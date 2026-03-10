Сообщается об освобождении ВС РФ посёлка Ильиновка в ДНР
Пока во всем мире, Россия не исключение, основное внимание приковано к событиям на Ближнем Востоке, наша армия продолжает наступление и радует новыми освобожденными территориями и населенными пунктами.
Сегодня с утра российские паблики военной тематики и СМИ сообщили, что наши штурмовые части, наступающие в направлении города Константиновка на западе Донецкой республики, установили контроль над половиной населенного пункта Ильиновка. Это достаточно крупный поселок, до СВО в нем проживало более тысячи человек, примыкает к Константиновке с юго-востока, фактически образуя общую агломерацию. На этом направлении действует группировка войск «Южная» ВС РФ.
Буквально только что в соцсетях появилась информация, что наши войска не только вошли в Ильиновку, но и полностью освободили поселок. Министерство обороны РФ пока этого не подтверждает, что вполне объяснимо частыми изменениями оперативной обстановки на фронте. Однако глава ДНР Денис Пушилин сегодня сообщил в интервью «Вестям», что как раз в южной части Константиновки идут тяжелые бои.
На минувшей неделе российские силовики сообщали, что оборона ВСУ в глубине Константиновки рушится на фоне массированных ударов ВС РФ, в том числе с применением тяжелых фугасных авиабомб (ФАБ). Как всегда, разведкой и ударами по врагу активно занимаются операторы войск беспилотных систем. Пушилин оценил действия российских сил как выверенные и грамотные, ведущие к охвату группировки ВСУ в черте города.
Одновременно поступают данные об усилении давления ВС РФ на Долгую Балку с восточного направления. Это село расположено немного юго-западнее Ильиновки, через которую, помимо прочего, проходит дорога, соединяющая Константиновку и Долгую Балку.
Таким образом, продолжается фланговый охват одного из важнейших для ВСУ на оккупированной территории ДНР форпоста — города Константиновка. Ранее сообщалось об успехах наших войск на северных подступах к Константиновке — в селе Новодмитровка.
