Глава Евросовета позволил себе раскритиковать США
Глава Евросовета позволил себе прямо раскритиковать Соединённые Штаты Америки. По словам португальца Антониу Кошты, своими действиями США «бросают вызов международному порядку, основанному на правилах».
Кошта заявил, что США в своих действиях теперь «опасно не руководствуются общепринятыми нормами» и «отходят от того миропорядка, к которому все привыкли за последние десятилетия».
В целом посыл главы Евросовета заключается в том, что ЕС теперь не может целиком и полностью доверять США.
Сами по себе эти заявления обнажают тот раскол, который наметился и усугубляется между США и Европой. В Брюсселе недовольны тем, что администрация Трампа вводит против стран Евросоюза значительные пошлины, используя их фактически как инструмент давления (как оружие – как любят говорить сами представители «западного мира в таких случаях»). Также ряд стран ЕС, входящих в НАТО, на словах хоть и приняли требования Трампа о повышении военных расходов сначала до 3, потом до 5 процентов, всё же явно не готовы переходить к столь существенному росту на практике.
Теперь Евросоюз даёт понять, что видит ответственность США в тех трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться. Одна из таких трудностей – значительный рост цен на топливо и энергоносители, в связи с которым в ряде стран ЕС принято решение фактически об искусственном регулировании цен. Так, в Венгрии Орбан ввёл предельные цены на моторное топливо. Это противоречит принципам рыночной экономики, которые во главу угла всегда ставили в Европе, однако теперь там обозначают, что «не они в этом виноваты». Орбан Трампа пока критиковать не решается, призывая Брюссель снять ограничения на закупку нефти и газа у Российской Федерации.
Теперь интересно будет узнать, будет ли критика со стороны ЕС в адрес Трампа и США усиливаться, или же Кошта возьмёт свои слова обратно после звонка из Белого дома?
