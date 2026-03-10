Глава Евросовета позволил себе раскритиковать США

Глава Евросовета позволил себе прямо раскритиковать Соединённые Штаты Америки. По словам португальца Антониу Кошты, своими действиями США «бросают вызов международному порядку, основанному на правилах».

Кошта заявил, что США в своих действиях теперь «опасно не руководствуются общепринятыми нормами» и «отходят от того миропорядка, к которому все привыкли за последние десятилетия».



В целом посыл главы Евросовета заключается в том, что ЕС теперь не может целиком и полностью доверять США.

Сами по себе эти заявления обнажают тот раскол, который наметился и усугубляется между США и Европой. В Брюсселе недовольны тем, что администрация Трампа вводит против стран Евросоюза значительные пошлины, используя их фактически как инструмент давления (как оружие – как любят говорить сами представители «западного мира в таких случаях»). Также ряд стран ЕС, входящих в НАТО, на словах хоть и приняли требования Трампа о повышении военных расходов сначала до 3, потом до 5 процентов, всё же явно не готовы переходить к столь существенному росту на практике.

Теперь Евросоюз даёт понять, что видит ответственность США в тех трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться. Одна из таких трудностей – значительный рост цен на топливо и энергоносители, в связи с которым в ряде стран ЕС принято решение фактически об искусственном регулировании цен. Так, в Венгрии Орбан ввёл предельные цены на моторное топливо. Это противоречит принципам рыночной экономики, которые во главу угла всегда ставили в Европе, однако теперь там обозначают, что «не они в этом виноваты». Орбан Трампа пока критиковать не решается, призывая Брюссель снять ограничения на закупку нефти и газа у Российской Федерации.

Теперь интересно будет узнать, будет ли критика со стороны ЕС в адрес Трампа и США усиливаться, или же Кошта возьмёт свои слова обратно после звонка из Белого дома?
  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 13:06
    А вот мне прям интересно кто и зачем разрешил этому высказать мнение … это жжжжж здесь неспроста, дерево само жужжать не может … не иначе как элита глобалистов крупный банковский капитал почувствовали угрозу своим доходам … ибо продолжаю цитату философа Винни: - а зачем тебе жужжать если ты не пчела)))
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      0
      Сегодня, 13:33
      Вот хулюган, без премии квартальной от янки останется.... Договорится, что будет жить на одну зарплату..... laughing
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 13:43
      Цитата: silberwolf88
      А вот мне прям интересно кто и зачем разрешил этому высказать мнение … это жжжжж здесь неспроста, дерево само жужжать не может … не иначе как элита глобалистов крупный банковский капитал почувствовали угрозу своим доходам

      Глобалисты почувствовали то, что их главшпан в образе Трампа вняв посулам Нетаньяху и поддавшись соблазну быстренько и безболезненно ушатать Иран сильно обгадился и весь оставшийся срок своего президентства будет тонут, начиная с ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, а стало быть уже можно начинать бросать в него какухи и прорабатывать общественное мнение по обе стороны океана.
      Большего подарка демократам и глобалистам, чем вляпаться Трампу в войну с персами на стороне Израиля при равном отсутствии как угроз, так и плюшек для США, трудно придумать.
    3. хрыч Звание
      хрыч
      -2
      Сегодня, 13:49
      Банковский капитал почувствовал, что ему приходит конец. В основе глобальной системы, по итогам последних, двух мировых войн создан Всемирный банк и Бретон-Вудская система с эквивалентом золота, а по Ямайской системе эквивалентом стало черное золото. И это не нефть скачет, а скачут вокруг нее валюты и прежде доллар. Если взять график цен нефти и золота, он совпадет, фактически по всем годам с принятия Ямайской системы. Трамп любит золото и любит нефть. Что может из нефти он захватит, а что не сможет, то заблокирует, выведет из оборота. Здесь уже схемы товар-деньги, деньги-товар не работают. Тут схема товар-нефть, нефть-товар wassat Трампизм нагибает Марксизм. Не путать социалистический, утопический Марксизм, а был настоящий, капиталистический Марксизм.
    4. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 14:31
      Страшно им стало. Он есс опустит и все заберёт. А потом ещё в печи погонит. Вот и ляпнул... Может не совсем тормоз?
  2. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 13:12
    Глава Евросовета позволил себе раскритиковать США

    Когда закончатся газ и бензин в адрес США полетят матерные слова, возможно, на русском языке...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:12
    ❝ По словам португальца Антониу Кошты, своими действиями США «бросают вызов международному порядку, основанному на правилах» ❞ —

    — Просто эти «правила» писаны не для США, они больше даже не делают вид, что их соблюдают ...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 13:51
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ По словам португальца Антониу Кошты, своими действиями США «бросают вызов международному порядку, основанному на правилах» ❞

      США уже давно бросили этот вызов, когда Трамп открыто заявил про "мир через силу", и посыпались повышения пошлин, притязания на присоединение к Америке Канады и Гренландии, а глава ЕС соизволил этот факт только сейчас увидеть, когда европейцы стали ощущать очень неприятные последствия на своей драгоценной шкуре.
  4. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    -1
    Сегодня, 13:20
    Немногое, что европа еще не разучилась делать, это посылать разнообразные сигналы - четкие, нечеткие, двусмысленные, недвусмысленные. Правда до нас доходит только поросячий визг.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:27
    Максимус Трамп не может продавать энергоносители " ниже рынка" - сразу появится снайпер который одним выстрелом попадёт в " золотую середину " между двух ушей Трампа . bully Ишь чего удумали ,цена их не устраивает. А больше всего их возмущает что их обезьяна не в новостных топах .
  6. Висенте Звание
    Висенте
    +2
    Сегодня, 13:29
    А в это время Иран сегодня ночью нанес удар по немецкому военному лагерю в Иордании, сообщает Der Spiegel.
    По данным издания, был поражен именно немецкий участок иорданской авиабазы Аль-Азрак, на которой также дислоцированы ВВС США.И кстати именно в Иордании дислоцируются части ВСУ по борьбе с дронами.Картина маслом…
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:39
      Цитата: Висенте
      Иран сегодня ночью нанес удар по немецкому военному лагерю в Иордании

      У Ирана мечта ударить по Рамштайну ! Хорошая мечта....
      1. Висенте Звание
        Висенте
        +1
        Сегодня, 13:41
        По ходу бьют пока просто туда где удобно и по тем разведданным что им предоставляют.И бьют точно, ПВО противника не справляется
      2. Замира Звание
        Замира
        +1
        Сегодня, 15:07
        Цитата: Uncle Lee
        У Ирана мечта ударить по Рамштайну ! Хорошая мечта....

        Отличная мечта!
        Пусть сбудется! Аминь!
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 15:09
          Цитата: Замира
          Отличная мечта!

          У них мечта бить по всем амерским базам куда могут дотянутся...
          1. Замира Звание
            Замира
            0
            Сегодня, 15:18
            Цитата: Uncle Lee
            У них мечта бить по всем амерским базам куда могут дотянутся...

            А до европейских баз они не дотягиваются? А то, может, и по ним до кучи вдарить(?) Какая им уже разница? Как говорится :"Сгорел сарай, гори и хата" wink
            Я бы на их месте ударила.) Если не ракетами, то как-нить по другому. Я ни на что не намекаю, конечно же, но мусульман то в европах много.)
  7. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 15:26
    бросают вызов международному порядку, основанному на правилах

    На случай, если кто-то не слышал или не читал полного текста этого выступления, там есть интересные моменты. В цитате - неполная фраза, и заканчивается она так:
    "... бросают вызов международному порядку, основанному на правилах, ставя их в один ряд с Россией и Китаем как факторы глобальной нестабильности"
    Интересный момент... то ли нам и Китаю подняли оценку, до уровня США, то ли оценку США занизили, до уровня Китая-России?
    Нипанятнаа...
    Есть там, к примеру, и такое:
    свобода и права человека не могут быть достигнуты с помощью бомб

    Как бы - верно, но что конкретно имеется в виду?
    Тоже не совсем понял... это исключительно про Иран, или, и про те боеприпасы, которые Европа поставляет на Украину?
  8. Старый Доктор Звание
    Старый Доктор
    0
    Сегодня, 15:46
    ...основанному на правилах. По моему есть только одно правило: кто сильнее - тот и прав
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:13
    Кошта нагрубил США ,потом извинялся три раза, лизнул сапог Трампа, потом пошел и выписал чек Зе .И это как бы критика США ?