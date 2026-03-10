Два года назад над Дубаем летал B-1B Lancer, теперь — иранские БПЛА и ракеты
Более двух лет назад, в ноябре 2023 года, американский стратегический сверхзвуковой бомбардировщик B-1B Lancer совершил показательный полет на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow в Дубае (на видео). Демонстрационных вылета стратега на авиашоу было даже два.
Тогда абсолютно никто не мог даже в самых мрачных фантазиях предположить, что спустя два с лишним года этот крупнейший город в ОАЭ, символ роскоши, дорого туризма и сосредоточения богатых людей со всего мира, одно из самых безопасных мест на Земле, будет подвергаться атакам иранских беспилотников и ракет в новой войне, развязанной Израилем и США.
Хваленая американская армия не может, да и не старается, организовать защиту Дубая, как и остальных городов и важных объектов на территории союзных государств Персидского залива. Штаты даже свои базы и военные объекты в регионе толком прикрыть не могут.
На деле, тяжелый стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, разработанный компанией Rockwell International, ныне входящей в Boeing, — это своего рода «ветеран» американской боевой авиации. На вооружение он начал поступать в 1986 году и до сих пор остается одним из самых быстрых бомбардировщиков в арсенале ВВС США.
Самолет длиной 44,5 метра оснащен четырьмя двигателями General Electric F101 с форсажем, разгоняется до 1,2 Маха (около 1448 км/ч) и имеет межконтинентальную дальность полета. Внешне B-1 легко узнать по длинному фюзеляжу и крыльям изменяемой стреловидности: на маршевом участке крыло расправляют для экономии топлива, а на высокой скорости уводят назад. Такая схема позволяет сочетать дальность, скорость и работу на разных высотах.
Из истории В-1В, который изначально создавался в качестве носителя ядерного оружия для замены B-52 в противостоянии с СССР, но в 90-х прошлого века был переоборудован под обычные вооружения. Самолет впервые принял участие в боевых действиях в 1998 году во время операции «Лиса пустыни» в Ираке. Потом B-1B участвовал в операциях в Афганистане, Ираке и Ливии. В 2014–2016 годах на долю B-1B пришлось около 40% всех сброшенных боеприпасов в ходе авиаударов по целям на территории Сирии.
Главная сила B-1 не в скрытности, а в грузоподъемности. Самолет несет крупнейший среди американских бомбардировщиков запас обычных управляемых и неуправляемых боеприпасов, а три внутренних оружейных отсека вмещают до 75 тысяч фунтов нагрузки, то есть примерно 34 тонны. Один такой бомбардировщик может брать до 24 крылатых ракет. Такой набор вооружения превращает машину в удобный инструмент для кампаний, где нужно за короткое время накрыть сразу несколько объектов, от пусковых позиций до складов и узлов управления.
В текущем конфликте на ближневосточном ТВД американский стратег, судя по доступным данным, встроен в более широкую ударную связку: сначала разведка, средства подавления и другие самолеты вскрывают обстановку и расчищают путь, затем тяжелый бомбардировщик доставляет крупный пакет боеприпасов по уже выявленным целям.
Накануне американское командование уже прямо подтвердило, что B-1 применяли в первые дни ударов по иранской ракетной инфраструктуре, а в Британии тем временем зафиксировали переброску таких бомбардировщиков на базу RAF Fairford. Машина, созданная еще в холодную войну, снова выполняет работу, ради которой ее и держали в строю десятилетиями: быстро прилетать далеко и обрушивать на цель большой объем высокоточного оружия.
Еще 3 марта Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало обновленный перечень боевой техники, задействованной в операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) против Ирана. Для ударов по заглубленным ракетным объектам были применены практически все виды стратегических бомбардировщиков, находящихся на вооружении ВВС США: B-2A Spirit, B-1B Lancer и B-52H Stratofortress.
Судя по некоторым публикациям в американских СМИ, Пентагон вынужденно возвращает в строй «ветеранов» бомбардировочной авиации. Так, буквально за пару дней до начала новой войны с Ираном, 26 февраля 2026 года, авиационный фотограф Райан Родригес сделал несколько действительно уникальных снимков: бомбардировщик B-1B Lancer сбрасывал топливо на большой высоте над Абилином, штат Техас. Такое делается из соображений безопасности, чаще всего в случае аварийной посадки.
Самолёт, который заметил Родригес, — это B-1B Lancer 86-0115 Rage, выполнявший полёт FCF (проверочный полет) после планового капитального ремонта (PDM) на авиабазе Тинкер в Оклахоме. PDM — это цикл тяжелого ремонта, во время которого самолёты (включая B-1B) проходят структурные проверки, замену компонентов и модернизацию. Судя по всему, данный борт был снят с консервации и срочно восстановлен для участия в ближневосточной кампании. Известно, что на 2025 год в составе ВВС США состоит 45 самолетов В-1В.
Информация