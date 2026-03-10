Иранские военные нанесли ракетный удар по немецкому военному лагерю в Иордании

Минувшей ночью иранские военные нанесли ракетный удар по немецкому военному лагерю в Иордании. В настоящее время неясно, была ли это целенаправленная атака или падение обломков сбитой ПВО ракеты. Повреждения получило по меньшей мере одно строение.

Как сообщает издание Der Spiegel, был поражен именно немецкий участок иорданской авиабазы Аль-Азрак, на территории которой также дислоцированы ВВС США. При этом утверждается, что в момент удара немецкие военные находились в укрытиях и не пострадали. Как известно, канцлер Германии Фридрих Мерц прямо поддерживает военную операцию США и Израиля против Ирана и называет Исламскую республику «центром международного терроризма».



Между тем The Wall Street Journal пишет, что Трамп откровенно просчитался в своих оценках развития войны на Ближнем Востоке, очевидно рассчитывая, что первые «обезглавливающие» удары по руководству Ирана, включая убийство аятоллы Али Хаменеи, приведут к смене режима в Тегеране и более прагматичное руководство Исламской республики пойдет на сотрудничество с Вашингтоном.

Однако ожидаемый Трампом сценарий не реализовался, и в настоящее время Ближневосточный регион оказался охвачен боевыми действиями, истощающими военные запасы Запада, отвлекающими внимание Вашингтона от других направлений и одновременно с этим делающими российскую нефть и газ практически безальтернативными для западных экономик.
  1. Атрина Звание
    Атрина
    +13
    Сегодня, 14:15
    "Ибо нех"! Какая прелесть! Гитлер капут.
    1. хрыч Звание
      хрыч
      +1
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Атрина
      "Ибо нех"! Какая прелесть! Гитлер капут.

      https://vkvideo.ru/video-149375519_456247071?list=ln-GRz4ZDwQfAW9AFugXQ&t=19s
    2. Венд Звание
      Венд
      +3
      Сегодня, 15:10
      Гоните из Ближнего Востока матрасников и гейропейцев)))
  2. МЮД Звание
    МЮД
    +8
    Сегодня, 14:17
    Das ist fantastich. Воскликнули Гансы.
    1. frruc Звание
      frruc
      +4
      Сегодня, 14:21
      МЮД
      Das ist fantastich.

      Ja, ja, sehr gut. bully
  3. Konnick Звание
    Konnick
    -14
    Сегодня, 14:20
    Минувшей ночью иранские военные нанесли ракетный удар по немецкому военному лагерю в Иордании. В настоящее время неясно, была ли это целенаправленная атака или падение обломков сбитой ПВО ракеты. Повреждения получило по меньшей мере одно строение.

    Как сообщает издание Der Spiegel, был поражен именно немецкий участок иорданской авиабазы Аль-Азрак, на территории которой также дислоцированы ВВС США.

    Но авиабаза все-таки иорданская и это еще раз настраивает иорданцев против персов.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +5
      Сегодня, 14:43
      А именно сказали, иранским по белому : гоните нахрен врагов ислама. Жополизы
      1. Konnick Звание
        Konnick
        -11
        Сегодня, 14:46
        Цитата: роман66
        гоните нахрен врагов ислама

        Вы мусульманин?
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 14:46
          Нет, а что? Какие-то фобии?
          1. Konnick Звание
            Konnick
            -6
            Сегодня, 14:48
            Цитата: роман66
            Нет, а что? Какие-то фобии?

            Фобии, вы угадали
            1. роман66 Звание
              роман66
              +2
              Сегодня, 14:49
              Я тихий, можно не бояться
              1. SovAr238A Звание
                SovAr238A
                0
                Сегодня, 15:07
                Цитата: роман66
                Я тихий, можно не бояться


                Ну-ну.
                С...
                - развитием исламской миграции в Россию,
                - наблюдением за странами европы,
                крайне советую вспомнить вот эти слова и осознать их:

                Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
                Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
                Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
                Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.
                Вместо "нацистов" - можете в текст подставить "воинствующих исламствующих радикалов" - они ничем не отличаются на самом деле. И даже хуже.
                1. роман66 Звание
                  роман66
                  +2
                  Сегодня, 15:09
                  Ну, мы сейчас, как бы, про ближний Восток? И я совсем не против того, чтобы они там и оставались, а воинственность свою направили против Запада.
                  1. SovAr238A Звание
                    SovAr238A
                    -1
                    Сегодня, 15:14
                    Цитата: роман66
                    Ну, мы сейчас, как бы, про ближний Восток? И я совсем не против того, чтобы они там и оставались, а воинственность свою направили против Запада.

                    Они там не останутся.
                    Идет аналог крестового похода - поход полумесяца.
                    У многих старых религий период воинствующей экспансии приходится на возвраст примерно в 1500 лет возраста религии.
                    Сейчас идет как раз такой период.
                    Поэтому тут заблуждаться нельзя.
                2. eon eon Звание
                  eon eon
                  0
                  Сегодня, 15:38
                  вы, хотя бы, из уважения к автору этих строк назвали бы его...
                  1. SovAr238A Звание
                    SovAr238A
                    0
                    Сегодня, 15:52
                    Цитата: eon eon
                    вы, хотя бы, из уважения к автору этих строк назвали бы его...


                    Кого эти строки стали интересны - сам найдет.
                    Информацию надо уметь искать, остысливать и осознавать ее, проецировать ее на "здесь и сейчас"...
                    а не просто жрать то, что скармливают.

                    Тут не 5 летние дети, что бы им разжевывать...
                    Я как то все время думаю, что здесь более разумные и более интересующиеся люди.
      2. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 14:47
        Еще и справа налево..... wink
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 14:49
          А надо вникать, эти зря не говорят
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 14:51
            Я так понимаю... Они делают....
            1. роман66 Звание
              роман66
              +1
              Сегодня, 15:15
              Я так понимаю.
              - это неправильно. Вот как надо!
              1. Mouse Звание
                Mouse
                +1
                Сегодня, 15:26
                Ну... С филологом спорить не решусь.... wassat
    2. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 14:43
      Цитата: Konnick
      Но авиабаза все-таки иорданская и это еще раз настраивает иорданцев против персов.
      Ага, на немецкой части базы находились военные США. Еще раз показывает что дружба с матрасами плохо заканчивается.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        -6
        Сегодня, 14:45
        Цитата: topol717
        дружба с матрасами плохо заканчивается.

        Для иорданцев еще хуже закончилась бы дружба с персами
    3. Хорон Звание
      Хорон
      0
      Сегодня, 16:23
      Но авиабаза все-таки иорданская и это еще раз настраивает иорданцев против персов.

      Больше персов арабы ненавидят американцев, но это ведь другая история, да? Правда для них русские тоже в первой десятке по ненависти, так что нам тоже лучше не радоваться. feel
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +6
    Сегодня, 14:22
    немецкие военные находились в укрытиях и не пострадали.

    Эх, иранцы! Что же вы так плохо целились. Партия гробов солдат бундесвера была бы отличным допингом внуку СС-овца канцлеру Мерцу. Для освежения генетической памяти.
  5. Висенте Звание
    Висенте
    +4
    Сегодня, 14:23
    Голос из Вашингтона.
    Вместо плана войны с Ираном я вижу цирк в Белом доме’ — сенатор Марк Келли. ‘Я считаю, что нужно гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие — это ясно. Но ввод крупного наземного контингента, чтобы уничтожить оставшиеся запасы, может привести к гибели большого числа американских военнослужащих. Поэтому я хотел бы увидеть: каков план этой операции, есть ли союзники, как мы собираемся минимизировать риски для наших военных. А пока всё, что я вижу, похоже на цирк в Белом доме. Госсекретарь говорит одно, министр обороны — другое, президент — что-то новое. Они даже не смогли объяснить, почему мы вообще участвуем в этом конфликте’. Шо такое делается в граде на холме ?
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 14:46
      Цитата: Висенте
      Шо такое делается в граде на холме ?
      Насчет холма вы точно уверены? А вообще в биде один дед поменял другого. И еще не понятно у какого с головой лучше, тот который с воздухом здоровался, или этот который уже со всеми заключил сделки.
      1. Висенте Звание
        Висенте
        0
        Сегодня, 14:49
        ну так они сами себя называют...а чего, имеют право
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 14:59
          Цитата: Висенте
          ну так они сами себя называют...а чего, имеют право
          А ну да, я и забыл что там Капитолийский холм. Матрасам величие Древнего Рима не дают покоя. )))
    2. Azim77 Звание
      Azim77
      0
      Сегодня, 14:54
      Цитата: Висенте
      может привести к гибели большого числа американских военнослужащих.

      Неспроста Маск и иже начали заниматься усиленно роботами. Для их работы нужна энергия и связь. Датацентры, сервера Безоса уже есть на Востоке, спутники старлинк летают, основные каналы связи также проходят через Байхрейн. Нужна энергия и аккумуляторы. Вероятно из-за этого Маск переключается от производства электрокаров на роботы.. Роботы в будущем позволят США не переживая за людские потери, без возмущения граждан и конкурентов из другой партии проводить наземные операции. Кто же успеет первым - Иран с ЯО или США с роботами?
  6. vadson Звание
    vadson
    +11
    Сегодня, 14:23
    одновременно с этим делающими российскую нефть и газ практически безальтернативными для западных экономик. а оно нам надо? поднимать их экономики чтоб они оружие для украины делали, - хуже их экономика меньше возможности помогать киеву
  7. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    +9
    Сегодня, 14:30
    Душа радуется как их возят,хоть одна страна с яйцами оказалась,сопли не жует.
  8. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +5
    Сегодня, 14:31
    Фрицам прилетело. Неплохо. Они еще за Севастополь ответят.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 14:44
      И за Сталинград. Ну, там много чего по списку
  9. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Сегодня, 14:34
    … регион оказался охвачен боевыми действиями, … делающими российскую нефть и газ практически безальтернативными для западных экономик…
    Сегодня с самого утра немецкие новостные радиоканалы истерят, что от этой войны вследствие повышения цен на энергоносители один выгодоприобретатель: опять эта растакая Россия… Ну, во-первых, «разве Солнце виновато, что дитятко пи.довато»? А вот во-вторых, мне очень хочется увидеть, как российский открывающийся суперпрофит скажется на качестве жизни россиян: упадут цены на топливо, станут ниже налоги, увеличится размер пенсии… А если нет, то какими словами объяснят вожди народу, куда девались неожиданно отломившиеся прибыли? Хотя - кто там будет объяснять…
    1. Обычный Звание
      Обычный
      +3
      Сегодня, 14:42
      Статья вроде о другом, а вы таки сумели ввернуть ее под свои набросы. Ничего и не будет падать, но по другой причине, если вы не заметили то идет СВО и ее нужно в том числе финансово, а не только оружием, обеспечивать.
      1. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
        Из_дикого_леса_дикая_тварь
        +1
        Сегодня, 15:20
        Я процитировал пассаж из статьи, генерал, и мой комментарий - по этой её части. Или Вы решили, что комментировать положено только другие абзацы? А мне безразличны дохлые, раненые, перепуганные и прочие служащие Бундесвера. Я был бы рад в свете открывающихся финансовых возможностей жестам доброй воли российской власти к российскому народу, а не к посторонним. Знаете, почему я этого очень хочу? Потому что в эти жесты хочу ткнуть окружающих меня гансов в наших регулярных дискуссиях: вот, смотрите, как «злая» Россия к своим гражданам относится, - так вот облизнитесь, помечтайте и заткнитесь…
        1. Обычный Звание
          Обычный
          -1
          Сегодня, 15:28
          Набросьте еще что нибудь, могу подсказать: детские сады лучше бы построили, дороги проложили бы, дальше сами, я не так хорош в этом, то ли дело вы.
          Я ничего не решил, решаете вы, что и когда прокомментировать, я лишь обратил внимание как вы ловко меняете вектор в комментарии. Вы провокатор, который решил набросить свое говнецо на вентилятор, не более. Вообще там у себя перестали расти в профессиональном плане. Банально, до боли знакомо и скучно.
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 14:45
      Была уже цена на нефть высокой. Кто-то реально разбогател
  10. Иванов ИВ Звание
    Иванов ИВ
    0
    Сегодня, 14:38
    При этом утверждается, что в момент удара немецкие военные находились в укрытиях и не пострадали."......
    В восторге....
    так куда иранцы били и зачем?
    И сказал попугай попугаю:
    Я тебя попугай попугаю.........
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 14:45
      А по самолётам! Они не разбегутся
  11. Обычный Звание
    Обычный
    +2
    Сегодня, 14:39
    Как так-то? Хрипатый нарик ведь именно в Иорданию отправлял ценных специалистов для борьбы с дронами. Не задалось что ли? Один аферист пообещал другому аферисту защиту, а оно вон как вышло? Долбите их денно и нощно.
  12. lukash66 Звание
    lukash66
    +3
    Сегодня, 14:44
    А что эти ребята там забыли? Сидели бы в фатерлянде, жрали бы сосиски с капустой и запивали бы пивасом. Нихт шиссен, а нас за шо?😀
  13. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +4
    Сегодня, 14:44
    Бегают немцы по базе и орут,nicht schießen,IRAN wir geben auf,Kapitulation,ну пожалуйста Мерц капут....ИРАН сила ,смерть израилю
  14. gmss Звание
    gmss
    0
    Сегодня, 14:59
    как на персидском будет "получи фашист гранату (ракету)" ?
    1. Napayz Звание
      Napayz
      0
      Сегодня, 15:08
      ))) примерно так
      یه موشک بگیر ، فاشیست
      (Возьми ракету, фашист)

      Источник: https://translate.yandex.ru
  15. Баюн Звание
    Баюн
    0
    Сегодня, 15:05
    Событие можно считать официальным началом 3МВ. Немцы в деле, значит - уже мировая.
    1. Napayz Звание
      Napayz
      0
      Сегодня, 15:12
      В том-то и дело, что хотят остаться не при делах request
  16. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 15:24
    Иран, вероятно, принимает заявки - куда и в кого жахнуть.
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:47
    Цитата: Konnick
    Но авиабаза все-таки иорданская и это еще раз настраивает иорданцев против персов.
    Юридически должна быть немецкая, хотя Иордания паршивая марионетка Израиля!