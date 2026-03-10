Разведгруппа ВСУ уничтожена при попытке проникнуть в Купянск
Украинская разведывательная группа уничтожена при попытке проникновения в Купянск. Как сообщают российские ресурсы, группу обнаружили с беспилотников.
Пока в Генштабе ВСУ рассказывают сказки, как ВСУ «контролируют» Купянск, а в самом городе всего «двадцать россиян», на самом деле ситуация там другая. На данный момент в Купянске нет сплошной линии обороны, идут ожесточенные бои как в черте города, так и на подступах к нему. Противник пытается прорваться, но наши атаки отражают. К тому же наши практически перерезали снабжение украинских формирований, вынуждая их искать пропитание и патроны в подбитой технике.
Вот одна из таких групп попыталась выйти на окраину Купянска, чтобы восполнить дефицит патронов. Для того чтобы их не засекли, украинцы переоделись в гражданскую одежду, спрятав оружие. Продвигаясь вдоль Оскола, они потихоньку вскрывали подбитую технику, собирая патроны и еду.
Группу засек наш разведывательный беспилотник, оператор подвел его ближе, чтобы разглядеть странных «гражданских». В это время у одного из всушников не выдержали нервы, и он открыл огонь по дрону. Попасть не сумел, беспилотник увернулся. Наш вызвал подмогу, после чего ударными FPV-дронами вся украинская группа была уничтожена.
Как потом было установлено, все ликвидированные всушники из состава 114-й бригады ТРО, выведенной из Купянска из-за потери боеспособности. Видимо, далеко не стали отводить, воевать-то некому.
