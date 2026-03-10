Драпатый: ВСУ ещё с января начали готовиться к возможному наступлению ВС РФ

2 214 6
Драпатый: ВСУ ещё с января начали готовиться к возможному наступлению ВС РФ


Командование украинской армии еще с января начало подготовку к возможному масштабному наступлению российских войск. По словам командующего группировкой объединенных сил ВСУ Михаила Драпатого, в Киеве ожидают, что весной армия России существенно усилит наступательные действия.



В комментарии украинской прессе Драпатый рассказал, что в этом году Киев учел сезонные изменения погоды, а также оценил необходимые для ведения боевых действий запасы военной техники. Кроме того, командование ВСУ учитывает мнение командиров корпусов о том, как следует выстраивать оборону.

Драпатый:
Учли, что будет весна — солнце, вода, лиственный покров, температура. Посчитали, сколько нам надо людей, боекомплектов, БПЛА, видеокамер, средств дистанционного минирования.

В то же время мэр Днепропетровска Борис Филатов* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), похоже, не разделяет оптимизма Драпатого и опасается, что его город вполне может стать одной из основных целей весенней кампании ВС РФ. По его мнению, российский Генштаб в настоящее время ждет, когда выдохнется «контрнаступление» Сырского, чтобы атаковать Павлоград и Днепропетровск. Филатов* пытается убедить командование ВСУ сосредоточить силы на обороне Днепропетровска, утверждая, что переход этого города под контроль России может стать переломным моментом всего украинского кризиса. Примечательно, что опасения Филатова* косвенно поддерживает и Зеленский, который, по своему обыкновению, бравурно заявляет о «крепости Днепропетровск».
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:36
    ❝ Драпатый:
    Учли, что будет весна – солнце, вода, лиственный покров, температура ❞ —

    — Это им, видимо, кто-то подсказал ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 11:39
      Какая говорящая фамилия..... wink
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:49
    поддерживает и Зеленский, который, по своему обыкновению, бравурно заявляет о «крепости Днепропетровск».

    Да. Да. Да. Не приходящий в нормальное сознание Володимир, про прочие старые многочисленные фортеции уже забыл и теперь рисует новые, тупо укладывая чубатых в землю и крематории. fellow
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +2
    Сегодня, 12:02
    Вот не помню кто сказал Матарола или Гиви (земля пухом им обоим) ... это не какие то украинцы - ОНИ ТАКИЕ ЖЕ КАК МЫ - РУССКИЕ - поэтому такие же как мы упертые бесстрашные и умные и хитрые
    ЗЫ Может не до словно - но суть я постарался передать .......
  4. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 12:18
    Такие высказывания -это вброс." усыпить бдительность" чтобы замять. что украинцы что то сами готовят
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 12:20
    Цитата: Андрей Малащенков
    ОНИ ТАКИЕ ЖЕ КАК МЫ - РУССКИЕ

    Не важно кто сказал... Все русские, кому СВО это важна, так говорят. Я добавляю, только с промытой головой. Мы с зеркалами воюем. Только они Манкурты.
    Есть книга такая Чингиза Айтматова "И дольше века длится день".
    Там сын попадает в плен. Его там долго перевоспитывают. До полного безразличия ко всему. А его долгое время разыскивает мама. В конце концов находит его, хочет увести его домой. А хозяин сына говорит ему, убей еë. И он еë равнодушно убивает.
    Вот с не братьями в принципе то же самое, по их желанию, сделали.