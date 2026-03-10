В ГШ ВСУ заявили, что «почти восстановили контроль над Днепропетровщиной»
Начальник главного оперативного управления ГШ ВСУ Александр Комаренко сделал заявление, которое активно обсуждается на самой Украине. По словам украинского генерала, «ВСУ освободили практически всю территорию Днепропетровской области».
Комаренко:
Причём ни одно из «освобождённых» ВСУ сёл на Днепропетровщине Комаренко не назвал.
В украинских пабликах началось активное обсуждение слов начальник ГУО Генштаба ВСУ. В частности, отмечается, во-первых, непонятно, о каком «почти полном освобождении Днепропетровской области он говорит, так как ГШ ВСУ ранее вообще не подтверждал потерю территорий в этом регионе», во-вторых, никакого «освобождения конкретных населённых пунктов ВСУ» не показывает даже ресурс ГУР DS.
В украинских СМИ:
Напомним, что на данный момент ВС РФ контролируют в Днепропетровской области не менее 20 населённых пунктов, включая пгт Новопавловка.
