Макрон высадился на палубу авианосца «Шарль де Голль»
Президент Франции Эмманюэль Макрон лично прибыл на борт авианосца «Шарль де Голль», развернутого в районе Кипра. Формальная задача корабля – обеспечение безопасности французских граждан и «защита союзников».
Макрон, высадившийся на палубу самого большого корабля ВМС Франции, с подчеркнутой осторожностью заявляет:
Однако атомный авианосец с авиагруппой на борту – это не спасательный буй и не плавучий госпиталь. Это инструмент проецирования силы. И его появление у кипрских берегов совпадает с рядом событий, которые явно не способствуют стабильности в регионе.
Всего за несколько дней до прибытия французов Минобороны Турции перебросило в Северный Кипр шесть истребителей F-16 и системы ПВО. А еще раньше, 2 марта, британская военная база на Кипре подверглась атаке дронов.
В этой обстановке появление «Шарля де Голля» выглядит не столько жестом доброй воли, сколько попыткой Парижа обозначить зону своих интересов и не дать превратить остров в арену чужих боев. Макрон провел консультации с президентом Кипра и премьером Греции – стало быть, координация идет полным ходом.
Французский флагман – не просто крупный корабль, а единственный атомный авианосец, построенный не для ВМС США. Вступивший в строй в 2001 году, он несет на борту авиакрыло из двух десятков истребителей Rafale M и двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye.
Информация