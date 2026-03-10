Сенатор Грэм угрожает Саудовской Аравии, призывая вступить в войну с Ираном

Американский сенатор Линдси Грэм* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), как известно, являющийся одним из главных идеологов нападения на Иран, напрямую угрожает Саудовской Аравии определенными «последствиями», если Эр-Рияд не вступит в войну с Исламской республикой.

Сенатор-террорист прямо ставит властям Саудовской Аравии ультиматум: либо вооруженные силы королевства будут принимать прямое участие в американо-израильских операциях, либо США расторгнут ключевые договоренности с Эр-Риядом в области обороны. В своей риторике Грэм* откровенно спекулирует на теме гибели американских военных и огромных бюджетных тратах Вашингтона, требуя от стран Совета сотрудничества арабских государств активного участия в боевых действиях против Ирана.



При этом примечательно, что Эр-Рияд на протяжении долгого времени пытался добиться от Вашингтона предоставления Саудовской Аравии четких гарантий безопасности по японскому образцу. Однако, несмотря на статус основного ближневосточного союзника США вне НАТО и крупные поставки вооружений, полноценный пакт о взаимной обороне по-прежнему остается недосягаемым для Саудовской Аравии.

Между тем Грэм* пытается использовать шантаж как инструмент давления на Эр-Рияд, заявляя о готовности Вашингтона воевать на стороне королевства в случае атаки Ирана, но взамен требуя полную лояльность Саудовской Аравии текущему курсу США.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 12:31
    Чего это он раздухарился то?! США же уже "победили" а соответственно и помощь военная им не нужна,или всё не так как свистит самый "лучший" президент Земли.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 12:37
      Повторюсь... Почти не считается.... wink
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 12:38
        Mouse hi ,а где опро почти упоминается? Вроде как Трамп заявил что ТОЧНО уже "победили".
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 12:45
          Только вот Иран не согласен...
          . Трамп лжёт об окончании войны, Иран сам решит, когда её заканчивать
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 12:48
            Mouse,там уже мелькает информацию из разряда хочешь верь, хочешь не верь. Что советники Трампа рекомендуют ему свалить с театра военных действий под предлогом ,мы и так победили.
            1. Mouse Звание
              Mouse
              +1
              Сегодня, 12:53
              Да лыжи у штатов всегда наготове... смазаны... wink
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 12:56
                Mouse,если Вашингтон так и поступит,ох и хороший урок будет всем кто поддерживает штаты в том регионе. Я бы сказал образцово показательный. Да и Иран покажет КАК нужно оборонятся и вести боевые действия,но это только предложение, поживем увидим.
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 12:48
        Американский сенатор Линдси Грэм*....напрямую угрожает Саудовской Аравии определенными «последствиями»

        Похоже этот клизмач играет одну роль, тявкать как Шавка и провоцировать администрацию США и др. правительства. Но саудовцы могут отправить его в далекое путешествие.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 12:42
      Есть мнение, что матрасники размещали свои позиции ПВО/ПРО рядом с гражданскими объектами и рассчитывали в случае прилетов по мирняку - бедуины оседлают своих белых верблюдов и с шашками наголо кинутся в атаку на персов. Однако, арабы отползли в сторонку и наблюдают, чем закончится. Тут, Вашингтону надо призадуматься, а не получится ли так, когда начнется заруба на Тайване, все союзнички - Япония, Юж. Корея, Филиппины, Австралия - разбегутся по кустам и будут от туда наблюдать за результатами.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 12:52
        ТермиНахТер hi ,для этого Пекину для начала нужно определиться он умный или красивый,а во вторых встать с "берега реки" и ускорить процесс проплывания трупа.
    3. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 12:43
      Я бы добавил ,надо внедрять в инет пространстве ответочку из разряда информационной, что мол Вашингтон хотел победить Иран за короткий срок,а ля даёшь Тегеран за три дня . И пусть потом разбираются кто это сказал и кому.
    4. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:47
      а Трамп вчера Эрдогану предложил то же самое и прямо так и сказал : "вы очень красиво говорите, теперь хочу увидеть ваши ракеты" laughing
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 12:50
        oleg-nekrasov-19 hi , если это всё соответствует действительности то получается не вывозит США и Израиль этих действий раз нужны новые силы.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:33
    Обменять американские обещания, на бусы ? Саудитам надо конкретно подумать
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 12:37
      APASUS hi ,этот крендель даже не "бусы" предлагает а кнут хозяйский . Вот и пусть теперь Эр-Рияд а заодно и остальные посмотрят как оно быть "союзничком" у такой страны.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:42
        Цитата: Ропот 55
        этот крендель даже не "бусы" предлагает и кнут хозяйский .

        Дело в том что он ничего не обещал ,просто воздух предложил и вступить в войну ,за одно и раскошелиться. А США останутся в стороне и скажут ,что выбор то Саудиты сами сделали.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 12:46
          APASUS,если ориентироваться на статью то
          Сенатор-террорист прямо ставит властям Саудовской Аравии ультиматум: либо вооруженные силы королевства будут принимать прямое участие в американо-израильских операциях, либо США расторгнут ключевые договоренности с Эр-Риядом в области обороны. А это уже кнут и есть.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:35
    Все у штатов только с угроз и шантажа.....
    Ничего нового....
  4. Gado Звание
    Gado
    +2
    Сегодня, 12:35
    Этого чмыря комментировать - только портить площадку ВО.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 12:51
      Согласен полностью. заднеприводных загнать на другой сайт.
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 12:36
    Куда катится мир, если открытый педераст поучает государство радикального ислама, и то выслушивает его как кот, нассавший в тапки хозяина? lol
  6. Azim77 Звание
    Azim77
    +1
    Сегодня, 12:36
    Ну то, что арабы могут рано или поздно стать следующими, вероятно и арабы начали осознавать. По мере истощения ресурсов Боливар двоих не вывезет.
    Тут еще такая есть новость:
    Нехватка ликвидности у крупнейшего инвестиционного фонда планеты BlackRock стала реальностью, в которую изначально было трудно поверить. Корпорация с активами, сопоставимыми с экономиками целых государств, не смогла обработать стандартную заявку на вывод средств. Запрошенные 26 миллиардов долларов оказались недоступны, что обнажило серьезный дефицит свободных финансов внутри системы гиганта.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:38
    ❝ Американский сенатор Линдси Грэм*, как известно, являющийся одним из главных идеологов нападения на Иран ❞ —

    — Да не идеолог он, а главный подссывала ...
  8. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    0
    Сегодня, 12:40
    А шо так самая крутая армия а так жидко обгадилась и теперь не говорите что вам не говорили.
  9. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 12:41
    будем надеяться что сенатора покарает Аллах.....
  10. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +1
    Сегодня, 12:43
    Иран ударил по немецкой военной базе в Иордании. Это туда Зеленский направил пиар-отряд специалистов по согласованию с Мерцем. Иран отследил. Переносите базу на Украину.
    https://t.me/victorstepanych/9750
  11. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:47
    Престарелый мальчонка четко занял свою нишу в Сенате. При любом президенте по щелчку пальцев вылезает из болота и начинает квакать про всех убью один останусь, за что имеет респект, уважуху и немного шекелей за нервную работу.
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:47
    напрямую угрожает Саудовской Аравии определенными «последствиями», если Эр-Рияд не вступит в войну с Исламской республикой.

    Занятно, педики, выжившие из ума, угрожают. А армия США по отелям прячется. А Иран их находит и дронами долбит.
  13. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Сегодня, 12:49
    Американские гарантии безопасности это лишь проданная за дорого красивая картинка абсолютной защиты и не более. Я думаю, что саудиты уже это осознали
  14. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 12:53
    когда он уже сдохнет от неизлечимой болячки..как предшественник
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:55
    Цитата: Ропот 55
    Чего это он раздухарился то?! США же уже "победили" а соответственно и помощь военная им не нужна,или всё не так как свистит самый "лучший" президент Земли.

    Цитата: Ропот 55
    Чего это он раздухарился то?! США же уже "победили" а соответственно и помощь военная им не нужна,или всё не так как свистит самый "лучший" президент Земли.

    На журналистов CNN вышел " иранский источник " - иранская таможня будет брать модуль с судов США и примкнувших к ним.К не заплатит - торпеды,ракета,БЭК ,БПЛА в борт и самое страшное " банда попрыгунчиков". hi