КСИР: Трамп лжёт об окончании войны, Иран сам решит, когда её заканчивать
Иран опровергает заявление Дональда Трампа о скором окончании войны. Как заявил спикер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммед Наини, Иран сам решит, когда ее заканчивать.
США не смогут закончить войну, потому что Иран намерен ее расширить. При этом Наини обвинил Трампа во лжи, призванной скрыть неудачи американских военных, так и не сумевших добиться ничего. По его словам, американские самолеты и корабли отступили на дальность более одной тысячи километров, а солдаты покинули военные базы и сидят в отелях по всему региону Ближнего Востока, скрываясь от иранских ракет.
Наши руки развязаны для расширения войны. Безопасность будет либо для всех, либо ни для кого. Именно мы решаем, когда закончится война.
Иран ждет появления в Ормузском проливе американской авианосной группы, которой угрожал Трамп, требуя открыть судоходство.
Ранее Трамп в интервью CBS заявил, что война с Ираном «практически завершена», потому что США якобы «разгромили» иранцев. Да и вообще конфликт идет с опережением графика.
Война практически завершена. У них нет флота, связи, военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, включая производство беспилотников. Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось.
