Драпатый: ВСУ ещё с января начали готовиться к возможному наступлению ВС РФ
Командование украинской армии еще с января начало подготовку к возможному масштабному наступлению российских войск. По словам командующего группировкой объединенных сил ВСУ Михаила Драпатого, в Киеве ожидают, что весной армия России существенно усилит наступательные действия.
В комментарии украинской прессе Драпатый рассказал, что в этом году Киев учел сезонные изменения погоды, а также оценил необходимые для ведения боевых действий запасы военной техники. Кроме того, командование ВСУ учитывает мнение командиров корпусов о том, как следует выстраивать оборону.
В то же время мэр Днепропетровска Борис Филатов* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), похоже, не разделяет оптимизма Драпатого и опасается, что его город вполне может стать одной из основных целей весенней кампании ВС РФ. По его мнению, российский Генштаб в настоящее время ждет, когда выдохнется «контрнаступление» Сырского, чтобы атаковать Павлоград и Днепропетровск. Филатов* пытается убедить командование ВСУ сосредоточить силы на обороне Днепропетровска, утверждая, что переход этого города под контроль России может стать переломным моментом всего украинского кризиса. Примечательно, что опасения Филатова* косвенно поддерживает и Зеленский, который, по своему обыкновению, бравурно заявляет о «крепости Днепропетровск».
