Трамп: ракеты «Томагавк» продаются многим странам, они есть даже у Ирана
Трамп ни в какую не хочет признавать удар американской ракеты по школе в иранском Минабе, в результате которого погибли 175 девочек. Даже обнаружение обломков американского «Томагавка» для него не доказательство.
На очередном брифинге для журналистов у Трампа спросили, возьмут ли США на себя ответственность за удар «Томагавком» по иранской школе, на что американский лидер заявил, что «не видел этого». Да и вообще, ракеты «Томагавк» продаются многим странам и есть даже у Ирана. Как оказалось, крылатые ракеты «Томагавк» — это очень распространенное оружие.
По словам Трампа, инцидент с ударом по школе сейчас расследуется. До этого он утверждал, что по школе ударил сам Иран.
Между тем на обломках ракеты, поразившей школу, обнаружена американская маркировка.
