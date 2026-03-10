КСИР: Трамп лжёт об окончании войны, Иран сам решит, когда её заканчивать

КСИР: Трамп лжёт об окончании войны, Иран сам решит, когда её заканчивать

Иран опровергает заявление Дональда Трампа о скором окончании войны. Как заявил спикер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммед Наини, Иран сам решит, когда ее заканчивать.

США не смогут закончить войну, потому что Иран намерен ее расширить. При этом Наини обвинил Трампа во лжи, призванной скрыть неудачи американских военных, так и не сумевших добиться ничего. По его словам, американские самолеты и корабли отступили на дальность более одной тысячи километров, а солдаты покинули военные базы и сидят в отелях по всему региону Ближнего Востока, скрываясь от иранских ракет.



Наши руки развязаны для расширения войны. Безопасность будет либо для всех, либо ни для кого. Именно мы решаем, когда закончится война.

Иран ждет появления в Ормузском проливе американской авианосной группы, которой угрожал Трамп, требуя открыть судоходство.

Ранее Трамп в интервью CBS заявил, что война с Ираном «практически завершена», потому что США якобы «разгромили» иранцев. Да и вообще конфликт идет с опережением графика.

Война практически завершена. У них нет флота, связи, военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, включая производство беспилотников. Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +5
    Сегодня, 10:58
    А вот тут я не соглашусь! Трамп отвалит и глазом не моргнет. И ещё объявит себя победителем. Другой вопрос, продолжит ли войну Израиль....
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +11
      Сегодня, 11:04
      Израиль не в состоянии выстоять в длительном обмене массированными ракетными ударами.
      Даже с военной и финансовой помощью извне.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +5
        Сегодня, 11:05
        Ну хорошо, я с этим и не спорю. А что они делать будут, домой пойдут?))))
        Ну, тогда персы могут и продолжить, как этот мужик заявил....
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +4
          Сегодня, 11:23
          Трамп утверждает с наглой рожей -
          Иран им лично уничтожен…
          Что за Ираном будет Куба
          Трамп раскатал на Кубу губы…
          Ну а за Кубой будем мы…???
          Трамп говорит, что мы слабы…
          А может дать по этой роже,
          Чтоб боль почувствовал он тоже –
          Тогда лишь янки понимают,
          Когда их тоже убивают…
      2. multicaat Звание
        multicaat
        +4
        Сегодня, 11:30
        Нужно понимать что Израиль не обычная страна. Его ВПК серьезно выше обычной нормы из-за помощи США и на маленькую территорию приходится армия, которая в разы больше английской и сравнима с бундесвером или армией Франции.
        единственная слабость Израиля - география. Плотность размещения, уязвимость ключевых объектов, невозможность отступить или поменять позицию, частичная изолированность.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Михаил-Иванов
      Трамп отвалит и глазом не моргнет. И ещё объявит себя победителем.

      Как раз нашлось сообщение на эту тему:
      НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Советники президента США Дональда Трампа в частном порядке рекомендуют ему искать выход из войны против Ирана, чтобы не лишиться общественной поддержки. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
      По их сведениям, американского лидера удивляет, что Тегеран отказывается сдаваться. Окружение президента считает необходимым составить план выхода из военного конфликта и преподнести это как следствие достижения ВС США поставленных целей.
      И без того невысокий уровень общественной поддержки операции против Ирана в случае превращения ее в продолжительный конфликт может снизиться еще больше, указывает WSJ.
  2. Руслан М Звание
    Руслан М
    +13
    Сегодня, 11:00
    Именно мы решаем, когда закончится война.
    Лаврову с Песковым поучиться бы. А то впечатление, что кроме П.Толстого у нас никто прямо мысли выражать не может.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -4
      Сегодня, 11:15
      Цитата: Руслан М
      А то впечатление, что кроме П.Толстого у нас никто прямо мысли выражать не может.

      А как же неукротимый и беспощадный Дмитрий Анатольевич? Он тоже может.
      1. bayard Звание
        bayard
        -2
        Сегодня, 12:20
        Цитата: Монтесума
        А как же неукротимый и беспощадный Дмитрий Анатольевич? Он тоже может.

        Нет , ему вера не позволяет - Израиль в войне .
  3. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +12
    Сегодня, 11:01
    Иран сам решит, когда ее заканчивать.[quote][/quote]

    ИРАН точно знает что фашистам израилевым кабзда , а америкосы слиняют от туда,заодно и базы посыпятся,Трамп не понял куда он влез с своим (Бога избранным)шакалом израилевым фашистом,за смерть невинных ,приходит отдача,смерть израилю
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    -1
    Сегодня, 11:05
    В том же интервью для CBS Трамп заявил:
    .... американо-израильская операция развивается "значительно быстрее графика".

    Заодно выразил большое недовольство назначением нового иранского лидера и угрожал его ликвидировать, если он не будет выполнять амеро-израильские хотелки:
    Также он раскритиковал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. По данным WSJ, Трамп заявил, что считает этот выбор «большой ошибкой».
    Он добавил, что поддержит ликвидацию нового лидера Ирана, если тот не согласится отказаться от ядерной программы страны.
  5. Висенте Звание
    Висенте
    +3
    Сегодня, 11:05
    А в это время вчера Иран доставил 8 млн баррелей нефти в Сингапур - мониторинговые службы – RTRS. Вот это и есть контроль над нефтью по планам США ? Донни ты победил
  6. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +8
    Сегодня, 11:06
    Ничего пока не известно . Но в истории случалось и такое , что в оккупированной стране война продолжалась . Паритизанская .
    Совсем недавний пример , Афганистан .
    Все зависит от руководства и народа . Народ надо сплотить .
    Естественно желательно еще помощь союзников .
    Удастся ли КСИР это ?
    Пожелаем удачи , все таки иранцы защищают свою родину .
    1. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      -1
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Кузнец 55
      Народ надо сплотить .Удастся ли КСИР это ?


      ....в иранском Минабе сегодня прошли похороны учениц начальной школы. Здание попало под удар в первый день агрессии со стороны США и Израиля. Завалы еще разбирают, а цифры уже приводят в шок — 167 жертв....

      Это не аргумент для сплочения или в РФ совсем атрофировалось отношение к детским смертям и главное цена на газ и нефть?
      1. berlaga2005 Звание
        berlaga2005
        +1
        Сегодня, 12:22
        02.05.2014г. Одесса - один из основных аргументов Русской Весны
        1. Sovetskiy Звание
          Sovetskiy
          +1
          Сегодня, 12:28
          Цитата: berlaga2005
          02.05.2014г. Одесса - один из основных аргументов Русской Весны

          А потом Москва прислушалась в 2014 году к мнению Парижа и Берлина и признала результаты выборов президента Порошенко на Украине, а потом были Мински...
  7. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:08
    Вот это веская речь. Кому-то сильно неприятная, но пусть опровергнут, 5сли могут.
  8. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +3
    Сегодня, 11:11
    Трамп первым делом слиняет на расстояние недосягаемости, то есть выведут в Европу военных и технику.
    Что-то обратно за большую лужу в США поедет, что то на Юго-востоке Азии окажется.
    А страны залива сами будут искать перемирия с Ираном.
    Болтать ведь - не значит победить.
    Трампа ещё свои есть начнут и Демократы.
    Может и ещё покушение не одно будет от Демократов и прочих.
    Но Победы никакой нет.
    Это точно.
    1. multicaat Звание
      multicaat
      -3
      Сегодня, 12:00
      Цитата: Владимир Нижегородский
      Но Победы никакой нет.
      Это точно.

      США и Израиль уже добились частично своих целей. Бомбежка Ирана серьезно скажется на развитии страны и это даст возможность Израилю активно захватывать лидерство в регионе.
      Победы не будет только тогда, если Иран добьется какой-то компенсации от коалиции атакующих за нанесенный ущерб. В этом конфликте США уже в проигравших из-за издержек и потерь, и Иран тоже, но выигрывает по-крупному Израиль. Обратите внимание, что Израиль под шумок войны продолжил геноцид автономий у себя и близок к тому, чтобы полностью закрыть вопрос арабских анклавов.
  9. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:13
    Трамп и Путину,наверное,позвонил чтобы поделиться радостной вестью......вот только почему то не Макрону или Урсуле.....
    Трамп снова "миротворца" включает,опять поверим!??
  10. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 11:15
    Гнидам, занимающимся геноцидом, необходимо перезарядиться, пополнить запасы оружия, восстановить возможности рлс всех видов.
    Если только дать им шанс, открыть пролив, отпустить их поганое горло, все продолжится вновь.
  11. АИК05 Звание
    АИК05
    +3
    Сегодня, 11:22
    Вот это новость для америкосов, нежданчик от персов, как теперь запоет рыжий, что же такое придумает, навязался и как отвязаться не знает, давите персы дальше, Иран это 5000 летняя история и цивилизация, а сша это бандиты с большой дороги, могли воевать только с индейцами за счет преимущества в вооружении.
    1. sagitovich Звание
      sagitovich
      +1
      Сегодня, 11:27
      Совсем было бы красиво, судить Трампа, международным судом!
  12. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +4
    Сегодня, 11:23
    Трамп вляпался по крупному. Даже Путину позвонил на панике и отменил на время санкции против российской нефти. Ему еще отвечать за убийство 170 девочек томагавками в Иране. Если бы я был султан, то я не стал бы с этим детоубийцей разговаривать.
  13. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +3
    Сегодня, 11:26
    Теперь Ирану стоит дождаться когда американо-еврейские фашисты объявят о своей "победе" и все силы бросить на создание атомной бомбы,потому что эти народцы-убийцы понимают только язык ЯО.
  14. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 11:30
    КСИР: Любая арабская или европейская страна, которая выдворит послов Израиля и США со своей территории (читай-разорвёт дип.отношения с ними), с завтрашнего дня получит полное право и свободу прохода через Ормузский пролив.
  15. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +3
    Сегодня, 11:32
    Трамп и ложь это синонимы. Ничего удивительного.
  16. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 11:34
    Правильно, пусть народ Ирана решает, начинать войну, или заканчивать ее, где, когда, решает простой народ. И пусть так будет во всем мире.
  17. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    0
    Сегодня, 11:40
    Слиться по-тихому у Желтой Собаки уже не получится.
  18. Z-7478 Звание
    Z-7478
    -1
    Сегодня, 11:51
    США проиграли, что и предполагалось! Не с теми связались на этот раз. Поскольку ам скоро нечем будет воевать, они щас объявят, что всех победили, а потому заканчивают! Отползая на безопасное расстояние! ))) А Иран продолжит, думаю, наказывать Израиль, на территории которого скоро невозможно будет жить. Тель-Авив (более 4 млн. жителей) уже скоро будет поход на Газу. 75% воды у них - с опреснительных заводов, которые при желании легко можно превратить в металлолом. Не говоря уже о ядерном центре в Димоне и химических предприятиях, и всё это на небольшой территории - раза в два меньше площади Московской области. )
  19. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:56
    американские самолеты и корабли отступили на дальность более одной тысячи километров, а солдаты покинули военные базы и сидят в отелях по всему региону Ближнего Востока, скрываясь от иранских ракет.

    Доказательство силы самой первой армии мира. laughing А я думал, чего Иран по гостиницам арабов лупит. Там не восемь гробов приедет. Далеко не восемь.
  20. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:14
    И Вы знаете Уважаемые... Почему то я этому Мужчине верю...
  21. WIN969 Звание
    WIN969
    -1
    Сегодня, 12:32
    У трампа закончились ракеты, он больше не играет laughing
  22. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    0
    Сегодня, 12:58
    Тем временем Иран сократил число ракетных ударов почти в 10 раз, с 420 до 45 в день.
    Кто тут писал, что у Ирана ракет хоть попой кушай?
    Для тех, кто не в теме: ракеты, бьющие на 2 тыс км довольно дорогие, разв в 2 дороже Искандера. А массовое пр-во вряд ли сейчас возможно. Это вам не дроны гаражные. Одну ракету несколько заводов делают.