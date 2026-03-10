Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Кувейт резко сократили добычу нефти на треть

Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Кувейт резко сократили добычу нефти на треть


Пока дипломаты спорят о сроках перемирия, а аналитики гадают, когда откроют Ормузский пролив, на нефтяном рынке разворачивается катастрофа, которую глава Saudi Aramco уже назвал «беспрецедентной».



Четыре ключевых производителя региона – Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Кувейт – совокупно сократили добычу на 6,7 миллиона баррелей в сутки. Это треть от того, что они качали до начала нынешнего витка конфликта.

Саудовская Аравия, привыкшая балансировать рынок одним движением вентиля, ужала добычу на 2-2,5 миллиона баррелей. Эмираты – еще на 500-800 тысяч. Кувейт – на около 500 тысяч баррелей. Но абсолютный рекордсмен – Ирак. Там производство рухнуло почти на 60%, что в баррелях выражается цифрой 2,9 миллиона в сутки.

Причина – в войне, которая вплотную подобралась к нефтяной инфраструктуре. Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового морского экспорта черного золота, фактически парализован. Танкеры не идут, страховщики не берут риски, а хранилища на берегу стремительно заполняются тем, что некуда вывозить. Крупнейшие производители вынуждены резать добычу, чтобы не захлебнуться собственной нефтью, и объявлять форс-мажоры.

Генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер в телефонной конференции заявил, что удар пришелся не только по нефтянке – под раздачу так или иначе попали авиация, сельское хозяйство, автопром. И это только начало.
  Ивар Рави
    Ивар Рави
    +1
    Сегодня, 14:23
    Какая приятная новость! Надеюсь люди в этих арабских странах поднимут восстание и снесут своих трусливых руководителей - шестерок полосатых и гнойносионистых
  Magic Archer
    Magic Archer
    +1
    Сегодня, 14:23
    На нашем месте я бы тоже сократил добычу и продажу нефти и газа на экспорт. Вот тогда бы посмотрел чтобы делала Европа с таким дефицитом. Сколько можно идти на поводу этих санкционёров!? Вообще наши не умеют жестко отвечать...
    Тарелка
      Тарелка
      0
      Сегодня, 14:45
      У России дыра в бюджете от СВО, а Вы предлагаете не воспользоваться такой прекрасной возможностью попытаться её залатать?
  Konnick
    Konnick
    0
    Сегодня, 14:25
    Но абсолютный рекордсмен – Ирак.

    Абсолютный рекордсмен Иран
  Висенте
    Висенте
    +3
    Сегодня, 14:28
    В 36 морских милях от Абу-Даби горит атакованный ракетами большой нефтяной танкер. По ходу вчера команда читала соцсети Трампа, но не спасло, прорваться не получилось всё равно.
  Дедок
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:28
    Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Кувейт резко сократили добычу нефти на треть

    вопрос не в сокращении добычи, хотя и это - показатель, вопрос в отгрузках уже добытого...
    и если саудиты могут отгружать через порт в Красном море, то остальные не могут, или почти не могут - по Фуджейре прилетело и еще может прилететь...
    Тарелка
      Тарелка
      0
      Сегодня, 14:47
      Цитата: Дедок
      и если саудиты могут отгружать через порт в Красном море

      Смею предположить, часть мест нефтедобычи просто не имеет развитой инфраструктуры для доставки к портам в Красном море. Труб, возможно, нет.
      Дедок
        Дедок
        0
        Сегодня, 15:05
        Смею предположить, часть мест нефтедобычи просто не имеет развитой инфраструктуры для доставки к портам в Красном море. Труб, возможно, нет.

        только у саудитов есть нефтепровод на Красное море, но он не "покрывает" полностью их добычу...
        Тарелка
          Тарелка
          0
          Сегодня, 15:07
          А, ну вот и проблема в доставке.
    Горыныч1
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 15:17
      Ничего , сейчас у них рыжий шакал всё заберёт, и добыча,и отгрузки резко вырастет. А местные монархии будут отдельно танкер ведрами заливать. На время good
  мерцание
    мерцание
    +1
    Сегодня, 14:48
    "Кухня Роджерса":
    Пять операций американской армии:
    - Эпический гнев
    -Эпическое отрицание
    -Эпическое торг
    -Эпическое депрессия
    -Эпическое принятие

    smile
  Владимир-78
    Владимир-78
    +1
    Сегодня, 14:48
    Мне кажется что удобнее момента чем сейчас, нам гейропу раком поставить, наверное не будет )).
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:55
    Чем " монархии- нефтеналивники" и Европа насолили Трампу ?
  APASUS
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:45
    В Европе сейчас -захлопали стоя ! Демократия наступает на страны Персидского залива