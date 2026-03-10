Разведгруппа ВСУ уничтожена при попытке проникнуть в Купянск

4 565 27
Разведгруппа ВСУ уничтожена при попытке проникнуть в Купянск

Украинская разведывательная группа уничтожена при попытке проникновения в Купянск. Как сообщают российские ресурсы, группу обнаружили с беспилотников.

Пока в Генштабе ВСУ рассказывают сказки, как ВСУ «контролируют» Купянск, а в самом городе всего «двадцать россиян», на самом деле ситуация там другая. На данный момент в Купянске нет сплошной линии обороны, идут ожесточенные бои как в черте города, так и на подступах к нему. Противник пытается прорваться, но наши атаки отражают. К тому же наши практически перерезали снабжение украинских формирований, вынуждая их искать пропитание и патроны в подбитой технике.



Вот одна из таких групп попыталась выйти на окраину Купянска, чтобы восполнить дефицит патронов. Для того чтобы их не засекли, украинцы переоделись в гражданскую одежду, спрятав оружие. Продвигаясь вдоль Оскола, они потихоньку вскрывали подбитую технику, собирая патроны и еду.

Группу засек наш разведывательный беспилотник, оператор подвел его ближе, чтобы разглядеть странных «гражданских». В это время у одного из всушников не выдержали нервы, и он открыл огонь по дрону. Попасть не сумел, беспилотник увернулся. Наш вызвал подмогу, после чего ударными FPV-дронами вся украинская группа была уничтожена.

Как потом было установлено, все ликвидированные всушники из состава 114-й бригады ТРО, выведенной из Купянска из-за потери боеспособности. Видимо, далеко не стали отводить, воевать-то некому.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +10
    Сегодня, 11:48
    Видимо, далеко не стали отводить, воевать-то некому.

    И как-то язык не поворачивается утверждать, что они - насильно мобилизованные no или что-то ... из братского
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:24
      Цитата: Теренин
      И как-то язык не поворачивается утверждать, что они - насильно мобилизованные

      Под мобиков, хлопцы из тербатов не покосят.
      "Членом добровольческого формирования может стать любой гражданин Украины в возрасте от 18 лет, изъявивший желание помочь терробороне, проживающий на территории общины, где действует добровольческое формирование".
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:52
    ❝ Украинская разведывательная группа уничтожена при попытке проникновения в Купянск ❞ —

    — Селфи, видимо, свидомые хотели сделать ...

    — ❝ Фотография девять на двенадцать
    С наивной подписью: «На память» ❞
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 11:52
    3 диверсанта засветилось с оружием.
    Шансов спастись от дрона ноль...все на виду.
    Не... сейчас открыто лезть в рейды в тыл противника глупо...засекут и уничтожат сразу...никакая подготовка не спасёт.
    По другому надо как то это делать. what
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:55
    Мир их праху не пожелаю...... Гореть им в геене огненной....
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 12:00
      Это два разных понятия, часто путаемых из-за схожего звучания. Гее́нна — это библейский символ ада и вечных мук (часто «геенна огненная»). Гие́на — это хищное млекопитающее. Между ними нет связи, кроме звукового сходства (паронимы), и «гиена огненная» — ошибочное выражение
      Геенна — место мучений (духовное/религиозное понятие).
      Гиена — животное (биологическое понятие)
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +3
        Сегодня, 12:02
        Исправил же... winked ......... А, Вы, глазастый.... hi
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +3
          Сегодня, 12:19
          hi Порой печатая смотришь на каждую клавишу. всё равно такого выдашь и исправить увы уже нельзя.
  5. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 11:58
    Украинская разведывательная группа уничтожена при попытке проникновения в Купянск...

    .Вот одна из таких групп попыталась выйти на окраину Купянска, чтобы восполнить дефицит патронов. Для того чтобы их не засекли, украинцы переоделись в гражданскую одежду, спрятав оружие. Продвигаясь вдоль Оскола, они потихоньку вскрывали подбитую технику, собирая патроны и еду.


    Как потом было установлено, все ликвидированные всушники из состава 114-й бригады ТРО, выведенной из Купянска из-за потери боеспособности.

    Если их вывели, то зачем им собирать еду и патроны в Купянске?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:07
      Цитата: Konnick
      Как потом было установлено, все ликвидированные всушники из состава 114-й бригады ТРО, выведенной из Купянска из-за потери боеспособности.

      Если их вывели, то зачем им собирать еду и патроны в Купянске?

      Бригаду-то вывели, но это не отменяет возможность провести разведку малочисленной группой, тем более, что бригаду могли недалеко отвести.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 12:07
        Цитата: Монтесума
        Цитата: Konnick
        Как потом было установлено, все ликвидированные всушники из состава 114-й бригады ТРО, выведенной из Купянска из-за потери боеспособности.

        Если их вывели, то зачем им собирать еду и патроны в Купянске?

        Бригаду-то вывели, но это не отменяет возможность провести разведку малочисленной группой, тем более, что бригаду могли недалеко отвести.

        За едой???
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 12:09
          Цитата: Konnick
          За едой???

          Попутные действия, наверняка с собой много не брали для мобильности.
          1. Konnick Звание
            Konnick
            -6
            Сегодня, 12:10
            Цитата: Монтесума
            Цитата: Konnick
            За едой???

            Попутные действия, наверняка с собой много не брали для мобильности.

            А патроны? И смысл в этой разведке, попасть под объектив БПЛА?
            Я боюсь грохнули мирных которые с голоду искали хоть какую-нибудь еду...
            Попахивает эта победная реляция нехорошо.
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              +1
              Сегодня, 12:16
              Цитата: Konnick
              А патроны? И смысл в этой разведке, попасть под объектив БПЛА?

              Неизвестно, сколько времени бродила эта группа на окраинах города, и вступала ли в боестолкновения. Не так просто стали шариться в подбитой технике, а от вероятности попасть под наблюдение БПЛА никто не застрахован.
              1. Konnick Звание
                Konnick
                0
                Сегодня, 12:18
                Цитата: Монтесума
                Цитата: Konnick
                А патроны? И смысл в этой разведке, попасть под объектив БПЛА?

                Неизвестно, сколько времени бродила эта группа на окраинах города, и вступала ли в боестолкновения. Не так просто стали шариться в подбитой технике, а от вероятности попасть под наблюдение БПЛА никто не застрахован.

                А зачем себя демаскировать, вся подбитая техника всегда наблюдается особо, так как это потенциальное убежище. То ли такие разведчики-любители
  6. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +3
    Сегодня, 12:01
    Что-то долго в Купянске бои идут... Сколько этих резервов там ещё осталось? Уже как 2 млн. потеряли, а они до сих пор не заканчиваются. Ни за что не поверю, что там одни наёмники воюют.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 12:31
      Цитата: Артур Грудинин
      Что-то долго в Купянске бои идут...

      Так звезду героя уже получил ответственный, теперь зачем торопиться
  7. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 12:06
    На улице весна, тепло, жизнь продолжается - и им этого надо?
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 12:07
    В это время у одного из всушников не выдержали нервы, и он открыл огонь по дрону. Попасть не сумел, беспилотник увернулся. Наш вызвал подмогу, после чего ударными FPV-дронами вся украинская группа была уничтожена

    Красиво. Молодцы парни дроноводы! Чубатым земля стекловатой.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      -4
      Сегодня, 12:16
      Цитата: alexputnik17
      В это время у одного из всушников не выдержали нервы, и он открыл огонь по дрону. Попасть не сумел, беспилотник увернулся. Наш вызвал подмогу, после чего ударными FPV-дронами вся украинская группа была уничтожена

      Красиво. Молодцы парни дроноводы! Чубатым земля стекловатой.

      А потом когда понадобятся эти дроны, а их потратили достаточно бестолково.
      Не пойму, то жалуются, что не хватает беспилотников, то на каких-то голодных и без патронов "разведчиков", которые разведывали запасы еды и патронов тратить минимум десяток ударных дронов
    2. Комментарий был удален.
    3. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 12:47
      Цитата: alexputnik17
      Красиво.

      Дайте ссылку на видео, тоже хочу посмотреть на красоту
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 12:15
    Цитата: Konnick
    боюсь грохнули мирных которые с голоду искали хоть какую-нибудь еду...

    Даже близко не мирные... smile на видео это чётко видно.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 12:33
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      на видео это чётко видно.

      А где видео?
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 12:30
    Цитата: Konnick
    голодных и без патронов "разведчиков", которые разведывали запасы еды и патронов тратить минимум десяток ударных дронов

    Прошу прощения, а Вы внимательно читаете? Эти "мирные" были с оружием, пополняли патроны и еду. Можно, наверное и 10 дронов истратить, а может 1-3. На тех, кто зачем то в гражданке ходит с оружием и не является военнослужащими ВС РФ, потому как, думаю, наши парни это проверяли.
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:38
    Цитата: Konnick
    А есть видео

    Я не видел. Мне повествования достаточно. И я им удовлетворен. И чем больше "поваров, водителей и прочих обеспечит елей" с оружием с той стороны, ищущих патроны с той будет уничтожена, эта благодатная русская земля будет чище.
    Вы после Вас оратора прочитайте, пожалуйста.
  12. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 12:48
    слушайте, а если у них со жратвой туго и они рыщут хавчик..мож им подкидывать отравленные пакеты и пайки с символикой рейха
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:51
    Цитата: Konnick
    Цитата: alexputnik17
    Красиво.

    Дайте ссылку на видео, тоже хочу посмотреть на красоту

    Вы очень все-таки внимательно докладчиков читаете. laughing Я не смотрел и не хочу... Мне видосов допросов мирных "поваров" из Мариуполя и Курской области хватило.