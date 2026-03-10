Трамп: ракеты «Томагавк» продаются многим странам, они есть даже у Ирана

Трамп ни в какую не хочет признавать удар американской ракеты по школе в иранском Минабе, в результате которого погибли 175 девочек. Даже обнаружение обломков американского «Томагавка» для него не доказательство.

На очередном брифинге для журналистов у Трампа спросили, возьмут ли США на себя ответственность за удар «Томагавком» по иранской школе, на что американский лидер заявил, что «не видел этого». Да и вообще, ракеты «Томагавк» продаются многим странам и есть даже у Ирана. Как оказалось, крылатые ракеты «Томагавк» — это очень распространенное оружие.



И скажу, что «Томагавк», который является одним из самых мощных видов оружия, используется — и, знаете, продаётся и используется другими странами. Вы это знаете. И будь то Иран, у которого тоже есть некоторые «Томагавки», хотя я хотел бы, чтобы у них их было больше, или кто-то другой — дело в том, что «Томагавк» — это очень распространённое оружие. Оно продаётся другим странам.

По словам Трампа, инцидент с ударом по школе сейчас расследуется. До этого он утверждал, что по школе ударил сам Иран.

Между тем на обломках ракеты, поразившей школу, обнаружена американская маркировка.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 13:41
    Это называется хоть писай в глаза. А в других кругах на ходу отмазы лепит .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 13:58
      Цитата: Ропот 55
      Это называется хоть писай в глаза.

      Александр hi для этого утверждения-отмазки Трампа есть серьёзная причина. Недаром он заёрзал.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 14:17
        ...всё инсинуации! понимать надо. wassat
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 14:31
          Цитата: Nexcom
          ..всё инсинуации! понимать надо

          Ну да, насобирали, понимаешь, обломков где попало, для показухи, а теперь у них Главный Миротворец виноват. Неблагодарный народ, эти иранцы - вместо благодарности за неустанную заботу об их свободе и процветании, небылицы сочиняют. request
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 14:41
            ...амеры всё продают исключительно для обороны. а злодеи используют для нападения и провокаций. смысл уже давно ясен...
            1. Perpetually Звание
              Perpetually
              0
              Сегодня, 16:01
              Если они все "продают", почем украина их не имеет? Может рыжий заврался?
        2. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Сегодня, 14:36
          Так а в чём проблема - детали явно номерные, такие вещи обязательно заносятся в соответствующие формуляры и тд. Предъяви жизненный путь ракеты - и всё.. Так и так - видите на последней строчке запись - такого-то числа украдена иранскими агентами.. Печать, подпись ответственного лица.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +3
            Сегодня, 14:43
            ...подпись самого аятоллы о том что персы уперли Топоры? (я так полагаю)
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              +1
              Сегодня, 14:53
              Не - сначала сержанта, который и забодал ракету, затем иранского агента что товар принял, ну - и по цепочке транспортировки.. Возможно что и правда до самого аятоллы. Во всём должен быть порядок!
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 15:06
                ..и само собой всё на фарси подписано (с ошибками, как в кино про русских)
    2. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +1
      Сегодня, 14:13
      Или от теплого отопрется. С таким на одном поле в театр не пойду
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 14:59
      Насколько я помню - официально томагавки продавались только в Великобританию, Японию, Австралию и Нидерланды... what На кого из них рыжая морда намекает? what
  2. Scipio Звание
    Scipio
    +5
    Сегодня, 13:41
    И вот на этого куска г.... многие в нашей стране надеялись) выиграть Трамп выборы и все наладится. Выкусите
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +1
      Сегодня, 13:49
      И вот на этого ка многие в нашей стране надеялись) выиграть Трамп выборы и все наладится. Выкусите
      Ну да, Трамп сначала плохо себя вёл, но в конце февраля исправился. Репутация США падает как среди союзников, так и неопределившихся. Еврофашики испытывают физические и нравственные страдания от цен на энергоносители.
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 14:13
      Цитата: Scipio
      И вот на этого куска г.... многие в нашей стране надеялись) выиграть Трамп выборы и все наладится. Выкусите

      Я сначала на Трампа не надеялся, а вот теперь да. Наследие этого чокнутого американцам разгребать немало придётся. Причём речь прежде всего о внутренней политике.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 14:58
        США - великая страна, четверть века президенты один отбитее другого, а они всё ещё живы. Какая ещё страна выдержит столько дегенератов? recourse
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Сегодня, 15:00
          Буш и Обама вполне нормальные были. Конгресс обойти не пытались, новую полицию не создавали, нацгвардию в нелояльные штаты не вводили.
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 13:42
    Свиздел или нет - но тогда война перейдет на новый уровень - если нет то Тегеран получет современные анти корабельные ракеты а уж с претензиями спутниковой разведки ... просто ими подотрутся
  4. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 13:42
    И будь то Иран, у которого тоже есть некоторые «Томагавки», хотя я хотел бы, чтобы у них их было больше

    Он действительно это сказал или просто бездарный перевод? laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 14:10
      а некоторые Топоры - это как?? wassat не совсем американские? или персидские подделки под Топоры? wassat
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 14:13
        Я вообще то про то, что он заявил, что хочет что бы у Ирана было больше этого оружия. laughing
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 14:15
          ..какой он заботливый... wassat

          кстати, а у нас Топоров часом нет? а то потом трынданёт что это мы долбанули по школе чтобы его, Доню, подставить. А что? Чем не вариант? request
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 14:22
      Цитата: guest
      И будь то Иран, у которого тоже есть некоторые «Томагавки», хотя я хотел бы, чтобы у них их было больше

      Он действительно это сказал или просто бездарный перевод?

      Похоже, что перевод правильный, а Трамп не особо следил за словами - вот отыскал текст в первоисточнике. Ну и первоисточник тоже мог исказить смысл.
      I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, you know, sold and used by other countries. You know that, and whether it’s Iran who also has some Tomahawks, I wish they had more. But whether it’s Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk – a Tomahawk is very generic. It’s sold to other countries, but that’s being investigated right now.

      https://www.twz.com/
    3. Piligrim85 Звание
      Piligrim85
      +1
      Сегодня, 14:41
      Да это просто очередное циничное высказывание дяди Сэма в стиле томагавки были американские, а теперь иранские, но есть нюанс. Если им хватает наглости снимать видео под музыку, где бомбят гражданских. Все от безнаказанности.
  5. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +4
    Сегодня, 13:43
    Какую то ахенею несет дед-бред. По хорошему, америкосам устроить импичмент Трампу и судить как военного преступника. И репарации выплатить Ирану.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 14:08
      ..оправдают за недоказанностью состава преступления. отправят на почётную пенсию. назначат выплаты на подстреленное ухо.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:05
      Цитата: kosmozoo
      Какую то ахенею несет дед-бред. По хорошему, америкосам устроить импичмент Трампу и судить как военного преступника. И репарации выплатить Ирану.

      Не надейтесь, в Америке могут застрелить своего президента, но не судить - ни разу до такого дело не доходило. Три президента были подвергнуты импичменту, но ни один из них не был признан виновным: Эндрю Джонсон в 1868 году, Билл Клинтон в 1998 году и Дональд Трамп дважды, в 2019 и 2021 годах. Тем более, никаких репараций Ирану не будет - что им этот Иран, они и до этой войны немало где бомбили и убивали людей десятками, а то и сотнями тысяч, без всяких компенсаций. Никому и ничего не должны, пока удаётся занимать позицию мирового лидера.
  6. Висенте Звание
    Висенте
    +1
    Сегодня, 13:45
    Донни так и Patriot и THAAD вы продали во многие страны Но почему проходит такое большое количество ударов России и Ирана? Цена явно не соответствует их эффективности
  7. Простой Звание
    Простой
    +8
    Сегодня, 13:47
    Педофилия или военное преступление - что выберет Трамп?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 14:00
      И ни то и не другое. Педофилил не он, стреляли по школе сами персы купленными Топорами. И весь сказ.
      А как все хотели то??? Да вы что все прям вообще.... belay

      зы а почему не додумался до более простого - типа собрали персы обломки Топоров и подкинули к уничтоженной школе??
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Сегодня, 14:38
        так кроме топоров нужно купит и то из чего они полетят - вспоминаем украинские мрии о топорах
        Украина не получит от США крылатые ракеты «Томагавк», так как у американцев очень мало наземных платформ для их развертывания. Но есть и другой вариант, который в Киеве почему-то не рассматривают. Нужно взять у США в аренду пару ракетных эсминцев и из них ударить по России. С таким заявлением выступил экс-заместитель командующего ССО ВСУ Сергей Кривонос. https://topwar.ru/272748-vozmem-paru-rzhavyh-jesmincev-general-vsu-pridumal-kak-poluchit-tomagavki.html

        да и уметь заложить полетное задание - иранцы получили доступ к картам TERCOM??? , тогда можно поздравить тех же китайцев
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 14:45
          ..а амеры скажут - привезли на ешаках к школе и рванули. и всё. и фик им что докажешь.
    2. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 14:00
      Педофилия была в Венесуэле ... и то про плаченная а вот залез на .... точнее попытался залезть на серьезного мужика так получил по щам по полной ...
    3. Last centurion Звание
      Last centurion
      +1
      Сегодня, 14:00
      А почему "или"?
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 14:14
        Согласен. Если можешь купить оба товара, зачем выбирать один?
  9. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +3
    Сегодня, 13:50
    Не очень удачная попытка Трампа "сделать хорошую мину при плохой игре."
  10. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +2
    Сегодня, 13:51
    Похоже, что у него с головой хуже чем у байдена.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 14:11
      Это Доню зятек Куршнер научил как отмазываться.
  11. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 14:00
    это уже диагноз конечно
  12. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 14:03
    Я Нея и томагавка не моя.... Что и следовало ожидать...
  13. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 14:05
    Трамп: ракеты «Томагавк» продаются многим странам, они есть даже у Ирана

    Какую только х рень, клоун додик не ляпнет, дабы отмазаться от военного преступления. Так-то бы он наверное вообще не стал на это обращать внимание, но жена пила, кого хошь запилит (ну, надеюсь, ей как женщине, гибель маленьких девочек под бомбами, что послал её благоверный не пришлась по вкусу). Вот он и решил отмазку слепить. what sad
  14. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 14:05
    Ради прикола долбануть «Калибрами» по американской базе в Японии и сказать, что Россия продает «Калибры» по всему миру...
    Вот шильдик, вот номер, - сличайте, недоумки...
  15. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 14:13
    Кто бы сомневался ,что Иран сам себя обстреливает. Впрочем технология отработанная на Украине ,когда самолет долбанул по администрации Луганской ОГА. Куча долбоящеров указала на взрыв кондиционера
  16. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 14:16
    Удар был нанесён США. Удар был целенаправленный, с осознанием того, что будут убиты дети. Старый американский клоун.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 15:06
      Целенаправленный удар по школе для девочек? Это звучит максимально странно, не думаете? Это не приносит абсолютно никаких выгод. Ни денежных, ни военных, ни политических. Наверняка всё-таки разведка не те координаты указала по ошибке.
  17. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +1
    Сегодня, 14:19
    Хахаха! Цивилизованный мир говорите? А где права человека и всякое такое? Они убъют вас без малейшего сожаления!
  18. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 14:28
    Ну я не знаю, чтобы так врать, такое первый раз встречаю. Он переплюнул всех, МОК, Зеленского, фон дер Ляйен, Меркель с Мерцем и Каю Каллас, всех вместе взятых.
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 15:51
      Что опубликуют в подконтрольной прессе, то и правда.
      Лет 15 назад, еще бы половина нашей прессы масштабировало бы мнение Трампа. Так и происходит в "демократическом мире" сейчас.
  19. Злой_критик Звание
    Злой_критик
    +1
    Сегодня, 14:39
    Да Безумный дед давно заразился фейковыми новостями.
  20. Иванов ИВ Звание
    Иванов ИВ
    +3
    Сегодня, 14:43
    "ракеты «Томагавк» продаются многим странам, они есть даже у Ирана".....
    Шикарная логика.
    Надо иранцам, не стесняясь, долбануть «Томагавк» по Иерусалиму и заявить, что это америкосы промахнулись по Тегерану....
    "Рыжий", что скажешь в оправдание????
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 15:00
      Так могут устроить провокацию с ударом по Тель-Авиву - и на этом основании влупить по Ирану ядрен батоном.
      Хотя то, что Тель-Авива не будет - тоже хорошо.
    2. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      0
      Сегодня, 15:55
      Мне кажется, что это какая то чушь , что томагавки продавали кому угодно в том числе и Ирану.
  22. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 15:23
    Эко сморозил! Да Томогавки самы
    м лепшим союзникам то не продают, а тут прямо -Ирану...
  23. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 15:49
    Они никогда и не извинялись. Во время Бури в пустыне США сбили Иранский пасс самолет. И ничего.
    А Томогавки , кроме США только в Британии. И то с ТЯБЧ. Больше ни у кого...Копия(похожая на Топор, есть у Пакистана)
  24. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 15:58
    Рыжий пес весь мир держит за лохов.
    «По информации на март 2026 года, кроме США, ракеты Tomahawk на вооружении имеют только Великобритания и Австралия. Ещё два государства согласились приобрести эти ракеты — Япония в 2024 году и Нидерланды в 2025 году.
    При этом в марте 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о продаже Ирану американских крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») неназванными лицами. Однако газета The New York Times (NYT) опровергла эти заявления, отметив, что для передачи этого вида вооружения необходимо согласие Госдепа. Кроме того, даже гипотетическое наличие ракеты Tomahawk у Ирана не означало бы её эффективного применения, так как для программирования маршрута полёта и запуска необходимы специализированное оборудование и совместимые пусковые установки, которых у Тегерана нет.»