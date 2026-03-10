В ГШ ВСУ заявили, что «почти восстановили контроль над Днепропетровщиной»

11 517 24
В ГШ ВСУ заявили, что «почти восстановили контроль над Днепропетровщиной»

Начальник главного оперативного управления ГШ ВСУ Александр Комаренко сделал заявление, которое активно обсуждается на самой Украине. По словам украинского генерала, «ВСУ освободили практически всю территорию Днепропетровской области».

Комаренко:



Под контролем противника остаются три небольших населённых пункта, ещё в трёх проводится зачистка.

Причём ни одно из «освобождённых» ВСУ сёл на Днепропетровщине Комаренко не назвал.

В украинских пабликах началось активное обсуждение слов начальник ГУО Генштаба ВСУ. В частности, отмечается, во-первых, непонятно, о каком «почти полном освобождении Днепропетровской области он говорит, так как ГШ ВСУ ранее вообще не подтверждал потерю территорий в этом регионе», во-вторых, никакого «освобождения конкретных населённых пунктов ВСУ» не показывает даже ресурс ГУР DS.

В украинских СМИ:

Некоторое продвижение ВСУ в Днепропетровской области есть, но говорить о почти полном контроле не приходится. Если, конечно, не исходить из того факта, что было потеряно около 1% территории области, а значит, по логике Генштаба, контроль на 99% - и есть «практически полный контроль над территорией региона».

Напомним, что на данный момент ВС РФ контролируют в Днепропетровской области не менее 20 населённых пунктов, включая пгт Новопавловка.
24 комментария
  1. Венд Звание
    Венд
    +7
    Сегодня, 10:32
    Ну он имел ввиду. что укронацисты отступают и Днепропетровскую область освобождают от ВСУ))
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 10:56
      Ещё одни неугомонные. Один Иран побеждает, при этом гробы встретил, а эти всё Артёмовск контролируют с Покровском на пару....
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 11:44
        Цитата: Михаил-Иванов
        Ещё одни неугомонные.

        Можно конечно (и нужно) постебаться над заявлениями ГШ ВСУ, но как и в любой армии мира (государства) подобные заявления делают на внутреннюю аудиторию в рамках основных задач информационно-пропагандистской работы:

        ...-укрепление убежденности воинов в необходимости и важности вооруженной защиты Отечества, формирование у каждого военнослужащего чувства ответственности за судьбу страны, ее армии и флота, верности военной присяге и воинскому долгу;

        -повышение боевой готовности подразделений, укрепление воинской дисциплины и правопорядка информационными средствами;

        -формирование у военнослужащих и гражданского персонала армии и флота личной ответственности за выполнение поставленных задач...
    2. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 11:03
      Цитата: Венд
      Ну он имел ввиду. что укронацисты отступают и Днепропетровскую область освобождают от ВСУ))

      Вот только один вопрос, если мы везде держим позиции, а где то и наступаем, откуда возникает договорённость с Украиной об обмене 1500 пленных, 200 из которых, совсем недавно вернулись в Россию?
      Не думаю что наши мужики на фронте освобождают исконно русские земли, что бы потом на них сдаться в плен. При чем напомню, что последний крупный обмен в прошлом году был в ноябре.
      1. Венд Звание
        Венд
        -2
        Сегодня, 11:05
        Цитата: Canecat
        Цитата: Венд
        Ну он имел ввиду. что укронацисты отступают и Днепропетровскую область освобождают от ВСУ))

        Вот только один вопрос, если мы везде держим позиции, а где то и наступаем, откуда возникает договорённость с Украиной об обмене 1500 пленных, 200 из которых, совсем недавно вернулись в Россию?

        ДРГ просачиваются пленных берут, да и во время военных действий разные ситуации бывают. Особенно во время боя в населенных пунктах.
      2. Chack Wessel Звание
        Chack Wessel
        +1
        Сегодня, 11:09
        Непатриотичные вопросы задаёте, гражданин.
        1. Canecat Звание
          Canecat
          +4
          Сегодня, 11:11
          А критическое мышление оно такое не патриотическое... особенно когда знаешь откуда у чего ноги растут.
      3. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 11:20
        вы удивитесь на наши в плен попадали даже в 45 году
        1. Canecat Звание
          Canecat
          +3
          Сегодня, 11:24
          Не удивлюсь. Я не на столько плохо знаю историю. hi
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +4
            Сегодня, 11:26
            так к чему вопросы о пленных при городских боях?
            1. Canecat Звание
              Canecat
              0
              Сегодня, 11:32
              Вопрос о том, что смех и пренебрежительное отношение к противнику, равно как и к личному составу, неминуемо ведёт к поражению. hi
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                +2
                Сегодня, 11:36
                судя по всему вы что то путаете
                1. Canecat Звание
                  Canecat
                  0
                  Сегодня, 11:42
                  Конкретики добавьте, что и где я путаю.
                  1. Василенко Владимир Звание
                    Василенко Владимир
                    +1
                    Сегодня, 11:54
                    Вы все прекрасно поняли
                    Разговор шел о том что хозлы откровенно роиверают, это факт
                    Вы перевели стрелки на пленных
                    Зачем?
                    1. Canecat Звание
                      Canecat
                      0
                      Сегодня, 12:18
                      Т. е. когда ГШ бодро рапортует об освобождении, а через неделю по другим каналам мы узнаем, что по факту всё по другому, это одно. Когда вражеские ресурсы говорят об освобождении чего то там, это (пардон) ссут в уши. Двойные стандарты? Нет, не слышали?
                      А русские бойцы попавшие в плен, это не статистика ведения БД, это заслуга переговорщиков.
                      Можно говорить о подмене понятий и лапше на ушах. Но какой разгул, упомянутых ДРГ, должен быть в тылах, что бы за 3 месяца собрать 1500? По факту имеем, что две трети пленных, по сути брошены своими командирами. Или у нас этого нет? Тогда расскажите это дагестанцу, Герою России, который две недели в одиночку оборонял захваченный опорник. Которого нашли и вывели коптером соседи с фланга, а не его прямые командиры. Информацию при желании найдете в СМИ.
                      Будем возвращаться к тому, что украинцы привирают или может сначала свои конюшни почистим?
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 10:37
    Почти не считается........
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      +4
      Сегодня, 10:42
      Цитата: Mouse
      Почти не считается........


      "Один раз - не 22\7дорас!" (С) /ржёт/ :)
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:40
    ВСУ освободили практически всю территорию Днепропетровской области ❞ —

    — Необходимо всю территорию Днепропетровской области, и не только Днепропетровской, освободить от присутствия ВСУ ...
  4. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +3
    Сегодня, 10:51
    [quote]В ГШ ВСУ заявили, что «почти восстановили контроль над Днепропетровщиной»[/quote]
    Самое время ГШ ВСУ и ГШ МО РФ начать дуэль на курвиметрах.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:00
      Ага, скорее, на алкотестерах...
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 11:19
    сырок бред несет уже с месяц про какие то мифические 300 кв км, ни карт не показывает, ни названий населенных пунктов он не называет
    судя по всему откровенный наброс для скакуасов
  6. Asper_Daffy Звание
    Asper_Daffy
    0
    Сегодня, 11:25
    почти восстановили контроль над Днепропетровщиной


    Ключевое слово здесь "почти".

    Помнится, цыган приучал кобылу без еды обходится и почти приучил, но она "перед самой перемогой" сдохла request
  7. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 11:27
    Расскажите нам про «некоторое продвижение ВСУ в Днепропетровской области». Официально в России про это никто ничего не говорит вообще то. Врут?
  8. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 11:35
    В ГШ ВСУ заявили, что «почти восстановили контроль над Днепропетровщиной»

    На карте боевых действий это не отображается.