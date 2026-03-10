Иранские военные нанесли ракетный удар по немецкому военному лагерю в Иордании
10
Минувшей ночью иранские военные нанесли ракетный удар по немецкому военному лагерю в Иордании. В настоящее время неясно, была ли это целенаправленная атака или падение обломков сбитой ПВО ракеты. Повреждения получило по меньшей мере одно строение.
Как сообщает издание Der Spiegel, был поражен именно немецкий участок иорданской авиабазы Аль-Азрак, на территории которой также дислоцированы ВВС США. При этом утверждается, что в момент удара немецкие военные находились в укрытиях и не пострадали. Как известно, канцлер Германии Фридрих Мерц прямо поддерживает военную операцию США и Израиля против Ирана и называет Исламскую республику «центром международного терроризма».
Между тем The Wall Street Journal пишет, что Трамп откровенно просчитался в своих оценках развития войны на Ближнем Востоке, очевидно рассчитывая, что первые «обезглавливающие» удары по руководству Ирана, включая убийство аятоллы Али Хаменеи, приведут к смене режима в Тегеране и более прагматичное руководство Исламской республики пойдет на сотрудничество с Вашингтоном.
Однако ожидаемый Трампом сценарий не реализовался, и в настоящее время Ближневосточный регион оказался охвачен боевыми действиями, истощающими военные запасы Запада, отвлекающими внимание Вашингтона от других направлений и одновременно с этим делающими российскую нефть и газ практически безальтернативными для западных экономик.
