на 10 % , в том числе инвестиции и др. доходы.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +10
    Сегодня, 10:33
    При наших Цаликовых и Ивановых в МО проблематично что либо строить...все за что они берутся превращается в бесконечный распил денег...короче говоря в ничто.
    Денег у МО были триллионы...освоили только то что ушло на ЯО...где остальное?
    На наш флот больно смотреть.
    Ангары для дальней авиации давно можно было понастроить.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +5
      Сегодня, 10:42
      Ангары для дальней авиации давно можно было понастроить.

      ++++
    2. nerovnayadoroga Звание
      nerovnayadoroga
      +8
      Сегодня, 11:05
      Так под Ригой новейшую подземную базу авиации оставили вместе со всем оборудованием новейшим на то время, НАТО офигело от такого подарочка, у меня отец там работал на монтаже, рассказывал...
    3. opuonmed Звание
      opuonmed
      +5
      Сегодня, 11:11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      освоили только то что ушло на ЯО.

      не факт и не кто не узнает как на самом деле все засекречено
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 11:55
        opuonmed
        не факт и не кто не узнает как на самом деле все засекречено

        Статьи расходов на все силовые структуры у нас под грифом "Секретно".
    4. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 11:16
      При наших Цаликовых и Ивановых в МО проблематично что либо строить...

      Мин. обороны как и некоторые другие министерства и ведомства погрязли в рутине. Об этом все знают, но предпочитают молчать.
    5. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      +1
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      При наших Цаликовых и Ивановых в МО .....
      Ещё Сердюкова можно вспомнить с его реформами. Один перенос штаба Военно-морского флота (ВМФ) России из под московского противоракетного зонтика в Санкт-Петербург, под самый нос НОТОвцев, чего стоит. Кстати сказать, он и сейчас там находится, хотя ряд его структур в Москву вернули.
    6. Попуас Звание
      Попуас
      +3
      Сегодня, 11:47
      С ЯО тоже вилами по воде... recourse ..этого же никто не видел и надеюсь не увидит,как случилось перевооружением на 70% современного оружия hi ...А как до дела дошло так оказался пшик yes...Если подумать,почему Европа так нанлеет feel как бы с ЯО пшик не случился recourse
    7. самый главный Звание
      самый главный
      +2
      Сегодня, 12:16
      Ангары для дальней авиации давно можно было понастроить.
      Ангары для всей авиации надо строить, да ещё и с запасом на аэродромах рассредоточения. Причем ангары должны быть тоже рассредоточены на случай ядерного удара и да, с учетом такого удара. А между ангарами подземные ходы для передвижения личного состава и подвоза боеприпасов. И это не прихоть, а необходимость для выживания России.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 10:41
    Так закапываться или взлетать? what
    1. роман66 Звание
      роман66
      +5
      Сегодня, 11:05
      Делать хоть что-то, а не воровать под чистую!
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +6
        Сегодня, 11:09
        Роман hi ты, меня удивляешь.... Где живешь?
        "Разбудите меня лет через сто, и спросите: что сейчас делается в России....
        Я отвечу пьют и воруют. " (М. Салтыков-Щедрин)
        wink
  4. ettore Звание
    ettore
    +4
    Сегодня, 10:42
    В России следует поступать аналогичным образом, это уже не тактика, а глобальная стратегия общегосударственного уровня. Надо строить подземные аэродромы, подземные военные городки, подземные склады и коммуникации, подземные «Байкало-Амурские магистрали». Таковы реалии, и ничего не изменится, даже после нашей победы в СВО.

    В народе есть поговорка- Подальше положишь, поближе возьмёшь.
    Все прекрасно понимают, российское начальство этого не допустит.
  5. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +7
    Сегодня, 10:45
    Ну говорить то можно что угодно . Сколько халва не говори , во рту слаще не станет
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +18
    Сегодня, 10:48
    Сладков: в РФ стратегические объекты должны быть подземными, как в Иране

    Не понимаю, что творится - массовое разжижение мозгов? Я служил срочную в ПВО страны 1988г., у нас все объекты были начиная от КП заканчивая местом хранения изделий были или подземные или заглубленые. ЗРК С-200 нас прикрывали С-75, кроме этого по периметру стояли станки для установки ДШК по низколетящим целям. Ничего придумывать не надо, просто надо расстрелять пару пузатых генералов.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +4
      Сегодня, 11:06
      Цитата: Холостой_пистон
      Ничего придумывать не надо

      Надо. Я тоже служил в ПВО в конце 80-х и знаю, что тогда бардака в армии тоже хватало. Одного пролёта Руста хватило, чтобы сделать выводы, но к развалу Союза их видимо никто так и не сделал.
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:06
      Пару ....десятков... Сотен????
    3. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 11:28
      Холостой_пистон
      ....все объекты были начиная от КП заканчивая местом хранения изделий были или подземные или заглубленые.

      Я тоже служил в "подземной авиации" , сейчас многие КП , др. объекты пришли в негодность, Некоторые из них просто затоплены грунтовыми водами, с потолков вода капает со всеми побочными последствиями.
      1. Холостой_пистон Звание
        Холостой_пистон
        +4
        Сегодня, 11:34
        Так я о чём, тому же Сладкову, Соловьёву не хватает смелости сказать правду. Что существующее в России государство не способно выигрывать войны, развивать экономику, науку, у данного государства одна цель, это извлечении прибыли для своих учредителей.
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 11:47
          Холостой_пистон
          у данного государства одна цель, это извлечении прибыли для своих учредителей.

          Пока есть что выкачивать из земли, пилить, рубить и распродавать, будем и дальше тащиться.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 10:54
    Цитата: axren1
    а кто должен фломастерами балуются ...
    Бюджет пилят. Так будет вернне
  8. akropin Звание
    akropin
    +3
    Сегодня, 10:55
    Осталось малость. Перевезти объекты стратегического уровня, заводы, управление в сторону Уральских гор. Ой... А как же московская прописка? )
  9. Konnick Звание
    Konnick
    -6
    Сегодня, 10:56
    Сладков предлагает деньги закопать. Ракеты и снаряды сохраним в случае серьезной заварухи, а кто ими стрелять будет нет. Нужна серьезная активная защита и она есть, только мало. А троглодит Сладков хочет жить в пещерах, но от серьезного оружия надо очень глубоко зарыться...
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 11:35
      Konnick
      она есть, только мало.

      Сразу пришла на память атака дронов на крупный склад боеприпасов ГРАУ под открытым небом, вблизи Торопца Тверской области произошла в сентябре 2024 года, вызвав детонацию, мощные пожары и сейсмические толчки.
      Все рвалось и разлеталось не одни сутки.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +1
        Сегодня, 11:41
        Цитата: frruc
        Konnick
        она есть, только мало.

        Сразу пришла на память атака дронов на крупный склад боеприпасов ГРАУ под открытым небом, вблизи Торопца Тверской области произошла в сентябре 2024 года, вызвав детонацию, мощные пожары и сейсмические толчки.
        Все рвалось и разлеталось не одни сутки.

        Никто не позаботился о защите с воздуха...а подземные склады как в Иране, так и у нас можно просто завалить вход и досвидания боеприпасы. Склады для отпуска боеприпасов должны быть достаточно распределены, мобильны и замаскированы, а крупные базы хранения должны прикрыты ПВО
  10. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +5
    Сегодня, 11:00
    Выдать ему лопату и пусть закапывает ЧТЗ.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 11:07
      Выдать ему лопату и пусть закапывает ЧТЗ.

      а ЧТЗ - еще делает тракторы?
      1. Попуас Звание
        Попуас
        0
        Сегодня, 11:53
        При великом кормчем перестал sad ..как и многое другое hi
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 12:46
        Ну, пусть будет "Уралвагонзавод"))) вопрос не в названии, вопрос в объеме работ. Сколько нужно техники, людей, ГСМ, времени и прочее, чтобы заглубить хотя бы на пару метров в грунт, огромный завод?
  11. Туре Хунд Собака Звание
    Туре Хунд Собака
    +2
    Сегодня, 11:02
    Всё правильно , да только Сладков не учитывает того , что в Иране таких как у нас " эффективных менеджеров" нет потому и подземные укрытия и многое другое есть.
  12. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    0
    Сегодня, 11:02
    Он отмечает, что иранцы не только сломали все планы Израиля и США на быструю победу, но начинают диктовать свои условия противнику.
  13. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +2
    Сегодня, 11:05
    Он отмечает, что иранцы не только сломали все планы Израиля и США на быструю победу, но начинают диктовать свои условия противнику.

    …Ага-ага…Сколько лет война идёт? Пятый год?… Сладенький троллит. :)
  14. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +7
    Сегодня, 11:06
    Статье от меня жирный плюс.
    Живу в Донецке и знаете с 2014г ни одно бомобоубежище в городе не было задействовано ни для людей ни для хранения БК а убежищ у нас и в целом на Донбассе огромное множество, но ни одно не функционирует по прямому назначению, знаю некоторые для выращивания грибов использовали. Всегда удивляло сколько располаг у нас в пух и прах разнесли с людьми которые где угодно находились только не под землей.
    С другой стороны ВСУ активно пользуются бомобоубежищами, например в Курахово я знаю что на предприятии на котором я когда то работал бомобоубежище активно использовалось, причем туда можно было заехать на машине грузовой и там хранили БК, речь бывшем заводе ЖБИ в Курахово.
    1. multicaat Звание
      multicaat
      +1
      Сегодня, 11:14
      Цитата: mad-max78
      но ни одно не функционирует по прямому назначению

      в Израиле большинство бомбоубежищ - это помещения на первых этажах.
      максимум от чего они спасут - пыль и осколки и м.б. от ударной волны.
      так что о московском метро в качестве убежища большинство могут только мечтать.
  15. multicaat Звание
    multicaat
    +5
    Сегодня, 11:11
    автор
    Военкор анализирует

    уже смешно. Автор проверяйте информацию прежде чем постить фантастику.
  16. miry_mir Звание
    miry_mir
    +5
    Сегодня, 11:14
    о чем можно говорить если ангары нормальные для самолетов не построили, зашевелились после того как потеряли столько самолетов, еще пытались отмазаться типа они старые. До того момента когда начнут строить подземные объекты пройдет несколько десятков лет, а потом скажут что невыгодно их содержать и забросят. А вообще по стране много заброшенных таких объектов уже построенных во времена ссср, но заброшенных и разворованных. минимум половина пригодна после некоторого ремонта.
  17. solar Звание
    solar
    +3
    Сегодня, 11:15
    Надо строить подземные аэродромы, подземные военные городки, подземные склады и коммуникации, подземные «Байкало-Амурские магистрали».

    Все придумали до нас еще в советские времена.
  18. mad-max78 Звание
    mad-max78
    -1
    Сегодня, 11:15
    Цитата: multicaat
    Цитата: mad-max78
    но ни одно не функционирует по прямому назначению

    в Израиле большинство бомбоубежищ - это помещения на первых этажах.
    максимум от чего они спасут - пыль и осколки и м.б. от ударной волны.
    так что о московском метро в качестве убежища большинство могут только мечтать.

    Для чего вы привели пример Израиля, мы с Израилем воюем?
  19. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +2
    Сегодня, 11:24
    Это понятно и не сладкову. Только кто за это все будет платить? Сладков? Денег нет столько в стране.
  20. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 11:26
    Надо строить подземные аэродромы, подземные военные городки, подземные склады и коммуникации, подземные «Байкало-Амурские магистрали».

    Сразу мне вспомнились "Маскировщики" Юза Алешковского.
  21. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 11:32
    Да ни хрена, строят цеха их сэндвич панелей под важнейшее производство и в ус не дуют, сам свидетель тому
  22. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    +2
    Сегодня, 11:39
    Когда деньги лелись рекой нехрена не делали,а вы сейчас хотите,пишут экономика в шаге от стогнации,эти рукамиводители нехрена немогут,кроме продажи ресурсов и вывода денег за бугор у них одна извилина и та прямая.
  23. megadeth Звание
    megadeth
    0
    Сегодня, 11:42
    Прям сама очевидность, пусть по чаще читает "комменты" на ВО и будет ему счастье. А так госпитали, производство БПЛА, небольшие производства военной продукции и т.д, можно уже сейчас, после небольшой реконструкции переводить под землю, благо заброшенной инфраструктуры (бункеров, укрытий техн. и т.д) после СССР (СА) осталось не меренно...имхо
  24. Ильнур Звание
    Ильнур
    +1
    Сегодня, 11:44
    значит, они найдутся и для масштабной «подземной стройки».

    Нет, не найдутся, откуда они найдутся, если 26 лет и сейчас деньги утекают из страны и оседают в карианах, а если бы и нашлись, то их бы разворавали, строительство оборонительных сооружений в Курской области тому пример, тому пример и уровень воровства в МО...
    Это можно было строить при СССР, в которой, если "украл, выпил", то сразу в тюрьму, или расстрел, и масштабы были не те, и условии для воровства на государственном уровне не были, в отличие от нынешних, в котором воровство это система, вертикаль, кто построил, сами знаете кто...
  25. Arzt Звание
    Arzt
    +1
    Сегодня, 11:45
    А сколько это стОт он представляет? Там еще при СССР было нарыто стоимостью, как город Ленинград по деньгам. fellow
  26. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 11:51
    То есть ядерное оружие не будут применять или будут ???? Тогда лучше строить ядерные бункеры глубокие для разных целей.
  27. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 11:53
    В России следует поступать аналогичным образом, это уже не тактика, а глобальная стратегия общегосударственного уровня. Надо строить подземные аэродромы, подземные военные городки, подземные склады и коммуникации, подземные «Байкало-Амурские магистрали». Таковы реалии, и ничего не изменится, даже после нашей победы в СВО.


    Твиторный "воЕнкор" в курсе скока оно стоит?
    Подземный аэродром(он что, мультиков 80х обсмотрелся?), даже если только для взлета и истебителей это ангар длиннейший выходяжий на обрыв или просто на поле.
    Это чучуть дешевле чем мое предположение метро Калининград-Владивосток прорыть.
    И то я предлагал пленным бандеровцам это поручить(сделают - свободны), а тут самим надо делать.
  28. Кирилл_4 Звание
    Кирилл_4
    +3
    Сегодня, 11:54
    "Каждый поручик - Бонапарт! Каждый прибывший - принц Савойский. Только воевать некому!"(с)
  29. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    +1
    Сегодня, 12:02
    авось и так сойдёт, страна не пуганных идиотов, сами у себя воруют, генералы у армии, чиновники у народа
  30. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    Сегодня, 12:05
    Тратить триллионы для сохранении чистоты белых перчаток?
    .
    Оборона держится не стенами, а воинами на стенах и волей правителей. ВРАГ ДОЛЖЕН БОЯТЬСЯ НАПАДАТЬ.
  32. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +1
    Сегодня, 12:11
    Действительно! Нужно 10-15 подземных заводов и баз, чтобы враг не смог уничтожить все в ходе первого удара!
    1. olbop Звание
      olbop
      0
      Сегодня, 12:29
      Маловато будет. Боюсь, что важнейшие для обороны объекты исчисляются сотнями.
  33. Berg Berg Звание
    Berg Berg
    +1
    Сегодня, 12:20
    А смысл если на этих объектах будут работать украинцы-ждуны ? Думаете что нет предателей что из десятка миллиона переехавших в Россию их нет ?
  34. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:25
    Идея хорошая, красивая, правильная, но абсолютно не реализуемая.
  35. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 12:26
    Легко вбрасывать подобные, вроде бы хорошие идеи, но спорные с точки зрения ценовой целесообразности и своевременности. Я также могу вбросить пару-тройку таких идей, да и другие форумчане тоже. Но вот где реально взять деньги, материальные ресурсы, рабочую силу и т.д. "Раскулачиванием" олигархов и даже сменой правительства тут не обойдешься.
    Полезно также вспомнить, куда ведет дорога, устланная прекраснодушными намерениями.
  36. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 12:33
    Для начала нужно, чтобы государственное устройство было, как в Иране и я не про власть аятол, а про то, что убитый Али Хаменеи запретил своим родственникам заниматься бизнесом, чтобы не дискредитировать систему власти. Про разворовывание бюджета я вообще молчу: в Иране за такое повесили бы, а не перевели на другую должность, как одного российского оленевода-биатлониста.
  37. MIV040923 Звание
    MIV040923
    0
    Сегодня, 12:35
    Да, до этого, конечно же, никто не знал что и как должно быть...
  38. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 12:46
    если ангары для самолётов начали строить спустя годы после начала СВО, то подземные укрытия разного рода начнут строить через десятилетие .