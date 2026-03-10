Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Кувейт резко сократили добычу нефти на треть
Пока дипломаты спорят о сроках перемирия, а аналитики гадают, когда откроют Ормузский пролив, на нефтяном рынке разворачивается катастрофа, которую глава Saudi Aramco уже назвал «беспрецедентной».
Четыре ключевых производителя региона – Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Кувейт – совокупно сократили добычу на 6,7 миллиона баррелей в сутки. Это треть от того, что они качали до начала нынешнего витка конфликта.
Саудовская Аравия, привыкшая балансировать рынок одним движением вентиля, ужала добычу на 2-2,5 миллиона баррелей. Эмираты – еще на 500-800 тысяч. Кувейт – на около 500 тысяч баррелей. Но абсолютный рекордсмен – Ирак. Там производство рухнуло почти на 60%, что в баррелях выражается цифрой 2,9 миллиона в сутки.
Причина – в войне, которая вплотную подобралась к нефтяной инфраструктуре. Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового морского экспорта черного золота, фактически парализован. Танкеры не идут, страховщики не берут риски, а хранилища на берегу стремительно заполняются тем, что некуда вывозить. Крупнейшие производители вынуждены резать добычу, чтобы не захлебнуться собственной нефтью, и объявлять форс-мажоры.
Генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер в телефонной конференции заявил, что удар пришелся не только по нефтянке – под раздачу так или иначе попали авиация, сельское хозяйство, автопром. И это только начало.
Информация